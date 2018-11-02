DHA YURT BÜLTENİ 6

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gıybet yapmayın

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, günümüzün en büyük hastalıklarından birinin gıybet ve dedikodu olduğunu belirterek, \"Gıybet yapmayın, birbirinizi çekiştirmeyin. Çünkü bu saydığımız şeyler insanın huzurunu bozan, muhabbeti ve birliği beraberliği ortadan kaldıran, zaman zaman büyük kavgalara sebep olan çok kötü şeylerdir. Bunlardan uzak durunuz\" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Bursa\'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ulucamii\'de sabah namazı kıldırdı. Namazın ardından vaaz veren Erbaş, Kur\'an-ı Kerim\'de Hücurat Suresi\'nde, inanan insanlara dedikodu, gıybet yapmamaları konusunda uyarılar bulunduğunu belirterek, \"Zamanımızın en büyük hastalıklarından biridir; iki kişi bir yere geldiği zaman hemen üçüncüsünün gıybetini yapmaya başlar. Toplumda kadını, erkeği, büyüğü, küçüğü sanki normal bir şeymiş, yanlış ve günah değilmiş gibi böyle bir yanlışın içine düşüyor. Şöyle bakıyorum sabah namazında gençlerle beraberiz. Gençler, şimdiden bununla ilgili tedbirimizi alalım. Eğer bu yaşlarda gıybetin ne kadar yanlış olduğunu, insanın birbirinin arkasından çekiştirmenin ne büyük günah olduğunu zihnimize, kalbimize, gönlümüze yerleştirirsek ona göre şahsiyet kazanırız. Şahsiyetimiz de o şekilde gelişir.

\'ÖLÜ KARDEŞİNİN ETİNİ YEMEYİ KİM İSTER?\'

Ölü kardeşinin etini yemeyi kim ister? Tiksiniriz değil mi. Ölü kardeşinin etini yemek ne kötü bir şey. Allah’tan korkun. Sakın böyle bir şey yapmayın. Sakın gıybet, dedikodu yapmayın, birbirinizi çekiştirmeyin. Çünkü bu saydığımız şeyler insanın huzurunu bozan, muhabbeti ve birliği beraberliği ortadan kaldıran, zaman zaman büyük kavgalara sebep olan çok kötü şeylerdir. Bunlardan uzak durunuz. Eğer yaptınızsa tövbe edin. Allah tövbe edenlerin tövbelerini kabul edendir\" diye konuştu.

Erbaş, İl Müftüsü İzani Turan ve beraberindekiler, daha sonra camideki vatandaşlarla selamlaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Diyanet İşleri Başkanı Erbaş\'ın Ulucami\'ye girişi

-Namaz kıldırması

-Kur\'an okuması

-Vaaz vermesi

-Vatandaşlarla selamlaşması

-Detaylar

Süre: 4.44 Boyut: 530 MB

Haber/Kamera: Mehmet İNAN

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Çocuğa istismar sanığı: Terbiyeli olduğu için ona dondurma ısmarladım

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan B.D. (62) hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. B.D. ifadesinde, \"Mağdur kızı istismar etmedim. Ona elle veya sözle herhangi bir yaklaşımım olmadı, sadece terbiyeli bir kız olduğu için mükafatlandırmak amacıyla ona dondurma ısmarladım\" dedi.

Manavgat\'ın Side Mahallesi\'nde oturan B.D., iddiaya göre, geçen eylül ayında markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, vücuduna dokunarak istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırarak dışarı çıkmasının ardından çevredekiler, B.D.\'yi marketin önünde yakaladı. Çevredekiler B.D.\'yi jandarma gelinceye kadar dövdü. Jandarmanın gözaltına aldığı B.D., \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan tutuklandı.

\'SENİN O GÖZLERİNE AŞIK OLDUM\'

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli B.D.\'nin olaydan bir süre önce bir markette alışveriş yaparken elindeki peynirleri yere düşürdüğü, o sırada alışveriş için annesiyle gelen A.A.\'nın şüpheliye yardım ettiği, A.A. ve annesinin marketten çıkarken elektrikli bisikletle bekleyen B.D.\'nin elindeki paraları salladığı belirtildi. İddianamede, olay tarihinde ise içecek almak için markete giden A.A.\'nın yanına otomobille gelen B.D.\'nin, kendisini eve bırakmak istediğini söylediği, duran otomobile binen A.A.\'ya da \"Sen olgunlaşmışsın, senin o gözlerine aşık oldum, seni çok seviyorum\" dediği belirtildi. Araçtan inen A.A.\'nın aynı markete geri döndüğü, B.D.\'nin de kızın peşinden markete girdiği kaydedilen iddianamede, \"Mağdurun dondurma reyonuna yaklaştığı sırada şüphelinin mağduru taciz ettiği, mağdurun şüpheliyi iteklediği, şüphelinin mağdurun sırt kısmına dokunduğu, şüphelinin mağdurdan telefon numarası istediği ve şüphelinin mağdurun ikameti önünde dolaştığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

\'ONA DONDURMA ISMARLADIM\'

B.D. ise ifadesinde, \"Mağdur kızı istismar etmedim. Ona elle veya sözle herhangi bir yaklaşımım olmadı, sadece terbiyeli bir kız olduğu için mükafatlandırmak amacıyla ona dondurma ısmarladım. Kız çocuğu ben markette poşetleri düşürünce bana yardım etti, olay günü onu markette görünce ödüllendirmek amacıyla dondurma aldım\" dedi.

İddianamede, marketin güvenlik kamera kayıtlarının de incelendiği ve şüpheli B.D.\'nin suçlamaları kabul etmediği belirtilerek, \"Sadece ödüllendirmek amacıyla dondurma aldığı yönündeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına, dosyada bulunan CD çözüm tutanağında şüphelinin mağdurun omzuna ve beline elini attığı hususları göz önüne alındığında itibar edilmemesi gerektiği, şüphelinin mağdurun ikametinin önünden defaatle geçtiği, yaşı göz önüne alındığında mağdurun beyanlarına itibar edilmesi gerektiği, şüphelinin sarkıntılık yapmak suretiyle \'çocuğun cinsel istismarı\' suçunu işlediği anlaşılmıştır\" denildi.

İddianamede sanığın 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Olayla ilgili dava önümüzdeki günlerde görülecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüsü dolabın yanında ikilinin görüntüsü

- B.D.\'nin dövüldüğü anlar (vatandaş kamerası) - arşiv

- Manavgat adliyesinde görüntü

- Adliye önünde jandarma araçları

- B.D.\'nin adliyeden çıkarılması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)



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\'Yaşlılara yol ver\' dedi, çıkan tartışmada bıçaklandı... O anlar kamerada

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde bir banka şubesinde kapıdaki öncelik sırası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Side turizm bölgesindeki bir banka şubesine 31 Ekim Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında annesiyle gelen Alpaslan Engin Çakır, işlemlerini bitirip şubeden çıkan Hayri G. ile kapıda öncelik nedeniyle tartıştı. İddiaya göre; Alpaslan Engin Çakır, annesini göstererek, \"Yaşlılara yol ver\" diye Hayri G.\'ye tepki gösterdi. Yine iddiaya göre Hayri G., Çakır\'a küfür ederek dışarı çıktı. Küfürleri duyan Alpaslan Engin Çakır, sinirlenerek peşinden gittiği Hayri G. ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Hayri G., yanında taşıdığı bıçakla Alpaslan Engin Çakır\'a saldırdı. Kalbinin üstünden aldığı tek bıçak darbesiyle yaralan Çakır kan içinde yere yığılırken, Hayri G., olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Alpaslan Engin Çakır, yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Çakır, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi. Hayri G.\'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

KAVGA ANI KAMERADA

Diğer yandan Çakır\'ın yaralandığı kavga anı bankanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şubeden çıkan Hayri G.\'nin kapıda Alpaslan Engin Çakır ve annesiyle karşılaştığı, konuştukları görülüyor. Hayri G.\'nin şubeden çıkmasının ardından annesinin engelleme çabasına rağmen Alpaslan Engin Çakır\'ın koşarak gittiğinin yer aldığı görüntülerin devamında, ikilinin kavga ettiği görülüyor. Görüntülerde, Hayri G.\'nin Alpaslan Engin Çakır\'ı bıçakladığı, vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı da yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüsü kavga

00:47 - 13 MB

Haber: Mithat ABAKAN- Kamera: Antalya-DHA)



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Gazipaşa kaza:1 yaralı

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada, Yiğit Güven (26) yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi\'nde meydana geldi. Şehir merkezinden, Selinus Sahiline doğru seyreden Yiğit Güven\'in kullandığı 07 UT 140 plakalı motosiklete, Ahmet Tuncer İlk/Ortaokulu önündeki kavşakta bir otomobil çarptı. Olay yerinde durmayan sürücü aracıyla kaçarken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yiğit Güven, olay yerindeki müdahaleden sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

Olay yerinden geçen Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar da aracından inerek, kazayla ilgili polis ekiplerinden bilgi aldı. Yaralı Yiğit Güven\'in yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Sakar daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kazayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, araç beyaz renkli olduğunu, sağ ön kapı camının kırık olduğu bilgisine ulaştı. Mobese kameralarının yanı sıra çevredeki işyeri kameralarını da incelemeye alan polis, kazaya karışan aracın 07 UU 266 plakalı H.D. yönetimindeki otomobil olduğu tespit etti. İstiklal Mahallesi\'nde aracı park halinde bulan polis, H.D.\'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri,

- Kaza yapan motosikletten genel ve detay görüntüler,

- Kaza yerinden tesadüfen geçmekte olan Gazipaşa kaymakamı Ali Sakar\'ın aracından inmesi

- Polis ekiplerinden kazayla ilgili bilgi alıp, \'geçmiş\' olsun dileklerinde bulunup kaza yerinden ayrılışı.

102 MB -01.41 sn

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)

Antalya

Görüntü dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüsü

00:47 - 13 MB



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Gasilhanede 43 yıldır ölüleri yıkayıp kefenliyorlar

ELAZIĞ İzzetpaşa Vakfı tarafından 1975 yılında hizmete giren gasilhanede, 43 yıldır aralıksız her gün onlarca ölü yıkanıp kefenledikten sonra cenaze sahiplerine teslim ediyor. Elazığ Belediyesi tarafından görevlendirilen \'Gassallar\' hayatlarının büyük bir bölümnü \'Gasilhane\' denilen ölü yıkama kabininde geçiriyor. 16 yıldır gasilhanede görev yaptığını belirten Abdullah Şimşek (46), yaptıkları hiç bir hizmetten para almadıklarını söyledi.

Osmanlı döneminde Elazığ\'da kurulan İzzetpaşa Vakfı, 150 yıla aşkın bir süredir faaliyetlerini sürdürüyor. Vakıf, bünyesinde bulundurduğu öğrenci yurdu, caminin yanı sıra Elazığ merkezde 1975 yılında kurduğu Gasilhane vatandaşlara ücretsiz cenaze hizmetleri veriyor. 4 kabinin bulunduğu gasilhanede 2 personel sabit çılışırken, ölü yıkama ve kefenleme işlemlerine Elazığ Belediyesi bünyesinde çalışan Gassallar, hergün onlarca ölü yıkayıp, kefenleyip yakınlarına teslim ediyor.

ÖLÜM ŞEKLİNE GÖRE YIKAMA İŞLEMİ UZAYABİLİR

Gasilhanede çalışan işçilerin ise hayatlarının büyük bir bölümü ölü yıkama kabinlerinde geçiyor. 16 yıldır gasilhane de görev yaptığını ifade eden 46 yaşındaki Abdullah Şimşek, \"43 yıldır Elazığ\'a hizmet veriyoruz. 4 tane morgumuz bulunuyor. Yurtdışı ve yurtiçinden cenazeler geliyor. Eğer cenazenin sahibi yoksa 1 gün morgumuz da bekletip, kimse gelmemesi üzerine yetkililere teslim ediyoruz. Gassallar ise, Elazığ Belediyesi tarafından gönderiliyor. Cenaze geldiği zaman gassallar geliyor. Kadın cenazesine kadın gassal geliyor. Yaptığımız hizmetlerden hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Hangi saat olursa olsun vatandaşlar cenazesini getirebiliyor. Soğutucularımız var.Cenazeleri o soğutucularda bekletiyoruz\"dedi.

Gasilhane de çalışmanın zor olduğu ifade eden eden Şimşek, \"Bizlerde insanız. Çoğu zaman etkileniyoruz. Herkes bu işi yapamaz. Psikolojik olarak etkilenen insanlar oldukça fazla\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Tabutun gelişi

-Gasilhaneden Görüntü

-Genel ve Detay Görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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Klasik otomobillere yeniden hayat veriyor

SİVAS\'ta oto tamircisi Abdullah Kılıç (43), hurdaya ayrılmış klasik araçları eski haline getiriyor. Babasının 50 yıl yürüttüğü oto tamirciliği mesleğini 20 yıldır kendisi sürdüren Kılıç\'ın dükkanı, klasik otomobilseverlerin uğrak yeri oldu.

Sivas\'ta yaşayan evli 2 çocuk babası Abdullah Kılıç, kentin en eski oto tamir ustalarından babası Gani Kılıç\'ın yanında başladığı mesleğini 20 yıldır sürdürüyor. Babasının yanında çırak olarak başladığında klasik oto tamirine merak salan Kılıç, hurdaya ayrılan klasik otomobillerin yenilemesini yaparak eski haline getiriyor. Klasik araç tamiri yaptırmak isteyenler, Kılıç\'ın dükkanını tercih ediyor.

Klasik otomobillerin her türlü tamiratını baştan sona yapabildiğini ifade eden Kılıç \"Babam 2005 yılında rahmetli oldu, ben mesleğe devam ediyorum. Babamın yanında çırak olarak yetiştim. Ben de genelde büyük araç, küçük araç, akü, dorse, eski araçların bakım onarım, tadilat, komple tadilat işleri, elektrik tesisatı gibi işleri yapıyorum. Rahmetli babam da eski araba tamiri yapardı. Amcam Zeki Kılıç da klasik araba tamircisi. Oradan belki merak kaldı. Bir nebze de olsa araçlara muvaffak olduğum, klasik araçların dizaynını bildiğim için bunların donanımları farklı. Çok eski araç olmalarına rağmen özellikleri farklı. Eski araçları tamir etmek, ortaya bir şey çıkarmak daha güzel oluyor. Yeni araçlarda çok fazla tamir işi olmuyor, zaten genelde parça değişimi oluyor. Eski klasik araçların komple tesisatlarını bulamazsınız. Parça sıkıntısından dolayı genelde tamir işlerine büyük şehirlere gidiyorlar. Parçalarını bulmakta zorlanıyoruz. Şimdiye kadar bir çok klasik arabanın tamirini yaptım\" dedi.

\'BİZ SAHİP ÇIKMIYORUZ\'

Şu an 1955 model bir otomobili tamir ettiğini ifade eden Kılıç \"Bu otomobil 1955 model Chevrolet Belair. Bunun komple elektrik tesisatını yeniledim. Stoplar, farlar, ana tesisatı, iç dizaynı, göstergeleri komple sıfırlandı. Bu araç 1955 model olmasına rağmen elektrik donanımı 2018 model araçta yok. O kadar çok farklı özellikleri var ki. Mesela arkadaki fren lambası, sinyal verince sinyal görevi görüyor, sinyali kapatınca fren lambası görevini görüyor. Ön farları yakınca mesela park ışıkları sönüyor. Normal dizaynında böyle bir sistem yapmışlar. Amerika yıllardır bu sistemi kullanıyor. Bizimde Hacı Murat\'ımız var. Bunlar çoğaltılabilirdi ama sahip çıkmıyoruz. Amerika\'da şu aracı isteyin, bütün parçaların orijinal sıfır parçası vardır. Halen üretiliyor. Amerika milli değerlerine sahip çıkıyor. Ama biz sahip çıkmıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\'KLASİK OTOMOBİL BİR ZEVK\'

Klasik otomobillerin ayrı bir zevk olduğunu belirten Kılıç, \"Eski arabalara eskiden rağbet daha fazlaydı. Ben bu işlerle uğraşmayı seviyorum. Bunlara binmek ayrı bir zevk. Eski klasik araçların ayrı bir zevki var. Ben eski klasik bir otomobili, sıfır bir otomobile değişmem. Eski klasik araçlar hoşuma gidiyor. Çok önceden bir yerde okumuştum. Fransa\'da bir çiftçi zamanında durumu iyiyken klasik arabalardan almış. Ölünce çocukları hangarı açtıklarında Dünyada sadece 3 tane üretilen otomobilin birini o adam almış. Bu çok farklı bir şey. Bugün lüks araçlar herkeste var ama bu tip araçlar kimsede bulunmuyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Dükkandan görnütüler

-Tamiri yapılan 1955 modal aracın görüntüleri

-Ustanın araç üzerindeki çalışmaları

-Konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(526 mb)

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Mersin merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

MERSİN merkezli 4 kentte gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi ise aranıyor.

Silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yakalanan 4 kişinin üzerindeki ruhsatsız silahlara el koydu. Şüphelileri sorgulayan polis, Mersin\'de 3, Balıkesir\'de 1, Konya\'da ise 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Toplam 11 zanlıların ev, işyerleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 21 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda farklı çaplarda fişek ele geçirilirken, Adana\'da 1 zanlının ise arandığı öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet Müdürlüğü\'nün genel görüntüsü

- Müdürlük girişinden detay görüntü

- Zanlıların emniyet binasından çıkarılmaları

- Otobüse bindirilmelerinden görüntüsü

- Emniyet Müdürlüğü girişinden genel görüntüsü

- Otobüsün emniyetten ayrılması

(BOYUT: 187 MB) (SÜRE: 01.44 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Limonda kriz kapıda

MERSİN\'in Erdemli ilçesinde limon piyasasının kurulmaması ve alıcı bulunmaması nedeni ile çiftçiler hasat ettikleri limonu kasalara doldurarak dinlenmeye alıyor. Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin, \"Limonda ihracat Eylül ayı itibariyle durdu. Gerekli önlemler alınmazsa ihracatta büyük sıkıntılar yaşarız\" dedi.

\'TALEP YOK\'

Birlik Başkanı Şahin, Erdemli ilçesinde limon hasadı yapan üreticileri ziyaret etti. Üreticilerin karşılaştığı sorunları dinleyen Şahin, çitçilerin limon piyasasının olmaması ve alıcı çıkmaması nedeni ile zor günler geçirdiğini söyledi. Şahin, \"Türkiye\'nin limon deposu olarak bilinen Mersin\'in Erdemli ilçesinde limon hasadı devam ediyor. Mersin\'de yılda yaklaşık olarak 650 bin ton limon üretimi yapılıyor. Limonun son günlerdeki hali hiç iç açıcı değil. Talep zayıflığı yaşanıyor. İhracatçılara sorduğumuzda, \'Dışardan talep yok\' diyor. Dövizin yükselmesine rağmen dışardan talep gelmediği için piyasa da kurulamıyor. Şuanda Mersin\'de limonda büyük bir sıkıntı var. Havaların sıcak olması nedeniyle de limon değer kaybediyor\" diye konuştu.

\'İHRACAT DURDU\'

Limon üretiminde girdi maliyetleri yükseldiğine dikkat çeken Şahin, şunları söyledi:

\"Dolar yükseldi, ilaç fiyatları iki katına çıktı. Dolar düştü ama ilaçlarda beklenen indirim yapılmadı. Üreticilerimiz limona ilaç verecek parayı bulamaz oldu. Limonda ihracat Eylül ayı itibariyle durdu. İlaç fiyatları arttığı için üreticilerimizin bir bölümü bahçelerine kükürt veriyor. Üretici her yerden kaybediyor. Bu yıl Erdemli\'de domates üreticileri sevindi. Bizler de onlar kadar sevindik ama Erdemli\'nin en büyük geçim kaynağı olan limonda büyük bir durgunluk yaşıyoruz. Gerekli önlemler alınmaz ve limonda kalitemiz düşerse ihracatta büyük sıkıntılar yaşarız.\"

\'LİMONLAR DİNLENMEYE ALINIYOR\'

Üretici Ramazan Besici ise satılmayan limonları dinlenmeye aldıklarını belirterek, \"Girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle gübre ve ilaç alamadığımız için bahçelerimizi kükürtle ilaçlıyoruz. Şuan limon satılmıyor, bizler de dinlenmeye alıyoruz. Limonlarımızı depoluyoruz. Maliyetler çok yükseldi ama limon fiyatı da belirsizliğini koruyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hasattan genel ve detay görüntüler

- Limondan genel ve detay görüntü

- İşçilerin genel görüntüsü

- Limon bahçesinden genel ve detay görüntüler

- Birlik Başkanı Ahmet Dursun Şahin ile röportaj

- Limon üreticisi Ramazan Besili ile röportaj

SÜRE: 04\'45\" BOYUT: 363 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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Üniversiteli Sedanur, kendisini köy çocuklarına adadı

BURSA\'da, üniversite öğrencisi Sedanur Kavaklı (20), \'Mor Kanatlar\' projesi ile Türkiye\'nin çeşitli illerindeki köy okullarında ihtiyaç sahibi çocuklara yardım götürüyor. Kavaklı, bugüne kadar kitap, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemelerini yardımseverlerden toplayıp, 11 okulda yüzlerce yoksul çocuğa ulaştırdı. Kavaklı, yol ve konaklama masraflarını karşılamak için ise günlük işlerde çalışarak para biriktiriyor.

Uludağ Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü öğrencisi Sedanur Kavaklı, sosyal medya üzerinden başlattığı \'Mor Kanatlar\' projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım topluyor. Her türden kırtasiye malzemesi, giyim ve oyuncak gibi eşyaları evinde toplayan Kavaklı, paketlediği yardım malzemelerini Türkiye\'nin çeşitli illerinde tespit ettiği ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden de teyit ettiği ihtiyaç sahibi okullara ulaştırıyor. İlk olarak Şanlıurfa\'da bir okula gittiğini söyleyen Kavaklı, projesi hakkında yaptığı açıklamada, \"Hilvan\'da 2 okula destek verdim. İlk olduğu için çok heyecanlıydım. Ne ile karşılaşacağımı bilmiyordum. Gittiğimde çocuklar çok güzel karşılık verdi. Kapıda karşıladılar. Hepsi aynı anda sarılmaya çalışıyordu. Çok güzel bir andı, tarifi yok. Şanlıurfa\'dan sonra Bingöl, Trabzon, tekrar Şanlıurfa ve Mardin\'e gittim. Toplamda 11 okula yardım götürdüm\" dedi.

\'ONLAR TÜM RENKLERE ULAŞAMIYOR\'

Sadece kırtasiye malzemesi değil, çocukların eğleneceği şeyleri de okullara götürdüğünü söyleyen Sedanur Kavaklı, \"Kişisel ihtiyaçları ve okulun ihtiyaçları da karşılanıyor. Çocukların tepkisi çok güzel. Hiç tanımadıkları birini görüyorlar. Kimi abla, kimi öğretmen gözüyle bakıyor. Hepsinin tepkisi farklı oluyor. Bir keresinde flüt tartışmasına bile girmiştik. Çocuklar flütü ilk kez görmüşlerdi. \'Mor benim olsun, kırmızı senin olsun\' diye kavga ettiklerini gördüm. Çocuklar için renkler çok önemli. Fakat onlar tüm renklere ulaşamıyorlar. Bu beni çok üzdü. İlk projede bunu gördüğüm için sonraki projelerde her şeyin tüm renklerini onlara ulaştırmaya çalıştım. Çocukların fırsat eşitliğine sahip olmadığını düşünüyorum. Buradaki amaç olmayana ulaştırmak. Şimdilik ekibim yok. Bu işe gönül verebilecek insanlarla çalışmayı çok isterim ancak o tarz insanlarla henüz karşılaşmadım. Kendimi gösterdikten sonra talepler gelmeye başladı. Artık köy okulu öğretmenleri bana talep gönderiyor. Ben de araştırdıktan sonra bizzat gidip, bana gelen malzemeleri dağıtıyorum\" diye konuştu.

HEM OKUYOR HEM ÇALIŞIYOR

Yürüttüğü projede maddi olarak zorluklar çektiğini belirten Kavaklı, \"Aynı zamanda öğrenciyim. Yol ve konaklama masraflarımı karşılayabilmek için günlük işlerde çalışıyorum. Maddi açıdan desteğe ihtiyacım oluyor. Ülkemizde çok fazla ihtiyaç sahibi çocuk var. Tabii hepsine ulaşamayabiliriz ama herkesten destek bekliyorum. Bir kalem deyip, esirgemeyin lütfen. Çünkü bir kalem oralarda bir hayat demek. Çocukların bir kaleme dahi ihtiyaçları var. Bu yüzden sen de el ver geleceğimiz olsun, diyorum\" dedi.

\'BU PROJE ÖRNEK OLSUN\'

Proje kapsamında yardım götürülen okullardan Kıranışıklar köyündeki ilkokulda öğretmenlik yapan Gülbin Yıldız ise \"Biz çok mutlu olduk. Gelen projelerin hiçbirini geri çevirmiyoruz. Projeyi duyunca ilk olarak oyun alanı istedik. Köy çocuklarının en çok buna ihtiyacı olduğunu düşündük. Heyecanla gelmesini bekliyorduk. Umduğumuzu bulduk. Çocuklar adına çok sevindim. Çocuklar inanılmaz mutlu oldu. Çevrelerine, ailelerine söylüyorlar. Bu geniş bir kitleye yayılıyor. Bu projelerin devamının gelmesine vesile oluyor. Sedanur Hanım\'ın böyle bir projeye öncülük etmesi örnek teşkil edecek bir durum. Bu tür projelerin örnek olmasını istiyoruz. Onlar sayesinde çocukları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yardım götürülen okullarda yardım dağıtılırken görüntüler

-Kavaklı\'nın çocuklarla oynaması

-Çocuklardan detaylar

-Kavaklı ile röportaj

-Öğretmen Gülbin Yıldız ile röportaj

Süre:4.22 Boyut:489 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)