DHA YURT BÜLTENİ-6

1)RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN RÖMORKÖRLE GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan \'P. Nikolaymuru- 565\' isimli römorkörle çekilen, Rus Donanması\'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi \'Vyshniy Volo Chek\' geçti. Gemi, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Ege Denizi\'nden saat 10.00\'da \'P. Nikolaymuru- 565\' isimli römorkörle çekilen ve Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan, Rus Donanması\'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi \'Vyshniy Volo Chek\', saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur yolcu\' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi ve römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi ve römorkörün boğazdan geçişine Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Çanakkale Boğazından römorkör yardmıyla geçen savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. 3 dakika 13 saniye. 356 MB.

=========================================================

2)KARARNAME BEKLEYEN KAMU MÜTEAHHİTLERİ, TEMSİLİ CENAZE NAMAZI KILDI

ADANA\'da 7 aydır fiyat farkı ve tasfiye kararnamesi çıkmadığı için iflasın eşiğine geldiklerini belirten bir grup kamu müteahhidi, üzerinde \'Fiyat farkı ve tasfiye kararnamesi bekleyen kamu müteahhitliği ölmüştür\' yazılı tabutun önünde temsili cenaze namazı kıldı.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ihaleli işlerde demire ve çimentoya yüzde 50, akaryakıta yüzde 25 zam geldiğini, bankaların da faiz oranını yüzde 135 artırdığına değinerek, \"Bankalar verdikleri kredileri tekrar çağırmakta. Türkiye\'deki müteahhitlik bitmiş durumda. Kamu müteahhitleri, fiyat verdiği dönemdeki fiyatıyla çalışmaktadır. Bu aradaki farkı istiyoruz. Çok muzdarip durumdayız. 7 aydır tüm kamu müteahhitleri bu kararnameleri beklemektedir. 4 ayrı bakana sorunlarımızı anlattık ama çözüm bulamadık. Cumhurbaşkanımız her konuya düzgün bir yaklaşım sergilemektedir. Ancak biz zannediyoruz ki; Cumhurbaşkanımızın bu konudan haberi yok. Bu sorunun önüne geçilemezse, büyük bir sosyolojik travma yaşanacak\" dedi.

\'250 SEKTÖRÜ İLGİLENDİRİYOR\'

Müteahhit Saim Azmaz ise can çekişen müteahhitliğin durumuna dikkat çekmek için temsili cenaze namazı kıldıklarını belirterek, \"Hükümetimize buradan çağrı yapıyoruz. Can çekişen müteahhitlerimizin yaşama tutunması için bu kararnamelerin ivedilikle çıkarılmasını bekliyoruz. Aksi halde nesil tükenecek, bitecek. Müteahhitlik kalemi 250 sektörü ilgilendiriyor. Herkes mağdur durumda, perişan durumda\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Müteahhitlerden genel görüntü

- Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu ile röp.

- Müteahhitlerden detay

- Müteahhit Saim Azmaz ile röp.

- Temsili cenaze namazaından genel ve detay

- Müteahhit Adnan Kemali Ünal ile röp.

- Tabutun taşınması

SÜRE:03\'58\" BOYUT:440 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

===============================================

3)BELEDİYENİN KAPISINA, HİZMET ALAMADIKLARI İDDİASIYLA SİYAH ÇELENK BIRAKTILAR

TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde belediye önünde toplanan bir grup, belediyeden gerekli hizmetleri alamadıklarını öne sürerek kapısına siyah çelenk bıraktı.

Marmara Ereğlisi ilçesinde oturan bir grup vatandaş, CHP\'li belediyeden yeterli hizmet alamadıklarını öne sürerek Yeniçiftlik ek hizmet binası önünde protesto eylemi yaptı. Ellerinde \'Başkan neredesin beya, çamurla yaşamaya devam\' yazılı pankart ve dövizler taşıyan grup adına konuşan Hüseyin Alp, emekli biri olduğunu ve başkan adayı olmadığını ifade ederek, \"Belediye başkanlığına da aday değilim encümen adayı da değilim. Ben burada yaşayan emekli bir vatandaşım ve yıllardır burada yaşıyorum. Etrafımdaki insanların her birisinin birbirine \'ya buradaki belediye çalışmıyor\' diye bu belediyenin çalışmadığını duyuyorum. Dedim ki kardeşim belediye çalışmıyorsa, buyurun gelin sesimizi duyuralım. Belediyenin bütün anonslarına rağmen \'hiç kimse oraya gitmesin\' demesine rağmen sağ olsun arkadaşlarımız buraya geldi ve gelenlerden Allah razı olsun bizim arkamızda kimse yok, hiçbir parti yok. Benim arkamda Allah\'tan başka kimse yok. Allah da mağdurun mazlumun yanındadır şüphesiz\" dedi.

Belediyeden yeterli hizmetleri alamadıkları için eylem yaptıklarını ifade eden Alp, şöyle konuştu:

\"64 yaşındayım 40 yıldan beridir Cumhuriyet Halk Partisi\'ne oy veriyorum. Yani biz bu kadar uğraşsaydık, bu kadar çaba gösterseydik Cumhurbaşkanını bile bu köye getirmiştik ama bir belediye başkanını getiremedik. Ben burada toplanan insanlar için şu partili bu partili diyemem, biz burada halkız. Ben oyumu Cumhuriyet Halk Partisi\'ne verdim ama eve bir misafirim geldiği zaman buranın belediyesi hangi partiden dendiği zaman CHP demeye utanıyorum. Çünkü sokaklarımız çamurdan çıkılmıyor, çocuk parklarımız yok olan çocuk parkları da çocuğu içine koysanız ottan çocuk görünmüyorö

Konuşmaların ardından belediye ek hizmet binası önüne siyah çelenk bırakan kalabalık daha sonra oradan ayrıldı. Protesto eylemi süresince jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Protesto edilen Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı CHP\'li İbrahim Uyan\'in aynı dakikalarda Marmara Ereğlisi ana binada meclis üyeleriyle toplantıda olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Alınan güvenlik önlemleri

-Belediyenin anonsları

-Belediyeye siyah çelen konması

-Hüseyin Alp\'in konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)-

======================================================

4)ŞANLIURFA’DA TRAFİK CEZALARINA TEPKİ GÖSTEREN ESNAF YOL KAPATTI

ŞANLIURFA’da, bir grup esnaf işyerlerinin önüne park ettikleri araçlarının trafik polislerince çekilerek ceza kesilmesini, yol kapatarak protesto etti. Demokrasi Caddesi\'nde 30 kadar esnaf, işyerlerine malzeme indirdikleri araçlarına sürekli ceza kesildiğini ileri sürüp bu durumu protesto etmek için toplandı. Kaldırım kenarlarına araçların park etmesini engellemek için konulan beton bariyerleri yolun ortasına çekerek ulaşımı engelleyen esnaflar, sürekli ceza yediklerini ve iş yapamaz hale geldiklerini ileri sürdü.Oluşan konvoyda uzun süre bekleyen sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, görüştükleri esnaflara bu konuda yardımcı olunacağını söyledi. Bunun üzerine esnaflar ile polis, beton bariyerleri kaldırarak, yolu yeniden ulaşıma açtı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Yolu kapatmak için konulan beton bariyerleri kaldıran polis

- Polisin esnafları ikna etmeye çalışması

- Uzun araç konvoyu

- Yolu kapatan esnaflar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 340MB

=================================================

5)SAMSUN\'DAKİ \'MİLLET BAHÇESİ\' İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ

SAMSUN\'da bulunan atıl durumdaki 19 Mayıs Stadyumu alanının \'Millet Bahçesi\'ne dönüştürülmesi için başlanan yıkım çalışmaları devam ediyor. Millet Bahçesi\'nin yaklaşık 40 bin metrekare yeşil alana sahip olacağı belirtildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, hazırlanan proje ile bölgenin çok iyi düşünülmüş bir yaşam alanına dönüştürüleceğini söyledi.

Samsun\'da yerine \'Millet bahçesi\' yapılmak üzere yıkımına başlanan Canik ilçesinde yer alan 19 Mayıs Stadyumu\'nda çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 40 bin metrekare yeşil alanın bulunacağı \'Millet Bahçesi\'nde ayrıca futbol sahası, tenis kortları, çok amaçlı sahalar, yaya yolları, meydan, koşu parkuru, bisiklet yolu, kaykay pisti, açık hava spor alanları ve oyun alanları bulunacağı belirtildi. Bölgenin engelliler açısından da tamamen erişilebilir olacağı ifade edildi.

\'ŞEHRE AİT OLAN, YİNE ŞEHRE ARMAĞAN EDİLİYOR\'

Samsun\'daki \'Millet Bahçesi\' projesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, \"Hakikaten 24 Haziran seçimlerinden önce sayın Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamemiz kapsamında açıklamış olduğu Türkiye’nin geleceğine dair çok önemli projeler, yenilikler ve hedefler vardı. Ama bunlardan gerçekten baktığımızda en çok akıllarda kalan en çok hafızalara kazınan ve bugün Türkiye’nin hemen hemen tüm şehirlerinde uygulamalarına şahit olduğumuz en somut çıktıları sanırım Millet Bahçeleri. Millet Bahçeleri projeleri ile sadece biz stadyum alanlarını bir parka bir bahçeye dönüştürmek üzerinden meseleye bakmıyoruz. Aslında şehre ait olanı, şehrin tam da merkezinde bulunun o en önemli yaşam alanını şehrin yine ta kendisine o şehirlere armağan eden, onlara geri veren bir bakışın bir anlayışın aslıda somutlaşmış bir projeye dönüşmüş hali bugün Türkiye’de hemen hemen bütün şehirlerimizde başlayan ve devam eden projeler süreci\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\'ÇOK İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULACAK\'

\"Samsun’umuzda yeni stadımızın gerçekleşmesiyle birlikte atıl kalan kullanılmayan ama şehrin merkezinde çok önemli bir nokta var olmaya devam eden 19 Mayıs Stadyumu\'nun artık stadın yıkılarak onun yerine bir Millet Bahçesi\'nin Samsun’umuza armağan edileceği bir süreci çok yakında yaşayacağız. Proje çok kapsamlı. Çok iyi düşünülmüş bir yaşam alanı, gençler için, çocuklar için, aileler için hem sportif faaliyetler açısından hem de hakikaten şehrin merkezinde nefes alacak belki bu anlamda bir araya gelecek birlikte paylaşacağımız çok önemli bir mekana bir yaşam alanına sahip olacağız Samsun’da. Bu açıdan bakıldığında ben çok kıymetli bir proje olarak gözlemliyorum. Fakat aynı zaman da Samsun’umuzun bu yeni projede bir takım beklentileri var. Dolayısıyla bizlerde Ankara\'ya bu talepleri iletiyoruz ve inşallah önümüzdeki günlerde Millet Bahçemizin Samsun’a ait olan tarafıyla ilgili Samsun hafızasının geleceğe taşınması noktasıyla ilgili de çok önemli ve güzel haberlere inşallah vesile olacak bir açıklama yapacağız.\"

1975\'DE SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇIYLA FAALİYETE GEÇTİ

23 Şubat 1975\'te Samsunspor-Trabzonspor maçı ile faaliyete geçen, 19 Mayıs Stadyumu 20 Mayıs 2017\'de son kez Samsunspor-Bandırmaspor maçı oynandı. Samsunspor\'un yeni stadyumunun 2017 yılında faaliyete geçmesinin ardından atıl duruma düşen stadın bulunduğu alanın \'Millet Bahçesi\'ne dönüştürülmesi için geçen ay yıkım çalışmalarına başlandı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Yıkılan stadyumdan drone görüntüleri

-Yıkım çalışmalarından yerden detay

-Röportaj

-Detaylar

(SÜRE:4.14 Dk ) (BOYUT: 475.31MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)

=====================================================

6)ÇORUM ŞEKER FABRİKASI\'NDA BORÇLAR ÖDENECEK PANCAR ALIMI BAŞLAYACAK

ÇORUM’da özelleştirilen şeker fabrikasından alacaklarının ödenmediğini iddia eden nakliyecilerden ve çiftçilerden oluşan grubun eylem yapması sonrasında taraflar biraraya geldi. Görüşme sonucunda borçların ödenmesine ve şeker pancarı alımı yapılmasına karar verildi. Çorum\'da geçen cuma gecesi özelleştirilen şeker fabrikasından alacaklarının ödenmediğini iddia eden nakliyecilerden ve çiftçilerden oluşan 200 kişilik grup eylem yaparak Çorum- Ankara Karayolu\'nu tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Yaşanan olayların ardından dün gece taraflar biraraya geldi.

TARAFLAR VALİLİKTE BİRARAYA GELDİ

Çorum Valiliği\'nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum Jandarma İl Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Çorum Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan ve Safi Holding yetkileri katıldı. Buradaki toplantı sonrasında görüşme Şeker Fabrikası\'nda devam etti. Dün gece saat 22.30\'da pancar alım sürecinin tekrar başladığı ve borçların ödeneceği duyuruldu. Görüşme ile ilgili açıklama yapan

AÇIKLAMAYI DA AK PARTİ İL BAŞKANI KARADAĞ YAPTI

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, \"Nakliyecilerimiz alacaklı oldukları ücretlerini aldılar ve gelecekle ilgili endişelerini giderdiler. Geçmişteki uygulamadan daha iyi bir sonuç alındı. Pancar alımı başladı. Fabrika sahipleri ve yöneticileri ile Çorum çiftçisinin şeker pancarı üretmesi ve üretimin teşvik edilmesi yönünde önlemleri görüştük. Şeker Fabrikası\'nın üretiminin sadece yarısını Çorum çiftçisi karşılıyor. Şeker üretiminin tamamının karşılanması yönünde tedbir alınmasını istedik. Fabrika sahipleri de gelecek sezondan itibaren fabrikada bir takım iyileştirmeler yaparak kapasiteyi büyüteceklerini, ilave istihdam ve üretimi artıracak revizyon yapacaklarını ifade ettiler\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Yol kahatma eyleminden arşiv görüntüler

-Fabrika önünde bekleyen nakliyeciler

-Pancar yüklü tırlar

-Detaylar

(SÜRE: 3. Dk ) (BOYUT: 318 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

=======================================================

7)HASADI SÜREN KİVİNİN YÜZDE 80\'İ DALINDA SATILDI

TÜRKİYE’nin en büyük kivi üretim merkezi durumundaki Yalova’nın Subaşı Beldesi’nde kivi hasadı sürüyyor. Kivide rekoltenin bu yıl 25 bin ton olduğu bildirildi. Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, çiftçiden çıkış fiyatının kilogram başına 3,5-4 TL olan kivinin hasat sona ermeden tüccarlar tarafından yüzde 80’inin daha dalında satıldığını söyledi.

Türkiye’yi ilk defa 1989 yılında kivi ile tanıştıran şehir olan Yalova’da, kivinin hasadı yapılıyor. Yalova’da 6 bin dönüm alanda üretimi yapılan kivide rekoltenin 25 bin ton olacağı bunun da Türkiye’deki toplam üretimin yüzde 50-60’ına tekabül ettiği bildirildi. Son yıllarda Ortadoğu başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracatı da yapılan kivi üretiminin yaygınlaştırılması ve tanıtımı için birçok çalışa yürütülüyor. Bir yetişmiş bitkiden yaklaşık 60 kilogram ürün alan çiftçinin yüzü gülüyor.

6 BİN DÖNÜM ALANDA ÜRETİM

Ürünle ilgili pazarlama sıkıntısı yaşanmadığını belirten Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, bölgede 6 bin dönüm alanda üretim yapıldığını söyledi. Tunalı, “Dönümden 4 ton ürün alıyoruz. Bölgemizde yaklaşık 25 bin ton kivi üretimi var demek. Orhangazi’de de 5 bin ton civarında kivi üretimi var. Orhangazililer de bu işi yapmaya başladı. Kivi çiftçimiz için çok değerli bir ürün. Kivinin kilogramı 3,5-4 TL arasında daha dalında satılıyor. Bu yıl da yine 25 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Şu anda hasat yapılıyor. Geçen yıla oranla biraz daha düşük ama yeni bahçeler devreye girdiği için bu açığı kapatıyor. Türkiye’de ise üretimin yaklaşık 50 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruzö şeklinde konuştu.

DALINDA SATILIYOR

Bir miktar Karadeniz ve Mersin’de de üretimin yapıldığını söyleyen Tunalı, kivide ana üretim ve lojistik üssün Yalova olduğunu söyledi. Soğuk hava depolarının Yalova’da bulunduğunu söyleyen Tunalı, kivinin daha hasadının başlamadan satışının yapıldığını dile getirdi. Tunalı, “ Çiftçi pazarlama sıkıntısı yaşamıyor. 90 bin ton tüketilen bir ülkede 45-50 bin ton ürün çıkartıyorsanız pazarlama sıkıntısı yaşanmıyor, tüccar bunu almak istiyor, peşinde koşuyor. Hasat Kasım’da başladı. Daha 2 ay önceden satılan ürünler var. Satmayanlar da depoya koyup depodan satacak. Şu anda hasat daha başlamadan yüzde 80’i satıldıö dedi.

“KİVİ OLMASAYDI TARIMLA İŞİMİZ KALMAZDIö

Kivi üreticiliği yapan çiftçi Uğur Fidan da kivi üretimi yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Fidan, “İlk başta ne olacağını daha bilmediğimiz bu ağacın, şimdi bugünlerde bir toprak parçası, arazi gördüğümüz zaman suyu varmı, ne kadar verim alırız bunun hesaplarını yapabilecek seviyeye geldik. Burada artık kivi alanları bittiği için ve arazilerin rantı arttığı için o yüzden Orhangazi’ye yöneldik. Kivi, çiftçinin yüzünü güldürüyor. Kivi olmasaydı tarımla işimiz kalmazdıö diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE KİVİNİN BAŞKENTİ VE ANAVATANI SUBAŞI’DIRö

Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da Türkiye’de kiviyi ilk üreten yer olmanın ve üretim anlamında lider konumda olmalarının oldukça sevindirici olduğunu söyledi. Yılmaz, “Türkiye’nin yaklaşık yüzde 50-60 arasındaki kivi üretimini biz Yalova’nın Altınova İlçesi Subaşı Beldesi olarak gerçekleştiriyoruz. Biz artık kivi üreticilerimiz ve Kivi Üreticileri Birliğimiz sayesinde adeta bir kivi yetiştiricisi uzmanı da olduk. Özellikle son birkaç yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ihracata verdiği önem bizleri de hareketlendirdi. Biz de ihracat için neler yapabiliriz, kivi üretimini nasıl destekleyebiliriz diye bir araya geldik. Malum soğuk hava depolarımız da burada bulunuyor. Bu konuda çalışma yaptık ve meclis kararıyla soğuk hava depolarında değişikliğe gittik. Bazı maliyetleri düşürdük. Soğuk hava depolarının maliyetlerini düşürdük. Bu da ihracatta bizim önümüzü açtı. Şu anda Ortadoğu başta olmak üzere Avrupa’ya ve daha birçok ülkeye son birkaç yıldan beri bizim belediye başkanlığımız döneminde ihracata ağırlık vermeye başladık. Zaten Türkiye’nin yüzde 50-60’ını biz üretiyoruz. Daha dalındayken Subaşı kivisini alıyorlar. Türkiye’de kivi üretiminin başkenti ve anavatanı Yalova’dır, Altınova’dır, Subaşı’dırö dedi.

SUBAŞI KİVİSİ PTT PULLARIYLA TANITILACAK

PTT ile işbirliği yaptıklarını da söyleyen Yılmaz, “PTT ile işbirliği yaptık. hem bölgemizin kivisini hem de bölgemizin bir incisi olan Osmangazi Köprüsü’nü bir pul haline getirdik. Bu da tanıtıma büyük katkı sunacak. Büyük bir katma değeri oldu. Tüm posta gönderilerimizde bu pulları kullanacağızö diye konuştu.

Görütü dökümü:

-------------------

-drone ile görüntü

-hasat görüntüleri

-kivi üreticileri birliği bşk ile röp

-çiftçi ile röp

-detay görüntüler

-subaşı bel. Bşk. İle röp

Süre:6.36 dk

Boyut:739 mb

Haber: İsmail ÖZTÜRK/Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/YALOVA, (DHA)

=======================================================

8)\'SOĞUK SAVAŞ\' DÖNEMİNDEN KALAN \'CASUS VE DEDEKTİF\' MAKİNELER SERGİLENİYOR

MALATYAda Fotoğraf Makinesi Müzesi\'nde sergilenen, su matarası, ayakkabı topuğu, cep saati, kol saati, kitabın içerisine yerleştirilen \'casus ve dedektif\' fotoğraf makineleri ziyaretçileri şaşırtıyor.

Türkiye\'nin en büyük, Avrupa\'nın ise üç büyük fotoğraf makinesi müzesinden biri olma özelliğini taşıyan Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Sanat Sokağı\'nda 30 Eylül 2017\'de açılan ve şu ana kadar 115 bin kişinin ziyaret ettiği müzede, 40 ayrı segmentte fotoğraf makinesi sergileniyor. En eskisi 142 yıllık olan körüklü makinelerden dijitallere kadar, 2 bin 23 fotoğraf makinesini bünyesinde barındıran müzede, en büyük ilgiyi casus fotoğraf makineleri görüyor. Bu bölümde en dikkat çekici olan parça, su matarası formundaki 1886 yılına ait ve aynı anda 6 poz çekebilen Alman- Amerikan yapımı olan makine. Bunun yanında 1904 ve 1912 yıllarında kullanılan cep saati formunda olan ve bayanların çantalarına yerleştirilen İngiliz yapımı casus makineler ile soğuk savaş döneminde kullanılan ve 6 poz çekebilen kol saatindeki casus fotoğraf makineleri, müzenin en değerli parçalarından. Üç bantta çalışan radyo ile kitap şeklinde yapılmış casus kameralar da dikkat çekiyor.

Müze görevlisi Emre İnan, bünyelerinde bulunan casus ve dedektif makinelerin en eskisinin 1886 tarihli olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

\"Müzemizde özellikle; 2\'nci Dünya Savaşı\'ndan kalma \'drone\' diye adlandırmış olduğumuz eskilerden 1907 yılında İngiltere yapımı olan casus makinemiz de mevcut. Aynı şekilde Avrupa\'da \'topuk kamera\' diye adlandırılan ayakkabıların topuğuna yerleştirilen casus kameralarımız müzemizde yer almaktadır. Bunların yanı sıra en ilginçlerden biri ise kol saati formatında, cep köstekli saat formatında ve aynı şekilde radyo görünümlü casus makinedir aslında. Fotoğraf çekimi için aktif olarak kullanılan malzemelerden biridir. Casus ve dedektif makinelerin içerisinde özellikle savaş esnasında posta güvercinlerin boynuna takılarak havalandıktan birkaç dakika sonra art arda fotoğraf çekebilme özelliğine sahip makinemiz de mevcut. Şu anda kullanmış olduğumuz drone niteliğinde \'drone\' diye adlandırmış olduğumuz havadan görüntü alan, fotoğraf çekebilen makinelerin 1900\'lu yıllara ait olanı müzemizde yer almaktadır. 2\'nci Dünya Savaşı\'nda kullanılmış olan fotoğraf makinemiz var. Uçağın üzerinden yerin fotoğrafını çekebilecek yaklaşık 8-10 kilo ağırlığında birkaç tur çevirdikten sonra deklanşörüne basarak fotoğraf çekilen makinemiz müzemizde yer almaktadır.\"

Türkiye\'de yapılan ilk çizgi filmlerden birinin de müzede sergilendiğini kaydeden İnan, \"Müzemiz içerisinde yer alan sinema, projeksiyon salonumuzda 1 adet Japon yapımı 1976 model film makinemiz mevcut. Film makinemiz içerisinde TRT\'nin Türkiye\'de ilk yayına başladığı tarihleri düşünecek olursak, yani 1960\'lı yılların sonlarında Türkçe animasyon olarak seslendirilmiş çizgi filmimizde mevcut\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

- Casus ve dedektif makineler

- Müzeyi gezenler

- Emre İnan röp.

- Müzeyi ziyaret edenler röp.

- Fotoğraf makinaları

- Türkye\'nin ilk çizgi filmi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 541 MB

==========================================================

9)SOBAYI, TUTUŞTURMAK İSTERKEN EVİ YAKTI

AKSARAY\'da parkinson hastaıi Ali Babur (68), kağıt parçalarıyla ısınmak için sobayı tutuşturmak isterken, hastalığı nedeniyle elindeki kağıdı koltuğun üzerine düşürmesiyle evi yaktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken dumandan etkilenen Ali Babur ve aynı yaştaki eşi Gülendam Babur, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, bugün saat 08.00 sıralarında Zafer Mahallesi 6823 Sokakta 2 katlı müstakil evin 1\'inci katında meydana geldi. Ali Babur, sabah uyandıktan sonra ısınmak için kağıt parçalarıyla sobayı tutuşturmak istedi. Çakmakla yaktığı kağıt parçasını sobaya atmak isteyen Babur, hastalığı nedeniyle alevli kağıdı, sobanın yakınındaki koltuğun üzerine düşürdü. Babur, düşürdüğü kağıt parçasını koltuğun üzerinden almak isterken alevler hızla yükseldi. O sırada mutfakta bulunan eşi Gülendam Babur, durumu fark edip komşularından yardım istedi. Komşuları itfaiye ve sağlık görevlilerini çağırıp, yaşlı çifti evden çıkardı. Dumandan etkilenen yaşlı çift, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu alevleri söndürdü. Evin bir odası kullanılmaz hale geldi.

Yangının nasıl çıktığını anlatan Gülendam Babur, \"Ben mutfağa gitmiştim, eşimde yatıyordu. Kalmış tutuşturduğu kağıtlarla sobayı yakmak isterken, kağıdı koltukların üzerine düşürmüş. Eve yanlışlıkla yatmış.\" dedi.

(Görüntü Dökümü

-------------------------

- Evni dışından detay

- İtfaiyenin müdahalesi

- Yaşlı çiftin ambulansa alınması ve

- Gülendam Babur\'un olayı anlatması

(Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

============================================