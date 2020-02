DHA YURT BÜLTENİ 6

İlayda, okumak için yetkililerden yol istiyor



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Taş Mahallesi\'ndeki bir ara sokakta müstakil evde yaşayan ve doğuştan sol bacağı olmayan 13 yaşındaki İlayda Kırkan, okula gidebilmek için yetkililerden evlerinin bulunduğu sokağa yol yapılmasını istiyor.

Öğretmen babanın 5 çocuğunun ortancası olan İlayda Kırkan, 100 metrelik mesafeyi yürüyüp, okul servisene binmek için bile annesinin yardımına ihtiyaç duyuyor. Bu zorluklar da evlerinin ara sokakta olmasından kaynaklanıyor. Okul servisi, dar bir patika olan yoldan geçip, evin önüne kadar gelemediği için sadece 100 metrelik olan mesafe, doğuştan sol bacağı olmayan İlayda ve annesi Gülperi Kırkan için işkenceye dönüşüyor. Bu yıl 8. sınıfa gidecek olan İlayda, bugüne kadar özellikle de kış aylarında annesinin sırtına binerek 100 metre olan mesafiyi geçerek servise bindiğini anlattı.

Büyüyüp kilo aldığı için artık bunun da mümkün olmadığını belirten İlayda, yol yapılıp, servis aracının evlerinin öne kadar gelebilmesi için yetkililerden yardım istiyor. Aksi durumda okulu bırakmak zorunda kalacağını anlatan İlayda, \"Annem ve babam okula gidebilmem için bugüne kadar ellerinden geleni yaptılar. Ancak onların yapacağı yardımlar sınırlı. Yetkililer, evimizin olduğu yere kadar bir yol yaparsa okuyup, tıp fakültesine gitmeyi düşünüyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine de bugüne kadar bana yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Evimizin yakınında okul olmasına rağmen servis desteğinde bulunup, beni engelliler için şartları daha iyi olan başka bir okula gönderdiler. Okumam için gerekli her şeyi yapılıyor. Sınıfım giriş katında, engelli lavabosuna kadar her türlü kolaylık sağlanmış. Arkadaşlarımın da destiğiyle ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Tek sorunum yol bu sıkıntını da giderilmesini istiyorum\" dedi.

Öğretmen olan baba Zekayi Kırkan ise evlerinin bulunduğu sokağa yol yapılması için bugüne kadar her yere müracaatta bulunduğunu söyledi. Şimdiye kadar sonuç alamadığını anlatan baba Kırkan, kızının rahat edebilmesi ve okul servis aracının eve en yakın noktaya kadar gelmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait bir arsayı kiralayarak, buraya küçük bir yol bile yapmış. Ancak kızı için zorlu olan 100 metre kadar bir mesafenin halen bulunduğunu anlatan Kırkan, bu konuda komşularının da arsa bağışında bulunduğunu, kızının okuması için tek beklentileinin yol olduğunu belirtti.

Oğlunu icra memuruna teslim etmeyen baba tutuklandı

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da özel güvenlikçi Tugay D. (29), oğlu Muhammet Mert D.\'yi (4) geçici velayeti boşanma davaları süren eşi Sedanur D.\'ye (23) ve icra memurlarına teslim etmediği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sedanur D. \'oğluna eziyet\' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanırken, tutuklanan Tugay D., \"Yetkililere cezaevinden sesleniyorum; Benim çocuğumun kalbini, yüzünü soldurmasınlar\" dedi.

Erzurum\'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova Mahallesi\'nde yaşayan Tugay D., 2012 yılında Sedanur D. ile evlendi ve bir çocukları oldu. İddiaya göre, bir süre sonra Sedanur D. evi terk etti ve Tugay D.\'ye boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi\'nde süren boşanma davasında çocuğun velayeti, gecici olarak anne Sedanur D.\'ye verildi. Oğlunu eşine bırakarak ayrılan Sedanur D., icra memurlarını göndererek Muhammet Mert\'i almak istedi. Eve gelen icra memurları aileyi evde bulamayınca Tugay D. hakkında 2\'nci İcra Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Tugay D. savcılığa başvurarak kız kardeşinin çektiği videoları delil olarak sunup, eşi Sedanur D.\'nin oğlunu dövdüğünü iddia ederek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Sedanur D. hakkında çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çekilen video görüntüleri üzerine Sedanur D.\'nin Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan davada \'altsoya ve çocuğa karşı eziyet\' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

\'EVLADINDAN AYRILMASIN DİYE BEDELLİ ASKERLİK PARASI YATIRDIK\'

Hukuk ve ceza davaları sürerken, Tugay D., 2\'nci İcra Ceza Mahkemesi tarafından \'çocuk teslimine muhalefet\' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tugay D., geçen 31 Ağustos\'ta tutuklanarak Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu\'na konuldu.

Oğullarının tutuklanmasına tepki gösteren anne Şükran ile baba Ahmet D., yetkililerden yardım istedi. Aile Mahkemesi tarafından görevlendirilen uzmanların eve gelerek inceleme yaptıklarını ve torunlarının kendilerinde kalması yönünde görüş bildirdiklerini söyleyen Ahmet D., \"Torunumun şiddet görüntüleri izlenmeden velayat annesine verildi. Evi 2 yıl önce kendisi terk etti ve bu sürede oğlunu sadece 2 kez aradı. Torunumu dövünce eşim karşı çıkıyordu. Kendisi \'Size ne asarım da döverim de\' diye karşılık veriyordu. Buna rağmen belki barışırlar, araları düzelir diye defalarca Sedanur\'u aradık. Adaleti, kanunu biz de biliyoruz. Anne olsaydı biz çocuğu verirdik ama çocuğu gider \'Denize atarım, size yar etmem\' dedi. Benim çocuğum \'evladına sahip çıktı\' diye cezaevine girdi. Oğlum Mert\'e hem annelik hem babalık yaptı. \'Torunum babasız durmuyor, ağlamasın\' diye bedelli askerlik parasını yatırdım. Yetkililerden bizim tek bir ricamız var. Benim çocuğumu kurtarsınlar. Evladına sahip çıktığı için cezaevine girdi\" diye konuştu.

\'YAVRUMU TORUNUMA KAVUŞTURUN\'

Oğlunun geceleri kalkıp torununun altını temizleyip, mamasını verdiğini ona gözü gibi baktığını söyleyen anne Şükran D. ise \"Oğlumu işinden etti, cezaevine attılar. Torunumun bir geleceği var. Babası onun için her şeyi yapıyor. Torunuma \'Annen geliyor\' deyince ağlamaya başlıyor ve gitmiyor. Şiddet uyguluyan gelinim, onu cezaevine atmaları lazım. Benim oğlum hırsızlık, namussuzluk yapmamış, eşini dövmemiş, kendi isteğiyle evden gitmiş. Yavrumu torunuma kavuştursunlar\" dedi.

\'ÇOCUĞUMUN YÜZÜNÜ SOLDURMASINLAR\'

Tutuklu kaldığı Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndan telefonla annesini arayan Tugay D., eşi ile kaçarak evlendiklerini hatırlattı. Tugay D. yaşananları ağlayarak şöyle anlattı:

\"Bir gün işten döndüğümde kendisi bana bir inat uğruna evlendiğini söyledi. \'Ben başka birini seviyorum. Ben bunu bir inat uğruna yaptım. Sevdiğim insan beni karnımdaki çocukla bile kabul ediyor yoksa canına kıyacak\' dedi. Oğlumuzun ölmesi için ilaç içti ve erken doğum oldu. Süt emzirmiyordu. Amcamın oğlunun eşinden süt sağıp da çay kaşığıyla oğluma içiriyordum. Oğlum büyüyünce dövüyor, istemiyordu. Bıçakla üzerine yürüyordu. Çocuğumun can güvenliği yok. Evdeyken bile oğlumun kapısını kilitliyordum birşey yapmaması için. Çocuğum bana soruyor ki \'Baba nerede kaldın?\' Ben oğluma niye yalan söyleyeyim. Çocuğuma sahip çıkmış, canını korumuşum suç mu işlemişim? Kimse ondan hesap sormuyor. Kimse benim halimi anlamadan getirip beni buraya tıktılar. İşim gücüm, benim çocuğumun geleceği, halimi kimseye anlatamadım. Ben çocuğumu kendim büyütüp, kendim baktığım, vermediğim için ceza aldım. \'Çocuğu götürüp avukata vereceksiniz. Sen de içerde yatacaksın\' dedi. Yetkililere cezaevinden sesleniyorum; Benim çocuğumun kalbini, yüzünü soldurmasınlar. Hiçbir suçum yokken beni buraya koydular, oğlumdan ayırdılar. Benim çocuğumun \'baba neredesin?\' demesinin vebalini ödeyemezler.\"

Tugay D., eşinin şu anda Bursa\'da olduğunu söyleyerek, \"Cezaevine girmeden önce ben aradım kendisini, \'Ben yoğun insanım, çalışıyorum, meşgulum. Gelecek vaktim yok\' dedi. Bana \'Çocuğu götürüp, avukata vereceksin, sen de içeride yatacaksın\' dedi. Çocuğu vermediğim için cezaevine giriyorum ama geçici velayetin verildiği annesi ise burada yok. Hadi gelsin alsın, baksın çocuğuna. Ama yok, benim annem- babam bakıyor oğluma. Bu nasıl iş, ben anlayamıyorum\" diye konuştu.

-Güzelova mahallesinden detay görüntü

-Dede Ahmet D.\'nin torunu Muhammet Mert ile bahçede oynaması

-Muhammet Mert D.\'nin oyuncak arabası ile oyun oynaması

-Cep telefonu görüntüleri

-Ahmet D. ile röp

-Şükran D. ile röp

-Tugay ve Sedanur D.\'nin evlilik fotoğrafları

-Turgay D.\'nin cezaevinden annesini araması

-Muhammet\'in babası ile telefonda konuşması

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 05.46 BOYUT: 645 MB

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal: \'Borç alan emir alır\' demişlerdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, \"Şuanda, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olan tek adam \'24 Haziran\'dan sonra bu ülkede hiçbir sorun kalmayacak her şey iyi olacak. Döviz düşecek, ülke kalkınacak\' diyerek bir algı yönetip seçimin erkene alınmasını sağladı. Devlet Bahçeli ile beraber bir erken seçim kararı aldı. Bu seçimin temel nedeni, bugün yaşadığımız ekonomik krize tutulmadan, 16 yıldır sürdürdükleri yalan ve algı üzerinden seçimi biran önce yapıp çıkmaktı\" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat\'a geldi. CHP Yozgat İl Başkanlığını ziyaret eden Sarıbal, yaptığı açıklamada, Yozgat\'ın, tarımıyla, esnafıyla, sanatıyla, kültürüyle bu ülkenin en önemli kentlerinden birisi olduğunu söyledi. Sarıbal, Türkiye\'de ekonomik kriz yaşandığını ve bundan herkesin etkilendiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: \"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim görevimiz, hiç suçu olmayan bu krizden en fazla etkilenen köylünün, memurun, esnafın, öğrencini, öğretmenin yanında olmak, onlarla bu sorunu paylaşmak, onların bu sorun karşısında ezilmelerine engel olmak. Bütün bu gerçeklik içerisinde bu sorunun çözümünün ancak CHP ve onun kadrolarının ile onun devlete olan bağlılığını çözebileceğine inanıyoruz. O yüzden bir çok ilde olduğu gibi ben de Yozgat\'tayım.\"

\'DERDİMİZ AÇIK KRİZDEN KURTULMAMIZ LAZIM\'

Yozgat\'ta bir dizi ziyaretlerde bulunacaklarını belirten Sarıbal, \"Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ile görüşeceğiz. Bu krizin kendilerini nasıl etkilediğini soracağız. Bu krizden çıkışta önerilerinin ne olacağını soracağız. Elbette biz de kendimize dair bu krizden nasıl çıkacağımızı tek tek anlatacağız. CHP\'nin, bu krizden çıkışıyla ilgili 13 temel önerisi var. Ayrıca Tayyip Erdoğan\'a da bir 9 soruluk temel programımız ve planımız var bunları gittiğimiz yerde anlatacağız. Derdimiz açık, krizden kurtulmamız lazım. Hepimiz yoksullaştık. Benim haberim yok, ben bilmiyorum demeyeceğiz. Hepimiz bu krizden etkilendik, bu krizden yine çıkmak kendimizle mümkün. Bir başka yerden bir başka kurtarıcı bekleyemeyiz. \'Borç alan emir alır\' demişlerdi. Şimdi soruyu biz soruyoruz. Borcu aldınız emri de mi oradan aldınız\" diye konuştu.

\'BU KRİZİ YOKSUL İNSANLAR ÇIKARMADI\'

Yaşanan ekonomik krizi çıkaranın, siyasal iktidarın bizzat kendisi olduğunu belirten Orhan Sarıbal, şöyle konuştu: \"İnşaata sürekli para aktarıyorsunuz. Ama ne yazık ki, geri dönüşüm yok. Üretmiyorsunuz. Geldiğimiz noktada para bulamayacağız, borç ödeyemeyecek noktaya gelmiş durumdayız. Ama sorun şu; bu krizi küçük çiftçi çıkarmadı. Bu krizi memur çıkarmadı. Bu krizi öğretmen çıkarmadı. Bu krizi sendikalı işçi çıkarmadı. Bu krizi yoksul insanlar çıkarmadı. Bu krizi çıkaran, siyasal iktidarın bizzat kendisidir. Şuanda yapmak istedikleri, bu krizi halkın sırtına yüklemek. Bizim de sorumluluğumuz burada başlıyor. Bu kriz kendini göstere göstere gelmiştir. AKP’nin 16 yıllık uyguladığı yanlış politikalardır. Başkanlık sistemi gündeme geldiğinden itibaren Devlet Bahçeli’nin de buna destek olduğu, tek adam keyfi rejiminin getirdiği sonuçtur. Bu kriz sadece inşaata para ayırıp, üretime kaygı koymayan ekonomik politikaların egemen olduğu AKP’nin yarattığı bir krizdir. Bu kriz dolar lobicilerinin ve onların ortağı olan iktidarın yarattığı bir krizdir. O yüzden biz diyoruz ki bu krizi kim yarattıysa bedelini de o ödemelidir. Bu krizin bedelini dolar baronları, siyasal iktidar, onun yandaşları ve rantiyeciler ödemeli. Ama onlar bu krizi diğer halk sınıflarına, halk kitlelerine ödetmek istiyorlar. Biz şunu biliyoruz. Tek adam iktidarı ve AKP bu sorunu çözemez. Çünkü Dünya da iki tane temel değişmeyen kural var. Bir, sorunu yaratanlar, sorunu çözemez. Bu sorunu AKP yarattığına göre, AKP’nin çözme olanağı yoktur. İki, aynı yöntemleri uygulayarak başka bir sonuç elde etmek mümkün değildir. Bizim görevimiz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiç sorumluluğu olmayan, krizden en çok etkilenen köylünün, memurun, esnafın, öğrencinin, öğretmenin yanında olmak. Onlarla bu sorunu paylaşmak, onların bu sorun karşısında ezilmelerine engel olmak. Bütün bu gerçeklik içinden bu sorunun çözümünün ancak Cumhuriyet Halk Partisinin kadroları ve onun devlete olan bağlılığının çözebileceğini inanıyoruz\"

Malatya\'da \'torbacı\' operasyonunda 10 tutuklama

MALATYA\'da polisin, \'torbacı\' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 10\'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 5 Eylül\'de \'torbacı\' diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda satışa hazır paketler halinde toplam 78 gram esrar , bir miktar sentetik uyuşturucu, 117 uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap, 2 kurusıkı tabanca geçirildi. Gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10\'u \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

35 UYUŞTURUCU BAĞIMLISINA YASAL İŞLEM

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan kişilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 243 gram esrar maddesi, 2 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 11 kontrole tabi hap ele geçirildi. Yakalanan 35 kişiye ise yasal işlem yapıldı.

Cesedi, TEM Otoyolu\'ndaki tesise atıp kaçtılar (2)

PASAPORTU SAHTE ÇIKTI

Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu\'ndaki dinlenme tesisinde bulunan cesedin üzerindeki pasaport sahte çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada, cesedin üzerinden çıkan Rumeys Kantae üzerine düzenlenmiş Çekya pasaportunun sahte olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu olduğu düşünülen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Pompalı tüfekle amcasını vurdu

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde, 27 yaşındaki E.D. tartıştığı amcası 37 yaşındaki Erhan D.\'yi pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Yaralanan Erhan D. tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Kilimli\'ye bağlı Gelik Beldesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.D. ile amcası Erhan D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. E.D. pompalı tüfekle amcası Erhan D.\'ye ateş etti. Başına, kalçasına ve göğsüne saçmalar isabet eden Erhan D., ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Erhan D. tedavi altına alındı. Polis, E.D.\'yi gözaltına alırken, soruşturma başlattı.

Husumetlisinin kızını kaçırdığını iddia etti

BURDUR merkez Kayış köyünde oturan Ramazan Y. (54), husumetli olduğu aynı köyden bir kişi tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü kızı Yurtseven Y.\'den (17) 29 gündür haber alamadığını belirterek, \"Devletin bir an önce kızımın ölüsünü, dirisini bulmasını istiyorum. Kaçıran şahsın da kanuni cezasını çekmesini istiyorum\" dedi.

Burdur merkez Kayış köyünde oturan Ramazan Y., 13 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında annesinin arkasından \'Hayvanlara bakmak için ahıra gidiyorum\' diyen kızı Yurtseven Y.\'den bir daha haber alamadığını söyledi. Ramazan Y., \"Şu zamana kadar ölü mü diri mi haberimiz yok. Kızımı kaçıran kişi belli. Kendi köyümüzden A.B. Ailesi köy muhtarı aracılığıyla bana 30 bin lira teklif etti. Ben sığır satmıyorum. Ben kızımı arıyorum. Devletin bir an önce kızımın ölüsünü, dirisini bulmasını istiyorum. Kaçıran kişinin de kanuni cezasını çekmesini istiyorum\" dedi.

Kızını kaçırdığını öne sürdüğü kişiyle aralarında daha önceden husumet olduğunu kaydeden Ramazan Y., \"Bu yüzden kızımı kaçırdılar. Bu şahıs bana düşmanlık için kızımı kaçırdı. Benim işkence çekmemi istiyor. Kızımı kaçıran kişi daha önce de üç defa kız kaçırdı. Jandarmaya müracaat ettim. Jandarma araştırıyor. \'Bulacağız\' diyorlar. Ama şu ana kadar bir şey bulunmadı. Ailesi jandarmaya \'Siz bulun\' diyor. Bu çocuklar bir aydır ne yiyip ne içiyorlar? Ailesi parasını da gönderiyor. 17 yaşındaki bir çocuk bir aydır tutulmaz. Eşim şeker hastası. Sefil duruma düştük. Çocuğumu fuhuş yuvasına mı götürdü, bilmiyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum\" diye konuştu.

- Ramazan Yılmaz\'la röportaj

- Yurtseven Yılmaz opak

9 aylık hamile genç kadın karnındaki bebeğiyle kazada öldü

İZMİR\'in Konak ilçesinde, 9 aylık hamile Ayşe Demir (22), doğum sancısının ardından hastaneye yetiştirilmek istenirken meydana gelen kazada karnındaki bebeğiyle öldü. Kazada yaralanan 5 kişiden biri olan eşi Vahaç Demir\'in (26) de durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Gaziler Caddesi İZSU binası yakınlarında meydana geldi. Vahaç Demir yönetimindeki 35 GHP 51 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 35 S 6761 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayşe ve Vahaç Demir çiftini Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, diğer 4 yaralıyı da çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Demir ve cinsiyeti öğrenilemeyen bebeği doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşi Vahaç Demir yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Bir çocuk annesi Ayşe Demir\'in 9 aylık hamile olduğu, Vahaç Demir\'in doğum sancısı çeken eşini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Evde çamaşırlarla birlikte kurutulan esrar ele geçirildi

KONYA’da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu hap, esrar, eroin ve hassas terazilerin ele geçirildiği operasyonda bir evde yapılan aramalarda, uyuşturucunun çamaşırlarla yan yana kurutulması dikkat çekti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 ay önce torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarını takibe aldı. 6 aylık süre içinde suçüstü yakalanan 5 kişi tutuklandı. 2018-2019 Eğitim öğretim yılı öncesinde ekipler, bu sabah 12 farklı adrese baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 63 parça halinde 33 gram eroin, 13 suboxone hap, 40 ecstasy, 500 gram esrar, 81 lyrica hap, hassas terazi ile 4 av tüfeği ele geçirildi.

Meram İlçesinde Gökay B.’nin (38) evinde, bir odada çamaşırlarla birlikte 500 gram esrar bulundu. Evde ayrıca satışa hazır eroin, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Aramalara narkotik köpeği Oscar da kullanıldı.

Sokak satıcısı oldukları öne sürülen Gökay B., Hüseyin K., İsmail B., Hamit Ş., Murat K., Hasan K., Ragıp D., Abdurrahman G., Muhammet Seyit K., Adem Ş., ve Salih Furkan Ü., Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

18 yılı diyalizde geçen Handan hemşirelik hayali kuruyor

ANTALYA\'da yaklaşık 12 yıl periton diyaliz, 6 yıl da hemodiyalize giren Handan Avkan (28), Konya\'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen R.Ü.\'nün böbreğiyle hayata tutundu. 10 yaşından bu yana şifa arayan, eğitim hayatına bu nedenle devam edemeyen genç kızın en büyük hayali ise liseyi dışarıdan bitirerek hemşire olmak.

Bitlis\'in Tatvan ilçesinde oturan Avkan ailesinin 5 çocuğundan biri olan Handan Avkan\'a, ilkokula devam ederken kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Aile kızlarının hastalığı nedeniyle bulundukları ilçeden Van\'a göç etti. 12 yıl boyunca periton diyaliz gören son 6 yıl da hemodiyalize giren Handan Avkan, bu süre içinde eğitimine devam edemedi. Haftada 3 gün diyalize girmek zorunda kalan Avkan, ortaokuldan sonra eğitimine son verdi. Çocukken hemşire olma hayali kuran ancak hastalığı nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen genç kıza umut Konya\'dan geldi. 2011 yılındaki Van depreminin ardından ailesiyle Antalya\'ya yerleşen Handan Avkan, Konya\'da geçirdiği trafik kazası sonucu 30 Ağustos\'ta beyin ölümü gerçekleşen R.Ü.\'nün bağışlanan böbreğiyle yeniden hayata tutundu.

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nin Organ Nakli Merkezi Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve ekibinin başarılı bir operasyonla naklettiği böbrekle sağlığına kavuşan Handan Avkan şimdi çocukluk hayali olan hemşirelik okumak istiyor.

\'EĞİTİM HAYATIM YARIM KALDI\'

Yaşadıklarını, \"Diyaliz beni çok yıpratıyordu. Okula gidiyordum ama bir şey anlamıyordum. Sağ olsunlar öğretmenlerim yardımcı oldu ve ortaokulu bitirdim\" diyerek anlatan Handan Avkan, Antalya\'ya yerleştikten sonra önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi daha sonra da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gördüğünü, bekleme listesinde umudunu hiç yitirmediğini söyledi.

Yapılan bağışla sağlığına kavuştuğunu aktaran Handan Avkan, hastalığı nedeniyle kaybettiklerini elinden geldiğince telafi etmeye çalıştığını belirtti. Avkan, “Ergenlik çağında tabi bu hastalığı kabullenmeye çalışmak çok sıkıntılıydı. Eğitimime ara vermek zorunda kaldım. Ama Halk Eğitim Merkezi\'nin kurslarına gittim ara sıra. Sıkıntımı böyle gidermeye çalıştım. Kendimi oyaladım\" dedi.

\'HEMŞİRE OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM\'

Sağlığına kavuştuktan sonra liseyi dışarıdan bitirmek için çalışacağını söyleyen genç kız, \"Küçüklüğümden beri sağlıkla ilgili bir iş yapmak istedim. Hemşire olmak istiyordum. İnşallah dışarıdan liseyi bitirip hemşire olurum\" diye konuştu. Kendini toparlaması için belli bir süre gerektiğini de sözlerine ekleyen Avkan, “İnşallah daha sonra hayatıma devam ederim\" dedi.

ALLAH DARDA KALAN HERKESE BU SEVİNCİ YAŞATSIN

Anne Raziye Avkan (56) ise kızının sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek gözyaşlarını tutamadı. Anne Avkan, “Kızım nakil oldu artık sağlığına kavuştu. Çok mutluyum. Şu anda yaşadığım sevinci Allah darda kalan herkese yaşatsın\" diye konuştu.

HANDAN BİZE VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAK

Ekibiyle birlikte böbrek nakli ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Handan Avkan\'ın 18 yıl diyalizle yaşayarak bu yaşa kadar gelen bir hasta olduğunu vurguladı. \"30 Ağustos\'da kadavradan yapılan bağışla böbrek nakli gerçekleştirdiklerini kaydeden Doç.Dr. Çakır, \"Hastamız artık rahatlıkla su içebiliyor\" dedi.

Handan Avkan\'ın yarım kalan eğitim hayatını tamamlamak için kendilerine söz verdiğini de söyleyen Doç. Dr. Çakır, “İnşallah Handan bize verdiği sözü tutacak ve sağlık ordusunda bir nefer olarak görev alacak\" diye konuşacak.

-Hastanın odasından detay görüntü

-Anne Raziye Avkan\'ın kızının pikesini düzeltirken görüntüsü

-Handan Avkan ile röportaj

-Anne Raziye Avkan ile röportaj

-Doç.Dr. Tuğrul Çakır ile röportaj

-Handan Avkan doktoru yanında su içerken görüntüsü

-Handan Avkan\'ın hemşire olmak istediğini söylemesi

-Detay görüntüler

339 MB- 03.3

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

Otomobile gizlenen 18 kilo eroin böyle yakalandı

MERSİN\'de polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilin motor bölümüne saklanan 18 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine uygulamaları sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili şehir girişine kurulan uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpekle arama yapan polis, aracın motor bölümünde eldiven içine konulduktan sonra çuvallara yerleştirilen 136 paket halinde 18 kilo 250 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan güvenlik güçleri, araçtaki 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rus milyarderin \'Güzel kızı\' 3 milyon liralık ikmal yaptı

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki gümrük limana demirli Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov\'un Türkçe ve Özbekçe\'de \'güzel kız\' anlamına gelen \'Dilbar\' adlı yatına, 3 milyon liralık akaryakıt ve gıda ikmali yapıldığı öğrenildi.

Milyarder işadamı Alişer Burhanoviç Usmanov\'un 156 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde ve 15 bin 500 groston ağırlığında olan \'Dilbar\' isimli ultra lüks yatı, Marmaris\'te bulunan gümrüklü limana dün (pazartesi) demir attı. Aynı gün saat 14.30\'da İzmir\'in Aliağa ilçesinden gelen tankerler, 5 saat süreyle yata akaryakıt aktardı. Gelen 7 minibüsle ise yiyecek ve içecek ikmali yapıldı. İkmalin tamamlanmasının ardından mürettebatın, bugün öğle saatlerinde yatta temizlik çalışması yaptığı görüldü.

Dışında açık fildişi renkler ve bronz aksamlar kullanılan, üzerinde helikopter, iç alanında ise 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı olan, 20 lüks süitte misafirlerin ağırlanabildiği yatta, 47 kişilik mürettebat görev yapıyor. Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov\'un yatta olmadığı, akrabaların tatil yaptığı öğrenildi. Yatın Marmaris\'ten ne zaman ayrılacağı açıklanmazken, daha sonraki rotasının Yunan adaları, ardından da Akdeniz olacağı belirtildi.

İsveç seçimlerine katılan 3 Türk aday da seçilemedi

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - İSVEÇ\'te yapılan yerel ve genel seçimlerinde farklı partilerden seçimlere giren Konya\'nın Kulu ilçesinden göç etmiş Türk kökenli milletvekili adayları Sultan Kayhan, Muharrem Demirok ve seçim günü partisinden ihraç edilen Mikail Yüksel, seçilemedi. Asılsız iddialarla partiden ihraç edildiğini belirten Yüksel, \"İsveç medyasında PKK ve Süryani lobisi tarafından hakkımda asılsız iddialar ortaya atıldı. İhraç gerekçeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Türklere bana oy vermeleri yönünde telkinde bulunduğu, babamın MHP\'li eski belediye başkanı olması, 1915 olaylarını soykırım olarak tanımamam\" dedi. Yüksel, konuyu yüksek mahkemeye taşıdıklarını belirtti.

Konya\'nın Kulu ilçesinden 1965 yılında İsveç\'e başlayan göçle, bu ülkedeki Kululu nüfusu 50 bine ulaştı. 40 bin Kululu gurbetçinin aynı zamanda İsveç vatandaşı olması nedeniyle Türk milletvekili adayları seçim çalışmalarını Kulu\'da yaptı. Sağ Liberal Merkez Partisi\'nden Göteborg bölgesinden ilk defa birinci sırada milletvekili adayı gösterilen Mikail Yüksel, yine aynı partiden Östergötland bölgesi ikinci sırada Muharrem Demirok ile Sosyal Demokrat Partisi\'nin 10\'uncu sıradan Stockholm adayı Sultan Kayhan 22 Ağustos\'ta başlayıp 9 Eylül\'de son bulan seçimlerde milletvekili seçilemedi.

TÜRK ADAY PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

Seçim günü partisinden ihraç edilen Mikail Yüksel, İsveç medyasında kendisine yöneltilen asılsız iddialarla ihraç kararının uygulandığını ifade etti. Yüksel, \"Kulu\'da yaptığım seçim kampanyasından sonra, İsveç medyasında PKK ve Süryani lobisi tarafından hakkımda asılsız iddialar ortaya atıldı. Örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın buradaki Türklere bana oy vermeleri yönünde telkinde bulunduğu, orada yürüttüğüm seçim kampanyasının masraflarının Türk hükümeti tarafından karşılandığı gibi iddialar ve iftiralar ortaya atılarak hakkımda karalama kampanyası başlatıldı. 1915 olaylarını soykırımı olarak tanımadığım, tanımam gerektiği yönünde baskılar yapıldı. Aynı zamanda babamın MHP\'den Kulu\'da belediye başkanlığı yapmış olmasından dolayı baskılar yapıldı. Oysa partim benim geçmişimi ve babamın geçmişini biliyordu. Aday olduğum zaman bunun bir problem olmayacağını söylemişlerdi. Ancak yapılan baskılar sonunda maalesef sözlerinin arkasında duramadılar. Aksine baskıların aynısını partim de bana uyguladı. Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirmemem, babamın da Milliyetçi Hareket Partisi\'nden daha önce belediye başkanlığı yapmış olması bütün bu olayları ortak olarak değerlendirdiklerini ve benim onların değerlerine uygun olmadığı sonucuna vararak beni ihraç ettiler\" dedi.

\'YÜKSEK MAHKEMEYE BAŞVURDUK\'

Partiden ihracı sonrası hemen yüksek mahkemeye başvurduğunu, doğru karar verileceğine inancının tam olduğunu belirten Mikail Yüksel, şöyle konuştu:

\"İhraç kararının ardından adaylığımı geri çekemiyorlardı, ancak hem valilik hem Yüksek Seçim Kurulu iki farklı karar verdi. Önce adaylığımı çekilebileceğini, daha sonra çekilmeyeceğini, en sonunda da adaylığımı çekilebileceğini söyleyerek partime adaylığımı geri çekme hakkını verdi. Biz de bunun üzerine bunun hiçbir kanuni dayanağı olmamasından dolayı yüksek mahkemeye başvurduk. Benim listelerden ismim çıkarıldı. Maalesef bu sebepten dolayı bana oy vermek isteyen birçok kişi oyunu veremedi. Ancak benim elimde yeteri kadar liste olduğu için birçok kişi bana yeteri kadar oy verebildi. Bizde bu liste değişikliğine adımın listelerden çıkarılması ve adaylığımı geri çekilmesinin kanuni hiçbir dayanağının olmamasından dolayı yüksek mahkemeye yaptığımız müracaatta iyi bir sonuç bekliyoruz. Kararın Önümüzdeki hafta içerisinde verileceğini zannediyorum. Eğer olumlu bir karar verilirse milletvekilliği tanınırsa amacım yeni bir parti kurmak. Hem göçmen hem Müslüman dostu yeni bir parti kurarak, yoluma devam etmek istiyorum.\"

\'SEÇİMLERİN TEKRARLANMASINI İSTEYECEĞİZ\'

Yüksek mahkemenin kararının değişmemesi üzerine seçimlerin tekrarlanmasını isteyeceklerini belirten Yüksel, \"Aynı zamanda seçim lokallerinden ismimin bulunduğu listeler kaldırılarak insanların bana oy vermesi engellendi. Yüksek Seçim Kurulu çalışanları, bana oy vermek isteyen insanları yanlış yönlendirmesi bana verilecek oyların geçerli olmayacağı söylenmesi, bu şekilde yanlış bilgilendirmeyle birçok kişinin bana oy vermesi maalesef engellendi. Bu kararın tamamen yüksek mahkeme tarafından verilecek olmasına rağmen yapıldı. Biz bütün bu yapılan yanlışları belirledik. Karara göre gerekirse yüksek mahkemeye yeniden başvuru yapacağız. Bu yapılanın bir seçim hilesi olduğunu söyleyip İsveç\'te Göteborg\'da seçimlerin yeniden tekrarlanması isteyebileceğiz. Yüksek mahkeme önümüzdeki hafta bir karara varacak ve olumlu bir karar bekliyoruz\" dedi.

\'ERDOĞAN ADINA LOBİ FAALİYETİ YÜRÜTTÜĞÜM İDDİA EDİLDİ\'

Türkiye\'de yapılan haberlerden sonra İsveç medyasının kendisini yıprattığını ifade eden Mikail Yüksel, \"Ayrıca Kulu\'da yürüttüğüm seçim kampanyasının Türk medyası tarafından büyük ilgi görmesinden dolayı benim Recep Tayyip Erdoğan\'ın borazanı olduğuma dair, benim Türkiye\'nin ve Erdoğan\'ın adına lobi faaliyetleri yürüttüğüme dair asılsız iddialar ortaya atıldı ve bu iddialar maalesef İsveç medyasında günlerce yayınlandı. Bu şekilde beni yıpratmak istediler\" dedi.

-İsveç seçimleri oy verme işlemi

-Mikail Yüksel açıklama

-Detaylar

-Mikail Yüksel açıklamalar

- Sosyal Demokrat Partisi\'nin Stockholm adayı Sultan Kayhan\'ın arşiv görüntüsü

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)



Adana Emniyet Müdürü Yıldız: Uyuşturucu ile mücadele kararlıyız

ADANA İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Seyhan ilçesine bağlı Obalar Caddesinde kahvehane ziyaretinde bulunarak vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve beraberindeki üst düzey emniyet yetkilileri, Obalar Caddesi üzerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Yıldız, cadde üzerinde bulunan bir kahvehaneye giderek burada bulunan mahalle sakinleri ve gençler ile sohbet ederek uyuşturucu madde kullanımı konusunda bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu. Selami Yıldız, sohbet havasında geçen konuşmasında vatandaşlara \" Sokaklarda uyuşturucu satıcılığı yapan 1000 kişiyi tutuklattırdık, sizlerin yardımları sayesinde gençlerimizin ve toplumumuzun başına bela olan bu zehirli illetin kökünü kazıyacağız\" dedi. Ayrıca terör konusundan da bahseden Yıldız, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarların önemine değindi, gençlerle yakından ilgilenen Yıldız, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

