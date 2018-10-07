DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SINAVA GİREMEYENLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İZMİR’de lise mezunları için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) büyük heyecan yaşandı. Sınava girmek için sabahın erken saatlerinde, yola çıkan kimi adaylar, saat 10.00’dan sonra gelinde, sınava giremedi. Sınava giremeyen Melek Yıldız isimli genç bir kadın, kampüste gözyaşlarına boğuldu.İzmir’de Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi’nde yapılan KPSS, için sabah saat 09.30’da adaylar salona alınmaya başladı. Tek tek aranan adaylar, yanlarında getirdikleri kalemleri bile atmak zorunda kaldı. Buca’da bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Çeşmeler Yerleşkesi’nde sınava giren adaylar, büyük heyecan yaşadı. İlk kez KPSS’ye giren İbrahim Şahin isimli aday, \"Hayallerime giden yola ilk adımı attım. Benim için büyük avantaj. Heyecanlıyım. Hedefim memur olmak\" dedi. Hatice Elif Kuru isimli aday da, bu sınavı başarıyla tamamlamak istediğini aktardı. Sağlık lisesi mezunu Elif Karakaş ise, çok çalıştığını, sağlık alanında iyi işler yapmak istediğini dile getirdi.

EHLİYETLE GELEN ADAY SINAVA GİREMEDİ

Sınava, kimlik kartı olmadan girmek isteyen bir kişi ise içeri alınmadı. Kimlik kartını araçta unuttuğunu söyleyen aday, sınava 5 dakika kala koşarak kimliğini almaya gitti. Sınava 1 dakika kala salona gelen aday, bu kez kimlik kartı yerine ehliyetini getirince, sınava alınmadı. Sınava girmek için Urla’dan geldiğini söyleyen Melek Yıldız isimli genç kadın da kimliğini takside unutunca gözyaşlarına boğuldu. Kampüste oturup ağlayan Yıldız’ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Sınav giriş kağıdını yırtan Yıldız, \"Urla’dan tam 5 araç değiştirerek geldim. Önce başka bir yere götürdüler. \'Orası değil\' dediler, sonra bir başka yere götürdüler, \'Burası da değil\' dediler. Tınaztape Kampüsü’ne çıktım. ‘Burası da değil’ dediler ve beni buraya getirdiler. Aksilik gibi bir de kimliğimi takside unuttum. Sınava giremediğime yanmıyorum. Sabahtan beri koşuyorum. Abartısız 20 dakikadır buraya yetişmek için yolda koşuyorum. Bu sisteme yanıyorum. Buraya gelmek için 50 lira harcadım. Ben Sabancı’nın kızı değilim. Daha önce sınavlara giremeyip de ağlayanları görüyordum da bunun benim başıma gelebileceğini hiç düşünmedim. Sabah saat 06.00’dan beri buraya gelmeye çalışıyoruz\" sözleri ile feryat etti.

Görüntü Dökümü

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-KPSS sınavının yapıldığı kampüsten görüntü

-Sınava girenlerden görüntü

-Aramalarda görüntü

-Sınava girenlerden ve geç kalanlardan görüntü

-Sınava girmediği için ağlayan adaydan görüntü

-Sınava girenler ile röp.

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamer: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)

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2)İLAÇ YAZDIRMAYA GİTTİ, EŞİ KAYBOLDU

ADANA\'da 30 yıldır depresyon hastalığıyla mücadele eden Hatice Duymaz (57), 4 gün önce eşi Orhan Duymaz (64) ile birlikte gittiği hastanenin otoparkında kayboldu. Orhan Duymaz, ilaç yazdırmaya gittiğini, döndüğünde otomobilde eşini bulamadığını söyleyip, yetkililerden bulunması için yardım istedi.

Orhan Duymaz, 3 Ekim günü depresyon tedavisi gören eşini de yanına alarak otomobiliyle Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gitti. Burada eşini otoparka park ettiği araçta bırakan Orhan Duymaz, ilaç yazdırmak için hastaneye girdi. İlacı yazdırdıktan sonra geri dönen Duymaz, eşini göremedi. Orhan Duymaz, yakınlarıyla birlikte yaptığı tüm aramalara karşın eşi Hatice\'ye ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Eşi Hatice\'nin tedavi görmek istemediğini belirten Orhan Duymaz, \"Hastane otoparkında arabayı park ettim. Eşim 30 yıldır depresyon hastalığıyla mücadele ediyor. Tedavi olmayı kabul etmedi ve araçtan inmedi. Ben de en azından bir ilaç yazdırayım diye hastaneye gittim. 20 dakika sonra döndüğümde, arabadan çıkıp gitmişti. Hastanenin her köşesine baktım, ama bulamadım\" dedi.

İNSÜLİN İLACI YANINDA DEĞİL

Eşinin aynı zamanda şeker hastalığı nedeniyle insülin iğnesi kullandığını söyleyen Orhan Duymaz, ilaçlarının yanında olmadığını ve bu durumun sağlığı için ölümcül bir tehlike yarattığını ifade etti. Duymaz, \"Psikolojik durumundan dolayı ara sıra evden gideceğini, ölmek istediğini söylüyordu. Ama kaçmasını hiç beklemezdim. Kızım da ben de onu çok seviyoruz. Buradan emniyet yetkililerimize sesleniyorum. Lütfen eşimi bulun. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Kaybolduğunda üstünde yeşil bir pantolon ve eşarbı vardı. Duyan, gören varsa Allah rızası için haber versin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hatice Duymaz\'ın eşi ile röp

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02\'56\" BOYUT:326 MB

Haber-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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3)KPSS\'YE SON ANDA YETİŞTİLER

ADANA\'da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPPSS) Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı\'nda kapıların saat 10.00\'da kapatılması nedeniyle 1 aday, sınava giremedi. Bazı adaylar ise sınava koşarak son anda yetişebildi.

Sınavın başlama saatinden kapıların 15 dakika önce kapatılması uygulaması bu yılda uygulandı. Çukurova Üniversite Adana Meslek Yüksekokulu\'nda ise KPSS yoğunluğu yaşandı. Kapılarda görevli polisler, adayların üzerlerini tek tek aradı. Kapıların saat 10.00\'da kapanacağını öğrenen bazı adaylar koşarak sınava yetişti. Sınava geç kalan 1 aday, salona alınmadı. Üzerinde kimlik olmayan başka bir aday ise kapıdan gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin kapıdan girişi

- Okul bahçesinde bekleyenlerin görüntüsü

- Sınava geç kalan öğnenciler

- Koşarak sınava yatişmeye çalışan öğrenciler

SÜRE:02\'59\" BOYUT:331 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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4)İSLAHİYE’DE KPSS HEYECANI

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yapıldı.

İslahiye’de 1547 öğrenci 6 merkezdeki 86 salonda 226 öğretmen gözetiminde KPSS sınavına girdi. KPPS sınavına giren adaylar, polisin yaptığı üst aramalarının ardından salona alındı. Birçok aday salonda ter dökerken, aileleri ise salon dışında çocukları için dua etti.

Görüntü Dökümü

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-Okul bahçesi

-Öğrencilerin içeri alınması

-Oluşan uzun kuyruk

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 98 MB

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5)SÜNNET OLAN FERİDUN, TAKILAN ALTINLARI TAŞIYAMADI

ŞANLIURFA’da işadamı Enver Geçgel, oğlu Feridun (8) için sünnet düğünü yaptı. 500 kişinin katıldığı düğün sonunda küçük Feridun, takılan altınları taşımakta zorlandı.

Şedadi aşiretine mensup iş adamı Enver Geçgel, oğlu Feridun için bir otelde sünnet düğünü yaptı. Yerel sanatçıların sahneye çıktığı sünnet düğününe katılan 500 davetli, seslendirilen Türkçe ve Kürtçe parçalar eşliğinde halay çekti. Dolar atmanın yasak olduğu düğünde davetliler salona kral tahtıyla getirilen Feridun Geçgel’in başına 5, 10 ve 20 liralık banknot attı.

Renkli görüntülerin yaşandığı gecede, sünnet olan Feridun Geçgel\'e davetliler; 100 çeyrek, 150 yarım, 200 tam altın ile 180 bin lira nakit para taktı.

Görüntü Dökümü

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- Sünnet düğününe gelen davetliler

- Halay çeken oynayan davetliler

- Sünnet düğününde takılan altınlar

- Tahtla salona getirilen sünnet çocuğu

- Genel ve detay görüntüler

( Haber -Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 540 MB

