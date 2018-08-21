DHA YURT BÜLTENİ 6

Şanlıurfa’da kesimden kaçan boğalar zor anlar yaşattı

ŞANLIURFA’da, kesilmek istenirken sahibinin elinden kaçan 2 boğa, vatandaşlar ve görevlilere zor anlar yaşattı. Kentte kısa süreli paniğe yol açan boğalar, belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Şanlıurfa’da bayramın ilk günü özellikle büyükbaş kurbanlıklar kesim yerine götürülürken sahiplerine zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde Atatürk ve Devteşti mahallelerinde iki boğa, kesime götürülürken sahiplerinin elinden kaçtı. Mahallelerde bir süre sahiplerini ve kendilerini yakalamak isteyenleri peşinden koşturan boğalar, evlerin bahçelerine girdi. Boğaları bulunduğu yerden çıkartamayan sahipleri, belediye ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından adrese giden ekipler, bahçede ortalığı birbirine katan ve zaman zaman görevlilere saldırıp zor anlar yaşatan boğaları uyuşturucu iğne yaparak sakinleştirerek yakalayıp sahiplerine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaçan boğa

- Boğayı sahipleri yakalamaya çalışması

- Belediye ekipleri boğaya iğne vurması

- Yakalanan boğanın sahiplerine teslim edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

1.16 MB

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Adana\'da acemi kasaplar hastaneye akın etti

ADANA\'da Kurban Bayramı\'nın ilk günü kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı\'nın ilk günü bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban bayramlarının alışıla gelen manzaralarından olan acemi kasaplar bu yıl da iş başındaydı. Kurbanlarını kasap yerine kendileri kesmeye çalışan ya da derisini yüzmeye çalışan çok sayıda vatandaş, kendini yaraladı.

EN KÜÇÜK ACEMİ KASAP

Çoğu elinden yaralı vatandaşlar, özel ve devlet hastanelerine akın etti. Bazı acemi kasaplar ise ellerindeki yaraları gizlemeye çalıştı. Sabah erken saatlerinde kurban kesen babasına yardım etmek isteyen 11 yaşındaki Mehmet Olgun\'un ise elindeki satır ayağına düştü. Yakınları tarafından hastaneye getirilen Olgun, ayağına dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. İl merkezinde kendini yaralayan 120\'ye yakın kişi hastanelere başvurduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- 11 yaşındaki Mehmet Olgun\'un tekerlekli sandalyede görüntüsü

- Mehmet Olgun\'un konuşması

- Kurbanlık keserken kendini yaralayan diğer vatandaşların görüntüsü

- Yaralanan vatandaşların konuşması

- Hastaneden genel görüntü

SÜRE:01\'46\" BOYUT:196 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA)

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Amasya’da kurban kesimi erken saatte başladı

AMASYA’da Kurban Bayramı’nın birinci gününde vatandaşlar, bayram namazı sonrası kurbanlarını belirlenen yerler ve evlerininin bahçelerinde kesti.

Kentte, vatandaşlar Kurban Bayramı’nın birinci gününde bayram namazı sonrası kurbanlarını kesmek için Amasya Belediyesi’nin belirlediği yerlere gitti. Vatandaşlar, belirlenen alanlarda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları kesti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçelerinde kurban kesmeyi tercih etti.

Vatandaşlar, Amasya Belediyesi tarafından belirlenen Hacılar Meydanı, Bahçeleriçi Mahallesi’nde bayramın üçüncü gününe kadar bu alanları kullanarak kurbanlarını keseceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Kurban kesim yerleri detay

-Hastane acil detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 2:08 -BOYUT 239 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-



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Kuyumcu kiralarında, altın yerine TL isteği

TÜRKİYE\'nin birçok noktasında dükkan kirasını altınla karşılayan kuyumcular, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kirada \'TL\' ile ödeme yöntemine geçmek istiyor.

Kente özgü ürünlerle kuyum sektöründe önemli bir yere sahip olan Adana\'da Kuyumcular Çarşısı\'nda dükkan kira bedelini yıllık 1 kilo altınla ödeyen kuyumcular, yükselen altın fiyatlarıyla birlikte ödemelerini TL olarak yapmak istediklerini bildirdi. Adana\'da 1977\'den bu yana kuyumculuk yapan Sami Batman (54), altın karşılığı kiraladıkları dükkanların fiyatlarının sürekli artış gösterdiğini belirtti. Dükkan sahipleriyle kirayı düşürmeleri için görüşmeler yaptıklarını anlatan Batman, \"Eskiden kira karşılığı bir kilo altın veriyorduk. Şimdi 800 grama kadar düşürdük. Altındaki fiyat artışıyla birlikte biraz daha aşağı düşüreceğiz. Ortalama 120 bin liraya getirmeye çalışacağız. Çünkü başka çaremiz kalmıyor. Bu fiyatlar ile dükkanı devam ettirmemiz biraz zor\" dedi.

\'ALTINLA ÖDEYEMEYİZ\'

Geçen sene 1 kilo altını kira karşılığı verdiklerini kaydeden Batman, \"O zamanlar bir kilo altın 140 bin liraydı. Ortalama kuyumcuların vermiş olduğu dükkan kirası şu anda fiyat olarak 230 bin lira. İstanbul daha da yüksek. Adana\'da bir kilo bazında tutuluyor. Ama bu da çok. Bu fiyatlar böyle giderse kimse ödeyemez. Mecburen TL karşılığında 80-100 bin lira arasında düşmesi lazım. Eskiden altınla ödüyorduk şimdi mecburen nakite çevireceğiz. Satışlar durdu, sadece insanlar satış için geliyor. Yaz sezonu çok sakin geçti. Önceki yıllarda bayağı iyiydi, altın anormal yükseldi. Yemek yiyecek vakit bulamazdık. Şimdi altın almka için gelen yok\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Altınlardan genel ve detay görüntüler

- Kuyumcu Sami Batman\'ın konuşması

- Altın takılardan genel ve detay görüntüler

SÜRE:03\'35\" BOYUT:398 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR -Kamera:ADANA,(DHA)

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Kurban kesim yerinde hijyen sorunu

KONYA\'da kurban kesim yerlerinin bazılarında hijyen sorunu yaşandı. Yine Kurban Bayramı klasiği olan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. Kadın kasaplar ise erkekleri aratmayacak şekilde kurbanlıkları kesip, etleri parçalara ayırdı.

Konyalılar, bayramın birinci gününde bayram namazının ardından kurban kesim yerlerine giderek kurbanlarını kesti. Bazı kesim yerlerinde büyükbaş hayvanlar, vinç veya iş makinesine tek ayaklarından zincirle bağlanıp kesildi. Kendi imkanlarıyla kurbanlıklarını kesmek isteyenler ise zor anlar yaşadı. Kadınlar da ellerine bıçakları alıp, kurbanlıkları kesip, etleri parçalara ayırdı. Küçük çocukların kesim sırasında bu manzaraları korkarak izlemesi dikkati çekti.

Bazı kurban kesim yerlerinde de hijyen sorunu yaşandığı görüldü. Muhacir Pazarında hayvanını kestiren Neslihan Kırıkçıoğlu, \"Geçen yıl daha iyiydi. Bu yıl hiçbir organizasyon yok. Daha önce çöp arabası vardı. Hayvan dışkıları ve diğer pislikleri oraya atılırdı. Bu yıl her taraf pislik içinde, hijyen sıfır. Su yok. \"dedi.

(Görüntü Dökümü

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- Kurban kesimi ve kesim alanlarından detay

- Çocukların izlemesi

- kadınların kasaplık yapması

- Neslihan Kırıkçıoğlu röp.

- Genel ve detay

- Aceme kasapların hastanelere gelmesi

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA))

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Çorum\'daki kurban kesiminde etraf kan gölüne döndü

ÇORUM\'da Kurban Bayramı’nda belediyenin belirlediği alanlarda kurbanların kesimine başlanırken, kurbanların kesildiği alanın kan gölüne döndüğü gözlendi.

Kurban Bayramı’nda vatandaşlar, bayram namazının ardından aldıkları büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları Çorum Belediyesi’nin belirlediği kurban kesim alanlarına getirdi. Büyükbaş hayvanlar traktör ve vinç yardımıyla kaldırılarak belirlenen alanlarda kesildi. Kurban kesimi sırasında bazı çocukların kesilen kurbanları seyretmesi dikkat çekti. Vatandaşlar, kurbanlarını kendileri kesmeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar da kesim alanına gelen kasapladan yardım alıp kurbanlarını kestirdi. Kurbanların kesildiği alan, kurban kesimi sonrası kan gölüne döndüğü gözlendi. Bazı vatandaşlar ise alan temizliği için gelmediğini öne sürdüğü itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

-Vatandaşlar kurban keserken

- Kan görüntü

-Detaylar

(SÜRE: 50 SN) (BOYUT: 20 MB)

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Malatya\'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

MALATYA\'da, kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan vatandaşlar, hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı\'nın ilk gününde vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kesim sırasında birçok kişi kazara kendisini yaraladı. Acemi kasaplara, yakınları tarafından otomobiller ve çağırılan ambulanslarla getirildikleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde müdahale edildi.

Kesim yaptığı sırada kurbanlığın kaçmaya çalışmak istemesiyle bıçağı eline saplayan ve ardından tedavi için hastaneye gelen Ali Şimşek, \"İstemeden oldu. Hayvan kaçınca bıçak elimize saplandı, ama ciddi bir durum yok\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kasaplardan görüntü

- Kurbanlıklar

- Canlı hayvanlar

- Etlerin doğranması

- Acil servisten görüntü

- Acemi kasapların gelmesi

- Boynundan yaralanan kasap

- Bacağından yaralanan

- Elini gizleyen kasap

- Ali Şimşek röp.

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: Kamera-Taha AYHAN MALATYA-DHA)

400 MB

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Odun olmaktan kurtarılan asırlık 2 zeytin ağacı, verimi ikiye katladı

ANTALYA\'da, otoyol yapılması için kamulaştırılan araziden sökülen ve odun olmaktan son anda kurtarılan 1200 ve 800 yıllık iki zeytin ağacı yerlerini sevdi. Geçen yıl 5\'er kilo zeytin veren ağaçlar, bu yıl verimi ikiye katladı.

Antalya\'nın Kepez ilçesinde 2630 dönüm alan üzerine kurulu ve içerisinde 20 bini zeytin 25 bin ağaç bulunduran Vakıf Zeytinliği, yılda 2 bin 630 ton tozu emip filtre edip 610 milyon metreküp karbondioksiti oksijene dönüştürüyor.

Alandaki zeytin ağaçlarından ikisinin geçmişi ise ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. İstanbul- İzmir arasındaki otoyol projesi kapsamında Akhisar ilçesi güzergahında kamulaştırılan bir arazide bulunan biri 800, diğeri 1200 yaşındaki iki zeytin ağacı sökülüp odun olacakken, Antalya Ticaret Borsası\'nın (ATB) girişimiyle 2016 yılında Antalya\'ya getirildi. ATB\'nin işlettiği Vakıf Zeytinliği\'ne dikilen ağaçlara 2 yıl süresince titizlikle bakım yapıldı.

AĞAÇLAR YERİNİ SEVDİ 10\'AR KİLOGRAM ZEYTİN VERDİ

Yerine kısa sürede alışan ve kök salan zeytin ağaçları, geçen yıl 5\'er kilogram zeytin verdi. Asırlık ağaçların zeytin vermesi Vakıf Zeytinliği\'ndeki çalışanları mutlu ederken ağaçlar bu yıl verimlerini artırdı. Her iki ağaçtan bu yıl yaklaşık 10\'ar kilo zeytin toplanacak.

Ağaçların Antalya\'ya getirilmesi konusunda iyi bir karar verdiklerini söyleyen Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, “İlk iki yıl bizim için önemli olan ağacın toprağını ve yerini sevip yaşamasıydı. 3-5 yaşındaki ağaçların yerinin değiştirilmesi halinde yaşaması çok doğaldır. Ancak 20\'li yaşlardan sonra hele bir de 1200 yaşındaki bir ağacı yaşatmak kolay değildir. Ağaçlarımız çok şükür yaşadı. Üzerinde 10 kilogram zeytin var\" dedi.

Ağaçların daha çok dallanması için gübreleme çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekleyen Narin, “Yaşadığına göre artık etrafını düzenleyip bir anıt ağaç haline getireceğiz. Buraya gelenler 1200 yıllık bir ağaca dokunacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zeytin park giriş görüntüsü

Zeytinpark drone görüntüsü

Asırlık ağacın görüntüsü

Ağaçtan detay görüntüler

RÖP: Vahdet Narin ( Zeytin park genel müdürü )

Detaylar

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Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Acemi kasaplar acil servislere akın etti

ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'da erken saatlerde kurbanını kesmek isterken kendisini yaralayan yaklaşık 100 acemi kasap acil servislere akın etti.

Bayram namazını kılıktan sonra kurbanlıklarını kesmek üzere kesim alanlarına giden çok sayıda vatandaş kendisini yaraladı. Sakarya\'da sabah saatlerinden itibaren acil servislere yaklaşık 100 kişinin kesi şikayetiyle başvurduğu öğrenildi.

Acemi kasaplardan bazısı kolunu, bazısı bacağını ve vücudunun çeşitli bölümlerini yaraladı. Yaralanan çok sayıda kişi kentteki Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toyotosa Acil Yardım Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve ilçe devlet hastanelerindeki acil servislere akın etti.

Elinden yaralanan Sedat Maden, bu tür vakaları televizyonda izlerken komik gördüklerini ancak yaşayınca feci bir durum olduğunu anladıklarını belirterek, \"Normalde babam eskiden beri hayvan kestiğinden dolayı kendisini çok iyi bıçakçı sanıyor. Hayvan başında 3 kişiyiz ama hayvanın gücünü dengeleyemediğinden dolayı hayvanı güçlü tuttuk, hayvan ipini boşaltınca hayvanın başındaki naylon ipi tutup çektim, ip bıçak gibi elimi kesti aldı. Normalde televizyonlardan izliyoruz komiğimize gidiyordu, gerçekten feci bir durummuş. Her yıl kesiyoruz ama bu yıl babamın aciliyetine geldik birazcık. Çok kişiyi gördük yaralı, yine en ufak yara bizdeymiş. Herkese geçmiş olsun, Allah şifa versin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastaların gelişi

Röp

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER



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