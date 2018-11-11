DHA YURT BÜLTENİ-6

1)VAN\'DA TERÖR OPERASYONUNDA MÜHİMMAT VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Van\'ın Çatak ve İpekyolu ilçelerinde jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, doçka ve kalaşnikof mühimmatı ile motosiklet aküsü ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı Körüklü Vadisi bölgesinde, terör örgütü PKK\'ya yönelik \'Şehit Jandarma Er Musa Ceylan\' operasyonu düzenledi. Arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 1 kullanmaya hazır el yapımı patlayıcı, 2 tüp, 5 litre mazot, 200 metre kablo, 1 matkap, 4 büyük pil, 1 doçka mühimmatı, 1 ayakkabı, 1 tişört, 2 tencere, 2 tabak, 1 tepsi, 1 elek, 2 jelikan, 2 şarj aleti, 1 tahra, 1 şemsiye ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik korucu timi ile birlikte İpekyolu ilçesine bağlı Bakraçlı Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda ise toprağa gömülü, 2 tüp, 1 motosiklet aküsü, 2 AK-47 Piyade tüfeği fişeği, 1 şarjör ele geçirildi. Bölgede terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

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2)İZNİK\'TE, İÇİNDE MUMYALANMIŞ 2 CESET BULUNAN LAHİT MÜZEYE TAŞINDI

BURSA\'nın İznik ilçesinde, arkeolojik kazılar sırasında bulunan ve dün devasa kapağının vinçle açılması sonucu içinden mumyalanmış 2 ceset çıkan lahit, traktörlerin römorklarına yüklenerek, İznik Müzesi\'ne taşındı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, lahdin üzerindeki yazıya göre, mumyalanmış cesetlerin, anne ile kızına ait olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

İznik\'te, 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerindeki Kayaarkası mevkisinde bulunan zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3\'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nca 1 milyon 200 bin lira bedelle kamulaştırıldı. Alan, \'1\'inci derece arkeolojik sit alanı\' ilan edilerek, korumaya alındı.

Roma Dönemi\'ne ait şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge olan nekropol olduğu düşünülen alanda 15 Ekim Pazartesi günü devam edilen arkeolojik kazılarda, 1 lahit daha bulundu. İznik Müze Müdürlüğü\'nden 10 kişilik ekip, lahdin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi kazı ekibi, lahdin üzerindeki mozaik tabakayı keserek, çıkarma çalışmalarını sürdürdü. Lahdin ortaya çıkarılan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki devasa kapağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan gelen 4 kişilik heyetin gözetiminde, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde vinçle açıldı. Lahitte, mumyalanmış 2 ceset ve kişisel eşyalar bulundu.

LAHİT ÜZERİNDEKİ O YAZI

Askeri kıyafetli 2 kişinin, dönemin Roma generalleri olduğu söylendi; ancak Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, lahittekilerin asker cesedi olmadığını açıkladı. Meriç, lahdin üzerindeki \'Astyris: Sevgili annem Nigreine için kendim satın aldım bu lahdi\' anlamındaki yazısına göre, cesetlerin anne ile kızına ait olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

İçinde mumyalanmış 2 ceset bulunan lahit, vinçle traktörlerin römorklarına yüklenerek, İznik Müzesi\'ne taşındı.

Görüntü Dökümü;

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-Lahitlerin taşınmasından detaylar

-Lahitlerin üzerindeki yazı

Kodu: 1111izniklahit

Süre: 59 saniye, Boyut: 110 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)

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(ÖZEL)

3) 5 BİN YILLIK KILIÇLAR MALATYA\'DA

MALATYA\'da Arslantepe Höyüğü\'ndeki eski kerpiç saray yapısında 42 yıl önce gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan ve tarihleri 5 bin yıldan öncesine kadar giden kılıçlar, dünyanın bulunabilen en eski kılıçları olma özelliğini taşıyor.

1976 yılında ortaya çıkarılan, bulunduğu dönem sarayla yaşıt olduğu belirtilen ve o dönem pek kabul görmeyen ancak 2000\'li yıllarda geliştirilmiş yöntemlerle yapılan analizlerle \'dünyanın en eskisi\' olduğu kanıtlanan kılıçlar, Kernek Meydanı\'nda bulunan Malatya Arkeoloji Müzesi\'nde sergileniyor. Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, o dönem bulunup müzelerinde sergilenen kılıçların dünyanın en eskisi olduğunu söyledi. Arslantepe Höyüğü ile ilgili bilgiler aktaran Şişman, şunları söyledi:

\"Arslantepe, milattan önce 5 bin yıl milattan sonra 11\'inci yüz yıla kadar yerleşim gören bir yer. Kalkolitik dönemden Gelişkin döneme kadar bir geçmişi var. Öncelikli olarak 1976 yılında yapılan kazılarda özellikle kerpiç saray bölümünde 9 adet kılıç, 12 adet mızrak bir odada bulundu. Daha sonra yapılan incelemelerde bu eserin daha önceki dönemlerden bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. Çatal Höyük\'te bulunan eserler milattan önce 2400 yılına ait eserler. Bizim burada sarayda bulunan kılıçlar ise milattan önce 3300 yılları civarına ait oldukları için yaklaşık arada bin yıllık bir fark oluşuyor. Uzmanlar bunun dünyada bulunabilen en eski kılıç olduğunu vurguluyorlar. Kılıçlardan biri özellikle arsenikli bakırdan yapıldığı ve dikkat çeken en önemli yönü ise kabzasındaki gümüş katmanların oluşu. Bunu o dönemin özellikli bir aleti haline getiriyor, bu kılıcın başka bir özelliği ise savaşta kullanılan bir kılıç değil tören kılıcı olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu da gücü simgelediği varsayılıyor. Kılıcın bu yönüyle de dünyanın en eski kılıcı olduğu kabul ediliyor.\"

Görüntü Dökümü

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- Kılıçlardan yakın genel detaylar

- Müzeden görüntüler

- Eski buluntular

- Müdür Çetin Şişman röp.

- Sergilenen eserler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 344 MB

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5)400 KANSER HASTASI KADINA PERUK HEDİYE ETTİLER

MERSİN\'de bir peruk merkezi, kemoterapi nedeni ile saçlarına veda eden kanser hastası kadınlara peruk hediye ediyor. Merkez, 4 yılda kemoterapi nedeniyle saçlarına veda etmek zorunda kalan yaklaşık 400 kadına ulaşarak peruk hediye etti. Kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybet zorunda kalan kanser hastalarına moral vermek, sağlıklarına kavuşmalarına destek vermek amacıyla peruk hediye ediliyor. Doktor raporunu merkeze gönderen hastaların hediye perukları, kargo ücreti dahi ödemeden kapılarına kadar gidiyor. Projeye ilişkin bilgi veren peruk merkezinin sahibi Mustafa İçpınar, \"Kemoterapi görmüş, saçları dökülmüş tüm kadınların canlarını sıkmamalarını istiyorum. Çünkü biz Türkiye\'nin her köşesine bu peruklardan gönderiyoruz. İhtiyaç sahiplerinin sağlığına daha hızla kavuşmaları ve morallerini yüksek tutmaları için elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz\" dedi.

\'ONUR VE GURUR VERİCİ\'

Perukların kullanımının kolay olduğunu söyleyen İçpınar, \"Yatarken rahatlıkla çıkarabilir, dışarıya çıktığınızda özel bir gününüzde siz de saçlarınız varmış gibi devam edebilirsiniz. Bu saçlar çok rahat bir şekilde yıkanabiliyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 400 kişiyi ücretsiz peruk sahibi yaptık. Burada yaşadığımız en güzel duygu da şu; sizin gülüşlerinizi ve mutluluğunuzu görmek, sizin gözyaşlarınızı paylaşmak bizim için onur ve gurur verici\" diye konuştu.

\'YÜZDE 100 DOĞAL\'

Perukların özellikleri ile ilgili bilgiler veren merkez çalışanlarından Naz Özen ise şunları söyledi:

\"Bu peruklar kendi doğal saçınızmış gibi hiçbir şekilde ağırlık yapmaz, başı sıkmaz. Zaten peruklarımızın içerisinde kendi baş yapımıza göre ayarlanabilir özelliği var. Bone yardımıyla kullandığımız için kayma yapmıyor. Yüzde 100 doğal ürünler. Kendi saçımıza verdiğimiz modelleri bu peruklara da verebiliriz. Bunlar mat sentetik ve aynı zamanda medikal peruklar. Yıkayabiliyor ve toplayabiliyoruz. Çok kullanışlı günlük hayatta.\"

Görüntü Dökümü

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-Cansız manken üzerinde kullanıma hazır perukların genel görüntüsü

-Düz ve kıvırcık peruklardan detay görüntüler

-Doğal saçtan yapılan perukların fön ile kurutulmasından genel ve detay görüntüler

-Mustafa İçpınar’ın perukların önünde genel görüntüsü

-Peruklarla ilgilenmesinden genel ve detay görüntüler

-İçpınar’ın Naz Özen’e peruk takmasından genel ve detay görüntüler

-Özen’in detay görüntüsü

-İçpınar ile röportaj

-Özen ile röportaj

SÜRE: 04\'01 BOYUT: 441 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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6)KIRIKKALE\'DE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ

Kırıkkale Üniversitesi Düşünsel Hukuk Topluluğu ile Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin işbirliği ile kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtı önünde düzenlenen etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra bazı vatandaşlarda katıldı. Kentte kitap okumaya farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kitap okumanın sevinci yaşadı.

Düşünsel Hukuk Topluluğu İletişim ve Oryantasyon sorumlusu İbrahim Köroğlu, bir çok projeye imza attıklarını söyleyerek, \"Bugünün amacı ise ülkemiz ve Kırıkkale\'de kitap okuma oranlarının gayet düşük olduğunu bilmekteyiz. Biz bunun için bir şeyler yapmak, elimizi taşın altına koymak istedik. Bunun içinde bugün kitap okumaya farkındalık kazandırmak için Cumhuriyet meydanında toplanıyoruz. Bir saat boyunca herkesin ortasında, herkesin görmesini isteyerek kitap okuyoruz. İnsanların kitap okumaya farkındalık kazanmasını istedik. Aramızda liselerden, üniversitenin farklı bölümünden arkadaşlarımız var. Biz hep birlikte Kırıkkale\'yi okumayı seven bir şehir yapmak istiyoruz\" dedi. Yaklaşık bir saat süren etkinliğin ilerleyen günlerde yeniden yapılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin kitap okuması

-Üniversite öğrencisi İbrahim Köroğlu\'nun açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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