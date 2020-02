DHA YURT BÜLTENİ 6

Suriye sınırına askeri sevkiyat

SURİYE sınırındaki Kilis\'ten Hatay\'a askeri araç sevkiyatı sürdürülüyor.

Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen Kilis\'te bulunan fırtına obüsleri, sabah saatlerinde çekicilere yüklendi. Askeri araçların taşındığı çekiciler, öğle saatlerinde, güvenlik önlemleri eşliğinde Kilis- Hassa yolundan Hatay\'a ilerledi. Araçların, Hatay\'a komşu Suriye\'nin İdlib kenti sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.

Velilere \'merdiven altı kırtasiye\' uyarısı

ÇANAKKALE\'de, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılı öncesinde velilere uyarıda bulunan uzmanlar, merdiven altı kırtasiye ürünlerinin tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ailelere \'ucuza aldanmayınö çağrısında bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Atlı, ucuza satılan kırtasiye malzemelerindeki zararlı maddelerin, çocuklarda solunum yolları ve nörolojik rahatsızlıklar ile alerjik reaksiyonlar gösterebileceğini söyledi.

Çanakkale\'de, yarın başlayacak olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 75 bine yakın öğrenci ders başı yapacak. Öğrencileri okul heyecanı, aileleri ise çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması için telaş sardı. Kafalarda ise, doğru kırtasiye malzemesi seçimiyle ilgili soru işaretleri var. Çünkü boya kalemleri, kokulu silgiler, baskılı çantalar ve rengarenk kırtasiye malzemeleri öğrencileri cezbediyor. Uzmanlar, çocukların sağlığı için kalitesiz ve kanserojen madde içeren merdiven altı kırtasiye ürünlerinin tercih edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

\'GÖRÜNTÜYE ALDANMAYIN\'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Atlı, ucuza satılan kırtasiye malzemelerindeki zararlı maddelerin, çocuklarda solunum yolları ve nörolojik rahatsızlıklar ile alerjik reaksiyonlar gösterebileceğini söyledi. Velilerin kırtasiye alışverişinde dikkatli olması gerektiğini belirten Atlı, kokulu ve görüntü olarak cezbeden ürünlerin sağlık açısından daha tehlikeli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

\"Kırtasiye malzemeleri içerisindeki başlıca zararlılar kısaca fitalatlar, monomerler, azo boyar maddeler ve bazı ağır metallerdir. Bunların uzun ve kısa süreli kullanımına bağlı olarak çocuklarda bazı yan etkiler görülmektedir. Özellikle kısa süreli kullanıma bağlı deri ve solunum sisteminde alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bazı ağır metallerin kullanılması nörolojik sistem, sinir sistemi üzerinde yan etkiler oluşturabilir. Uzun süre kullanımına bağlı olarak ise ileriki yaşlarda bazı kanserlere yatkınlık oluşabilir. Kırtasiye malzemeleri seçerken görüntüye aldanmamak gerekiyor. Boyalı ve kokulu ürünler çok fazla yan etki oluşturabilir. Velilerimiz kırtasiye ve okul malzemesi alırken Türk Standardları Enstitüsü, Avrupa Uyum Sertifikası ve diğer uyum sertifikası olan ürünleri almalılar.\"

\'MREDVİEN ALTI BOYALI ÜRÜNLERİ ÖNERMİYORUZ\'

Çanakkale\'de 32 yıldır kırtasiyecilik yapan emekli öğretmen Turgut Hasan, öğrencilere, zehirli madde içermeyen çantalar ve boya malzemeleri satmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun için de üretici firma tercihinin önemli olduğunu belirten Hasan, \"Büyük firmaları seçerek özellikle onların garantileri ile halka malı satmaya çalışıyoruz. Bazı ürünlerde ve çantalarda, 1-2 yıl garanti veren firmaları tercih ediyoruz. Vatandaşımızın merdiven altı, aza boyar ve fitalat içeren, ağır metal içeren boyalı ürünlerden kaçınmasını tavsiye ediyoruz\" dedi.

\'FİYATI DEĞİL, ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINI DÜŞÜNMEK GEREKİYOR\'

Kırtasiye alışverişi yapan 2 çocuk annesi Nuray Mert (40), ürünlerin markasına dikkat ettiğini kaydederek, “Fiyatından ziyade çocukların sağlığını düşünmek gerekiyor. Özellikle boya malzemelerinde tanınmış bir marka olmasına, çocuk sağlığına zarar verip vermediğine dikkat etmeye çalışıyorum. Ürünlerde, firmanın tanınmışlığının yanı sıra uluslararası standartlarına bakıyorum\" diye konuştu.

Yeni eğitim-öğretim yılında 8’inci sınıfa başlayacak olan Selçuk Türker ise, alışveriş yaparken ürünlerin markasına ve bilinilirliğine dikkat ettiğini belirtti.

Sayısal Loto 6 bilen 2 kişiden biri Bozüyük\'ten

Soner ÇELİK / BOZÜYÜK,(Bilecik),(DHA)- MİLLİ Piyango İdaresi\'nin 15 Eylül Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 2 kişiden biri Bilecik\'in Bozüyük ilçesinden. Sayısal loto kuponun yatırıldığı Bozüyük\'teki bayi çalışanları, henüz talihlinin ortaya çıkmadığını söyledi. Talihli 3 milyon 677 bin 658 lira 85 kuruş alacak.

Sayısal Loto çekilişi dün gece yapıldı. Çekilişte 4, 20, 25, 30, 43, 44 numaralar çıktı. 2 bilen 6 kişiden birinin kuponlarını Bilecik\'in Bozüyük ilçesinde, diğerinin de Edirne\'nin Keşan ilçesindeki bayiden yatırdığı belirlendi. Çekilişte 6 bilen 2 kişi başına 3 milyon 677 bin 658 lira 85 kuruş, 5 bilen 148 kişi 5 bin 541 lira 20 kuruş, 4 bilen 8 bin 443 kişi 72 lira 85 kuruş, 3 bilen 154 bin 902 kişi de 11 lire 25 kuruş ikramiye kazandı.

Bozüyüklü talihlinin sayısal lotoyu Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi\'ndeki Aladağ loto bayiinden oynandığı belirlendi. Bayi çalışanı Kemal Kuruoğlu, talihlinin henüz ortaya çıkmadığını söyleyerek, \"Sayısal Lotoda büyük ikramiye bayiimizden çıkmıştır. Bozüyük\'e ilk defa bu kadar büyük ikramiye bizim bayiimizden verildi. Çıkan arkadaşa hayırlı olmasını diler, mutluluklar dilerim. Diyecek hiçbir şey yok. Şans demek ki Bozüyük\'e de çıkıyormuş. Bozüyük\'ten vermenin gururu ile bayiimiz olarak ona başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz\" diye konuştu.

Deve kuşu yumurtasının boşu 100 liradan satılıyor

Osman ŞİŞKO-Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA) - BURSA Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi\'nde 1997 yılında kurulan çiftlikte yumurtadan çıkan deve kuşu yavruları 500 liradan, dolu yumurta 200 liradan, boş yumurta ise 100 liradan satılıyor. Yoğun talep nedeniyle üniversite siparişlere yetişemiyor.

5 deve kuşu ailesi ile üretim yapan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, yılda bir dişi deve kuşundan 20-25 civciv elde ediyor. Bir ailede 2 dişi, 1 erkek deve kuşu bulunuyor. Deve kuşları ilkbaharda yumurtlamaya başlıyor ve sonbahara kadar yumurtlamaya devam ediyor. Bir deve kuşu 42 günde yumurtadan çıkıyor. Fakültede üretilen deve kuşu yumurtalarının boşunun bile tanesi 100 liradan, dolusu 200 liradan, yavrusu ise 500 liradan satılıyor.

Üniversitedeki çiftliğin Deve kuşu üretim sürecini anlatan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, \"Yumurtaları günlük olarak toplayıp serin bir odada bir hafta süreyle depoluyoruz. Yumurtaları haftalık olarak kuluçka makinesine yükleyerek 42 günün sonunda civcivlerimizi elde diyoruz. Bu süreçten sonra civcivlerimiz damızlık ve kasaplık olarak ayrılıyor \"dedi. Ak, deve kuşu yetiştiriciliğinin en önemli sebebini sağlıklı kırmızı et üretmeleri ve kıymetli derileri olarak yorumlayarak şunları söyledi:

“Devekuşu\'nun en önemli iki ürünü derisi ve etidir. Derisi, fil ve timsah derisinden sonra en değerli deri olarak görülüyor. Deve kuşu derisi cüzdan, kemer, ayakkabı, bot ve şapka gibi her türlü deri eşya yapımında kullanılıyor ve yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. Eti ise yağ ve kolesterol olarak düşük değerlerde, özellikle belli yaşın üzerindeki kalp hastalığı olan bireyler için tüketime oldukça uygun. Deve kuşu eti, kırmızı etin en sağlıklı alternatiflerinden biridir. Türkiye\'nin gündeminde olan sorunlardan biri de kırmızı et açığı ve buna bağlı olarak ithalatla gelen hastalıklarda büyük sorun. Bu noktada devekuşu, kırmızı et üretimini desteklemek için kullanabileceğimiz hayvanlardan birisidir.ö

Prof. Dr. İbrahim Ak, “Yumurtalar bazen yemeklik olarak değerlendirilebilse de genelde damızlık olarak önem arz ediyor. Boşaltılmış yumurtalar da dekoratif amaçlı kullanılıyor. Bu kabuklara giydirme resimler oyarak yapılan işlemeler, elle çizilmiş figürler yapılabiliyor. Yumurtalarımızın döllenmiş hali üreticiler tarafından rağbet görürken, boşu da eski bina ve camilerde çeşitli sinek ve böcekleri uzaklaştırdığı gerekçesiyle talep ediliyor. Bir girişimci üreticimiz, boş kabuklara figürler çizerek ürettiği dekoratif ürünleri yurtdışına 50 ile 90 Euro fiyattan ihraç etmişti. Ülkemizde özel çiftliklerde deve kuşu üretimi azaldığı için talep çok fazla, bize gelen taleplere yetişmekte zorlanıyoruzö dedi..

Bisikletliler \'Sepsis\' için pedalladı

ANTALYA\'da, Türk Yoğun Bakım Derneği ve Antalya Bisikletliler Derneği (ANTBİSDER) \'Sepsis\'(kan zehirlenmesi) hastalığına dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

\'Dünya SEPSİS Günü\' nedeniyle düzenlenen etkinliğe birçok bisiklet grubu ve bisikletli katıldı. Konyaaltı Caddesi\'nde başlayan etkinlik öncesi konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Döşemeci, dünya genelinde her yıl 6 milyon insanın Sepsis hastalığından öldüğünü belirtti.

Sepsis hastalığının vücudun enfeksiyona karşı geliştirmiş olduğu kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Döşemeci, “Sepsis, bağışıklık sisteminin çökmesine yol açabilen ve erken tanı konulup tedavi edilmezse ölümcül seyredebilen klinik bir tablo. Bu hastalığa dikkat çekmek için bugün Konyaaltı Kent Meydanı\'na kadar pedallayacağız\" dedi.

Konuşmaların ardından pedal çevirmeye başlayan katılımcılar Varyantı takip ederek Konyaaltı sahil bisiklet yolunu takip ederek Konyaaltı Kent Meydanı\'na ulaştı.

Diyarbakır\'a Soma\'dan gelen kömürler dağıtılmaya başlandı

DİYARBAKIR\'ın merkez Bağlar ilçesinde ihtiyaç sahiplerine Manisa\'nın Soma ilçesinde gelen 3 bin ton kömür, Bağlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları (SYDV) aracılığıyla, dağıtılmaya başlandı.

Bağlar ilçesinde SYDV aracılığıyla yaklaşık 400 bin nüfusu bulunan ilçede, ihtiyaç sahipleri yoğun bir sokak çalışmaları sonucu belirlendi. Bu kapsamda ekipler belirledikleri ailelere önceki gün Manisa\'nın Soma ilçesinden gelen kömürleri Tren Garı\'ndan kamyonetlere yükledi. 7 kamyonet günlük olarak kiralanırken, ayrıca yükleme yapan personellerin ücretleri ise Bağlar SYDV tarafından karşılanıyor. Dün sabahın erken saatlerinde başlatılan kömür dağıtım çalışmalar bugün de sürdü. Ekipler, kömür yüklü kamyonetleri iki görevli bindirerek mahallelere gönderdi. 6 bin aileye ulaşacak olan kömürlerin her bir torbası 50 kilodan oluşurken, her aileye toplam 1 tonu bulan 20 torba kömür teslim edilecek.



Şuana kadar 2 bin ton dağıtılan Bağlar ilçesinde 4 bin aileye kömürler ulaştı, 1 tonun ise, önümüzdeki günlerde 2 bin aileye ulaştırılacak. Öte yandan bazı kadınların ise yanlış bir bilgilendirmeden dolayı bölgeye gelerek saatlerce kömür alabilmek için beklediği görüldü.

İtfaiyenin olmadığı ilçedeki yangına taşıma suyla müdahale

TRABZON\'un Tonya ilçesinde, marangoz atölyesinde, dün akşam belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölyenin bulunduğu 2 katlı binadaki yangını görenler, ilçede itfaiye olmaması nedeniyle 100 metre uzaklıktaki dereden kovalarla taşıdıkları suyla alevlere müdahale etti; ancak başarılı olamadı. Tonya\'ya 20 kilometre uzaklıktaki Vakfıkebir ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 5 saat sonra söndürüldü.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında, Kalınçam Mahallesi\'nde, marangoz Nurettin Yılmaz\'a ait atölyede çıktı. İş yerindeki kereste malzemeleri, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin yer aldığı 2 katlı binayı sardı. Atölye bölümünde başlayan ve giderek büyüyen yangını görenler, yardıma koştu. Alevleri söndürebilmek için seferber olan kişiler, ilçede itfaiye bulunmaması nedeniyle 100 metre uzaklıktaki dereden kovalarla su taşıdı. Yöre sakinlerinin yangına kovalarla müdahalesi yeterli olmayınca şantiyede bulunan iş makineleriyle alevlere müdahale edilmeye çalışıldı. Bu sırada yangın söndürme çalışmalarına destek veren yöre sakini Ali Baştan da yaralandı. Yoğun dumandan etkilenen ve ayağından yaralanan Baştan\'a, olay yerinde bekletilen ambulansta sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

İLÇEDE İTFAİYE OLMAMASINA TEPKİ

Yangın, Tonya\'ya 20 kilometre uzaklıktaki Vakfıkebir ilçesinden gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilmesiyle yaklaşık 5 saat sonra söndürüldü. Tonyalılar, ilçelerinde itfaiye olmamasına tepki göstererek, yangınlarda yakın ilçelerden itfaiye ekibi istemek zorunda kaldıklarından yakındı. Yangında, atölyenin de yer aldığı 2 katlı binada hasar oluştuğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

