DHA YURT BÜLTENİ 6

1))AYVALI DERESİ, YAYDIĞI KÖTÜ KOKUYLA LÜKS SEMTİN HAVASINI BOZDU

BURSA\'da, merkez Nilüfer ilçesine bağlı 4 mahalleden geçerek, Nilüfer Çayı\'na karışan Ayvalı Deresi; kirli akması, sinek üretmesi ve çevreye kötü kokular yayması nedeniyle bölgede yaşayanların tepkisine yol açıyor. Şehrin en lüks semtinde yaşayanlar, Ayvalı Deresi\'nin ıslah edilerek, Eskişehir\'deki Porsuk Çayı\'na benzer hale getirilmesini istiyor. Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, derede sürdürülen ıslah çalışmalarının 1 aya tamamlanacağını belirtildi.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı 29 Ekim, Özlüce, Ertuğrul ve Yüzüncüyıl mahallelerinden geçip, Nilüfer Çayı\'na karışan Ayvalı Deresi; kirli görüntüsü, sinek üretmesi ve çevreye kötü kokular yayması nedeniyle mahallelerde yaşayanları isyan ettirdi. Kirliliğin arttığı derenin suyu, yeşil yosun tabakasıyla kaplanırken, dereye karışan atıklar da dikkat çekti. Nilüfer\'de yaşayanlar, soruna bir an önce çözüm bulunmasını bekliyor.29 Ekim Mahallesi\'nin muhtarı İsmail Keskin, Ayvalı Deresi kaynaklı sıkıntıyı mahalle sakinlerinin toplu olarak imzaladığı dilekçeyle Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne ilettiklerini söyledi. Keskin, \"Ayvalı Deresi, bölgeye değer katması gerekirken, bize işkence olmaya başladı. Sinekler ve kötü koku bizi çok rahatsız ediyor. Ayvalı Deresi\'nin, Eskişehir\'deki Porsuk Çayı\'na benzer bir projeyle ıslah edilmesini istiyoruz. Bu görüşlerimizi belediye ile paylaştık; ancak şu an için bir gelişme yok\" dedi.

Aynı mahallede yaşayan Meryem Suskun da \"Sinek, pis görüntü ve kötü kokudan şikayetçiyiz. Çocuklarımız zaman zaman dere kenarında oynuyor. Önceleri bu derede ördekler, balıklar vardı; şimdi yok. Bu dere bir an önce ıslah edilip, çevresine değer katan bir dere haline getirilmeli\" diye konuştu.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Sağlıklı çevre için derelerdeki temizlik faaliyetlerine büyük önem verildiği vurgulanan açıklamada, Ayvalı Deresi\'nde de ıslah çalışmalarının sürdürüldüğü, iklim şartlarına bağlı olarak çalışmaların 1 ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

2)TÜRKİYE\'NİN EN GÜZEL SONBAHAR MANZARASINI İZLEMEK İÇİN TUNCELİ\'YE AKIN ETTİLER

SONBAHAR\'ın gelmesi ile birlikte yaprakların çeşitli renklere bürünen ormanlık alanlarında oluşan renk cümbüşünün yaşandığı bu günlerde Türkiye\'de en güzel sonbahar manzarasının yerlerin başında gelen Tunceli\'nin Pülümür ilçesindeki Salördek köyü sevgi ormanlarına Türkiye\'nin dört bir yanında yerli turist akını başladı.

Tunceli\'nin Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyündeki sevgi ormanı, her yıl Ekim ayının sonlarına doğru başlayan ve yaklaşık 3 hafta süren yaprakların renk değiştirmesiyle oluşan sonbahar manzarasını yerinde görmek için bu yıl da Türkiye\'nin dört bir yanından gelen turistleri ağırladı. Salördek köyüne yerli turist akını başlarken ilk kafile Pazar günü köye ulaşarak yağmur altında muhteşem renk cümbüşünü yerinde izledi.

Salördek sevgi ormanlarının içinde yer alan meşe, kavak, çınar ağaçları ile çeşitli mevye ağaçlarının yaprakları değişik renklere bürünmesiyle birlikte ormanlık alanda birçok renkten oluşan muhteşem bir renk çeşitliliğini izyenleri büyülüyor. Önce uzak tepelerden ormanlık alandaki renk çeşitliliğini izleyen yerli turistler, daha sonra ormanlık alan içinde gezi yaparak sonbahar keyfini çıkarıyor. Munzur Gezi Arkadaşları grubunun düzenlediği Salördek gezisine katılan 100 kişilik yerli turist grubu, Salördek köyü sevgi ormanlarının muhteşem manzarası içinde hafta sonu tatili yaptı.

\'BURADA YAŞARKEN BELKİ BUNLARIN FARKINDA DEĞİLDİK\'

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Tunceli doğal güzelliği ile Türkiye\'nin en güzel illerinden biri olduğunu dile getirerek, \"Burada yaşarken belki bunların farkında değildik. Zor koşullar diye değerlendiriyorduk. Ama metropollleri görünce oradaki yaşam koşullarını görünce bu doğa güzelliklerinin farkı daha da öne çıktı. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyorum. Mutlaka bu mevsimde gelip görsünler bu güzelliklerden faydalansınlar\" dedi.

\'BURASI TÜRKİYE\'NİN EN GÜZEL YERLERİNDEN BİRİDİR\'

Salördek köyüne gezi düzenleyen ve ilk yerli turist kafilesini getiren munzur Gezi Arkadaşları Grubu Başkanı Haydar Çetinkaya, köyün muhteşem bir sonbahar manzarasına sahip olduğunu belirterek, \"Burası Türkiye\'nin en güzel yerlerinden biridir. İnanılmaz güzel bir sonbahar manzarası oluşuyor bu aylarda. Ayrıca Türkiye\'de sonbaharda en güzel sonbahar renkleri burada görülüyor. Bizler de bugün bu doğal güzelliği arkadaşlarımızla paylaşmak için buraya gezi organazie ettik. Katılım güzeldi. İlgi çok güzel. Arkadaşlarımızın doğa karşısındaki hayranlıklarını görmek gerçekten güzel. Bu güzelliği de mutlaka korumak ve yaşatmak geriyor. Bu ülkenin bir değeridir. Herkesin gelip görmeye görürken de zarar vermeden kirletmeden tahrip etmeden gelip görüp gezebilirler\" diye konuştu.

Geziye katılan ve Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden gelen yerli turistler ise, Salördek köyü ormanlarına ve oluşan renklere hayran kaldıklarını ve her yıl bu manzaraya görmek için bölgeye geleceklerini söylediler.

3)SAKARYA\'DA İKİ AYRI DÜĞÜNDE 145 KİŞİ ZEHİRLENDİ

SAKARYA\'nın Arifiye ve Kocaali ilçelerindeki iki ayrı düğünde yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle 145 kişi hastanelere başvurdu.Olay, dün gece saatlerinde Sakarya\'nın Arifiye ve Kocaali ilçelerinde düzenlenen iki ayrı düğünde meydana geldi. Düğünlere katılan davetliler, gece saatlerinde evlerine döndüklerinde miğde bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle en yakınlarındaki hastanenin aciline başvurdu. Düğünlerden çıkan 88 kişi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH)\'ne, 38 kişi Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne, 10 kişi Kocaali Devlet Hastanesi, 6 kişi Hendek İlçe Devlet Hastanesi\'ne, 3 kişi ise Yenikent Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Acil servislerde yapılan muayene de yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlenen 2 kişi SAÜEAH\'ta gözlem altına alınırken, 143 kişi ayakta tedavi sonrası taburcu edildi. Davetlilere Kocaali ilçesindeki düğünde tavuk, pilav ve helva, Arifiye ilçesindeki düğünde ise kavurma, patates püresi ve helva ikram edildiği öğrenildi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemeklerden incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)

==================================================

4)55 TL İÇİN ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

MERSİN\'de C.G.\'yi (41) öldüresiye dövüp 55 TL\'sini gasbettiği iddia edilen 4 zanlıdan 3\'ü, tutuklandı. Olay, 14 Ekim\'de merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi\'ndeki Fatih Parkı yakınlarında saat 01.45\'te meydana geldi. Bisikleti ile evine giden C.G., iddiaya göre kendisini durduran 4 kişi tarafından sürüklenerek parka götürüldü. Dakikalarca darbettikleri C.G.\'nin 55 TL\'sini alarak kaçan

zanlıların kimlikleri güvenlik kameralarının incelenmesi ile belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda gözaltına alınan şüpheliler Ş.Ö., C.T., S.A. ve H.E.K. sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme şüphelilerden Ş.Ö., S.A. ve H.E.K.\'yi tutuklarken, C.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

=================================================

5)KÖPEK VE 4 YAVRUSU, BETON SU BORUSU KIRILARAK KURTARILABİLDİ

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, atıl durumdaki bir beton su borusunun içindeki köpek ve dört yavrusu, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) ekipleri ve Ortaca Belediyesi\'ne ait kepçenin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Dün (pazar) öğle saatlerinde Beşköprü Mahallesi\'ndeki Ortaca İlköğretim Okulu önünde bir köpeğin beton atık su borusuna girdiğini gören Pınar Çalık, merak edip yaklaştığında, içeriden yavru köpek sesleri geldiğini farketti. Çalık, durumu HAYDOS\'a bildirip, yağmurlar başladan köpek ve yavrularının kurtarılması için yardım istedi.

Ortaca Belediyesi\'nden tahsis edilen kepçe yardımıyla yol kazılıp, beton atık su boruları çıkarıldı. Köpek ve 4 yavrusunun bulunduğu boru da daha sonra uç kısmından kırıldı. Köpek ve yavruları kurtarılıp, veteriner kontrolünden geçirildi. Anne köpek ve yavrular, kurtarma çalışmalarını izleyen bir vatandaş tarafından geçici olarak sahiplenildi. Yavruların büyümesinin ardından sıcak bir yuvaya kavuşturulması için çaba gösterileceği bildirildi.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, kurtarma çalışmasının yaklaşık 4 saat sürdüğünü belirtip, \"Bu köpeği daha önce ilçede memurluk yapan bir kişinin engelli çocukları için rehabilitasyon amacıyla almıştı. Ancak, ilçeden tayini çıkıp, ayrılırken, sokağa terkedilmiş. Fino cinsi köpek ve yavruları, içi toprak dolu borunun içinde bulundu. Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı olduğu için onları kurtarmak amacıyla seferber olduk. Geç kalınsa, yağmurda boğulup, telef olabilirlerdi\" dedi.

