DHA YURT BÜLTENİ 6

Çukurca\'da 400 yıllık kale evler butik otele dönüşüyor

Behçet DALMAZ-Mehmet ÖZKAN/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş 400 yıllık olduğu tahmin edilen taş değirmenler ile tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması için restorasyon çalışmalarına başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ihale aşamasında olan tarihi kale evlerinin restore edileceğini ve burada ilk etapta 5 evin butik otele dönüştürüleceğini belirtirken, restorasyon çalışmalarına başlanan 2 tarihi taş değirmende üretilen tahinin de \'Zap\' markası adı altında piyasaya sürüleceğini söyledi.

Susam, pirinç, buğday, incir, ceviz, nar ve mısır gibi ürünlerin yetiştiği Çukurca\'nın Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan ve her biri 400 yıllık olduğu belirtilen 2 taş değirmen ile tarihi kale evleri için ilçe belediyesi kolları sıvadı.Tarihi taş değirmenlerin turizme kazandırılması ve ilçe ekonomisine katkı sağlanması için belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı. Aynı mahallede bulunan 400 yıllık tarihi kale evlerinin de ihale aşamasının tamamlandığı belirtildi. İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından birinci derece sit alanı olarak tescillenen ve sivil mimarinin en güzel örneklerinden biri olma özelliğini taşıyan kale evleri, önümüzdeki süreçte restore edilecek.

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, kale evleri bölgesinde 21 yapının bulunduğunu söyledi. Restorasyon çalışmalarının ardından bu evleri Kafe, restoran, sosyal donatı alanları ve butik oteller gibi yeni yaşam alanlarına dönüştüreceklerini ifade eden Ayca, \"Restorasyon projeleri tamamlandı. Şu an ihale aşamasında. İhalesi bittikten sonra evleri artık uygulama projesine geçiriyoruz. Buradaki 5 ev, butik otel olarak hizmet verecek. Diğerlerini kafeterya, restoran ve kütüphane olarak hizmete açmayı düşünüyoruz. Restorasyon çalışmalarının ardından orası yaşayan bir mahalle haline gelecek. Biz ilk 5 tanesi ile buna başlıyoruz. İnşallah 2 yıl içerisinde bu projenin tamamlanmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

\'ZAP\' MARKASI OLUŞTU

Çukurca\'da yetişen ürünleri ise \'Zap\' markası adı altında tüm Türkiye piyasasına sürmeyi hedeflediklerini anlatan Kaymakam Ayca,\"Çukurca ilçesinde 14 aydır görev yapıyorum. Görev sürem boyunca ilçemize güzel hizmetler yapmaya gayret ettim. 400 yıllık taş değirmenler, 15 yıldır atıl durumdaydı. Biz de burayı restore ediyoruz. Çukurca denildiği zaman akla gelen ilk şey Çukurca tahini. Buranın tahini çevrede bilinen bir marka ama maalesef bugüne kadar Türkiye\'de yeteri kadar tanıtılmadı. Biz de bu ürünün sadece çevrede değil, Türkiye\'de de bilinmesi için markalaştırmaya karar verdik. Bir marka oluşturduk, adı \'Zap. Bunun da tescilini yaptırdık. Önümüzdeki ay bu üretim merkezimizin açılışını yapacağız. Bu markanın içerisinde sadece tahin değil, Çukurca\'da yetişen pirinç, incir, kurutulmuş üzüm, kurutulmuş dut gibi meyveler ile cevizi, balı gibi ürünleri de bu marka adı altında piyasaya sunacağız. Burada ciddi bir istihdam söz konusu olacak. Özellikle kadın istihdamı bizim önceliğimiz. Burada yetişen susamlar, taş değirmende tahine dönüşecek. Bunun gibi birkaç tane daha taş değirmen var. İnşallah önümüzdeki yıl bunları da restore edip, Çukurcalıların hizmetine sunacağız. Amacımız, bu ürünleri sadece bölgede değil, tüm Türkiye\'ye satmak. Bu proje kapsamında internet sayfamız da olacak. Türkiye\'nin her yerinde insanlar bu sayfa üzerinden sipariş verebilecek\" dedi.

PRESTİJ CADDESİ, SPOR KOMPLEKSİ PROJELERİ

İlçeyi güzelleştirme çabası içerisinde olduklarını, bunun için de 7 yeşil alanın yapıldığını söyleyen Ayca,,\"İlçemize 17 dönüm üzerine bir spor kompleksi inşa ediyoruz. Aksilik olmazsa 2019\'un Temmuz ayında açılışını gerçekleştireceğiz. Bu alanda futbol sahası, atletizm pisti, ve tenis alanından oluşan bir spor kompleksimiz olacak. Çukurcalı gençlerimiz buradan faydalanacaklar. Belediye olarak çok güzel bir cadde oluşturuyoruz. Prestij caddesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin destekleriyle de kaldırım ve asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Çukurca\'daki bütün işyerlerini tek tip haline getiriyoruz. Bunlar tek tip kepenk ve levhalar şeklinde olacak. Bittiği zaman Mardin\'deki turistik cadde gibi olacak. Bu çalışmamız önümüzdeki ay bitecek ve Çukurca çok güzel bir prestij caddeye kavuşmuş olacak\" dedi.

\'OLUMSUZ ALGIYI YIKMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Çukurca\'nın şu anda asayiş olayları yönüyle Türkiye\'nin en huzurlu ilçesi olduğunu da belirten Ayca,\"Uyuşturucunun olmadığı, kavganın ve gürültünün olmadığı bir ilçe Ama tabi bu bir algı meselesi. Burayla ilgili geçmiş yıllarda olumsuz bir algı oluşmuş. Gerçekten burası algıysıyla kıyaslanmayacak güzellikle bir yer. Biz de gerek kaymakamlık, gerekse belediye olarak bu olumsuz algıyı yıkmaya çalışıyoruz\"diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çukurca\'dan genel görüntü

-İlçe merkezi

-Tarihi kale evlerinden genel ve detaylar

-Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca ile röportaj

-Kale evlerinden detaylar

-Kaymakam Ayca, Zap\' markası üretim merkezi icin yapımı devame den binada incelemelerde bulunması

-Tarihi taş değirmenleren detaylar

-Kaymakam Ayca ile röportaj

-Taş değirmenlerde incelemelerde bulunan Kaymakam Ayca

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Eskiyen araç zincirlerini yeniliyor

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde 28 yıllık egzoz ustası olan Salih Çelik (42), eski araç zincirlerini yeniliyor. Çelik, \"İnsanların cebinden fazla para çıkmamış oluyor. Zaman tasarruf zamanı\" dedi.

Oltu Sanayi Sitesi\'nde egzoz ustası olan evli ve 3 çocuk babası Salih Çelik, kendisine getirilen eski zincirleri kaynak ve onarımını yapıp, boyayarak yeniliyor. Çelik, bunun karşılığında 30 ile 50 lira arasında ücret alıyor. Otomobil zincirlerinin 200 ila 350, kamyon 600 ila 900, iş makinelerinin ise bin 500 lira civarında olduğunu ifade eden Salih Çelik, \"Bugüne kadar yüzlerce araç zincirini onarıp, yeni hale getirdim. Kış lastikleri üretilmeden önce zincir fazlasıyla kullanılıyordu. Karlı havalarda lastikler uygun olmadığı için zincir bize sürüşte yardım eden bir gereçti. Kış lastikleri çıktıktan sonra zincire çok gerek kalmadı. Ama çok zor koşullarda, derin kar bulunan yollarda zincir her zaman gereklidir\" dedi.

Zamanın, tasarruf zamanı olduğunu belirten Salih Çelik, zincir takarken dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin ise gergin ve düzgün takılması olduğunu söyledi. Gevşek takılan zincirlerin araç hareket ettikten sonra daha çok gevşeyeceğini ve aracın kaportasına, fren borularına büyük zararlar verebileceğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

\"Zincir mutlaka 4 tekere takılmalı. Zincir sadece iki tekerleğe takılmışsa, zincirsiz olan diğer iki tekerlek karlı zeminde kaymaya başlar. Bu yüzden viraj alırken ve frene basarken mümkün olduğunca dikkat etmek gerekir. Virajlara çok yavaş bir şekilde girilmelidir. Fren yaparken pedala çok yavaş ve belli aralıklarla basmak gerekir. Bu noktada en önemli detay, çok yavaş ilerlemek ve takip mesafesi maksimumda araç kullanmaktır. Zincirli araç kullanırken 50- 60 kilometre hızı asla geçmemeliyiz. Asfalta çıktığımızda zinciri çıkarmak gerekir. Çünkü zincir aracın kaportasına ve yürüyen aksamına fazlasıyla zarar verir. Aynı zamanda asfaltı da bozar.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çelik\'in işyeri

-Zincirler

-Eski zinciri kontrol etmesi

-Zincir tamirinden detaylar

-Egzoz tamiri

-Lastiğe zincir takması

-Salih Çelik röp

-Vatandaş röp

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

Süre: 4,45DK /521 MB)

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Zap Vadisi\'nde kros yarışması

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce Zap Vadisi\'nde, \'Okul Sporları Kros Yarışması\' düzenlendi. İl ve ilçelerdeki çeşitli okullardan 250 sporcunun katıldığı yarışmada kızlar 3, erkekler ise 5 kilometre Zap Suyu kenarındaki yolda koşarak, dereceye girebilmek için ter döktü.

Hakkari- Van yolunun 30\'uncu kilometresindeki Erziki ile Kırakdağ köyleri arasındaki bölge, huzur ortamının sağlanmasının ardından spor etkinlikleriyle ön plana çıkıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bölgede \'2018- 2019 Okul Sporları Kros Yarışması\' düzenlendi. Yarışmaya katılan 250 kız ve erkek sporcu, dereceye girebilmek için etrafı dağlarla çevrili derin Zap Vadisi\'nde ter döktü. Zap Suyu\'nun kenarındaki Hakkari- Van yolunda gerçekleştirilen yarışmaya katılan kızlar 3, erkekler ise 5 kilometre koştu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kros yarışmasında dereceye giren sporculara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ödüllerini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zap vadisindeki karayolunda kros için için gelen öğrenciler

-Karayolu\'nda koşan kız ve erkek öğrencilerden genel ve detaylar

-Varış noktası

-Öğrencilere ödüllerin verilmesi

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Devrilen TIR\'ın şoförü öldü

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde devrilen TIR\'ın şoförü 24 yaşındaki İlhan Albayrak, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Salihli- Alaşehir Karayolu Akkeçili Mevkisi\'nde meydana geldi. Salihli\'den Alaşehir yönüne giden İlhan Albayrak, yönetimindeki 15 AAC 581 plakalı yem yüklü TIR\'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan TIR, devrildi. Yükü ise yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlhan Albayrak\'ın öldüğü belirlendi. Albayrak\'ın cesedi, kaza yerinde yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Karayolu, Alaşehir yönüne 1 saat kapalı kaldı. Yolun temizlenmesinin ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Cenaze aracına cesedin yüklenmesi

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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Römorktan fırlayan teker, karşı şeritteki otomobile çarptı

SİVAS\'ta hafif ticari aracın çarptığı römorkun fırlayan tekeri, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, trafikte aksaklık yaşandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Atatürk Caddesi Kepçeli Mevki\'nde meydana geldi. Rüstem Erdem idaresindeki 57 YD 299 hafif ticari araç, Ali Çınar yönetimindeki 58 YE 782 plakalı köy minibüsünün arkasında takılı römorkla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle römorkun yerinden çıkan sağ arka tekeri, karşı şeride geçerek Yunus Erdem\'in kullandığı 58 AB 415 plakalı otomobile çarptı. Tekerin çarptığı otomobilin ön bölümünde maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, yola fırlayan teker trafikte bür süre aksaklığa neden oldu.

Köy minibüsünün sürücüsü Ali Çınar, \"Ben hastaneye yolcu bıraktım, gelirken vatandaş birden sağdan sola çıkınca kaza oldu. Araba kurtardı ama römork kurtarmadı. Teker karşı şeride geçti. Başkasının aracına vurdu. Römork devrildi, tekrar doğruldu\" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görnütüler

-Araçların görüntüsü

-Yol ortasındaki tekerin görüntüsü

-Tekerin polislerce kaldırılması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Su sızıntısı olunca gelen fatura üzdü

GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, 82 yaşındaki Mualla Baştuğ 6 ay içerisinde sadece ayda 3-4 gün kaldığını iddia ettiği evinde yaşanan su sızıntısı nedeniyle 501 TL\'lik fatura gelmesinin sıkıntısını yaşarak, emekli maaşı ile geçindiğini faturanın düzeltilmesini istedi.

Gebze Mutlu Kent Mahallesi Akarsu Bloklarında 20 yıldır tek başına yaşayan, yılın büyük bir kısmını çocuklarının yanında geçiren Mualla Baştuğ, evine döndüğünde musluktan su sızması nedeniyle gelen fatura ile şoke oldu. Mualla Baştuğ, İSU\'ya başvurarak itirazda bulundu. Mualla Baştuğ dilekçesinde emekli maaşı ile geçimini sağladığını belirterek, evde olmadığı sırada musluğun arızalı olması nedeni su sızdığını, bunu evine gelince fark ettiğini, 119 TL\'lik fatura geldiğini, yaklaşık 2 ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile görüştüğünü, başkanın talimatı ile görevlilerin musluğun onarımını yaptığını, 119 TL\'lik faturanın bu ay itibarı ile 501 TL\'ye yükseldiğini ifade ederek, itirazda bulundu.

Mualla Baştuğ, İSU yetkililerine daha önce ödediği faturaları gösterdiğini, en yüksek faturasının 41 TL olduğunu belirterek, faturada yeniden düzenleme yapılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fatura ve dilekçeden görüntüler

Mualla Baştuğ ile röp.

HABER-KAMERA: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)



