DHA YURT BÜLTENİ-6

(ÖZEL)

1)NÖBET KULÜBESİNDE ANNESİNİ KARŞISINDA GÖREN ASKER DE ANNESİNE SÜRPRİZ YAPTI

İZMİRLİ Burak Aldoğan (22), Ağustos ayında, Şırnak Kevane Tepe Üs Bölgesi\'ne vatani görevini yaptığı sırada kendisine sürpriz yapıp ziyaret eden annesi Birsen Aldoğan\'a, erken terhis alıp aynı karşılığı verdi. Röportajda asker olan oğluna özlemini gözleri dolu dolu şekilde anlatan Birsen Aldoğan, bir anda oğlunu arkasında görünce sevinç gözyaşları döktü, oğluna sımsıkı sarıldı. Anne ile oğlunun sevgi dolu kavuşmasına tanıklık edenler ise mutluluklarına ortak oldu. Genelkurmay Başkanlığı, geçen 23 Ağustos tarihinde Kurban Bayramı\'nda kendilerine başvuran aileler arasından seçtikleri İzmirli Birsen (47)- İlhan Aldoğan (50) çiftini, 8 aydır görmedikleri oğulları Burak\'la görev yaptığı Şırnak Kevane Tepe Üs Bölgesi\'nde sürpriz bir şekilde bir araya getirdi. Kurban Bayramı\'nda nöbet tuttuğu kulübede anne ve babasını karşısında gören er Burak Erdoğan (22) büyük sevinç yaşadı. Er Burak Aldoğan da babası İlhan Aldoğan ile iş birliği yapıp, Annesine sürpriz yaptı. Annesinin terhis tarihinin daha geç olduğunu bilmesinden yola çıkan Burak, sabah birliğinden ayrıldıktan sonra uçakla İzmir\'e geldi. Burak Aldoğan, Adnan Menderes Havalimanı\'nda kendisini karşılayan babasıyla birlikte çok özlediği annesi Birsen Aldoğan\'ın Karşıyaka Çarşı\'da çalıştığı mağazaya gitti. Burada DHA muhabirlerinin askerlik ile ilgili röportaj yaptığı anne Birsen Aldoğan, kendilerini Şırnak\'a götüren Genelkurmay Başkanlığı\'na teşekkür ettikten sonra oğluna olan özlemini anlattı. Birsen Aldoğan, oğlunu çok görmek istediğini söylediği ve gözlerinin dolduğu sırada mağazaya giren ve kendisine arkadan yaklaşan oğlunu fark etti. Önce şaşıran anne, daha sonra sevinç gözyaşları döküp oğluna sımsıkı sarıldı. Bu anlara baba İlhan Aldoğan ile Birsen Aldoğan\'ın iş arkadaşları tanıklık etti.

\'OĞLUMA HAZIRLIK YAPAMADIM\'

Yaşadığı mutluluğu sevinç gözyaşları dökerek anlatan Birsen Aldoğan, \"Oğlum askere gittikten sonra tam 8 ay onu hiç görememiştim. Vatani görevini yaptığı Şırnak\'taki üs bölgesine de zorlu şartlarından dolayı gidememiştim. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı\'na başvurdum, onlar da sağ olsunlar bizleri oraya kadar götürdü misafir etti, oğlumuzla iyi vakit geçirmemizi sağladı, bizleri mutlu etti. Şimdi de oğlum bana aynı sürprizi yaptı. Ben de yolda olduğunu bilmeden telefonla arayıp ulaşamadığımda endişelenmiştim meğer uçakla bana geliyormuş. Hazırlık yapacaktım, gidip karşılayacaktım ama o bana geldi. Çok mutlu oldum. Çok şükür askerliği sağ salim bitti. Allah tüm anne ve babaları evlatlarına kavuştursun\" dedi. Oğluyla iş birliği yapıp sürprize katkı koyan baba İlhan Aldoğan da çocuklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını, hem eşinin hem de oğlunun birbirlerine yaptığı sürprizin kendileri içini çok özel bir anı olarak kalacağını anlattı. Annesine sürpriz yapan Burak Aldoğan ise şerefle vatani görevini tamamladığını, kendisi için çok özel anlar yaşadığı annesinin sürprizine bu şekilde karşılık vermek istediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Nöbet kulubesinde ailesinin yaptığı sürpriz(ARŞİV)

- Anne ile röportaj.

- Anne ile oğlunun buluşmasından görüntü.

- Anne ve oğluyla röportaj.

- Aile yakınlarının mutluluklarına ortak olmalarından görüntü.



Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ-İZMİR/DHA

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2)ATATÜRK BÜSTÜNE ÇİRKİN SALDIRIYA GÖZALTI

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk\'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan Yusuf Saba, Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisler, Saba\'yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saba hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan kişiye binlerce kullanıcı, tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan video ile tepkileri ihbar kabul eden polis, harekete geçti. Atatürk büstüne saldırıp, video çektirerek, paylaşan kişinin Yusuf Saba olduğu belirlendi. Kocaeli Dilovası\'nda yaşadığı tespit edilen Saba, dün düzenlenen polis operasyonuyla ilçede yakalanıp, gözaltına alındı. Polisler, Saba\'yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti.

SOYLU VE GÜL\'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; Atatürk büstüne saldırıp, hakaret eden kişinin yakalandığını belirterek, \"Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk\'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur\" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter\'dan yaptığı açıklamada, \"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret videosu failine Cumhuriyet savcımız tarafından soruşturma açılmıştır. Yargımız, bu tarz olayların üzerine süratle gitmeye devam edecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonuyla yakalanan kişinin tek ayak üstünde Atatürk büstü önünde selam vermesi

Selda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA

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3)ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON, 9 GÖZALTI

ANTALYA ve Ankara Narkotim ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, bir TIR dorsesinde 122 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir kafede uyuşturucu madde ticareti yapan \'torbacı\' olarak tabir edilen grubu takibe aldı. Grubu iki ay boyunca takip eden ekipler, organizasyon içinde yer alan S.B., A.E., A.P. ve Z.B. adlı şüphelilerin, Batman\'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri TIR\'a yükleyip Ankara\'ya getirecekleri, buradan da başka bir araçla Antalya\'ya getireceği bilgisine ulaştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Ankara\'da uyuşturucu madde taşındığı belirlenen TIR\'a operasyon düzenledi. Dorsede gizlenmiş 18 pakette 122 kilo esrar maddesi ele geçirildi. TIR\'ı takip eden minibüsteki şüpheliler M.F., Y.E., H.Ö., E.Ş. ve N.K. ise gözaltına alındı. Diğer 4 şüpheli de Antalya\'da gözaltına alındı.

Ankara\'da yakalanan 5 şüpheli daha sonra Antalya\'ya getirildi. Toplam 9 şüpheli, ifadelerinin ardından \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Ekiplerin TIR ve takibinde bulunan minibüse baskın anı kameralara yansıdı. Minibüsteki kişilerin gözaltına alınması, TIR dorsesinde yapılan arama ve uyuşturucu maddelerin bulunması anbean kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin bulunduğu aracın polis tarafından kovalanması

Aracın durdurulması

Şahısların polisler tarafından gözaltına alınması

Araç üzerinde uyuşturucuların bulunması

Şahısların polisler arasında şubeden çıkışı

354 MB --- 03.12 ///

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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4)MERAK EDİP TÜFEĞİ İNCELERKEN BACAĞINDAN YARALANDI

KARAMAN\'da Eren Kayserilioğu (20), babasına ait av tüfeğini merak edip incelerken tetiğe dokunması sonucu sağ bacağından yaralandı. Olay, bugün Dağkonak köyünde meydana geldi. Eren Kayserilioğlu, ailesiyle birlikte bahçeye gitti. Burada babasına ait av tüfeğini inceleyen Kayseriloğlu, tetiğe dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların sağ bacağına saplanması üzerine yaralanan Kayserilioğlu, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

(Görüntü Dökümü

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- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

(KJ:Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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