DHA YURT BÜLTENİ 6

KAHRAMANMARAŞ\'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 ÖLÜ, 24 YARALI (EK

1)ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kahramanmaraş\'ta meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralıların kimlikleri belirlendi. Kazada ölenlerin; Sami Demir (44), Selahattin Turan (20), Ahmet Karakuş (51), Hüseyin Hint (63), Şengül Uysal (53), Doğancan Türk (25) ve Bilgin Demir (19) olduğu belirlendi.

Kazada yaralanan ve hastanelerde tedavi gören 24 kişinin isimleri ise şöyle:

Tunahan Yüksel, Yakup Yüksel, Mahmud El Debbus, Ammar Cüneyd, Mustafa Delliy, Nazım Kurt, Emine Kurt, Yusuf Yılmaz, Rıdvan Şen, Mustafa Koca, Mesut Elmas, Muzaffer Tıroğlu, Abdulhakim Al Ahmad, Aybüke Bayraktar, Mahmut Anıl Nursoğlu, Nezih Turan, Emre Hancı, Murat Doğan, Musa Akkoç, Kureyş Yıldırım, Tuba Özdemir, Elif Hint, Talha Tokmak ve Obeyit El Muhammed.

KAZAYA UYKUDA YAKALANMIŞLAR

Kahramanmaraş\'ta, 7 kişinin yaşamını yitirdiği yolcu otobüsü kazasında yaralanan 24 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürdürülüyor. Yaralıların çoğu, kaza sırasında uykuda olduklarını ve sarsıntıyla uyandıklarını söyledi. Yakup Yüksel, kazayı hafif yaralı atlattığını belirterek, \"Galiba yağmur yağmıştı, şoförün uykusu gelmişti. Araba, sağ taraftaki şarampole girdi. Oradan çıktı, refüje girip, devrildi\" dedi. Yusuf Yılmaz ise kaza sırasında uyuduğunu ve1 otobüsün sarsıntısına uyandığını anlatarak, \"Otobüs devrildi, sanırsam en sonunda sürüklenerek, durdu. Şarampole yuvarlandı mı, yuvarlanmadı mı; tam emin değilim. Otobüste şoför uyuyor muydu, uyumuyor muydu; bilmiyorum onu\" diye konuştu. Tunahan Yüksel de kazada başından yaralandığını belirterek, \"Araba birden kontrolden çıktı ve sağa sola doğru şiddetli bir şekilde savrulmaya başladı. Daha sonra sol tarafının üzerine devrildi ve sürüklendi. Sürüklenme nedeniyle benim kafam yaralandı\" dedi. 6 yaralının getirildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal, 1 kişiyi taburcu ettiklerini, 3\'ünün yatışını yaptıklarını, 2\'sini de acil serviste gözlem altında tuttuklarını belirterek, hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi.

Öte yandan kazada hafif yaralanan otobüs sürücüsü Çetiner Çetin de tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

2)GÖREVDE KALP KRİZİ SONUCU ŞEHİT OLAN ÖZEL HAREKAT POLİSİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

MERSİN\'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat Polisi Ali Karapınar\'ın(49) cenazesi, memleketi Kahramamaraş\'a uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Karapınar, dün merkez Toroslar ilçesine bağlı Alanyalı Mahallesi\'nde yapılan arama, tarama, pusu ve keşif çalışmalarına katıldı. Bu sırada kalp krizi geçiren Karapınar, arkadaşları tarafından Mersin Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Doktorların hemen müdahale ettiği polis memuru, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Ali Karapınar için İl Emniyet Müdürlüğü\'nde düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, eşi Fatma, Kızı Aleynasu, oğlu Mustafa ile mesai arkadaşları katıldı. Acılı eş Fatma Karapınar yakınlarının yardımı ile ayakta dururken, burada kılınan cenaze namazının ardından oğlu ve il protokolü ile silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan merhum polisin naaşı, cenaze aracına konuldu. Karapınar\'ın cenazesi törenin ardından toprağa verileceği Kahramanmaraş\'a götürüldü.

3)SİLOPİ\'DE BİR ARACIN ÇARPTIĞI KÖPEK, ON GÜN AÇ VE SUSUZ YAŞAM SAVAŞI VERDİ

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde araç çarpması sonucu iki ön ayağında ezilme ve arkadaki ayakları felç olduğu için yol kenarında aç ve susuz kalan köpek duyarlı vatandaşın ihbarı ile kurtarıldı. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde felçli olduğu tespit edilen köpek, belediye ekiplerince koruma altına alındı. Silopi\'ye bağlı Başverimli beldesinin Başköy yolu üzerinde bir aracın çarptığı köpek yaklaşık 10 gün boyunca yol kenarında hareketsiz bir şekilde yaşam savaşı verdi. Başköy Ortaokulu öğrencileri tarafından zaman zaman su ve yemek verilse de köpek yorgun ve bitkin düşerek yaşam savaşını sürdürdü. Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Silopi Belediyesi Veteriner Hekimi Serhat Zekioğlu, ihbar eden vatandaşla birlikte köpeği, bulunduğu yerden alarak tedavi için belediyeye getirdi. Başındaki yara nedeniyle kulak çevresinde kurtlanma meydana gelen köpeğin hareketsiz kalmasından ötürü vücudunun bir kısmında ise kısmi felç oluştuğu tespit edildi. Araç çarpmasına bağlı olarak ön ayağında ve karın bölgesinde bir ezilmeye meydana gelen köpek, köpeğe gerekli tedavisi yapıldıktan sonra bir baraka temin edildi. Belediyeye ait parke taşı üretim tesislerinde koruma altına alınan köpek, tedavi süreci boyunca burada kontrol altında tutulacak.

Silopi Belediyesi Veteriner Hekimi Serhat Zekioğlu, köpeğin koruma altına alınması sürecini detaylı anlatarak, \"Yol kenarında araba çarpması sonucunda yaralanan bir köpek ihbarını aldık. Bölgeye giderek köpeği aldık. Araba çarpması sonucunda iki ön ayağında ezilme ve arka iki ayağı felçlidir. Kafasında kurtlanma meydana gelmiş. Muayene sonucunda her hangi bir kırığa rastlamadım. Gerekli tedavisini yaptım. Bu tedavi sonucunda belediyemize bağlı park bahçe alanında ona yer yaptık. Yemek ve suyunu verdik. Köpeğin iyileşmesini bekleyeceğiz. Gerekli müdahaleleri her gün yapacağız\" dedi.

4)SURİYELİYİ REHİN ALAN SURİYELİLER TUTUKLANDI

MERSİN\'de rehin alınan Suriye uyruklu bir kişiyi polis kurtardı, olay sonrası gözaltına alınan Suriye uyruklu 1\'i kadın 5 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş\'ta yaşayan Suriye uyruklu N.E., eşi Ş.E.\'nin Mersin\'de M.A. tarafından rehin alındığı ve kendilerinden 55 bin Euro talep edildiği yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Mezitli ilçesindeki bir yazlık sitede bulunduklarını belirleyip adrese operasyon düzenleyerek Ş.E.\'yi kurtardı. Ş.E.\'yi rehin alan Suriye uyruklu kadın N.A. ile erkek zanlılar M.A., O.A.A., K.A. ve S.H.E. yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5)\'İKİ KAPI ASLANI\' 85 YIL SONRA NİĞDE\'YE DÖNDÜ



NİĞDE Göllüdağ\'daki Hitit şehrinde 85 yıl önce bulunan ve o dönemde kentte müze olmaması nedeniyle Kayseri\'ye gönderilen iki kapı aslanı Niğde\'ye getirilerek müzedeki yerini aldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, iki kapı aslanının müzedeki yerini almasının kent için önemli olduğunu söyledi. Şimşek, \"Genç Hitit Dönemi\'ne ait olan iki kapı aslanını Niğde müzemize kazandırdık. 85 yıl sonra iki kapı aslanı Niğde Müzesi\'nde yerlerini aldı\" dedi.

Niğde Müzesi\'nde iki kapı aslanı ile ilgili açıklama yapan Vali Yılmaz Şimşek, \"Niğde\'nin Çiftlik ilçesindeki Göllüdağ Hitit Şehri, 1933\'te Civan Ali adında bir köy çobanının yetkililere haber vermesi sonucu fark edilerek gün yüzüne çıkarılmış. Bunlar arasında saray kapılarının süslemesinde kullanılan çift aslan heykeli de varmış. Ancak 2 bin 172 rakımlı Göllüdağ zirvesinde bulunan çift aslan heykelleri, o zamanlar Niğde\'de müze olmaması nedeniyle Kayseri Müzesi\'ne gönderilmiş. Yapmış olduğumuz girişimler ve yazışmalar neticesinde Genç Hitit Dönemi\'ne ait olan iki kapı Aslanını Niğde müzemize kazandırdık. 85 yıl sonra iki kapı aslanı Niğde Müzesi\'nde yerlerini aldı\" dedi.

6)UŞAK\'TA UYUŞTURUCU SATIŞINA 6 GÖZALTI

UŞAK\'ta, \'torbacı\' olarak bilinen, sokakta uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'ne operasyon düzenledi. \'Torbacı\' diye bilinen uyuşturucu satıcılarının evlerine düzenlenen operasyonlarda D.T.(20), S.B.(20), R.Y.(19), E.G.(18), M.D.(62) ve F.D.(64) adlı 6 zanlı gözaltına alındı. Ekipler tarafından evde ve şüphelilerin araçlarında dedektör köpeği \'Tora\' tarafından yapılan aramada, 75 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan M.D. ve F.D., emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan D.T., S.B., R.Y. ve E.G. ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1\'i adliyeye sevk edilirken kameralara dönerek, \"Hayaller Paris, bu şarkının sonu net. Senin adın belli. Mokali, mokali\" demesi dikkat çekti.

7)SMA HASTASI, 19 AYLIK MİNİK KAAN GÜNDEN GÜNE ERİMEK İSTEMEDİĞİNİ BAKIŞLARIYLA ANLATIYOR

KASTAMONU\'da 3 aylıkken SMA 1 (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığına yakalanan, ilaç ve cihazlar yardımıyla yaşamını sürdürebilen 19 aylık minik Kaan Çınar Karadağ, günden güne erimek istemediğini bakışlarıyla anlatıyor. Karadağ Ailesi, devlet büyüklerinden minik Kaan\'ın kesilen ilaçlarının devam etmesi isteyerek çaresizliklerini dile getirdi.

Genetik bir kas hastalığı olan, omurilikteki sinir hareket hücrelerini etkileyerek hastanın kaslarının günden güne erimesiyle sonuçlanan ve halk arasında \"Gevşek Bebek Sendromuö olarak bilinen SMA hastası minik Kaan\'ın hayata tutunabilmesi için ilaçlarına ihtiyacı var.

Kastamonu\'da yaşayan Cengiz ve Seher Karadağ çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Kaan Çınar, SMA 1 teşhisi sonrasında kısa sürede yatağa mahkum oldu. Boğazı delinerek hortum takılan, cihaz ve ilaçlar yardımıyla yaşam mücadelesini sürdürdüğü için konuşamayan Kaan, bakışlarıyla iletişim kuruyor.

Zorlu bir hastane ve tedavi süreci yaşayan aile, son günlerde oğullarının yaşaması için gerekli olan SMA 1 hastalığı tedavisinde kullanılan \"Spinrazaö isimli ilacının \"Faktör 7ö düşüklüğü iddiasıyla kesilmesinin endişesini yaşıyor. İlacı alırken çocuklarının kaslarının çalışabildiğini gözlemlediklerini belirten aile, ilacın kesilmesiyle çocuklarının durumunun kötüye gittiğini gördüklerini, günden güne gözlerinin önünde eriyen evlatları için tek yapabildiklerinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerinden destek istemek olduğunu kaydetti. Anne Seher Karadağ, \"Tüm SMA hastalarının cihazlardan kurtulup normal bir hayat sürmelerini istiyorumö diye konuştu. Anne Karadağ, minik Kaan\'ın durumunu şöyle anlattı:

\"Oğlum 3 aya kadar normal bir bebekti. Sonrasında SMA 1 teşhisi konuldu. Ardından oğlum yoğun bakıma alındı. Hemen ilaç başvurusunda bulunduk ve hayata tutunabilmesi için oğlumu cihazlara bağladık. Devletimiz tarafından yurt dışından gelen bir ilacımız onaylandı ve bundan dolayı da çok mutlu olduk, oğlumuz yaşayacak diye.

Biz, bu ilaçtan 3 doz aldık ve dördüncü dozu almaya gittiğimizde oğlumun vücudunda \'Faktör 7 düşüklüğü\' iddiasıyla ilacın kesildiğini belirttiler. İlacı alamayacağımızı, vücudun kanamaya meyilli olduğunu söylediler. Ama önceki dozları aldığımızda da oğlumda \'Faktör 7 düşüklüğü\' vardı. Hiçbir sorun yaşamamıştık.

Ben buradan bütün devlet yetkililerine sesleniyorum: Şartsız, kritersiz bütün SMA hastalarının bir an önce ilaçlarına kavuşmasını, cihazlardan kurtulup onların da normal bir hayat sürmelerini istiyorum.ö

\'DOLARIN YÜKSELİŞİ DE İLAÇLARIN TEMİNİNİ ETKİLEDİ\'

Endişeli anne, \"Oğlumun sesi yok, hareketi yok her şeyi gözleriyle anlatıyor. Bir anne olarak ben her gün onun yanında göz hareketleriyle bana neler anlatmak istediğini anlamaya çalışıyorum. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Dolar yükseldi diye medikal malzemelerimizin fiyatları çok yükseldi. Anne baba olarak çaresiz kalmak istemiyoruz. Benim oğlumun hiçbir malzemesinin eksik olmaması gerekiyor. Hayata tutunabilmesi için bütün her şeyinin tam olması şart. İnşallah oğlumun medikal malzemeleri için bize yardım eli uzatanlar olurö dedi.

\'ELEKTRİK KESİLMESİN DİYE DUA EDİYORUM\'

Anne Seher Karadağ, oğullarının cihaza bağlı olarak solunum aldığını, elektriklerin kesildiği zaman ise morarak hayati tehlike yaşamaya başladığını belirterek, \"Elektriğin hiç kesilmemesi gerekiyor. Kesildiğinde hayatı tehlikeye giriyor. Bunun için jeneratöre de ihtiyacımız varö dedi.

AYLIK MASRAFI 5 BİN TL

Traktör tamircisinin yanında çalışan baba Cengiz Karadağ ise oğullarının aylık masrafının 5 bin TL\'yi bulduğunu belirterek, \"En azından bir jeneratör alabilmek için çaba sarf ediyorumö dedi.

8)SHAKESPEARE\'NİN ÜNLÜ ESERİ BALE SAHNESİNDE

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), William Shakespeare tarafından 1599-1601 yılları arasında yazıldığı ünlü trajedisi Hamlet\'i 2 perdelik bale eseri olarak sanatseverlerle buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hamlet, 20 Ekim\'de saat 20.00\'de Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'nde sahnelendi. Uzun süredir proje çalışmaları librotto yazarı Medeia Magalashvılı tarafından sürdürülen eseri orkestra ünlü kompozitör Nevit Kodallı\'nın oğlu şefliğini Murat Kodallı üstleniyor. Rejisörlüğünü ve koreografi Nugzar Magalashvılı, dekor tasarımını Savaş Camgöz, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografi asistanlığı Serhat Güdül, repetitörlüğünü Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Vasili Kiritsa, Mahmut Akyol, Özge Ataman\'ın yaptığı eseri Medeia Magalashvılı sahneye koyuyor.

Hamlet\'in babasını öldüren, annesiyle evlenen ve Danimarka tahtına geçen amcası Caludius\'tan intikam alma çabasını konu eden eserde başlıca rolleri ise Yusuf Ozan Demirbaş, Burak Serkan Cebeci, Burak Kayıhan, Ender Üçdemır, Kadir Okurer, Obengül Polen Gezmiş, Tutku Barın Tümen, Özge Başaran, Ayşe Özlem Şenormanlılar, Niyazi Murat Koman, Serhat Elifer, E. Mahmut Akyol, Taner Oğuzhan, Yusuf Afacan, İsmail Şereflioğlu, Turgay Ak, B. Hasan Akyol, İzzet Güllü, Göksel Toker, Erdem Arslan, Tarkan Günal, Önder Acar, Tolga Ergen, Miray Boyacıoğlu, Cenk Güner, Anıl Hüseyin Acar, Meltem Ayar, Ketevan Chkhıkvadze, Fatma Gülben Çay, Özge Hoşer, Ayça Erdem, Pınar Humar, Rısa Ochıaı, Nıno Svımonıshvılı, Seda Dereli, Selğan Çavdaroğlu, Özge Uzun Ösmen, İpek Engin, Berna Turhan İleri, Hülya Özkan Aydoğan, Esra Gözükara, Niyazi Cingöz, Ahmet Demirci, Nihat Er ve Murat Ali Cengiz paylaşıyor.

Eser, 23 Ekim\'de saat 20.00\'de yeniden sahnelenecek.

9)12 HIRSIZLIK OLAYININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP\'te, 12 ayrı hırsızlık olayının faili olan ve güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz ile 16 Eylül tarihleri arasında kentte meydana gelen 12 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Soyulan yerlerin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlıkların H.H.B. tarafından yapıldığını belirledi. Adresi saptanan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla bulunduğu adreste gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.H.B., \'hırsızlık\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

10)OSMANİYE\'DEN 80 ÖĞRENCİ, BURSA ÇANAKKALE GEZİSİNE UĞURLANDI

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülmekte olan \"Gelecek Ellerinde\" isimli proje çerçevesinde, 10-17 yaş arası 40 kız olmak üzere 80 öğrenci Bursa-Çanakkale gezisine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde, geziye katılan öğrencileri uğurlamak için düzenlenen programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Emniyet Müdür Vekili Erkan Samaraz ve veliler katıldı.

UĞURLAMA PROGRAMINDA VALİ COŞKUN\'DA KATILDI

Öğrencilere hayırlı yolculuklar dileyen Vali Coşkun, \"Gelecek Ellerinde isimli proje çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde, Bursa ve Çanakkale ziyaret programlarına katılıp oraları ziyaret edeceksiniz. Gideceğiniz şehirler, ülkemizin önemli yerleridir. Özellikle, Çanakkale ilimiz, ecdadımızın şehit olduğu, bu vatanın kurtarılmasında çok önemli bir konumla olan bir şehrimizdir. Dolayısıyla gittiğiniz yerlerde mutlaka oranın tarihi önemini, geçen olayları iyi kavramaya çalışın, onlardan örnek almaya çalışalım. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyor, kazasız, belasız gidip gelmenizi ve derslerinizde de başarılar diliyorum\" dedi. Vali Coşkun\'un konuşmasının ardından öğrenciler 2 otobüs ile yola çıktılar. Öğrencilere tişört, şapka ve kalıcı hatıra olması amacıyla USB bellek hediye edildi.

GEZİ, 10 GÖREVLİ EŞLİĞİNDE 4 GÜN SÜRECEK

10 görevli eşliğinde dört gün sürecek olan gezide öğrenciler, ilk durakları Bursa ili olacak. Burada, Ulucami - Kapalı Çarşı, Muradiye Bölgesindeki Orhangazi - Osmangazi türbeleri, Camii Emir Sultan Türbesi, Muradiye Külliyesi, Bursa Kent Müzesi ve Murat Hüdavendigar türbesi ziyaret edilecek.

Çanakkale Gezisinde ise Truva Antik Kenti, Truva Atı, Çimenlik Kalesi, Bataryalar, Nusret Mayın Gemisi, Saat Kulesi, Cumhuriyet Meydanı ve Aynalı Çarşı gezileri yapılacak. Ardından Şehitlik Gezisinde ise Seyit Onbaşı, Namazgah Tabyaları, Soğanlı dere Şehitliği, Alçıtepe, Ertuğrul Koyu, Yahya Çavuş Şehitliği, Abide-i Hürriyet gezileri, Kabatepe Simülasyon Merkezi gezisi, Kabatepe, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlı sırt, 57. Alay Şehitliği, 261 rakımlı tepe ve Conkbayırı gezilerinin ardından akşam saatlerinde Osmaniye\'ye hareket edilecek.

