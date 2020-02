DHA YURT BÜLTENİ 6

Elitaş: Ekonomide karamsarlık ortadan kalktı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde incelemelerde bulunan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, \"İki ay önce bu geziyi yapsaydık herkes, \'Ne olacak bu Türkiye\'nin hali\' diye sorgulama aşamasına gelecekti. Ama gördük ki sanayicilerimiz, \'Bize nasıl teşvik verebilirsiniz? Rekabet eksiklerimizi nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Dünya ile mücadelemizde nasıl yardımcı olabilirsiniz\' diye gelecekle ilgili önemli sorular sormaya başladılar. Karamsarlığın ortadan kalktığını, heyecanın belli bir miktar üst seviyeye doğru çıktığını görmüş olduk\" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte dün (cuma) Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki fabrikaları gezen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu üyeleri, işadamlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri toplantıların ardından incelemelerine bugün de devam etti. Komisyon üyeleri, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi ile AK Parti Manisa milletvekilleri ismail Bilen ve Semra Kaplan Kıvırcık\'ın ev sahipliğinde kahvaltıda buluştu. Sonrasında dünkü programı değerlendiren Elitaş; \"Sanayide karamsarlık ortadan kalkmaya başladı. Türkiye ekonomisi üzerinde dış güçler operasyonlar yapıyor. Türkiye 2013 yılından itibaren çeşitli operasyonlarla karşı karşıya kaldı. Bu arada seçim sürecinin ortaya çıktığı, siyasi gerginliğin hat safhaya ulaştığı süreçte dış mihrakların yaptığı operasyonların da alıcısının fazla olduğunu gördük. İnşallah 31 Mart seçimleri bittikten sonra bundan sonraki süreçte 4 yıl seçimsiz bir süreçte, Türkiye\'nin gerçeklerinin daha sağlıklı ve daha sağduyulu bir şekilde masaya yatırılması ortaya çıkacak\" dedi.

\"YERİNİ HEYECANA BIRAKTI\"

10 Ağustos\'ta en yüksek oranları gören döviz nedeniyle sanayicilerin bir dönem karamsarlık yaşadığını, ancak bu karamsarlığın ortadan kalkarak yerini heyecana bıraktığını söyleyen Elitaş şöyle devam etti, \"2018 yılında erken seçim kararı alındıktan sonra birden bire dış operasyonlarla 10 Ağustos\'te pik yapan (tepe noktası) döviz fiyatları kamuoyunda, sanayicilerde ve bütün toplumda bir huzursuzluk ve rahatsızlığı beraberinde getirmişti. İki ay önce bu geziyi yapsaydık herkes \'Ne olacak bu Türkiye\'nin hali\' diye sorgulama aşamasına gelecekti. Ama dün gördük ki sanayicilerimiz, \'Bize nasıl teşvik verebilirsiniz? Rekabet eksiklerimizi nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Dünyayla mücadelemizde nasıl yardımcı olabilirsiniz\' diye gelecekle ilgili önemli sorular sormaya başladılar. Karamsarlığın ortadan kalktığı, heyecanın belli bir miktar üst seviyeye doğru çıktığını görmüş olduk. Çünkü karamsarlık döneminde herkes yarınla ilgili beklentilerinin olmadığı, günü kurtarmak için ne gibi çareler üretilebilir gibi konuları gündeme getirirken, bugün gerçekten insanların yatırım, üretim ve ülke ekonomisine katkıyla ilgili ne yapabilirizin tartışıldığı bir toplantı oldu.\"

Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) açıkladığı Ekonomi Güven Endeksi oranlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elitaş, \"Bugün görüyorum ki TÜİK\'in açıkladığı \'Ekonomi Güven Endeksi\'nde 9.6\'lık bir artış söz konusu. Önümüzdeki günlerde bu güven endeksinin daha iyi bir noktaya doğru gelmesiyle heyecanın zirve yapacağını ve Türkiye\'nin orta gelir tuzağından kurtularak yeni bir sürece büyüme eğrisine gireceğine inanıyorum\" diye konuştu.

Silvan\'da akraba 2 kişi kavgada birbirlerini bıçakladı

Diyarbakır\'ın Silvan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden akrabalar Tahsin S. ile Yusuf S., birbirlerini bıçakladı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, Gazi Caddesi\'nde bulunan Hükümet Konağı önünde meydana geldi. Tahsin S. ile akrabası Yusuf S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Tahsin S. ile Yusuf S. birbirlerini bıçakladı. Olay yerine gelen polislerin sona erdirdiği kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Irak\'ta öldürülen Türk şoförün ağabeyinden \'tazminat\' tepkisi

Irak\'taki ABD üssüne 13 yıl önce inşaat malzemesi taşırken Amerikalı askerlerin \'Dur\' ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurularak öldürülen ve cenazesi yakıldıktan sonra kayıtlara \'Var Olmayan Adam\' anlamına gelen \'John Doe\' olarak geçirilen kamyon şoförü Şeyhmus İlan\'ın kardeşi Ahmet İlan, yengesi ve 3 yeğeninin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Ağabeyinin çalıştığı şirketlere açtıkları tazminat davasını kazandıklarını hatırlatan Ahmet İlan, \"Davayı kazandığımız şirket ortada var ama üzerlerinde bir mal varlığı yok bütün mal varlıklarını taşeron firmalar üzerine yapmışlar. Şu an firmaların ikisi de ödeme yapacak bir durumda değil. Bu firmalar acımızı hafifleteceklerine acımıza acı katıyorlar\" dedi.

Şeyhmus İlan, 17 Mart 2005\'te, Mardin\'den kamyonuna çakıl taşı yükleyip, çalıştığı şirketteki diğer kamyon şoförleriyle birlikte konvoy halinde yola çıktı. Ancak İlan\'ın kamyonunun lastikleri patladı ve konvoydan geri kaldı. Lastikleri değiştirdikten sonra hızla yoluna devam eden Şeyhmus İlan, tek başına Musul\'a vardı. İlan, 18 Mart\'ta yükünü teslim edeceği noktaya 100 metre kala ABD\'li askerlerin kontrol noktası girişinde vuruldu. Yaralanan Şeyhmus İlan, tedavi gördüğü Bağdat\'taki bir hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

\'TEDAVİSİ ALMANYA\'DA YAPILIYOR\' DENİLDİ

İlan\'ın ölümü, eşi ve 3 çocuğu ile anne babasından saklandı. Amerikalılar ve Türk şirketlerin yetkilileri, aileye Şeymus İlan\'ın yaralı olarak Almanya\'da Ramstein-Karserslaite arasında bulunan Amerikan hastanesinde tedavi altına alındığı bilgisini verdi. Aile ise İlan\'a ulaşamadı.

Önce kayıp olduğu söylenen İlan\'ın izini süren ailesi, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile ABD\'ye kayıp şoförün durumunu sordu. Aileye, ABD ordusunda görevli Yüzbaşı Andrew S. Lunoff tarafından rapor gönderildi. Raporda, Şeyhmus İlan\'ın \'Dur\' ihtarına uymadığı için vurulduğu ve tedavi için kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdiği, cenazesinin de Hristiyan geleneklerine göre yakıldığı belirtildi. Raporda ayrıca, İlan\'ın ABD\'de \'Var olmayan adam\' anlamındaki \'John Doe\' adıyla kayda geçirildiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından ailesi, Şeyhmus İlan\'ın çalıştığı iki firmaya İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde tazminat davası açtı. Mahkemenin dosyayı gönderdiği bilirkişi, hazırladığı raporunda iki şirketi, iş güvenliği konusunda yüzde 40\'ar, Şeyhmus İlan\'ı ise kontrol noktasında güvenliği sağlayan Amerikalı askerlerin işaret ve uyarılarına uymadığı gerekçesiyle yüzde 20 kusurlu buldu. Mahkeme bilirkişi raporu doğrultusunda iki şirketin, evli ve 3 çocuk babası Şeyhmus İlan\'ın eşi Zekiye İlan\'a 1 milyon 254 bin TL maddi, 80 bin TL manevi; çocukları ile İlan\'ın anne ve babasına ise toplam 931 bin TL maddi, 65 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

\'ACIMIZA ACI KATIYORLAR\'

Şeyhmus İlan\'ın kardeşi Ahmet İlan, Irak\'ın kuzeyinde 3 ay boyunca aradıkları ağabeyinin akıbetini Dışişleri Bakanlığı üzerinden ABD\'ye sordukları soruyla öğrendiklerini belirterek, şunları söyledi:

\"Bir süre sonra ABD ordusunda görevli Yüzbaşı Andrew S. Lunoff, bize bir mektupla bir rapor göndererek, olayı adeta itiraf ederek süreci tek tek anlattı. Ağabeyim Şeyhmus İlan\'ın 18 Mart 2005\'te ABD\'li askerler tarafından yanlışlıkla vurulduğunu bildiren Yüzbaşı Lunoff, 15 günlük tedavi süresince ağabeyimin kimlik bilgilerine ulaşılamadığı için ABD\'de yaygın olarak kullanılan \'Var olmayan adam\' anlamındaki \'John Doe\' adıyla kayda geçirdiklerini bildirdi. Sonra da vefat edince Hristiyan geleneklerine göre yakılarak, küle dönüştürüldüğünü yazmış. Bunun üzerine bizler de ağabeyimin çalıştığı firmalar aleyhinde hukuk sürecini başlattık. Davayı kazandık ama amacımız kesinlikle para değil. Ailesi olarak en azından eşi ve çocuklarının bir nebze bile olsa mağduriyetleri giderilsin istiyoruz. Yoksa ağabeyimin bir mezar taşının bile olmaması dünyadaki hiçbir maddi değerle ölçülemez. Dava açtığımız şirketler önce bizimle ilgilenmediler, hatta inkar ettiler, sonra ortaya çıkarınca bu sefer bize komik rakamlarla \'Tazminat ödeyelim\' teklifinde bulundular. Bunların hiçbirini kabul etmedik. Şu anda mahkemeyi kazandık ama ortada bir şey yok meğer şirketlerin ortasını boşaltmışlar. Davayı kazandığımız şirket ortada var ama üzerlerinde bir mal varlığı yok bütün mal varlıklarını taşeron firmalar üzerine yapmışlar. Şu an firmaların ikisi de ödeme yapacak bir durumda değil. Bu firmalar acımızı hafifleteceklerine acımıza acı katıyorlar.\"

Şeyhmus İnal\'ın kayınbiraderi Murat İnal ise 2005\'ten beri eniştesinin davasının peşinde olduğunu ifade ederek, \"Tazminat kazanmış olduğumuz firmalar her ne kadar isimlerini değiştirseler de firmaların işlerini boşaltsalar da kesinlikle onların peşini bırakmayacağım. Yeğenlerimin hakkı olan bu parayı onlardan kuruşuna kadar tahsil ettireceğim. Bu tazminat her ne kadar yeğenlerim ve kız kardeşimin acısını dindirmese de en azından nasıl vefat ettiğini, nerede vefat ettiğini, ne durumda olduğunu öğrenmiş olduk\" diye konuştu

\'KEŞKE BİR MEZAR TAŞI OLSAYDI\'

Şeyhmus İnan\'ın oğlu Rufai İnan da 13 yıl baba hasretiyle yaşadığını anlatarak, \"Annem yıllarca bizi babamızın geleceği tesellisiyle büyüttü. Bir gün çıkar diye hep bekledik. Her gün güzel bir haber alırım diye beklerken, mahkeme sonucunda vefat ettiğini öğrenmiş oldum. Mezar taşı olmadığı için halen öldüğünü kabullenemiyorum. Keşke bir mezarı olsaydı da ben en azından kendisini orada ziyaret eder, orada gözyaşlarımı dökerdim\" dedi.

Aç ve soğuktan üşüyen tilki yavrusuna gençler sahip çıktı

Hatay\'ın Arsuz ilçesi kırsalında yerleşim yerine gelen yavru tilkiye 2 arkadaş sahip çıktı. Arkadaşlar, battaniyeye sararak ısıttıkları yavru tilkiyi, süt ve yiyecek vererek doyurdu. Yavru tilki daha sonra Doğa Korumu ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Savaş Kuzu ve İbrahim Uslu adlı arkadaşlar, Konacık Mahallesi\'ndeki evlerinin yakınında bitkin ve üşümüş halde yavru bir tilki buldu. İki arkadaş, tilkiyi kucaklarına alarak eve götürdü. Gençler, üşüdüğü için battaniyeye sardıkları yavru tilkiyi, süt ve yiyecek vererek doyurdu. Daha sonra dışarıda ateş yakarak ısıtmaya çalıştı. Gençlerden Savaş Kuzu, \"Can çekişiyordu, aldık evimize getirdik. Battaniyeye sarıp ısıttık ve doyurduk. Durumu ilk geldiği andan daha iyi\" dedi.

Veteriner tarafından muayene edilen tilki, Doğa Korumu ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gaziantep\'te otomobil hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep\'te polisin otomobil hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 otomobil ve oto teybi çalanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüpheliyi tespit etti, adreslerini belirledi. Polisler, şüphelileri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1\'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Düzce\'de kaza: 3 yaralı

Düzce\'de, TEM Otoyolu\'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetitği otomobilin yoldan çıkarak ağaçların arasına girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Fırat Tokdaş idaresindeki 34 BHZ 985 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçların arasına girdi. Kazada sürücü Fırat Tokdaş ve araçta bulunan Yaşar Aral ve Kemal Efe Arslan yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

