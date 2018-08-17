DHA YURT BÜLTENİ 6

Van\'daki kazada ölen 3 kişilik ailenin cenazeleri toprağa verildi

VAN\'dan Ankara\'ya gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerinin taşındığı otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden, aynı aileden 1\'i çocuk 3 kişinin cenazeleri, Hakkari\'de toprağa verildi. 2 kişinin cenazelerinin ise öğleden sonra Van\'da defnedileceği belirtildi. Kaza, dün akşam saatlerinde, Van- Bitlis yolu üzerindeki Balaban bölgesinde meydana geldi. Ankara\'da 18 Ağustos günü yapılacak AK Parti 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katılmak üzere Van\'dan yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan 63 AS 359 plakalı otobüs, iddiaya göre, karşı yönden gelen sürücüsü Zeki Dayan\'ın (34) kontrolünden çıkan 06 DJ8700 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarken, otomobil, demir yığınına döndü. Kazada Hakkarili otomobil sürücüsü Zeki, eşi Aslıhan (32) ve kızı İnci Eslem Dayan (6) ile Van\'ın Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Osman ile eşi Yadigar Hadanoğlu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 12 AK Parti üyesinin tedavisine ise Van Bölge Eğitim Araştırma ve Hekim Lokman hastanelerinde devam ediliyor. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastanede otopsileri tamamladıktan sonra ailelerine teslim edilen, aynı aileden 1\'i çocuk 3 kişinin cenazeleri, dün gece Hakkari\'ye gönderildi. Otomobil sürücüsü Zeki, eşi Aslıhan ve kızı İnci Eslem Dayan\'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Gazi Mahallesi\'ndeki Gopsi Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Dayan ailesinin yakınları da uzun süre gözyaşı döktü. Osman ile eşi Yadigar Hadanoğlu\'nun cenazelerinin de bugün öğleden sonra Van\'da toprağa verileceği belirtildi.



Görüntü Dökümü

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-Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin toprağa verilmesi

-Mezarlığa gelen yakınlarının feryatları

-Genel ve detaylar

SÜRE:2 DK 30 SN

BOYUT:280 MB

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) -



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Van\'da PKK sığınağı bulundu

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN\'ın Başkale ilçesinde 3 gün gün önce 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de saklandığı ağaçta yakalandığı \'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu\'nda, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, terör örgütü PKK\'ya ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, silah. mühimmat, el bombaları, C4 plastik patlayıcı, giyim, dijital metaryaller ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'nın halka yönelik planladığı eylemleri engellemek, huzur ve güven ortamını muhafaza etmek amacıyla Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi\'nde 3 gün önce \'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu\' düzenledi.1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de saklandığı ağaçta yakalandığı operasyonda, arama- tarama faaliyetinde bulunuldu. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK\'lıların kullandıkları sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, 1 AK-47 piyade tüfeği, 2 roket başlığı (el yapımı patlayıcı olarak kullanılmak üzere düzenek haline getirilmiş), 2 el bombası, 3 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 40 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 16 tabanca fişeği, 50 gram C4 plastik patlayıcı,6 pil bloğu, 30 pil, 400 metre kablo,çok miktarda elektrikli fünye, 2 dürbün, 5 çift terörist kıyafeti, çok miktarda örgütsel döküman, dijital ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyon bölgesinde bulunan, ancak bölgeyi terk ederek, kaçacak yer arayan diğer teröristlerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI

-PKK sığınağında ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelerden genel ve detaylar

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Dünyanın en büyük deprem izolatörlü hastanesi Adana’da

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1512 adet sismik izolatörle, \'Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Hastanesi\' unvanını elinde bulunduruyor.

Kamu Özel İşbirliği- PPP (Public Private Partnership) modeli kapsamındaki yatırım projelerinden biri olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilen 1512 adet sismik izolatörle dikkati çekiyor. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri sayesinde, coğrafyasında yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile hastanedeki tüm operasyonel faaliyetler hiç bir aksama olmadan devam edebilecek. Ameliyatlar bile kesintiye uğramayacak ve her koşulda kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlık hizmeti sağlanabilecek.

DEPREM İZALATÖRLERİ NASIL ÇAŞIŞIYOR ?

Yapının taşıyıcı sistemleri arasına yerleştirilen sismik izolatörler, yapının salınım periyodunu artırarak yıkıcı özellik taşıyan kritik bölgeden uzaklaşmasını ve yatay deprem kuvvetlerinden minimum şekilde etkilenmesini temin ediyor. Uluslararası inşaat ve müteahhitlik dergisi ENR tarafından dünyanın en büyük sismik izolatörlü hastanesi ilan edilen Adana Şehir Hastanesinin inşaatı Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Sağlık Yatırım\'ın uluslararası yatırım fonu Meridiam Infrastructure ortaklığı ile gerçekleştirilmiş ve 18 Eylül 2017\'de hasta kabulüne başlamıştı. Kamu Özel İşbirliği-PPP (Public Private Partnership) modeli kapsamındaki yatırım projelerinin dev adımlarından biri olan Adana Şehir Hastanesi, 1.550 yatak kapasitesi, dünya standartlarındaki en ileri teknolojiye sahip medikal ekipmanları ile Türkiye\'nin sayılı hastaneleri arasında yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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- Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden arşiv görüntüler

SÜRE:26\" BOYUT:50 MB

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

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17 Ağustos Depremi\'nde ölenler dualarla anıldı

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - 17 Ağustos 1999 Depremi\'nin merkez üssü Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos Mezarlığı\'nda depremde ölenler için dualar okundu. Vatandaşlar depremde ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

17 Ağustos depreminin 19\'ncu yıldönümü nedeniyle depremde yakınlarını kaybedenler bugün 17 Ağustos Mezarlığı\'na akın etti. Vatandaşlar, depremde ölen yakınlarının mezarları başında dualar okudu. Gölcük Belediyesi\'nin mezarlıkta düzenlediği anmada Kur\'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Mevlide Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci, Gölcük Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, depremde yakınlarını kaybedenler ve vatandaşlar katıldı.

AİLESİNDEN 10 KİŞİ KAYBETTİ

Deprem ailesinden 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Salih Tekinok, \"Depreme Yeni Mahalle\'de bulunan 5 katlı binada yakalandık. Bizim aileden 10 kişi vefat etti. Ağabeyim, gelinleri, torunları hepsi öldü. O binada 52 kişi öldü. Bir yeğenim 14 saat enkazda kalmıştı ve o dönem 8 yaşındaydı. Enkazdan tek o kurtuldu. Depremden 19 yıl geçti ama hiçbir şeyi unutmuyoruz.\" dedi.

\'KIZIMI VE DAMADIMI KAYBETTİM\'

Depremde kızı ve damadını kaybettiğini belirten Abdurrahman Öcal, \"Depremde kızım Nuray Çolakoğlu ve damadım Yılmaz Çolakoğlu\'nu kaybettim. Kavaklı Mahallesi\'nde bulunan Bahar Apartmanı\'nda oturuyorduk. Ben uykudaydım bağırarak uyandım. Deprem olduğunu anlayınca hemen kızıma gittim. Maalesef onlar enkaz altında can çekiyordu ve bağırıyorlardı. Kızım kan kaybından öldü, damadım kolon altında kaldı. Torunumu Talha Çolakoğlu\'nu 11 saat sonra enkazdan sağ çıkardık, şimdi İstanbul\'da üniversite okuyor.\" diye konuştu.

OTURDUĞU APARTMANDA 12 KİŞİ ÖLDÜ

Depremde oturduğu apartmandan 12 kişinin öldüğünü ifade eden Sevim Köseoğlu ise, \"Dumlupınar Mahallesi\'nde 5 katlı Anıl Apartmanı\'nda oturuyorduk. Eşim Şükrü ve torunum İrem Köseoğlu\'nu enkaz altında kaybettik. Gelinim Ebru Köseoğlu\'nun ise bir ayağı sakat kaldı. Çok acılar yaşadık.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Depremde yakınlarını kaybedenlerle mezarlık başında röp

-Anma etkinliğinde dualar okunması

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Dinçer AKBİR/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

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2 kişiyi silahla yaralamaktan tutuklandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -VAN\'da, tartıştığı 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan N.K., polisin güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yaptığı operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Araçla dolaşırken yakalanan N.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir 1\'inci Sokak\'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 2 kişi ile tartışan N.K., üzerindeki ruhsatsız tabancayla ateş açtı. 2 kişiyi yaralayan N.K., olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, N.K.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. Van Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.K.\'yi yakalamak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Teknik takibe alınan N.K., dolaştığı araçta yakalanarak, gözaltına alındı. N.K.\'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, 14 fişek, bir miktar uyuşturucu ve B.O. adına düzenlenen sahte kimlik ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen N.K., çıkarıldığı mahkemece \'silahla adam yaralamak\' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

POLİS KAMERASI

-Emniyetten çıkartılan N.K

-Detaylar

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Van\'da veterinerlerden \'kurbanlık timi\' kuruldu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'da, Kurban Bayramı\'nda kesilmek üzere sağlıklı hayvan alınabilmesi için büyükşehir belediyesince 10 veterinerden oluşan özel tim kuruldu. Veterinerler, hayvan pazarındaki büyükbaş ve küçükbaşları sağlık taramasından geçirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi\'nce 10 veterinerden oluşan özel tim kurularak, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sağlıklı hayvan alınabilmesi amaçlandı. İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı\'nda görevli veterinerler, bayramı öncesi ile bayramda, satış ve kesim alanlarında görev yapacak. Veterinerler, bayrama sayılı günler kala, hasta ve gebe kurbanlık alınmaması için hayvan pazarında denetim yaptı. Büyükbaş ve küçükbaşlar, sağlık taramasından geçirilirken, kurbanlık satıcılarına da hayvanların hastalıklardan korunması için bilgiler verildi.

Timde görev alan veteriner Feryad Amaç, \"Büyükşehir belediyesi olarak \'kurban sağlık timi\' kurduk. Bu ekip, şu anda hayvan meydanında vatandaşlara hayvan alımı konusunda ücretsiz hizmet veriyor. Buradaki amacımız, vatandaşın kurban seçerken sağlıklı gebe olmayan, hayvan almasına yardımcı olmaktır. Yine bayram süresince de kurban kesim alanlarında bulunacağız. Kurbanlardan oluşan atıkları ise ekiplerce toplanarak çöp alanına gömeceğiz\" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

BELEDİYE KAMERASI

-Hayvan pazarındaki büyük ve küçükbaş hayvanlar

-Hayvanları sağlık taramasından geçiren veteriner hekimler

-Hekimler, hayvan sahiplerine bilgi verirken

-Veteriner Hekim Ferdad Amaç ile röportaj

-Detaylar

