DHA YURT BÜLTENİ 6

ERDOĞAN: DÖVİZ KURUNDAKİ İSTİKRARSIZLIK ÜLKEMİZE YÖNELİK OPERASYONDUR (1)



BALIKESİR, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir\'de Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni\'nde konuştu. Döviz kurundaki artışa değinen Erdoğan, \"Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. İçimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını döviz kurunu, döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahı ile gerçekleştirmek istiyorlar. Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. \'Döviz kuru ne olacak?\' diyenler varsa cevabımız; Bu da geçer yahu olacaktır\" dedi.

ABD\'ye de sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"ABD\'nin sadece Suriye konusunda bize verip yerine getirmediği sözleri burada saymaya kalksam kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz. İzmir\'de tamamen hukuk içinde yürüyen bir davayı bahane ederek Tükiye\'yi çökertme gayretine girilmesini hiçbir mantıkla izah etmek mümkün değildir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 ve F-35\'ler konusuna da değinerek, şunları söyledi:

\"Bu bedeli kimi zaman ayrımcılığa, haksızlığa kalarak ödüyoruz. Son günlerde olduğu gibi ekonomik faturalar ile ödüyoruz. Türkiye\'nin ne sınırları içinde ne de dışında maruz kaldığı terör saldırılarını, ne uluslararası karşılaştığı riyakarlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye\'nin S-400\'lere ihtiyacı var. Anlaşması bitmiştir en kısa zamanda inşallah alacağız. Türkiye\'nin F-35\'lere de ihtiyacı var. 120 F-35 anlaşmamızda bize verilmesi gerekiyor. Verilir veya verilmez artık dünya tek ülkeden ibarat değil. Orası vermezse başka yerden temin eder veya üretiriz.\"

- Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

BALIKESİR (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KARASU\'DA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ, DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, 6 günde 4 bin 500 kişiyi hastanelik eden \'Norovirüs\' salgınının içme suyundan kaynaklanma ihtimali üzerine, SASKİ\'nin yaptığı incelemede, 827 kaçak su bağlantısı tespit edildi. Karasu\'da suyun renginin değişmesi üzerine ise önlem olarak denize girmek yasaklandı.

Kurban Bayramı tatilinde Karasu\'da 6 günde 4 bin 500 kişiyi hastanelik eden \'Norovirüs\' salgınının nasıl yayıldığı bir süredir araştırılıyordu. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) görevlileri, bölgede aldıkları numuneler üzerinde incelemeler yaptı. SASKİ ekipleri salgının sudan kaynaklanma ihtimali üzerine araştırma yaparak, bölgedeki tüm yapıları denetledi. SASKİ kendi şebekesine bağlı olmayan hatları keserek, cezai işlem uyguladı. Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili incelemelerini sürdürürken, salgının ne şekilde yayıldığı yapılan testlerden sonra ortaya çıkacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, incelemede bölgede kendi şebekelerine bağlı olmayan çeşmelere ve havuzlara çekilmiş 827 kaçak su bağlantısı tespit ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

\"SASKİ olarak vatandaşlarımıza kaçak su kullanmamaları hususunda sürekli uyarılarda bulunuyoruz, denetlemeler yapıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar Karasu bölgesinde 827 kaçak tespit ettik. İçme suyu hatlarımıza kaçak bağlantılar yapılmış. Hatlarımız kaçak bir şekilde kırılarak ilave borular, sondajlar bağlanmış. Bunların tek tek tespitini yaptık, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Site içlerinde bulunan sondajlar izinsiz, kontrolsüz bir şekilde havuzlara verilmiş. Vatandaşlarımızı SASKİ kontrolünde olmayan su kaynaklarını kullanmamaları yönünde bir kez daha uyarıyoruz. Bölgedeki kaçak tespitlerimizle ilgili hukuki süreçleri de başlattık, takip ediyoruz. Bölgede yapılan incelemeler neticesinde, İl Sağlık Müdürlüğü\'nün yazısıyla SASKİ\'nin şebekesine bağlı olmayan, kaçak bağlantısı tespit edilen sokak çeşmeleri ekiplerimiz tarafından kapatıldı. Denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz. SASKİ olarak Karasu ve Kocaali ilçemiz için inşa ettiğimiz Şerbetpınarı İçme Suyu Arıtma Tesisi\'nden mahallelerimize kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırıyoruz. Yine Karasu ve Kocaali için başlattığımız 45 milyonluk içme suyu yatırımımız tamamlanmak üzere. Şehrimize ulaştırdığımız içme suyunu 7/24 takip ediyoruz.\"

SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ, DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Karasu sahillerinde denizin rengi değişince görevliler incelemede bulundu. Karasu Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, su renk değiştirdiği için vatandaşların denize girmemeleri yönünde karar aldı. Bugün sahilde inceleme yapan Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı görevliler sudan numune aldı. Sahil güvenlik ekipleri ve cankurtaranlar ise denize giren vatandaşları gerekli uyarıyı yaptıktan sonra sudan çıkardı.

Kararın, ilçede yaşanan kusma vakalarının nedeninin sudaki değişim olabileceği için alındığı belirtildi. Su üzerinden alınan numuneler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelenirken, tedbirlerin sonuçlar çıkana kadar uygulanacağı belirtildi.

-Karasu sahilinden görüntü

-Röp

Vali açıklama geçilecek

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)-

MAHALLEYİ İSTİLA EDEN FARELER İÇİN 1 TON ZEHİRLİ BUĞDAY GÖNDERİLDİ

BURSA\'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde tarlaları istila eden fareler mahsulleri kuruttu. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü farelerle mücadele için Musatfakemalpaşa ilçesine bir ton zehirli buğday gönderdi.

Bursa\'nın Mustafakemalpaşa İlçesine bağlı Yavelli Mahallesinde bulunan tarlaları fareler istila etti. Yavelli Mahallesi ve çevresindeki mahallelerdeki tarlalarda sürüler halinde gezen fareler mahsulleri kuruttu. Domates, biber, kavun karpuz, ve mısır ekerek geçimlerini sağlayan vatandaşlar durumdan endişeli. Fareler kavunun çekirdeğini çok sevdiğini belirten vatandaşlar, tarlasına bu yıl kavun ekenlerin hasat edemediğini söyledi.Çevre köyleride istilâ eden farelerin bu yıl fazla kar yağmaması, tilki ve yılanların da azalmasından dolayı çoğaldığını ifade eden köylüler, “Biz bu farelerle tek başımıza mücadele edemiyoruz. Devletimizin farelerle mücadelede bize yardımcı olmasını istiyoruz\" dedi.Fare istilası nedeniyle tarlalarındaki ürünlerinin kuruduğunu ve ürün hasat edemediklerini söyleyen Yavelli Muhtarı Ersin Demir, “Nisan ayından itibaren bu farelerle uğraşıyoruz. Denemediğimiz ilâç kalmadı. Ürünlerimizi telef ettiler, domates, biber, kavun, karpuz, Yonca ve mısırlarımızı toplanamayacak hâle getirdiler. Bu konuda çok mağduriyet yaşadık. Geçen yıl kar yağmamasından dolayı bu kadar ürediklerini düşünüyoruz. Bir fare doğduktan 22 gün sonra kendisi de yavru yapabiliyor. Bizi maddî ve manevî olarak çok zarara uğrattılar. Bu farelerden bizim köyümüz olan Yavelli ve civarındaki onlarca köy etkilendi. dedi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yavell Mahallesi\'nde yaşanan fare istilası nedeniyle ilçeye bir ton ağırlığında zehirlibuğday gönderdi. Farelerle toplu mücadele yapılacağını söyleyen yetkililer, \"Mustafakemalpaşa\'ya son olarak bir ton zehirli buğday gönderdik. Son dokuz ay içersinde gönderidğimiz zehirli buğday miktarı bin 758 kiloya ulaştı.\" dedi.

Köyden görüntüler

Farelerden görüntüler

Muhtar ile röp

Detaylar

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),(DHA)-

KOCAOĞLU: İEF EKONOMİK KRİZİ AŞMAK İÇİN İLAÇ OLACAK

İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl 7 - 16 Eylül tarihleri arasında 87\'nci kez düzenlenecek. Partner ülke Sırbistan, odak ülke Hindistan, ana tema ise \'Teknoloji\' olacak. Fuar için düzenlenen basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, \"Hem ülkemizin hem bölgemizin hem de dünyanın barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu kriz ortamını aşabilmek için de fuarın ilaç olacağı kanaatindeyim\" ddedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7- 16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye\'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı olan İEF, kapılarını 87\'nci kez açacak. İzmir başta olmak üzere, yurt içi ve dışından misafirlerini bekleyen İEF, 10 gün sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak. Ana Sponsoru Folkart olon İEF\'nin ana teması \'Teknoloji\'.

İEF\'nin açılışı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Folkart Yönetim Kurulu başkanı Mesut Sancak ile Vestel Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Ergün Güler ortak basın toplantısı düzenledi. Kocaoğlu, fuarın yıllardın barışa hizmet ettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

\"Bizimki çok fonksiyonlu bir fuar. Biz eğlenceye, kültüre, sanata ağırlık vererek ticaretin yanında eğlenceyle bir dönem anılan fuarı bugünün koşullarında yine eğlenceye kültüre taşıyarak sürdürüyoruz. Fuar 2022 yılında 100 yılını tamamlayacak. İzmir\'e ciddi katkıda bulunuyor. Cephede birbiriyle savaşan ülkeler yıllarca İEF\'de buluştu. Ülkelerin soğuk savaşı sürdürürken İzmir Fuarı\'nda buluşmaları fuarın ayrıca tarihi ve misyon zenginliğini göstermekte. Ülkenin, dünyanın geldiği bu durumda fuarın, İzmir insanın dünya barışına, kardeşliğine mutlaka katkı yapacağına inanıyorum. Hem ülkemizin hem bölgemizin hem de dünyanın barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu kriz ortamını aşabilmek için de fuarın ilaç olacağı kanaatindeyim.

Bu sene onur konuğu ilimiz yok. Bir süre bunu sürdürdük onur konuğu il uygulamasına başladığımızda tanıtıma ihtiyacı olan illeri burada tanıtırken ciddi bir görev yaptık. Zaten çoğu ilimiz İzmir Fuarı\'na fiilen katılıyorlar bundan sonra da katılmaya devam edecekler.\"

\'İZMİR\'İN, TÜRKİYE\'NİN GELECEĞİNE DAMGA VURMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK\'

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak fuarın 3\'üncü kez ana sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, \"Hepimiz İzmir\'in gelecekte yücelmesini istiyoruz. Bu nedenle de İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin hayata geçirdiği tramvay projesi, körfez kıyılarının planlanması gibi projeler bu şehri sevenleri mutlu ediyor. Folkart olarak biz de İzmir\'in bugününü ve geleceğini planlıyoruz. Şehre katkı verecek olan her projeyi de destekliyoruz. İzmir hem bugünün hem de gelecekte Türkiye\'nin tartışmasız en önemli şehirlerden birisi. Biz de bunun farkındalığını yaşıyoruz. İzmir\'in, Türkiye\'nin geleceğine damga vurmaması için hiçbir neden yok. Farklılıklarını zenginlik olarak ortaya çıkaran İzmir, dünyada parmakla gösterilecek şehirlerini başında yer alıyor. İzmir Türkiye\'de fuarcılığın doğduğu şehir. Folkart olarak 400 kişiyle fuarda olacağız. Fuarımızın yolu açık olsun\" dedi.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN ÖZEL ELDİVEN, BEYİN AKTİVİTELERİNİ ÖLÇEN GİYİLEBİLİR MOBİL CİHAZ

Fuarın bu yıl partner ülkesi Sırbistan olacak. 4 No\'lu Hol\'de teknoparkları, telekomünikasyon teknolojileri, gıda ürünleri ile teknolojileri, yapı ve yapı sektörü teknolojileri gibi ürün gruplarıyla 20\'ye yakın firmayla yer alacak. Teknoparklar görme engelliler için özel eldiven, beyin aktivitelerini ölçen giyilebilir mobil cihazlar ile teknolojik çalışmalarını fuarda sergileyecek. Firmalar, üç boyutlu teknolojiler, akıllı kapalı alan bitkileri, turizm organizasyonlarıyla fuarda olacak. Sırbistan ile Türkiye arasında 2017 yılında 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret hacminin, yapılan anlaşmalar sonrasında 2 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor. Fuarın Odak ülkesi de Hindistan oldu. İEF\'ye ilk kez 1943 yılında katılan Hindistan, 2014 yılından sonra bu yıl ikinci olarak odak ülke olarak gelecek. Çoğunluğu teknoloji ağırlıklı 50\'nin üzerinde firmasıyla fuarda bulunacak Hindistan, Hol 1-A\'da yerini alacak. Tekstil, el sanatları, medikal, yapı ve inşaat, dijital yer karoları, seramik, elektrik, elektronik, güneş enerjisi, endüstriyel aydınlatma, ev dekorasyonu, sondaj, gıda, radar, su teknolojileri gibi çeşitli teknolojilerin yer alacağı holde küçük bir Hindistan yaratılacak. Fuarda bazı ilklerde yaşanacak. Bu yıl ilk kez Doğu Afrika\'dan Burundi katılacak. Venezuela, Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Bosna - Hersek, Kamerun, Sudan, Gana, Irak, Gambia, Kenya 4 No\'lu Hol\'de teknolojik ürünleriyle yer alacak.

ANA TEMA TEKNOLOJİ

\'İnovasyon\' çatı teması altında, bu yılın ana teması teknolojik ürünlerin günlük hayatta ve global ticarette giderek artan etkisi nedeniyle \'Teknoloji\' olarak belirlendi. Kültürpark 2 No\'lu Hol\'de ana tema kapsamında stantlar hem de firmalar yer alacak. Trabzon Teknokent, Kahramanmaraş Teknokent, Teknopark İzmir, Yaşar Üniversitesi Minevra Kuluçka Merkezi, Bilimpark ile bir ürünün düşünme aşamasından yaratılma aşamasına kadar olan sürecin sunulduğu Maker Fair bölümünde yüzün üzerinde firma olacak. Ortaya çıkacak fikirlere yatırım yapmak isteyenler bu alanı ziyaret edebilecek. Hol 1-B\'de İzmir dışından gelecek belediyeler tanıtılacak. 2021\'de Botanik EXPO\'sunu gerçekleştirecek olan, UNESCO\'nun 26\'ncı Gastronomi Şehri Hatay doğal güzelliklerini, örf ve adetlerini, damaklara hitap eden lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturacak. 87\'nci İEF kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan İş Günleri Toplantıları 5- 7 Eylül tarihlerinde yapılacak. Delegasyonlar arasında ve bakanlar seviyesinde iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Bu yıl 25 ülke İzmir İş Günleri Toplantıları\'na katılacak. Ülke ve proje sunumları yapılarak, yerli ve yabancı fuar katılımcılarının, üst düzey yabancı delegasyon ve ulusal ticari temsilcilikleri ile buluşması sağlanacak.

KONSER, BALE, TİYATRO, DANS

İEF\'de konserler, gösteriler, tiyatro oyunları ve dans gösterileri olacak. Konserler 7 Eylül Cuma günü saat 21.30\'da Nazan Öncel ile başlayacak. Sertab Erener, Hakan Aysev, Kenan Doğulu, Hey Douglas, Ceza, Aleyna Tilki, Berkay, Gülşen, Fettah Can ve İrem Derici ile devam edecek.

Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak Rock Sahnesi kurulacak. Rock müzik konserleri 3 No\'lu Hol otoparkında gerçekleşecek. Saat 20.45\'de başlayacak konserler 8 Eylül\'de Gripin ile başlayacak. Rock Sahnesi\'nde Adamlar, Feridun Düzağaç, Son Feci Bisiklet, Vera, Necati ve Saykolar, Moğollar, Kolpa ve Redd, rock müzik tutkunları ile bulaşacak. Çim ve Rock Sahnesi konserleri ücretsiz izlenebilecek. Mogambo Caz Geceleri bu yıl da caz müzik sevenlere keyifli geceler yaşatacak. Her gün saat 21.00- 23.00 arasında Grup Gündoğarken\'in sahne alacağı Mogambo\'da saat 23.00\'ten itibaren ise her gün bir başka sanatçı konser verecek. İsmet İnönü Sanat Merkezi\'nde ünlü oyuncuların yer aldığı tiyatro oyunları sahnelenecek. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu\'nda ise müzikli gösteriler ve dans toplulukları sahne alacak. 11 Eylül\'de Rus balesinin seçkin topluluklarından Moscow State Ballet (Moskova Eyalet Balesi) “Romeo & Juliet\"i sahneleyecek. Nükhet Duru \"Kabare Nü\", Bir Selami Şahin Müzikali \"Seninle Başım Dertte\", Gürcistan müzik topluluğu Arsiani ile Latin müzik ve danslarıyla Cuban Band - Swing Latino Grupları etkinlikleri Atatürk Açıkhava Tiyatrosu\'nda gerçekleştirilecek.

DEV ÇEKİRGE GEZECEK

Bu yıl Kültürpark\'ta ziyaretçileri mekanik robot dev çekirge \"The Giant Grasshopper\" karşılayacak. Uzunluğu 13,5 metre, ağırlığı 14 ton olan dev çekirge fuar boyunca her gün Lozan Kapısı\'ndan başlayarak Kaskatlı Havuz\'a, oradan da Basmane 9 Eylül Kapısı\'na kadar yapacağı yürüyüşte eğlence dolu görsel bir şov sunacak. İEF\'de ayrıca her gün dünyanın çeşitli yerlerinden gruplar sokak gösterileri yapacaklar. İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın giriş saatleri 16.00 - 23.00 olarak belirlendi. Fuar giriş ücretleri, İzmirim Kart ile tam 4 TL, öğrenci ise 3 TL olurken, engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri ücretsiz olarak Kültürpark\'a girebilecek.

- Basın toplantısından görüntü.

- Konuşmalar

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

HIRSIZIN İÇECEKLERİ ÇALMA ANI KAMERADA

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz kadın hırsızın, marketin önündeki buzdolabından içecekleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Olay, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi Hacı Tevfik Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, araçla markete gelip, yakınına park etti. Marketin önünde bulunan buzdolabını açıp, kola, su ve enerji içeceklerini çalan kadın, aracına yöneldi. Elindeki 7 şişeyle araca binen kadın hırsız, olay yerinden kaçtı. Olayı son anda fark eden market sahibi Asım Tatlı, aracın peşinden koştu; ancak kadın hırsız, hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, marketin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlık anının anbean yansıdığı görüntülerde, kadının içecekleri çalarken, rahat tavırları dikkat çekti.

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Detaylar

BURSA/DHA

ALEYNA TİLKİ, ZONGULDAK\'TA KONSER VERDİ

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali\'nde Aleyna Tilki konser verdi. Aleyna Tilki şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu.

Gülüç Belde Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali\'nde ilk olarak Tansel Karaduman sahne aldı. Birbirinden düzel şarkıları seslendiren sanatçının ardından sahneye Aleyna Tilki çıktı. Aleyna Tilki festivale katılanlarla birlikte sevilen şarkıları seslendirdi. Konser sonunda Aleyna Tilki\'ye, Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş hediyeler verdi. Gökhan Demirtaş yaptığı konuşmada, \"Göreve gelirken sizlere söz vermiştim, Gülüç Beldesi hizmetin de festivalinde en iyisini alacak diye. Aleyna Tilki gelmez dediler. Bakın karşınızda. Sizler her şeyin en iyisine kayıksınız\" dedi.

Festival Aleyna Tilki\'nin konseri tamamlamasının ardından havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Konser alanından görüntü

Tansel Karaduman\'ın sahne alması

Aleyna Tilki konseri

Hediye verilmesi

Gökhan Demirtaş\'ın konuşması

Detaylar

970 MB / süre 5.26/

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ZONGULDAK

======================================