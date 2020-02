DHA YURT BÜLTENİ 6

Hırsızlar 2,5 dakikada, 160 bin TL değerindeki iki motosikleti çaldı

Devirm DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de, motosiklet bayisine giren 6 hırsız, 2,5 dakikada yaklaşık 160 bin TL değerinde 2 motosiklet ile 6 kaskı çalarak, kaçtı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası şüphelilerden 4\'ü yakalandı.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Atatürk Mahallesi\'nde meydana geldi. Motosiklet bayisine giren hırsızlar, 2,5 dakikada 2 motosiklet ile 6 kask çaldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İşyeri sahibi geldiğinde motosikletlerin yerinde olmadığını fark edip, polise haber verdi. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla B.K., Ş.D., S.Ş. ve K.K.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çalınan 2 motosiklet ile 6 kaskın değerinin yaklaşık 160 bin TL değerinde olduğu belirtildi.

Cezaevi firarisi hırsız yakalandı (2)

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARI YANSIDI

Cezaevinden firar ettikten sonra İzmit\'te bir alışveriş merkezi ve PTT Başmüdürlüğü\'ne girerek hırsızlık yapan R.K. yakalanırken, hırsızlık anları kameralara yansıdı. R.K. alışveriş merkezinden cep telefonları çalarken, personelin yararlandığı odaya girerek buzdolabından bir şişeyi alıp birkaç yudum içtikten sonra şişeyi buzdolabına bırakması dikkat çekti.

Antalya, milyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi

ANTALYA, milyon dolarlık masalsı Hint düğünlerinin yeni adresi oldu. Bu yıl kentte 12 düğün yapan Hintliler, gelecek yıl için şimdiden rezervasyonlarını tamamladı.

Hintli aileler, masalsı düğünler için Antalya\'yı tercih ediyor. Antalya\'da bu yıl 12 büyük Hint düğünü yapıldı. En düşük bütçeli düğünde dahi 500 bin dolar döviz bırakan Hintli aileler, kentin eşsiz doğası, denizi ve otellerini sevdi. \'Her şey dahil\' sisteme de bayılan Hintli aileler, bu sistemi ilk duyduklarında çok anlam veremedi.

Organizasyon şirketi Inventum Global\'in yönetici ortağı Bünyat Özpak, sabit ücret karşılığında otelde, konaklama yiyecek ve içecek dahil, her türlü imkandan faydalanabilecekleri konusunu anlatmakta oldukça güçlük çektiklerini belirtti. Bünyat Özpak, “Her şey dahil sistem onların arayıp bulamadığı bir şey. Bizim \'her şey dahil\' dediğimiz konsept, onların daha önce görmediği bir şey. Maliyetlerimizi çok iyi ayarladık. Şaşırıyorlar duyduklarında\" dedi.

Hintli ailelerin yaşamları boyunca en önem verdikleri etkinliğin düğün olduğuna dikkati çeken Özpak, ailelerin sırf düğün için çocuklarının doğumundan itibaren birikim yapmaya başladığını söyledi. Düğünlerin çok gösterişli olmasının nedenini de buna bağlayan Özpak, Hindistan\'da her hafta yüzlerce düğün olduğunu kaydetti. Antalya\'nın da son zamanlarda yıldızının parladığını aktaran Özpak, Hintlilerin baharat ve renklere aşırı düşkünlükleri olduğunu belirtti. Özpak, bu nedenle Hint düğünlerinde Hindistan\'dan tonlarca yiyecek ve baharatla birlikte özel aşçılar getirdiklerini anlattı.

2019 YILINDA 45 DÜĞÜN PLANLANIYOR

Bünyat Özpak, bu yıl içinde 2019 için ön ödemeli rezervasyonları da aldıklarını belirterek, şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini söyledi. 11 düğünün rezervasyonunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Özpak, “25 düğünle ilgili de sıcak bir şekilde görüşüyoruz. Ödemesini aldığımız düğünlerden birkaçı çok önemli. Öyle ki; duyulduğunda yer yerinden oynayacak. Dünyaca ünlü bir iş adamının düğünü bu. Seneye bir aksilik olmazsa 40-45 düğün yapmayı planlıyoruz\" diye konuştu.

HİNTLİLER VİZEDEN ŞİKAYETÇİ

Hint düğünlerini turizme kazandırmak için çok çaba harcadıklarını belirten Bünyat Özpak, genel olarak gidişattan memnun olduklarını, aşamadıkları bazı sorunlar olduğunu da söyledi. Özellikle Hintlilerin Türkiye\'ye gelişinde uygulanan vizenin büyük sorunlar ve ekstra zaman kaybına neden olduğuna dikkati çeken Özpak, “Hintlilerden beklenti içindeyiz, ancak onlara vize uyguluyoruz. Hintliler bu durumdan şikayetçi. Hintli turistlerden daha yüksek iş ve turizm alanında bir şeyler yapmak istiyorsak ya vizeleri kaldıralım, ya da Çin\'e uyguladığımız gibi elektronik vizeye geçmemiz lazım\" dedi.

Rampadan aşağı inen engelli aracının freni boşaldı: 1 yaralı

İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT\'te, rampada ters istikamette aşağı inen elektrikli engelli aracının frenleri boşalarak hafif ticari araca çarptı. Devrilen engelli aracının sürücüsü Erol Aşık yaralandı.

Olay, İzmit Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yüzde 18 eğime sahip olan bulvarın yukarı çıkış yönünden aşağı inmeye çalışan Erol Aşık(55) yönetimindeki elektrikli engelli aracı, frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkarak rampadan yukarı çıkan Necati Karakuş yönetimindeki 41 NK 101 plakalı hafif ticari araca çarptı. Engelli aracı çarpışmanın şiddetiyle orta refüje savrulurken, sağ bacağından engelli olan Erol Aşık yaralandı. 112 Acil ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol Aşık, Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, hafif ticari aracın sürücüsü Necati Karakuş\'un ifadesini aldı. Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık yarım saat kontrollü sağlandı.

ERKEK VE KADIN OYUNCULARI AYNI FORMAYI GİYEN RAGBİ TAKIMI DESTEK BEKLİYOR

ESKİŞEHİR\'de Aqua Rugby Warriors Kulübü\'nün kadın ve erkek takımı oyuncuları maddi imkansızlıklar nedeniyle aynı formayı giyiyor.

Türkiye 13\'lü Ragbi Ligi\'nde mücadele eden Aqua Rugby Warriors erkek ve kadın takımı, bu sezon ilk maçlarını İzmir\'de oynadı. Borç para bularak kiraladıkları otobüsle deplasmana giden Aqua Rugby Warriors Erkek Takımı, İzmir\'in Rebels Rugby takımını 50-16 yenerken, kadın takımı ise mağlup oldu. Bu hafta kendi sahalarında Ankara Phrygians\'ı konuk eden kadın takımın oyuncuları, maç sonrasında formalarını çıkarıp erkek takımın oyuncularına verdi. Kadınlardan aldıkları formaları giyen erkek takım oyuncularından bazılarına formalar geldi. Kadın takımı, kendi sahalarındaki maçı 20-12, erkek takımı da 66-12 kaybetti.

Aqua Rugby Warriors Kulübü\'nün Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda oyuncusu olan Okan Kale maddi destek beklediklerini belirterek şöyle konuştu: \"Kulübümüz ne yazık ki maddi imkansızlıklar içerisinde Türkiye\'deki birçok spor kulübü gibi. Deplasmana giderken belediyelerimizden ya da işadamlarından herhangi bir destek göremedik. Geçen hafta cumartesi günü saat 18.00\'de oynayacağımız maç için cuma akşamı saat 22.00\'de ancak araç bulabildik. Onu da borç harç bir şekilde bulduk. Şu anda hala araç parasını ödemedik. Takımımız şehrimize birçok başarı kazandırdı. U-18\'de Türkiye şampiyonluklarımız var. A Milli takıma oyuncu gönderdik. Son turnuvada 6 oyuncumuz vardı. U-21 milli takımda yine 6 oyuncumuz vardı. Defalarca milli oyuncu göndermemize rağmen ne şehrimizden ne ülkemizden özellikle ragbi sporu anlamında pek bir destek göremiyoruz. Maddi imkansızlar içerisinde mücadele ediyoruz. Şampiyon takım çıkarmak istiyoruz. Daha önce de çıkardığımız gibi. Bu sezon da büyük mücadele veriyoruz. İnşallah şehrimizin işadamları, siyasilerimiz artık destek verir.\"

\'KADIN TAKIM İSTANBUL\'DA BİZ ESKİŞEHİR\'DE OYNAYACAĞIZ\'

Okan Kale, 17 Kasım\'da kadın takımın İstanbul\'da erkek takımın da Eskişehir\'de maçının olduğunu belirterek, \"Kadın takımımız maça çıkıyor, onların giydiği, terletmiş olduğu formaları maçtan çıkar çıkmaz erkek takımımız giyiyor. Kulübümüzde tek bir formamız var. Sağ olsun bir destekçimiz yaptırmıştı birkaç ay önce. Onun dışında herhangi bir formamız yok. Bu konuda çok büyük bir problem yaşıyoruz çünkü farklı şehirlerde de maçlara çıkabiliyoruz. Örneğin, 17 Kasım tarihinde Eskişehir\'de erkek takımımızın maçı var, İstanbul\'da kadın takımımızın maçı var. Elimizde bir takımın giyebileceği forma var. Nasıl maça çıkabileceğimizi bilmiyoruz açıkçası. Yani kadın takımına mı formayı verelim, erkek takımına mı formayı verelim, hangisi maça çıksın? Ya da federasyona maç ertelemesi talep edeceğiz. Bu da bizim için çok olumlu yansıyacak bir durum değil. 17-18 Kasım\'a kadar inşallah Eskişehir\'deki işadamları, siyasiler bize destek olur, bir forma yaptırabilirler\" dedi.

\'SPONSOR ARIYORUZ\'

Kadın takımın oyuncusu ve kulübün başkan yardımcısı Büşra Seklice de, \"Aşırı sakatlığı olmayan bir spor. Herkes korkuyor ama korkmalarına gerek yok. Bayanların ilgisi çok fazla hem de çok cesurlar, çok korkusuzlar. O yüzden güzel oynuyorlar. Maalesef çok büyük başarılarımız olmasına rağmen, çok eski bir kulüp olmamıza rağmen, çok fazla milli oyuncu yetiştirip milli takıma göndermemize rağmen maalesef hiçbir yerden destek göremiyoruz. Amatör branşlara zaten hiç ilgi gösterilmiyor. Maddi olarak çok sıkıntı çekiyoruz. Mesela antrenman yaptığımız bu saha bile bütün futbol antrenmanları bittikten sonra akşam ancak bize tahsis ediliyor. Maçlarımızı da bütün futbol maçları bittikten sonra biz oynayabiliyoruz. Ragbi, diğer amatör branşlar gibi ne yazık ki görmezden geliniyor. Maalesef hiçbir yerden destek alamıyoruz Sponsor arıyoruz. Sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu kadar başarılı olan bir takıma destek olunmasını istiyoruz. Maalesef tek tip formamız var. Biz maçımızı bitiriyoruz, formalarımızı erkek takımına veriyoruz, onlar giyiyorlar. Formaların bazıları o yüzden çok dar, erkekleri çok sıkıyor. Bazıları çok bol kızlara bol geliyor. Başka formamız yok, mecburuz\" diye konuştu.

9 YIL ÖNCE YAYAYA ÇARPIP KAÇAN HURDACI YAKALANDI

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, 2009 yılında yolun karşısına geçmeye çalışan kişiyi kamyoneti ile çarparak ölümüne neden olup kaçan hurdacılık yapan Hüseyin K., dosyanın yeniden alınması sonucu yakalandı.

Olay 26 Kasım 2009 tarihinde Darıca Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısını geçmeye çalışan Halit Kızılırmak\'a kamyonetiyle çarpan Hüseyin K. olayın ardından kayıplara karıştı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Halit Kızılırmak ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HURDA TOPLARKEN YAKALANDI

Olayın failinin yakalamaması üzerine dosyayı alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı tarihlerdeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan sürücünün Darıca ilçesinde hurdacılık yapan Hüseyin K. olduğu tespit edildi. Polis, Hüseyin K.\'yı Darıca İstasyon Mahallesi\'nde hurda topladığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen Hüseyin K., burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(ÖZEL) SİDE, TARİHİ VE DOĞAL DOKUSUYLA CEZBEDİYOR

ANTALYA\'nın turistik bölgesi Side, tarihi doku ve yapılarıyla yılın 12 ayı binlerce turisti ağırlıyor.

Özellikle Avrupalıların ziyaret ettiği Side\'yi, son yıllarda Rus tatilciler de keşfetti. Önceki yıllarda tatil planları için Kemer ve çevresini seçen Rus turistler, Side\'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip görmeyi ihmal etmiyor. Antik tiyatro ile Apollon Tapınağı\'nı birbirine bağlayan cadde, günün her saati tıklım tıklım. Tarihi yerleri gezerek fotoğraf çeken turistler, Side\'nin mistik atmosferine hayran kalıyor.

TARİH KOKUSU

Side Antik Kenti\'nde günümüze ulaşan görülebilecek kalıntılar, şehir surları, şehir kapısı, Nymphaeum, su yolu, sütunlu caddeler, evler, Ticaret Agorası, Antik Tiyatro, Agora Hamamı (Side Müzesi), Vespasian Çeşmesi ve Anıtsal Kapı, Zafer Takı, Dionysos Tapınağı, bazilika, liman hamamı, Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı, Güney Bazilikası, Büyük Hamam, Devlet Agorası, Vaftizhane, Piskoposluk Sarayı ve Bazilikası, Philippus Attius Suru, Side Antik Kentini gezmek ücretsiz. Side Müzesi ve Side Tiyatrosu ise ayrı ayrı bilet alınarak gezilebiliyor.

İNTERNET KAFE İŞLETMECİSİNİ ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI



BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, internet kafe işletmecisi Fahri Doğan\'ı (63) pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen M.E.K., güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

Gazi İlyas Mahallesi\'nde internet kafe işleten Fahri Doğan, 1 hafta önce iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu öldürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İlçe merkezindeki güvenlik ve mobese kamerası görüntüleri incelendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen şüphelinin kimliği de saptandı. Dün, polis ekipleri, ilçe merkezinde yürürken fark ettikleri şüpheli M.E.K.\'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüphelinin üzerinde, cinayette kullandığı pompalı tüfek ele geçirildi. Adli dengesinin yerinde olmadığı ve başka bir kişiyi öldürmek için plan yaptığı iddia edilen M.E.K.\'nin emniyette sorgusu sürüyor.

