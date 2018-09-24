DHA YURT BÜLTENİ 6

Fabrika yangındaki maddi hasar gün aydınlanınca daha net anlaşıldı

AYDIN\'ın Germencik ilçesindeki bir gıda fabrikasında gece çıkan yangın, büyük çaplı hasara yol açtı. Hasarın ne kadar büyük olduğu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Ortaklar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir Fransız şirketine ait süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren fabrikada, dün (pazar) saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin gece vardiyasında çalıştığı sırada çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 itfaiye eri dumandan zehirlendi. İtfaiye erlerine, fabrika önünde hazır bekleyen ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Söndürme çalışmaları sürürken zaman zaman fabrika içinde patlamalar meydana geldi. Yaşanan patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri, patlamalara karşı fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangında alevler metrelerce yükseğe çıkarken, gökyüzünü yoğun duman bölgeyi kapladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Germencik Kaymakamı Ayhan Işık da yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangın ise itfaiye ekiplerini yaklaşık 14 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

400 işçinin çalıştığı fabrikanın bakı bölümü tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Doğu bölümünde de hasar oluştuğu kaydedildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeler sonra belli olacak. Gökyüzünün aydınlanmasıyla yangının boyutu da daha net görüldü. Sabah fabrikaya çalışmaya gelen işçiler, işletmenin halini görünce büyük üzüntü yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, \"Ambalaj ve kolilerin olduğu yerde daha çok yoğun ateş başlamış. İçeride bazı tüplerin patlamasıyla yangın daha da büyümüş. Asit tankı, amonyak depoları patlamadan yangını söndürdük\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fabrikadan gündüz görüntüsü

- Akşam, sağlık ekiplerinin itfaiye erlerine müdahalesi

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Aile bütçelerine destek oluyorlar

AFYONKARAHİSAR\'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu\'nda açılan kurslar, kadınlar için gelir kapısı oldu. Kadınlar kurslarda yaptıkları el işlemelerini Akarçay\'da açtıkları stantlarda sergileyerek aile bütçelerine destek oluyor.

Dikiş, turistik hediyelik eşya, çanta, nevresim, minder, kolye, üzerlik (kapı süsü) yapımını Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu\'nun açtığı kurslarda öğrenen kadınlar, kurs boyunca yaptıkları ürünleri aile bütçesine destek olmak için stant açarak Akarçay\'da satışa sundu. 50\'ye yakın kursiyer oyuncak, hediyelik eşya başta olmak üzere çeşitli ürünleri satıyor. Özellikle oyuncakların ilgi gördüğü stantlarda bazı kadınlar ise örgü örmeye devam etti.

\'HEPSİ EL İŞLEMESİ HAZIR YOK\'

İğne oyası modelleriyle ürünlerini satışa çıkaran Seda Işıkçı, buradan elde ettiği gelirle ailesine destek olduğunu söyledi. Işıkçı, \"Burada satış yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşların ilgisi oldukça güzel. Tanıtım bu noktada iyi yapılmış. Vatandaşlar stantlara gelerek ürünlerimizi inceleyerek satın alıyor. Hepsi el işlemesidir ve hazır yok. Kendimiz diktik ve kendimiz işledik. El işlemesidir hepsi\" dedi.

\'OYUNCAKLARIMIZ ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI\'

Halk eğitim kurslarında oyuncak yapımı üzerine el işlemeciliği kursu alan Neslihan Çeliker, kurslarda öğrendiklerini gelire dönüştürerek aile bütçesine katkı sağladığını anlattı. Çeliker, şöyle konuştu:

\"Stantlara vatandaşlarımızın ilgisi iyi. Fiyatların pahalı olduğu söyleniyor. Fakat ipler pahalı ve el emeğiyle yapılıyor. Bu tür sergiler olursa yaptığımız el işlemeleri değerlenir. Bir oyuncağı yapmak büyük ve küçüklüğüne bağlı. Bir günde yaptığım oyuncak da oluyor. 1 haftada yaptığım oyuncak da oluyor. Doğal ve hem de çocukların sağlığı için faydalı.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Stantların bulunduğu alandan detay

-El işlemelerin yer aldığı stantlardan detay

-Kursiyerlerin yaptığı ürünlerden detay

-Stant başında örgü ören bayandan detay

-Müzik eşliğinde oynayan vatandaşlardan detay

-Genel detay

-Kursiyerler ile röp

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Yeşilköy\'de Elma Festivali

BURDUR\'un Tefenni ilçesine bağlı Yeşilköy\'de 4\'üncü Altın Elma Festivali düzenlendi. Festival kapsamında köyde yapılacak çok amaçlı kültür merkezinin temel atma töreni de gerçekleştirildi.

Altın Elma Festivali etkinliklerine Ak Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Kaymakam İlker Eker, İl Jandarma Komutan vekili Albay Mehmet Çelik, Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam İlker Eker, \"Yeşilköy\'ümüz nüfusunun çoğunluğu meyvecilikle uğraşan, ekonomiye katkı sağlayan çok çalışkan, modern tarım tekniklerini kullanan, gelişmeye açık bir köy. Türkiye\'nin birçok yerinde çeşitli türlerde elmalar yetiştiriliyor fakat Yeşilköy\'ümüzün iklim koşulları, rakımı, toprak yapısı göz önünde bulundurulduğunda gerçekten lezzet ve aroması itibariyle farklılığını gösteriyor. Geçen yıl uygulamaya koyduğumuz İyi Tarım Uygulamaları bu sene de devam edecek\" dedi.

Ak Parti Milletvekili Yasin Uğur, \"Bu tür festivaller birlik ve beraberlik açısından önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Temeli atılan çok amaçlı kültür merkezinin hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu.

Köy Muhtarı Abdurrahman Erkan da Yeşilköy\'de 6 bin ton elma, 1200 ton vişne, 600 ton kiraz üretildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Arzu Gök, Fatih Burdurlu, Aylin Dinçer ve Güler Duman söyledikleri türkü ve şarkılarla etkinliğe katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Temel atma töreni

- Konsere katılanlar

- Abdurrahman Erkan\'ın konuşması

- Yasin Uğur\'un konuşması

- İlker Eker\'in konuşması

- Sanatçılar

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Side\'de Anadolu Ateşi gösterisi

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde 17\'ncisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali\'nin kapanışında Anadolu Ateşi gösteri sundu.

Manavgat Belediyesi tarafından Side Limanı\'nda düzenlenen etkinliği çok sayıda yerli ve yabancı turistle vatandaşlar takip etti. Türkiye\'nin değişik yerlerine ait halk oyunlarını harmanlayarak sunan Anadolu Ateşi, izleyenlere kültürel bir şölen sundu. Dansçılar şölenin sonunda izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Anadolu Ateşi gösterisinden görüntüler

İzleyicilerden detay

02,55 - 323 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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İş insanını otomobilinde öldüren şüpheli tutuklandı

ANTALYA\'da, gayrimenkul alım satımı yapan iş insanı Ömer Atçı\'nın (48) otomobilinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Yusuf Himmetoğlu (75), tutuklandı.

Kepez ilçesi Fatih Terim Caddesi\'ndeki zeytinlik alanda geçen cumartesi günü saat 12.00 sıralarında sürücüsünün caddeye yaklaşık 20 metre uzaklıkta, ağaca çarparak durduğu 07 MHV 17 plakalı otomobili görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, direksiyondaki Ömer Atçı\'nın göğsünden kan aktığını ve ağır yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye götürülen Atçı, acil servisteki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atçı\'nın sağ göğsünün altından silahla vurulduğu belirlendi.

ARAÇTA BIÇAK VE MERMİ KOVANI BULUNDU

Ömer Atçı\'nın kullandığı otomobilde inceleme yapan polis, 1 bıçak, boş tabanca mermisi kovanı, ayakkabı ve araç plakası ele geçirdi. Atçı\'ya ait olduğu belirlenen cep telefonu ise olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu. Gayrimenkul işleri yaptığı belirlenen Atçı\'nın tehdit aldığı, bu nedenle poliste 13 şikayet kaydının bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları, sokakta seyir halindeyken otomobilden birinin inip kaçtığını, aracın ise hızla zeytinliğe girip, ağaca çarptığını söyledi.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin, Yusuf Himmetoğlu olduğunu tespit etti. Yusuf Himmetoğlu, dün Muratpaşa ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Y.H.\'nin, gayrimenkul satışından kaynaklanan para anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrası Ömer Atçı\'yı silahla vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Himmetoğlu, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Polisin inceleme görüntüsü

- Ölen Ömer Atçı\'nın arabasının görüntüsü

- Cinayet zanlısı Yusuf Himmetoğlu\'nin adliyeye sevk edilme görüntüsü

- Ömer Atçı\'nın opak görüntüsü

- Detaylar

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Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)



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Muğla\'da 4 \'Büyükşehir\'den engelsiz yaşam festivali

MUĞLA, İzmir, Aydın ve Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin Muğla\'da ortak düzenlediği \'Engelsiz Yaşam Festivali\'nde, 45 ilden gelen engelliler doyasıya eğlendi.

Muğla, Eskişehir, Aydın ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri tarafından düzenlenen \'Engelsiz Yaşam Festivali\', Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Festival, Sınırsızlık Meydanı\'ndaki kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından etkinliklere, Sosyo-Kültürel Alan\'da devam edildi. Festival, engelli bireylerin bir süre önce seslendirdiği \'Deniz Üstü Köpürür\' türküsünün klibinin, sinevizyonda gösterimiyle sürdü. İlk kez gösterilen klip beğenildi. Engellilerin hayal ettikleri kahramanların kostümlerini taşıdıkları defile sunuldu.

İsmail YK Show, İzmir ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri\'nin dans gösterimi yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu. Muğla\'dan \'Cici kızlar\' Grubu ve İzmir\'den \'İzci grubu ritim\' gösteri yaptı. Muğla Engelliler Derneği\'nin Harmandalı Zeybeğiyle etkinlikler sürdü. Bunun yanı sıra açılan stantlarda engellilerin yapmış olduğu çeşitli resim ve el sanatları ürünleri sergilendi.

\"ENGELSİZ BİR KENT İÇİN ÇALIŞIYORUZ\"

Festivalde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, engelsiz bir kent için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Gürün, \"Bine yakın engelli kardeşimiz burada. Tamamen kendilerinin emekleriyle olan bir festival. Sunucusundan defilesindeki mankene kadar hepsi hayata engelsiz, umutlu gözlerle bakan kardeşlerimiz. Onların mutluluğu, sosyal hayata daha fazla katılmaları, yeni arkadaşlık kurmaları bizim önceliğimiz olmalı. 4 Büyükşehir bir araya geldik ve ilkini Muğla\'mızda düzenledik. Biz sadece onların işlerini kolaylaştırıyoruz. Muğla\'mızda engelleri sevgiyle ve hizmetlerimizle aşıyoruz. İlimizde yapmış olduğumuz \'Kısa Mola\', \'Engelsiz Plajlar\', \'Evde Bakım Hizmetleri\', \'Engelleri Sporla aşıyoruz\' projesi ve engelli rampalı araçlarımızla dezavantajlı dostlarımızın diğer bireylerle aynı koşullarda sağlamaya gayret ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Engelsiz Yaşam Festivali\'ndeki etkinliklerden görüntü

- Engellierin çektiği klipten görüntü

(KJ Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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\'Yürüyemez\' denilen Mehmet Nuri, şimdi arkadaşlarıyla futbol oynuyor

ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinde, doğumundan önce \'Yürüyemez\' denilen ve bugüne kadar 8 ameliyat geçiren Mehmet Nuri Güler (11), bu sene ortaokula başladı. Arkadaşlarıyla futbol oynayan Mehmet Nuri\'nin annesi Gülsen Güler, \"Ben oğlumun bugünleri yaşayacağını, futbol oynayacağını rüyamda görsem inanmazdım\" dedi.

Korkuteli\'de yaşayan ve henüz 4 aylık hamileyken, bebeğinin ortopedik hastalıkla dünyaya geleceğini öğrenen Gülsen Güler, doktorların \'Hamileliği sonlandıralım\' teklifini kabul etmedi. O dönem yaşadıklarını anlatan anne Gülsen Güler, \"\'Düşünmem lazım\' dedim. Eve gittim, elimi karnımın üzerine koydum. \'Annem bugün ne yemek istiyorsun?\' diye sordum. \'Patates yemeği yapayım mı?\' dedim. \'İstiyorsan karnıma iki tekme at\' dedim. Yemin ederim ki iki tekme attı. Sonra hastaneye koşarak gittim, doktora \'Ben bu çocuğu dünyaya getirmek istiyorum\' dedim. Doktorum, çok zor bir yolum olduğunu söyledi. \'Ben bu zorlu yolda varım\' dedim. 7\'nci aya geldiğimizde yeniden almak istediler, \'Ciğerleri gelişmedi\' dediler. 9 ay bekledik ve oğlum engelli doğdu. 11 doktora gittik, \'Yürümez\' dediler. \'Tedavi için çok para gerekiyor\' dediler\" diye konuştu.

\'FİZYOTERAPİSTLER BİLE ŞAŞIRDI\'

Oğlunun tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde sürerken, Mehmet Nuri\'nin dosyasını gören Doç. Dr. Kürşat Dabak\'ın, telefonla kendisini aradığını aktaran Gülsen Güler, \"Çocuğumla yanına gelmemi istedi. \'Hocam param yok, yeşil kartlıyız\' dedim. Hocamız \'Sen getir ben bakacağım\' dedi. Mehmet Nuri\'yi hemen hastaneye getirdim. Hocamız bize o zaman müjdeyi verdi, \'Bu çocuk yürüyecek\' dedi\" diye konuştu.

Mehmet Nuri\'nin, ilk ameliyatını henüz 8 aylıkken olduğunu anlatan Güler, yürümeyi 4 yaşında yürümeyi öğrendiğini söyledi. Güler, \"Doç. Dr. Kürşat Dabak hocamız \'Bu çocuk okulda top oynayacak\' dedi. Hocanın o an elini ayağını öpmek istedim. Sonraki aşamalarda fizyoterapistler bile şaşırdı, \'Yürüyemez\' deniyordu, oğlum yürüdü\" dedi.

\'O AN DÜNYALAR BENİM OLDU\'

Mehmet Nuri\'nin bugüne kadar 8 ameliyat geçirdiğini kaydeden Gülsen Güler, oğlunun ellerini kullanarak yerde hareket edebildiğini, içe kapanık, konuşamayan bir çocuk olduğunu söyledi. Güler, \"Arkadaşları, \'Sen bizimle oynayamazsın\' diyorlardı. Bunları bildiğim için eve çocukları davet ederdim. Onunla iletişim kursunlar da konuşmayı ilerletsin istiyordum. Bir gün yine evde çocukları toplamıştım, \'Sen yürüyemiyorsun, bizimle oynayamazsın\' diyen arkadaşları yanıma koşarak geldiler ve \'Gülsen teyze Mehmet Nuri yürüyor\' dedi. Nasıl yürüdüğünü anlattılar. Televizyon dolabına tutunan Mehmet Nuri, ayağa kalkmış ve \'Ben de yürüyorum artık\' demiş ve yürümüş. \'Artık benimle oynayın\' demiş. O an dünyalar benim oldu\" diye konuştu.

\'İNANIRSANIZ BAŞARIRSINIZ\'

Mehmet Nuri\'nin, bu yıl Arif Cebeci Ortaokulu\'na başladığını dile getiren Gülsen Güler, özel çocukları olan annelere de seslenerek, \"\'Çocuğum konuşamıyor, yürüyemiyor\' demesinler, çocuklarına güvensinler. Mehmet Nuri 4\'üncü sınıfı bitirdi, şu an ortaokula başladı. Çok sevdiği için arkadaşlarıyla birlikte futbol oynuyor. Kalecilik de yapıyor. Ben oğlumun bugünleri yaşayacağını, futbol oynayacağını rüyamda görsem inanmazdım. Futbolu çok seviyor, insanlarla diyaloğu çok güzel. İnanırsanız başarırsınız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mehmet Nuri hastane koridorunda yürürken görüntüsü

RÖP: Gülsen Güler ( Anne )

Detaylar

357 MB -- 03.13 /// HD

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)