DHA YURT BÜLTENİ 6

İzmir Adliyesi\'nde zehirlenme



Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Adliyesi\'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı yapılırken, meydana gelen gaz kaçağı sonucu zehirlenenler oldu. Adliyeye çok sayıda ambulansla sağlık ekibi sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ambulans ve itfaiye ekipleri



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Seramiğe adanan bir ömür

ÇANAKKALE\'de 78 yaşındaki İsmail Bütün, yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip Çanakkale seramiğinin yaşatılmasına ömrünü adadı. Çanakkale Belediyesi bünyesindeki, Çanakkale Seramiği Anı Eşya Üretim Merkezi\'nin seramik ustası İsmail Bütün, 70 yıldan beri birbirinden ilginç figürlerle seramik üretiyor. Bütün gençlerin bu sanata ilgi göstermediğinden yakınarak, kentteki son seramik ustasının kendisi olduğunu söylüyor.

Çanakkale Belediyesi bünyesindeki Çanakkale Seramiği Anı Eşya Üretim Merkezi\'nin seramik ustası İsmail Bütün, babadan kalma mesleği 70 yıldır, ilk günkü aşkla devam ettiriyor. 8 yaşında başladığı meslekte 14 yaşında seramik tornacısı olarak çalışan, 16 yaşında ise kalfa olan İsmail Bütün, İstanbul ve Manisa\'da babasıyla birlikte yıllarca sürdürdüğü seramik ustalığına son yıllarda Çanakkale\'de devam ediyor.

SERAMİĞE ELLERİYLE HAYAT VERİYOR

Çanakkale\'de, babasının seramik atölyesinin yanı sıra, seramik fabrikasında da seramik ustalığı yapan İsmail Bütün, 2010 yılında faaliyete giren Çanakkale Seramiği Anı Eşya Üretim Merkezi\'nde usta olarak çalışmaya başladı. 70 yıldır seramik mesleğinin yok olmaması için mücadele veren Bütün, geçmişi yaklaşık 300 yıla dayanan Çanakkale seramiklerini yapıyor. Kentteki son seramik ustası olan Bütün, seramiğe elleriyle adeta hayat veriyor. Tornada şekillendirilen çamurdan seramik duvar tabakları, simit testileri, at başlı testiler, kase ve çömlek gibi çeşitli hediyelik eşyalar üreten Bütün\'ün, büyük bir titizlik içinde elleriyle yaptığı ürünler göz kamaştırıyor.

\'YOK OLMAMASI İÇİN UĞRAŞ VERİYORUZ\'

Seramik ustalığının günümüzde yok olmaması için büyük uğraş verdiğini belirten Bütün, şunları söyledi:

\"En son yetişen seramik ustalardan bir tanesi de benim. 17 ustayla bir tezgahta birlikte çalıştık. O ustaların hepsi bizlere ömür. Çanakkale Belediyesi\'nin vermiş olduğu imkanlar dahilinde bir müddet bu işi burada yürüteceğiz. Bu meslek için kurslar veriyoruz. Ama genç arkadaşlarımızın teşebbüsü yok. Çünkü imkansızlıktan yapamıyorlar. Ben şimdi onlara da hak veriyorum. Bu mesleği yapmak isteyen genç arkadaşlar için bir yerde fon toplansa, o fondan desteklenseler, sigortaları yatsa meslege ilgi artabilir.\"

\'TEŞVİK AMAÇLI YAPIYORUZ\'

Çanakkale Belediyesi Anı Eşya Üretim Merkezi\'nde seramik eserler yapan Bütün, \"Çanakkale seramiğinin kullanım eşyasına dayandığını belirterek, \"Yani mutfakta bir kadına ne gerekiyorsa o yapılıyordu. Bir kaşık ve bıçak haricinde tenceresi, güveci, testisi yapılıyordu. Şu anda atbaşı testiler gibi hediyelik eserler yapılıyor. Bunlar Çanakkale\'ye gelen ziyaretçiler tarafından alınıyor. Bu işi teşvik amaçlı yapıyoruz. Mesleği yapacak genç arkadaşlarımız görsünler, beğensinler ve seramiklerden esinlenerek birşeyler yapsınlar istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Seramiği Anı Eşya Üretim Merkezinden görüntü.

-Seramik Atölyesinden görüntü.

-Seramik Atölyesinde üretilen seramik ürünlerden görüntü.

-Seramik Ustası İsmail Bütün\'ün yaptığı seramik testinin yapılışından genel ve detay görüntü.

-İsmail Bütün ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

5 dakika 8 saniye. 569 MB.

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Barajda kıyıya vuran balıklar toplanıp, çukura gömüldü

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı yapılan Tahtaköprü Baraj\'ında, Amik Ovası\'na su verilmesi nedeniyle debinin düşmesi sonucu toplu halde telef olup kıyıya vuran balıklar, belediye ekipleri tarafından toplanıp, çukura gömüldü.

Yesemek ile Ağalarobası Mahallesi\'nde kıyıları bulunan Tahtaköprü Barajı\'nda su seviyesi, Amik Ovası\'na su verilmesi nedeniyle geçen pazar günü düştü. Su seviyesinin düşmesinin ardından barajda toplu olarak telef olup kıyıya vuran çok sayıda balığın, çevreye yaydığı kokuyu ve vatandaşların bilmeden almasını önlemek amacıyla belediye tarafından temizlik çalışması başlatıldı. İş makinesiyle açılan dev çukura temizlik işçileri ve iş makinesiyle kıyı boyunca toplanan ölü balıklar açılan çukura gömülerek üzeri kireçlenip kapatıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, barajdaki balık ölümlerinin, su seviyesinin düşmesine bağlı olarak sudaki oksijenin azalmasından kaynaklandığının tahmin edildiği, balıklardan ve sudan numune alındığını, analiz sonuçlarının gelmesiyle balık ölümlerinin kesinlik kazanacağı kaydedilirken, bu süre içerisinde yöre sakinleri barajda balık avlamaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tahtaköprü barajı

- Kıyıya vuran ölü balıklar

- Telef olan balıkların toplanması

- Toplanan balıkların açılan çukura doldurulması

- İşçi Çavuşu Ejder Korkut ile röp

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

178 MB

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Muş\'ta pancar eylemi

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA) - ÖZELLEŞTİRİLDİKTEN sonra ismi Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. olan Muş Şeker Fabrikası\'na şeker pancarı teslim etmeye gelen çiftçiler, çalışmaların ağır ilerlediğini öne sürerek eylem yaptı. Fabrika bahçesinde traktör ve kamyonlarla yol kapatan çiftçiler, şirket yönetimine tepki gösterdi.

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş.\'de oluşan pancar kuyruğu çiftçileri çileden çıkardı. Özelleştikten sonra randevulu sisteme geçen fabrikada, işlerin yavaş ilerlediğini öne süren çiftçiler, şirket yönetimine tepki gösterdi. Kendilerine randevu verilmesine rağmen günlerdir beklediklerini belirten çiftçiler, pancar yüklü traktör ve kamyonlarla fabrika bahçesindeki yolları trafiğe kapattı. Uzun kuyrukların oluştuğu fabrika bahçesine toplanan çiftçiler, şirket yönetimine tepki gösterdi. Çiftçilerden Ceyhan Danış, \"Onların istediği şartlarda getirdiğimiz halde, 48 saattir burada bekliyoruz. Yukarıdaki bantlar boş durduğu halde çalışma yapmıyorlar. Eğer bu sistemle devam ederse, çiftçinin pancarı tarlada kalacak. Pancarlarda en ufak bir çamur olduğu zaman teslim almıyorlar. Yarın yağmur yağdığı zaman pancarların tamamı çamurlu olacak ve hiçbirimizin mahsulünü teslim almayacaklar. Eğer özelleşmişse ve randevulu sisteme geçilmişse, bizi zamanında göndersinler. Bu şekilde çalışamıyoruz, biz mağdur oluyoruz. 210 dönüm alanda pancar ekmişim, bana daha randevu verilmemiş. Memleketin hava şartları ortada. 11\'inci aydan sonra pancar sökümü yapılmaz. Çiftçinin pancarı tarlada kaldığı zaman ne yapacağız\" diye konuştu.

Daha önce böyle bir sorun yaşamadıklarını belirten Ekrem Erikli ise \"Ben şu ana kadar böyle bir sistem görmedim. Milleti perişan ettiler. Çavuşlara söylüyoruz, yetkililere söylüyoruz ama bir sonuç alamıyoruz. 4 bine yakın çiftçimiz var bu çiftçilerimiz mağdur durumda. Geçen yıl burada 4 bant çalışırken, bu yıl tek bant çalışıyor. Dünden beri burada bekliyoruz, aç susuz bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alanda toplanan çiftçiler

Traktörlerden görüntü

Ceyhan Danış röportaj

Ekrem Erikli röportaj

Randevu fişi

Kapıda yığılan traktörler

Şirket yetkililerin çiftçilerle görüşmesi

Haber-Kamera: NEJDET ARMAĞAN/ MUŞ (DHA)



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Otomobilin kaportasının içine gizlenmiş 83 kilo eroin ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU TEM Otoyolu’nda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, aracın kaportasının iç kısımlarına gizlenmiş halde 83 kilogram eroin ele geçirildi, 1’i kadın, 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu\'nun Bolu kesiminde yol uygulaması yaptı. Ekipler, İstanbul istikametinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği ‘Sezar’ eşliğinde arama yapıldı. Köpek aracın tekerlek üstleri, kapıları ve çeşitli yerlerine tepki verdi. Ekipler, Bolu Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürdüğü aracın kaportasını söktü. Arama çalışmalarında çeşitli yerlere gizlenmiş 165 paket halinde 83 kilogram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan S.U.(34) isimli kadın ve H.E.(40) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araçta yapılan arama

-Kaportanın sökülüp eroinlerin çıkarılması

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi(Fotoğraf)

Süre: 01.53-Boyut: 211.7 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

