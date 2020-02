DHA YURT BÜLTENİ 6

ÖZEL- Gaziantepli baklavacıların \'tatlı\' mesaisi

GAZİANTEP\'te, Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala yurtiçi ve yurtdışından sipariş edilen baklava üretimi için, yoğun bir çalışma var. Baklavaların bayrama hazır olduğunu söyleyen Erçelebi Baklava\'nın sahibi Süleyman Erçelebi, \"Bayramlarda baklava üretimi miktarımız 2 katına çıkıyor\" dedi.

Baklavası ve fıstığıyla ünlü Gaziantep\'te baklava üreticileri, Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için gece-gündüz mesai yapıyor. Hamuru merdaneyle adeta kağıt haline getiren ustalar, yufkayı tek tek tepsiye yerleştiriyor. Üzerine tereyağı ve fıstık dökülen baklava, odun ateşinde yaklaşık yarım saat bekletildikten sonra şerbeti dökülerek müşteriye sunuluyor. Bayram nedeniyle \'tatlı\' mesaisi yaptıklarını ifade eden Süleyman Erçelebi, \"Gaziantep denince; fıstığıyla özdeşleşmiş Antep baklavası akla geliyor. Her zaman olduğu gibi yurt dışı ve yurt içine satışlarımız oluyor. Bütün esnaf bayrama sayılı günler kala yoğun çaba sarf ediyor, baklava yetiştirmeye çalışıyor. Talepler çok olduğundan büyük bir çalışma var\" dedi.

YÖRESEL LEZZET BAKLAVAYA YANSIYOR

En iyi baklavanın Gaziantep’te yapılmasının nedeninin yöresel ürünler kullanmak olduğunu ifade eden Erçelebi, “Gaziantep fıstığı, sade yağı ve buğdayı bizim baklavamızın lezzetli olmasını sağlıyor. Eskideki ustalarımız zaten baklavayı en güzel kaliteye getirmiştir. Biz de o kaliteyi bozmuyoruz. Bir de Gaziantepliler baklavanın iyisini bilir ve bizi kaliteli üretime sevk ediyor. Bu bayramda en kaliteli baklava bizim kentimizden çıkıyor. Yurt dışına da satışlarımız var. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımız yanlarında götürdükleri baklavalara bizim elçiliğimizi yapıyorlar\" diye konuştu.

Adıyaman\'da trafik kazaları güvenlik kameralarında

ADIYAMAN\'da, aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla Altınşehir, karayolları ve sanayi kavşakları ile polisevi önüne KGYS kameraları yerleştirdi. Kentte meydana gelen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı. Kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği görüldü.

Yetkililer, Kurban Bayramı öncesi tatile çıkacak sürücüleri kurallara uyarak trafik kazaların önüne geçilebileceğini belirterek uyardı.

Suriyelilerin Öncüpınar Kapısı\'nda son gün yoğunluğu

KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin son günü olan bugün, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği\'nin online randevu sistemine başvuru yapıp Öncüpınar Sınır Kapısı\'na gelen Suriyeliler, geçişlerin son günü olan bugün, uzun kuyruk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren işlemleri yapılan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmayı sürdürdü. Yaşlı ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında çocuklara da eksik aşıları yapıldı. Geçişlerin son günü nedeniyle yoğunluk yaşanan sınır kapısında işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyeli sayısının 33 bin aştığı açıklandı.

Suriyelilerin bugün mesai bitimine kadar geçiş yapabileceği, 31 Aralık\'a kadar ise dönmeleri gerektiği belirtildi.

Kocaeli\'de trafik adım adım ilerledi

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerini kilitledi. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nda trafik adım adım ilerledi.

Dün mesai saatinin bitmesiyle birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Her geçen saat trafik biraz da yoğunlaştı. Bu sabah saatlerinde TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun Ankara istikametleri yola çıkan tatilcilerle kilitlendi. TEM Otoyolu\'nda yaşanan yoğunluktan kaçanlar D-100 Karayolu\'nu da doldururken, her iki yolda da trafik adım adım ilerledi. TEM Otoyolu\'nda İzmit ile Tavşancıl mevkiinde, D-100 Karayolu\'nda ise İzmit ile Körfez ilçeleri arasında yoğunluk yaşandı. Sıcaktan ve yoldaki trafikten bunalanlar yol üzerinde bulunan tesislerde durup dinlenerek vakit geçirdi. Trafik ekipleri güzergahlarda önlemlerini arttırdı.Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Altın madenine karşı mücadele veren Kozak halkı, o karara tepkili

İZMİR\'in Bergama ilçesindeki Ovacık\'ta altın madeni tesisinin kapatılması için yıllardır mücadele eden bölge halkı ve çevreciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından işletmeye rezerv sağlamak amacıyla Kozak Yaylası\'nda kurulmak istenen; altın, gümüş, bakır madeni açık ocak işletmesi projesine verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına tepki gösterdi.

İzmir\'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesi\'nde bulunan ve faal olan altın madeni işletmesine rezerv sağlamak için, ilçenin kırsal mahallelerinden biri olan Yerlitahtacı\'da altın madeni açık ocak işletmeciliği projesinin hayata geçirilmesi planlandı. Projeye 2009 yılında verilen \'ÇED olumlu\' kararı, geçen yıl iptal edildi. Karar, Danıştay tarafından da onanarak kesinleşmiş oldu. Mahkemenin kararının ardından, aynı proje için alan değişikliğine gidildi. İlçenin kırsal mahallelerinden biri olan Kapukaya\'da, Ovacık\'taki altın madeni işletmesine rezerv sağlamak amacıyla; altın, gümüş, bakır madeni açık ocak işletmesi projesi için ÇED başvurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehiricilik Bakanlığı\'na sunulan dosya, İnceleme Değerlendirme Komisyonu\'nda (İDK) görüşüldükten sonra, ÇED olumlu kararı verildi. Tarihi mirası ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken ve 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi\'ne \'Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı\' olarak giren Bergama için verilen onay, bölge halkı ile çevrecileri şaşırttı.

Kozak Yukarıbey Çevre Derneği, Bergama Çevre Platformu, Kozaklı muhtarlar ve yöre halkı, kararın ardından soluğu Bergama Kaymakamlığı önünde aldı. Vatandaşlar, yargı kararının biran önce uygulanmasını ve altın madeninin kapatılmasını isteyerek dilekçelerini Bergama Kaymakamlığı\'na teslim etti.

Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Kozak Yukarıbey Çevre Derneği Sözcüsü Tuncay Öztürk, \"Bayramı bize zehir edenleri lanetliyoruz. Kozak Kapukaya ve Yukarıbey\'de altın madenine izin verilmiştir. Kapukaya\'da 4 bin 325 tane çam ağacı kesilecektir. Bu ağaç katliamına \'dur\' demek için itiraz ediyoruz. Ovacık\'ta mahkeme kararı uygulanmıyor. Maden kapatılmadığı için şirket gözünü Kozak Yaylasına dikmiştir. Bir ağaç kolay mı yetişiyor. Gözünü altın hırsı bürümüş şirket, Kozak Yaylası\'nı yok etmek istiyor. Buna karşı susmayacağız. Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için anayasanın 56. maddesindeki doğayı koruma görevimizi sonuna kadar savunacağız. Kapukaya maden sahası içinde Bergama\'yı besleyen içme suyu kaynaklarımız tehlike altındadır. Cennet vatanımız Kozak\'ı dedelerimizden aldığımız gibi yemyeşil olarak torunlarımıza bırakmak suçsa biz suç işliyoruz. Bayramımızı bize zehir edenleri lanetliyoruz\" dedi.

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel ise, \"Anayasanın 56. maddesinin bize vermiş olduğu haklar var. Biz bugün burada yaşadığımız Kozak Yaylası\'nı, Kapukaya\'yı korumak ve Bergama\'nın içme suyuna sahip çıkmak için ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. Bu bizim anayasal hakkımız. Bundan sonra Kozak\'tan ellerini çekinceye kadar bu mücadeleye devam edeceğiz\" diye konuştu.

Mücadelenin simge isimlerinden 65 yaşındaki Nezihe Solak da, \"Ovacık altın madeninin kapatılmasını istiyoruz. Sularımızı zehir ettiler. Domates ekilmiyor. Fıstık ağaçlarımız verimini kaybetti. Biz ne yapacağız\" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne yazılan dilekçeler, Bergama Kaymakamlığı\'na teslim edildi.

Hurdacının terk ettiği hamile atı sahiplendi

İZMİR\'in Çeşme ilçesinde bir hurdacının bakamayarak terk ettiği hamile atı sahiplenen Mehtap Karabina, hayvanın güzel bir tay doğurmasıyla yeni bir mutluluk yaşadı.

Çeşme\'nin Ilıca Mahallesi\'nin köklü ailelerinden hayvansever ve hayvan hakları savunucusu Mehtap Karabina, Alaçatı Çamlık yoldaki evinin yanında sahipsiz ve başıboş bir hamile at görünce korumaya aldı. Sevgi gösterilen at, bölge sakinlerinin de sevgilisi oldu. At, 4 gün önce de bir tay dünyaya getirdi. Hamile atı koruma altına alışını, doğurmasıyla yaşadığı mutluluğu anlatan Mehtap Karabina, şunları söyledi:

\"Evimin yan tarafında bir at gördüm. At hamileydi. Hemen sahiplendim. 1.5 aydır bakıyorum. 4 gün önce de doğum yaptı. Seyisi ve bakıcısı var. Ben bir ameliyat geçirdiğim için tam olarak bakamıyorum. Ama yardımcılarım o kadar güzel bakıyorlar ki. Yavrumuzun doğması mutluluğumuzu arttırdı. Yavrumuzun adı Esmeralda. Annesinin de adı Fatmagül. Fatmagül çok sakin bir at. Ömrümüz olduğu, bizde kaldığı sürece ona ve yavrusuna bakacağız. Atın beslenmesine çok özen gösteriyoruz. Karpuz kabuğu, saman, yavrusuna süt yapması için üzüm, yaş meyveler, ekmek, yeşil ot gibi verilmesi gereken gıdaları veriyoruz. Üzümü çok seviyor. Özel olarak kova dolusu üzümü var. Bu bölgenin sevgilisi oldu. Komşularımız, gelip geçenler fotoğraflarını çekiyorlar. Çok ilgi çekti. İnsana çok alışkın bir hayvan.\"

\"BİRLİKTE ÇOK MUTLUYUZ\"

Yeni doğan yavrunun dişi olduğunu belirten Mehtap Karabina, \"Siyah da olduğu için ismini Esmeralda koydum. Yavru birazcık yaramaz. Ara sıra kaçıyor. Uzaklaşınca anne hırçınlaşıyor. Gece kalkıp kontrol ediyoruz. 3 sokak köpeğimiz bekçiliklerini yapıyor. Açık alanda olduğu için art düşünceli insanlar olabileceği düşüncesi ile köpekler yanlarına kimseyi sokmuyor. Veteriner getirerek kontrol ettirdik. Çok sağlıklı olduğunu söyledi. Yavrusu da çok sağlıklı. Artık bizim oldular. Köpeklerimizin yanında atlarımız da var. Onlarla birlikte çok mutluyuz\" diye konuştu.

Elektrik akımına kapılan 14 kurbanlık büyükbaş telef oldu

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde Kurban bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarındaki çadırda bulunan 14 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Çorlu Belediyesi, Kurban bayramı nedeniyle Hıdırağa Mahallesinde bulunan Mezbaha mevkiinde kurbanlık pazarı kurdu. Bülent Güreşir\'e ait büyükbaş hayvanların bulunduğu çadırda sabah 05.00 sıralarında elektrik kaçağı meydana gelirken, hayvanların demir yemliğinde kaçak elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş hayvan telef oldu. Hayvanların seslerini duyarak uyanan bakıcılar belediye yetkililerine haber verdi.

Elektrik arazı ekipleri elektrikleri keserken, çadırda 30 hayvandan 14\'ünün telef olduğu belirlendi. Hayvanların telef olduğunu görerek gelen Bülent Güreşir, gözyaşlarına hakim olamadı. Diğer kurbanlık satıcıları tarafından sakinleştirilen Güreşir, \"Gece yaşanan olay sonrası çadırda bulunan bakıcımız durumu haber verdi. Olay yerine geldiğimde çok kötü bir manzara ile karşılaştım. Allah düşmanıma böyle bir acı vermesin. Koca bir yıl bakıp beslediğimiz hayvanlarımı bu şekilde görmek çok acı\" dedi.

ZARARI BELEDİYE KARŞILAYACAK

TREDAŞ ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olayla ilgili tutanak hazırlanırken, elektriğin çadırlara Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bağlandığı tespit edildi. Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı da Güreşir’i teselli ederek, acılarını paylaştıklarını ve zararı belediyesi olarak karşılayacaklarını söyledi. Elektrik akımına kapılarak telef olan hayvanlar çadırdan çıkartılarak belediye ekiplerince gömüldü.

Takla atan otomobilden yara almadan çıktılar

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Araçtaki 5 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Malkara – Keşan karayolu üzeri 5\'nci kilometrede meydana geldi. Keşan\'dan Malkara\'ya seyir halinde olan Hülya T. yönetimindeki 34 LUJ 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle takla atıp ters döndü. Kazada otomobilde bulunun 3’ü çocuk 5 kişi kazayı yara almadan atlattı.

