DHA YURT BÜLTENİ 6

Atatürk\'ün karargah olarak kullandığı evi müze olarak hizmete açıldı

ÇANAKKALE Kara Savaşları\'nda, Atatürk\'ün Anafartalar Grup Komutanı iken 19\'uncu Tümen Karargahı olarak kullandığı Bigalı köyündeki \'Atatürk Evi Müzesi\'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Eceabat İlçesine bağlı Bigalı köyünde bulunan \'Atatürk Evi\'nde 1 Şubat 2017 tarihinde \"Atatürk Evi Müzesi\" restorasyon çalışmaları başladı. 1915 yılında dönemin Köy Muhtarı tarafından 19\'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal\'e karargah binası olarak tahsil edilen ve Mustafa Kemal tarafından19-25 Nisan tarihleri arasında karargah olarak kullanılan bina, 1980\'li yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılıp, müze haline getirilmişti. Tarihi bina, hem statik, hem de yalıtım yönünden kusurlar bulunması nedeniyle restorasyona alındı.

Aslına uygun olarak restore edilen ve çalışmaları tamamlanan \'Atatürk Evi Müzesi\'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya’nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, Avustralya’nın Asker Ateşesi Albay Andrew Fidge, Yeni Zelanda’nın Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Ed Mc Isaac, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ile Gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yaptığı konuşmada, \"Bu tarihi alanda kale olsun, tabya olsun, siper olsun ne varsa, biz bu tarihten gelen emanetlerin hepsini ayağa kaldırmak gibi görevimizin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu başaracağız. İşte bunlardan bir tanesi de çok büyük hatırası olan Çanakkale Savaşları’nın kahramanı ve muzaffer kumandanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin de kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kaldığı, plan yaptığı, düşündüğü hatırasının olduğu bir mekandayız. Uzun yıllar müze olarak hizmet vermiş, fakat zamana ve coğrafi koşullara bağlı olarak da yıpranmıştı. Hemen işe başladık. Projelerini tamamladık. Ödeneğini bulduk. Kısa bir zaman içerisinde de olabildiğince aslına uygun orijinalliğini bozmadan tekrar müze evi haline getirdik. İçini de doldurduk. İçeride ilk defa sergilenecek orijinal eserler de var. Bigalı Köyü sakinleri zaten bugünü bekliyordu. Emeği olan herkese teşekkür ederim\" dedi.

Konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri tarafından Bigalı köyündeki \'Atatürk Evi Müzesi\' kurdele kesimiyle ziyarete açıldı. Açılış sırasında Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, Çanakkale\'nin Milli Mücadele tarihinde çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk\'ün Çanakkale\'de başlattığı bu mücadelenin kısa zamanda tüm Anadolu\'ya yayıldığını anımsatan Mehmet Nuri Ersoy, \"Atatürk bu büyük kahramanlık öyküsünü ve kahramanlık öyküsünde yaşayacak noktaları burada kazanmaya başladı. Bu evin ulu önderin hatırasını yaşatma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun değerlerini günümüze taşımak hepimizin görevi.\" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve protokol üyeleri\'nin Bigalı Köyü Atatürk Evi Müzesi\'ni gezmesiyle program sona erdi. Bigalı Köyü Atatürk Evi Müzesi\'nin açılışının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi\'nin 103\'üncü Yıldönümüne kutlama törenine katılmak üzere Conbayırına geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bigalı köyünden genel ve detay görüntü.

-Atatürk Evinden genel ve detay görüntü.

-Atatürk Evinin açılışından genel ve detay görüntü.

-Atatürk Evi Müzesi içinden genel ve detay görüntü.

- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir\'in konuşma görüntüsü.

-Bakan Ersoy\'ın açılış sırasındaki konuşma görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / Mehmet ANDAÇ, ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 3 dakika 21 saniye. 403 MB.

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Çocuğa saldıran Suriyeli grup, gerginlik yarattı

DENİZLİ\'de, 3 Suriyelinin bir çocuğu sopayla dövdüğünü duyan Türk gençler, saldırganlara tepki gösterdi. Çocuğu döven Suriyelilerden biri bacağından bıçakla yaralanırken, Suriyeli gruptan birinin evinin camı ise atılan taşla kırıldı. Ayrıca taş gelen bir otomobilde de maddi hasar oluştu.

Olay, dün (perşembe) saat 23.00 sıralarında, Sevindik Mahallesi 2315 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre mahallede yaşayan Suriye uyruklu 3 genç, tartışıp küfürleştikleri 12 yaşındaki Baran K. (Koldemir) adlı çocuğu sopayla dövdü. Çocuğun, Suriyeliler tarafından dövülmesi, mahallede tepkiye neden oldu. Toplanan Türk gençler, Suriyeli 3 kişiye saldırdı. 3 Suriyeliden biri, bacağından bıçaklanarak hafif yaralandı. Ayrıca bu 3 Suriyeliden birinin evinin camı, atılan taşla kırıldı. Ayrıca olayla ilgisi bulunmayan bir Suriyeliye ait otomobilde de atılan taşlar sonucu maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralı Suriyelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bıçaklama olayına karışan bir kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polislerden görüntü

-Vatandaşların Suriyelerin ile sokakta konuşması

-Bir vatandaşın olayı anlatması

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Bayat ekmekler, sokak hayvanları için kuru mamaya dönüşüyor

OSMANİYE\'de bir grup gönüllü genç öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, bayat ekmekler sokak hayvanları için kuru mamaya dönüştürülüyor. Maaliyeti yaklaşık 750 lira olan biçme, öğütme ve pişirme cihazları sayesinde, piyasada 200 liraya satılan 15 kiloluk kuru mama eşdeğeri ürün, yaklaşık 8 liraya elde ediliyor.

Osmaniye Korkut Ata Doğa Gençlik ve Spor Kulübü öncülüğünde hazırlanan ve Osmaniye Belediyesi tarafından desteklenen proje ile Hayvan Hakları Federasyonu\'nun (HAYTAP) \'Taze Bayatlar\' kampanyası ile toplanan bayat ekmekler, gönüllü gençlerin de yardımıyla belirli işlemlerden geçerek, sokak kedileri ve köpekleri için kuru mamaya dönüştürülüyor.

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi ve HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, 25 kişilik gönüllü olarak besleme etkinlikleri yapan bir ekiplerinin olduğunu belirtti. Laçinbala, \"Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz besleme çalışmalarında, en fazla üç günlük olan bayat ekmelerin, sokak hayvanları için dağıtıldıkları noktalarda üçte birinin tüketilmeden küflendiğini gözlemledik. Bu proje sayesinde, HAYTAP\'ın projesi olan \'Taze Bayatlar\' kampanyasını bir adım öteye taşıyoruz. Yaptığımız AR-GE çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz son üründe, piyasada satılan ve 15 kiloluk paketi 200 lira olan kuru mamaya çok yakın bir ürünü 8 lira gibi bir harcamayla elde ettik. Şehrin birçok odak noktasında aynı miktar unlu mamul kullanarak daha fazla sokak hayvanını doyurmayı hedefleyen projemizde, içerisine et ve et ürünleri ile önce yoğurma, sonrasında da tekrar pişirme işleminden geçirdiğimiz son ürüne, küflenmeyi önleyici madde koymadığımız için 2 gün içinde tüketilecek şekilde paketleyip dağıtıyoruz. Bu ürünleri, Osmaniye Belediyesi\'nin şehir merkezindeki belirli bölgelere yerleştirdiği beslenme odaklarında sokaktaki canlıların yemesi için bırakıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bayat ekmeklerin elde parçalanması ve plastik sepete konulması

- Dernek tabelasından detay

- Mamanın yapılışından görüntüler

- Besleme noktalarında kedi ve köpeklerin beslenmesi, detay görüntüler

- Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile röportaj

SÜRE: 05\'56\" BOYUT: 259 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Çöreklerin içinden 26 kilo eroin çıktı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kargo firmasına ait depoya düzenlenen operasyonda, Van çöreklerinin içerisine gizlenmiş 26 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir kargo firmasının deposuna operasyon yaptı. Operasyon sırasında, narkotik köpeğin tepki vermesi üzerine bir kargo paketi açıldı. Yapılan kontrollerde, paketteki Van çöreklerinin içerisine gizlenmiş paketlerde 26 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Polislerin yaptığı detaylı araştırmada, C.M.F.K.\'ye ait kargo şirketine Y.G.\'nin kimlik bilgilerini kullanarak kargoyu teslim ettiği tespit edildi. Olayın şüphelisi C.M.F.K ve Y.G. yakalanarak gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çörek arasında bulunan eroin

-Dedektör köpekle kargo firmasında yapılan arama

-Dedektör köpeğin eroini bulması

-Çörekler arasında eroinin çıkarılması

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Yol yapım işçisi, şantiyeden esinlenip bu evi yaptı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mahmut Eynallı, yıllardır yol yapım işlerinde çalışırken kaldığı şantiye barakalarından esinlenerek, emekli olduktan sonra döndüğü köyüne ev yaptı. Eynallı, projesini kendisi çizdiği 160 metrekarelik evi yapmak için 25 bin lira harcadığını söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü\'nün taşeron firmalarında 20 yıl yol yapım işlerinde görev yapan, evli ve 2 çocuk sahibi Mahmut Eynallı, çalışırken şantiyenin barakalarında kaldı. Hayatının büyük bölümü şantiyelerde geçen Eynallı, emekli olduktan sonra geçen yıl Andırın ilçesine bağlı Beşbucak Mahallesi\'nin Eynallı obasına dönerek, ev yapmaya karar verdi. Evi hem ucuz hem de hızlı yapmanın yolunu arayan Mahmut Eynallı\'nın aklına şantiyelerde çalışırken kaldığı barakalar geldi. Hemen kolları sıvayan Eynallı, 160 metrekarelik, şantiye barakası gibi 3+1 ev yaptı.

Mahmut Eynallı, malzemelere 19 bin, ustaya da 6 bin olmak üzere toplam 25 bin lira vererek, evi yaptığını söyledi. Evinin kışın sıcak, yazın da serin olduğunu anlatan Eynallı, \"Ömrüm şantiyelerde geçti. İşi bırakıp, köye dönmeye karar verdim ve \'En kısa zamanda nasıl bir ev yaparım?\' diye düşündüm. Projesini kendim çizdim ve 160 metrekare olarak yaptım. Çok kullanışlı geldi, bir evin konforunu aratmıyor. Evden daha iyi de diyebilirim. Kışın sıcak, yazın ise çok serin. İlk başlarda eşim sıkıntı etmiş çadırda oturuyormuş gibi hissettiğini söylemişti ama zamanla alıştık. 10 yıl garantisi olduğunu düşünüyorum, bekli de daha uzun süre gider. Belki ileriki zamanlarda bunların miadı dolunca söküp, ev olarak yaparım; ama şimdilik çok hoşuma gidiyor. Evden ziyade ahırı da bu şekilde yaptım, çokta kullanışlı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evden görüntü

- Mahmut Eynallı ile röp.

- Eynallı\'nın eşi ile röp.

- Evden detaylar

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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