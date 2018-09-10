DHA YURT BÜLTENİ 6

Doların turşusunu kurdular



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi\'nde turşu üretimi yapan bir şirket, \'dolar turşusu\' kurdu. İki kavanoz dolar turşusu kuran şirket yetkilileri, kavanozlardan birini, Gedelek Turşu Festivali’nde stantları gezen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye etti.

Türkiye\'ye ekonomik saldırılara tepki gösteren turşu üreticisi firma, dolar turşusu kurdu. Gedelek Mahallesi’nde faaliyet gösteren firma, dolar turşusu kavanozlarını festival alanındaki standına yerleştirdi. Dolar turşuları, firma yetkilileri tarafından stantları gezen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan\'a hediye edildi. Şirket yetkilileri dolardaki yüksek kur artışına rağmen, olası zamları fiyatlara yansıtmayacaklarını söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da dolar turşusunu alarak firma yetkililerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-Dolar turşusu kavanozları

-Hisarcıklıoğlu\'na turşu verilmesi

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Orman çöp deposu oldu

GÜMÜŞHANE\'nin Kürtün ilçesine bağlı Kızılot ve Kırgeriş köylerine giden yol üzerinde, orman girişine gelişi güzel çöp depolanması, tepkilere yol açtı. Çöpler çevre kirliliği oluştururken, bölge sakinleri çevreye yayılan kokudan rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Kürtün ilçesinde, Kızılot ve Kırgeriş köyleri yol ayrımında bulunan yamaca dökülen çöpler yöre halkını rahatsız ettiği gerekçesiyle tepkilere neden oldu. Yöre sakinleri, belediye tarafından döküldüğünü öne sürdüğü çöplerin kamyonlarla getirildiği yamaçtan ormanlık araziye bırakıldığını ve kötü kokudan rahatsız olduklarını söyledi. Dökülen çöplerden dolayı bölgeye çok sayıda köpeğin gelmesi, Kızılot ve Kırgeriş köyünden yaya olarak Kürtün kent merkezine inmek isteyen vatandaşlar için de tehdit oluşturuyor. Ormana bırakılan çöplerin dere suyuna kadar ulaşmasıyla çevre kirliliği oluştuğu ve köylerine kötü koku yayıldığından yakınan vatandaşlar, yetkililerin durumu çözmesini istedi.

\'KİM HESAP VERECEK\'

Kızılot Muhtarı Ahmet Güldal, çöp dökülen alanda kötü koku oluştuğunu belirterek, \"Belediyemizin daha önce çöp döktüğü farklı yerler vardı. Buralardan dolaylı şekilde vazgeçerek gelip Kızılot, Kırgeriş köyü yol ayrımında bulunan bölgeye çöp dökmeye başladı. Biz bunu gidip kendisine söylediğimizde ‘Evet dökerim, kendi yerim, sana ne’ diye bir tabirde bulundu. Biz bu durumun yakışık almadığını söyledik ama hala buraya dökmeye devam etti. Buradan yaya geçen insanlar, çocuklar, yaşlılar haliyle oluyor. Burada çöp olduğu için köpekler birikti. Aşırı koku yapmaya başladı. Bu insanların başına bir şey gelirse kim hesap verecek? BİMER’e yazı yazdık, şikâyette bulunduk. Böyle bir durum var, bu çöpün aşırı derecede koktuğunu, burada doğaya zarar verildiğini söyledik. Buraya gelen arkadaşlar da kokudan hemen arabalarının camını kapatıyor\" dedi.

YETKİLİLERDEN RİCA ETTİ

Seslendiği yetkililerden çöp dökülen ormanlık alanın eski hale getirilmesi ricasında da bulunan Muhtar Güldal, \"Bir süre sonra buraya dökmeyi bırakıp başka bir yere dökmeye başladılar ama burayı eski haline getirmedi. Benim ricam başkanımızdan burayı eski bulduğu hale getirmesi. Çöpü tamamen toprakla kapatması veya toparlaması, yeniden fidan dikilmesi. Acaba burası kendi tapulu yerine yakın bir yer olsaydı bunu yapar mıydı? Onu sormak istiyorum. Burası orman da olsa, uzakta olsa hepimizin ormandır. Bunun yolu bu değildir. Merkezi temizleyip de ormanın içine, komşu köylere zarar verecek, koku verecek şekilde bırakmak çöpü temizlemek değildir. Bunun yolu, toparlanır en yakın arıtma tesisleri neredeyse, oraya götürülür. Bu doğaya iyilik yapmak demek değildir. Benim ricam başkanımızdan, bu çöpleri nereye döküyorsa Bunu doğaya zarar vererek değil de, toparlayarak en yakın arıtma tesisine götürmesini ondan rica ediyorum\" diye konuştu.

\'KOKU VE PİSLİK KÖYE GİDİYOR\'

Köy sakinlerinden Hüsnü Gönülaçar, köyde öğrencilerin olduğunu, bu bölgeden yaya geçtiklerini ve köpeklerden korktuklarını ifade ederek, şunları söyledi:

\"Buralarda çöpten dolayı köpekler oluyor ve bizi rahatsız ediyor. Köyde öğrencilerimiz var, buradan geçerken icabında yaya gidebiliyorlar. Burada köpekten geçilmiyor. Çöpler burada yanıyor, kokuyor. Kokusu, pisliği köye gidiyor. Bir şekilde biz burada rahatsız oluyoruz. Buraya gelen araba, yamaca park ediyor ve çöpü aşağıya döküyor. Biz çöpün üzerinden geçmek zorunda kalıyoruz. Ondan sonra kepçe geliyor, çöpü aşağıya sürüklüyor. Biz bu çöpün buraya dökülmemesini istiyoruz. Biz bundan rahatsızız, köylü de rahatsız. Köylüler \'bugün dökmezler, yarın dökmezler\' diye bekliyor. Buradaki poşetleri rüzgâr, dereye kadar köye kadar uçuruyor.\"

\'KENDİNİZE YER BULUN DEDİLER\'

İlçe sakini Mustafa Güldal, kötü koku nedeniyle insanların zorlandığını anlatarak, \"Çoğu vatandaşlarımız buradan yürüme gidiyor aracı yok. Köpekler burada insanlara saldırıyorlar. Bu durumlardan dolayı biz tepki gösterdik. Yalnız belediye bize ambargo koydu. Köyümüzde daha çöpleri toplamıyor, \'kendinize yer bulun\' diyor. Köydeki çöplüklerimiz hep doldu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir takım atıklar atıldı çöp bidonlarına. Çöp bidonları 15-20 gündür dolu. Mahalle içerisinde çöp kokusundan geçilmiyor. \'Alın\' diyoruz, \'Yer bulun çöpleri alalım\' diyorlar. Ne belediye çöplüğüne döktürtüyor ne köylü kendisine çöplük bulabiliyor yani böyle bir durumla uğraşıp duruyoruz\" ifadesinde bulundu.

BAŞKAN KANAT: ÇÖP YOK NAYLON POŞET VAR

Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat ise bahse konu alana kendilerinin yanı sıra, İl Özel İdare ve köylerdeki vatandaşların da çöp bıraktığını, alanının yine kendilerince temizlendiğini söyledi. Yerel seçimler öncesi kendilerinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını kaydeden Kanat, \"Bizim o bölgede yol genişletme çalışmalarımız sürüyor. Hafriyat döküyoruz. Söylenen bölgeye İl Özel İdare, biz ve köylüler de çöp döktü. Sonrasında biz belediye olarak İŞKUR vasıtasıyla aldığımız elemanlarla o bölgeyi temizledik. Yerel seçim öncesi bu iddialar bizi itibarsızlaştırma söylemleridir. Bölgede şu an çöp yok. Sadece rüzgârla savrulan naylon poşetler var\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çöp dökülen alandan görüntüler

Röpler

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Boyut: 423 MB Süre: 03:47

HABER: Uğur AYDIN KAMERA: Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)-

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(Özel) - Altyapı çalışmasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı

MALATYA\'da, Beydağı Tabiat Parkı kapsamında yürütülen altyapı çalışmalarında, Ortaçağ dönemine ait olduğu tahmin edilen kalıntılar bulundu.

Çöşnük Mahallesi İnderesi mevkisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi\'nce yürütülen Beydağı Tabiat Parkı\'nın altyapı çalışmaları sırasında, bazı kalıntılara rastlanıldı. Malatya Müze Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların durdurulduğu alanda ortaya çıkan kalıntıların devamının olup, olmadığının tespiti ve mimari yapının niteliği ile boyutları hakkında bilgi edinilebilmesi için sondaj kazısına başladı. Uzman ekiplerce yapılan ilk incelemelere göre, kalıntıların Ortaçağ döneminden yapıya ait olduğu tahmin ediliyor. Yapının hangi döneme ait olduğu arkeologlar tarafından yapılacak inceleme sonucu belli olacak. Çıkabilecek eserin zarar görmemesi için büyük titizlik gösteriliyor.

Eserler zarar görmesin, diye insan gücüyle çalıştıklarını kaydeden Müze Müdürü Kenan Özdaş, \"Çıkacak yapı taşlarına ve ya herhangi bir esere zarar vermemek için insan gücüyle kazılarımızı yürütüyoruz. Tahminimiz kazı 2 güne kadar sonuçlanacak. Kazı sonrasında yapının niteliğinde daha sağlıklı bilgiye ulaşacağız\" dedi.

Kazma ve kürek ile yapılan çalışmaların birkaç gün daha sürdürüleceğini, santim santim devam edilen kazı çalışmaları sonrası eğer buluntuya denk gelinmezse çalışmaların tamamen bitirileceğini belirten Kenan Özdaş, \"Şu an bir yapıya ait, yani dini yapımdır, sivil mimar yapımıdır. Bu çıkan kazı sonucu belli olacak. Yapıya ait kalınlık, sütun kaideleri ve taşıyıcı öğeler tespit edildi. Ayrıca yine bir çeşme havuzu tespit ettik\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tarihi kalıntılar

- Taşlardan görüntü

- İşçilerin çalışması

- Çıkan tarihi taşlar

- Müdür Kenan Özdaş röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA (DHA)

335 MB

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Öğrenciler için sınıfı balonlarla süslediler

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA) – DÜZCE’de 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle Namık Kemal İlkokulu birinci sınıf öğretmenleri bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum süreci için sınıflarını balonlarla süslediler. Öğretmenler öğrencilerine taç giydirerek okula hoş geldiniz dediler.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına 1 hafta kala bu yıl okula ilk kez başlayacak 1. Sınıf öğrencileri için uyum süreci başladı. Düzce’de yaklaşık 15 bin öğrenci bu yıl okula merhaba dedi. Namık Kemal İlkokulu’nda da öğrencilerin sınıfa alışmaları ve suyum göstermeleri için öğretmenler sınıflarını balonlarla süsleyerek, öğrencileri için taçlar ve yaka kartları hazırladılar. Sınıflarına anne ve babaları ile giren öğrencilerin bazıları göz yaşlarına hakim olamazken, bazıları ise arkadaşları ile kaynaşmak için çaba harcadılar.

Namık Kemal İlkokulu 1-D sınıfı öğretmeni Leyla Karaduman veli ve öğrencilere seslenerek “Sayın velilerimiz hepiniz hoş geldiniz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı hepimiz için hayırlara vesile olsun. İnşallah sağlıklı, mutlu ve dolu dolu bir yıl geçiririz. Öğrencilerimize belli kazanımları verirken aynı zamanda sahip oldukları değerleri de vermeye çalışıyoruz. Başarılı olmamız için sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. İnşallah güzel bir yıl geçiririz, bunu temenni ediyorumö dedi.

Daha sonra sınıf öğretmeni öğrencileri yakından tanımak ve isimlerini öğrenmek için öğrencilerine üzerinde ismi yazılı olan yaka kartlarını takarak, “Okula hoş geldinizö dedi. Öğrenciler ise okula geldikleri için çok heyecanlı olduklarını ancak korkmadıklarını söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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öğretmenin konuşması

Öğrencilerin görüntüleri

Öğrencilerin balonlarla oynarken görüntüsü

Öğrenciler ile röp

Öğretmenin öğrencilere yaka kartlarını takması ve öğrencilerine hoş geldin diyerek öpmesi

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Adana polisi, \'abart egzoz\'a savaş açtı

ADANA Emniyet Müdürlüğü abart egzozlu araçlar, motosikletler üzerinde yaptığı uygulamada 2 bin 650 araç sürücüsüne 622 bin 750 TL ceza yazarken, 327 araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliği ve trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması kapsamında 8 Ağustos - 15 Kasım tarihleri arasında 100 günlük eylem planı Adana\'da uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çıkardıkları gürültüyle herkesi rahatsız eden, abart egzozlu araçlar, motosikletler ve şahıslar üzerinde genel uygulama yapmaya başladı. Yapılan uygulamalar kapsamında 2 bin 650 araç sürücüsüne 622 bin 750 TL ceza yazıldığı, 327 aracın trafikten men edilerek eksikliklerini giderinceye kadar otoparka çektirildiği açıklandı.

UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

Polis ekiplerinin yaptığı denetimlere katılan Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yapılan uygulamaların çevreyi rahatsız eden, abart egzoz kullanan, aşırı müzik çalan, yol üzerinde drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler üzerinde yapıldığını belirtti. Yıldız, uygulamaların olumlu sonuçlar alınıncaya kadar devam edeceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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- Polisin egzoz denetiminden genel ve detay görüntüler

- Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın uygulama noktasına gelmesi

- Polis ile konuşması

- Bir genç ile konuşması

- Gençlerle selamlaşması

- Selami Yıldız\'ın gençlerle konuşması

- Yıldız\'ın gidişi

SÜRE: 02\'15\" BOYUT:250 mb

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

