DHA YURT BÜLTENİ-6

1)YUSUF\'U ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesi Malabadi mahallesi civarında önceki akşam hayvan otlatmaya giderken kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz\'ı arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, güvenlik korucuları, UMKE ve belediyeye ait su altı dalgıçlarının arama çalışması dün gece geç saatlere kadar devam etti. Batman Barajı kapaklarının kapatılmasından sonra su içerisinde yapılan aramalarda bir sonuç alınamazken, Yılmaz\'ın ilk gittiği bölgede bugün arama kurtarma çalışması devam etti. Silvan ilçesine bağlı Malabadi mahallesinde önceki akşam babası tarafından hayvan otlatılmaya gönderilen ve kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz\'ı kayıp olduğu bölgede arama çalışması bugün de devam etti. AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediyesi ve güvenlik korucularından oluşan 81 kişilik ekip, çalışmaları dün akşam saatlerinde Batman Barajı çevresinde yoğunlaştırdı. Su debisinin yüksek olması nedeniyle belediye ait dalgıçlar su da arama çalışmaları yapmaktan zorlanınca baraj kapakları kapatıldı. Kapakların kapatılmasından sonra bölgede dün gece su kanallarında arama çalışmalarına ağırlık verildi. Dün gece saat 23.00 kadar devam eden su kanallarında bir sonuç elde edilemedi. Arama ve kurtarma çalışmaları yapan ekipler, bugün sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz\'ın son görüldüğü bölgede yeniden başlattılar. Bölgede Yusuf\'u arama çalışmaları devam ederken, Yusuf\'un kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve bazı kişilerin ifadeleri alındığı öğrenildi. Yetkililer, arama çalışması devam ederken, daha önce ailesiyle İstanbul\'da yaşamış olan Yusuf\'un kaçma ihtimalini de değerlendirdiklerini söyledi.

Yusuf\'un babası Mehmet Şah Yılmaz, iki gündür mağdur olduklarını ve oğlunu görenlerin yerini bilenlerin yetkililere veya kendilerine haber vermesini istedi. Köy muhtarı Kasım Turan ise, son olarak su kanalının ızgaralarında yapılan çalışmalardan sonra yapılacak herhangi çalışma kalmadığını belirterek, “Şehir merkezlerinde arama yapılmalı. Hayvanların otlandığı yer en az 5 bin dönümlük alan AFAD tarafından didik didik arandı, alay komutanı, il jandarma komutanı ve askerler de yardımcı oldu. Yetkililerden ricam Yusuf’u biran önce bulsunlar. Bugünlerde çocuk kaçırma olayları çok oluyor, Bu da bunlardan biri olabilir\"dedi.

2)BAYRAM ZİYARETİNE GİDEN 16 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

RAMAZAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye\'ye dönüşleri sürüyor. Bayramı yakınlarının yanında geçiren Suriyelilerden 16 bininin yurda geldiği kaydedildi. Kilis Valiliği\'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs ile 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye\'ye dönüşleri sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda işlemleri yapılıp eşyaları arandıktan sonra Türkiye\'ye alındı.Suriyelilerden şu ana kadar 16 bin kişinin döndüğü, bayram için ülkesine gidenlerin tamamının 31 Temmuz\'a kadar Türkiye\'ye geleceği bildirildi.

3)KADIN HEYKEL İLE TARİHİ KİLİSENİN DUVARLARI SPREY BOYA İLE TAHRİP EDİLDİ

ORDU\'da 1853 yılında kesme taşla yapılan eski Taşbaşı kilisesi olarak bilinen Çok Amaçlı Kültür Merkezi binasının taş duvarları ile, bahçesinde kaidede sergilenen kadın heykeli sprey boya ile tahrip edildi. Ordu\'nun Altınordu ilçesi Taşbaşı mahallesinde bulunan, 1853 yılında kesme taşla yapılan eski tarihi kilise, 1987 yılında Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları\'nı Koruma Yüksek Kurulu kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçmiş yıllarda restorasyonu yapılan kilise, Çok Amaçlı Kültür Merkezi olarak kullanılmaya başladı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken Kültür Merkezi\'nin taş duvarları zaman içerisinde sprey boyalarla tahrip edildi.

KADIN HEYKELİNİN YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Kültür Merkezi\'nin olduğu Menekşe Sokak üzerinde bulunan 19. yüzyıl otantik mimarilerinin hakim olduğu ahşap tarihi evlerde onarılarak turizme kazandırıldı. Sokakta tarihi dokunun yer aldığı taş duvarlarda yine sprey boya ile tahribata uğratıldı. Şehirde parkta daha önce sergilenen ve sprey boya ile tahrip edilen kadın heykeli de kaldırılarak koruma altına alınıp Kültür Merkezi bahçesindeki kaideye yerleştirilmişti. Büyükşehir Belediyesi tarafından heykeltraşlara defalarca temizletilen heykellerin yine spey boya ile tahrip edildiği de gözlendi.

RESTORASYON İHALESİ YAPILACAK

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, sprey boyaların temizletilmesi için girişimde bulunuldu. Boya çıkmayınca, tarihi dokuya zarar verilmemesi ve taşın tahribata uğramaması için çalışmalar devam ettirilemedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Çok Amaçlı Kültür Merkezi olarak kullanılan binanın 24 Temmuz\'da restorasyon ihalesinin yapılacağını, yeni projeyle binanın anıt müze olarak hizmet vereceğini, binanın ve çevresine de güvenlik kameraları yerleştirileceğini söyledi. Toparlak, spey boya ile tahrip edilen taş duvarlarında restorasyonla birlikte temizleneceğini de sözlerine ekledi.

4)TATİLCİLER MARMARİS\'E AKIN EDİYOR

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesi, seçim ve üniversite giriş sınavlarının ardından akın eden tatilcileri ağırlamaya başladı. İlçe girişi ve şehir merkezinde uzun araç konvoyları oluştu.

24 Haziran\'daki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ile üniversite sınavlarının ardından vatandaşlar, tatil yapmak için Marmaris\'e gelmeye başladı. Bugün M7armaris-Muğla karayolundan ilçenin tek girişi olan Ulusal Egemenlik Caddesi\'ni kullanarak özel ve toplu taşıma araçlarıyla giriş yapanlar tatilciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Sahildeki Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Özbozdağ, \"Dalaman ve çevresi olarak tabir ettiğimiz Güney Ege Bölgesi\'nde 120 bin yatak kapasitemiz mevcut. Seçim ve üniversite sınavları için evlerine dönen 15 bin kadar turist vardı. Bu da yüzde 15\'lik bir orana denk geliyor. Şu an için tatillerini yarıda bırakanlar dönmeye başladı. 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan nitelikli otellerimiz yabancı turist ve gurbetçilerle yüzde 80 doludur. Ön rezervasyon yaptıran tatilcilerle birlikte 10 Temmuz\'dan sonra otellerde yüzde 95 doluluk oranı yaşanacaktır. Eylül ayına kadar nitelikli oteller yüzde 100 dolu olacaktır. Her bütçeye göre konaklama tesislerimiz mevcuttur. Ön rezervasyonlarda yoğun talep mevcut. Vatandaşlarımızı moral ve huzur bulmaya davet ediyoruz\" dedi.

5)TÜRK DAĞCILAR, AFRİKA\'NIN EN YÜKSEK ZİRVESİNE TIRMANDI

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu\'na bağlı dağcılar Erhan Çalışkan, Fatih Bulut ve Ferhan Çınbarcı, Afrika kıtasının en yüksek zirvesi olan Tanzaya\'nın kuzeydoğusunda bulunan 5 bin 895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro dağına tırmandı. Afrika\'daki tek buzul dağ olan Kilimanjaro\'ya tırmanış, 6 gün, 5 gece sürdü. Türkiye\'de Ağrı, İran\'da Savalan Dağı, Fransa Alpleri, olmak üzere bugüne kadar birçok tırmanış gerçekleştiren Van Patika Doğa Sporları ile İstanbul Zirve Dağcılık Kulübü sporcuları Erhan Çalışkan, Fatih Bulut ve Ferhan Çınbarcı, bu kez de Tanzanya\'da bulunan, Afrika kıtasının en yüksek dağı, 5 bin 895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro\'ya tırmandı.

Dağcı Erhan Çalışkan, Tropikal iklim kuşağında olan ve Afrika kıtasındaki tek buzul olan Kilimanjaro dağına tırmanışın farklı bir deneyim olduğunu belirterek, \"İstanbul\'dan uçakla Tanzanya\'nın merkezi sayılan Darüsselam\'a uçakla 7 saat süren yolculuk yapıyorsunuz. Oradan da Kilimanjaro\'ya gidiyorsunuz. Afrika kıtasının en yüksek zirvesine olan Kilimanjaro dağına tırmanış, 6 gün, 5 gece sürdü. Tropikal iklim kuşağındaki bu dağ, Afrika\'daki tek buzul olma özelliğiyle de dağcıların ilgisini çekiyor. 4 bin metreye kadar çok farklı endemik bitkiler ve ağaçlar yetişebiliyor. Tanzanya hükümetinin aldığı bir karar gereği dağa, \'Masaili\' yerel rehberler eşliğinde tırmanıyorsunuz. Kilimanjaro\'ya dünyanın farklı ülkelerden yüzlerce dağcı gidiyor. Her kampta sizden imza alıyorlar. Bu kamplarda nereden geldiğinizi, kaç yaşında olduğunuzu bildiriyorsunuz. Dağa çıkarken çok zorlanmadık. Zirveye çıkmak için gece 12\'de tırmanışa geçtik, sabah 6\'da vardık. Zirve biraz soğuktu, sıcaklık -18 dereceydi. İlk çıkış noktasından zirveye toplamda 40 kilometreydi. İniş ise daha kısaydı. Toplam faaliyet 67 kilometreyi buldu. Zirvede gün doğumunu izledik, güzel bir deneyimdi\" diye konuştu.

Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını ifade eden Çalışkan, şöyle devam etti:

\"Dünyanın her bir kıtasının en yüksek zirvesine çıkmayı planlıyoruz. Kilimanjaro bunlardan biriydi ve bu dağa da başarılı bir şekilde tırmandık. Diğer zirvelerde olduğu gibi, bu zirvede de Türk bayrağını açtığımız için mutluyuz. Şubat ayında ise Güney Amerika\'nın en yüksek zirvesine Arjantin\'e gitmeyi düşünüyoruz. Antrenmanlarımız devam ediyor.\"

6)BURDUR\'DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEYECANI

BURDUR\'da bu yıl ilk defa Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması yapılacak.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Burdur Yamaç Paraşütü Yelken Kanat Havacılık Gençlik Spor Kulübü (BURHAVK) işbirliğinde Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması düzenlenecek. BURHAVK Başkanı Muhammet Erşen, 7- 8 Temmuz\'da Avşar Tepe- Halk Plajı arasındaki atlayışlarla yapılacak olan etkinliğe Türkiye\'nin her yerinden 50 yamaç paraşütçüsünün katılacağını belirtti.

Erşen, \"Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması ilimizde ilk defa düzenlenecek. Bu yarışmayla hem Burdur\'un tanıtımını hem de gün geçtikçe kurumaya yüz tutan Burdur Gölü için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Yarışmada bize destek olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Burdur Belediyesi\'ne katkıları için teşekkür ediyoruz\" dedi.

Burdur\'da 50 yamaç paraşütçüsü olduğunu, bunlardan 30\'unun aktif olarak sporu yaptığını da aktaran Muhammet Erşen, kulüp olarak temmuz ayı içerisinde yamaç paraşütü kursu açacaklarını belirtti.

7)TATVAN\'DA TÜRKİYE’NİN RENKLERİ BULUŞTU

BİTLİS\'in Tatvan ilçesinde bu yıl 50\'ncisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali kapsamında halk oyunları yarışması yapıldı.

Yarışmaya Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Vekili Umut Özekinci, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerli ve yabancı turistler katıldı. Fuar alanında 12 ilden halk oyunları ekiplerinin katılımıyla düzenlenen yarışma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Malatya, Diyarbakır, İzmir, Ankara, Samsun, Hatay, Kilis, Batman, Hakkari, Mardin, Bingöl ve Erzurum\'dan ekiplerin katıldığı yarışmada, Erzurum Kültür Turizm Gençlik Spor Kulübü birinci, Diyarbakır Kültür Merkezi Gençlik Spor Kulübü ikinci, Malatya Aspuzu Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren ekiplere ödül ve katılım belgeleri verildi. Hakkari Ticaret Meslek Lisesi ekibine de \'jüri özel ödülü\' takdim edildi.

Ekiplere ödüllerini veren Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, gelecek yıl ilçede Türkiye finali yapacaklarını belirterek, \"Yarım asırlık festival geleneğine sahip bir ilçeyiz. Her yıl coşkuyla kutlanan fuarımızı 50\'nci yılında daha görkemli bir şekilde kutlamak istedik. Folklor arkadaşlarımız büyük bir katılımla bizleri onurlandırdılar\" dedi.Birçok ilden farklı kültürlerin bir araya geldiği programda, Ufuk Özel\'in konserinde, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve yarışmacılar müzik eşliğinde halay çekti.

8)ALEVLER AHŞAP EVİ KULLANILMAZ HALE GETİRDİ

DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde tek katlı ahşap ev, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri alevleri başka evlere sıçramadan söndürdü.

Bugün saat 04.00 sıralarında, Yeni Mahalle\'deki Burhan Göymen\'e ait evde yangın çıktı. Tek katlı ahşap evin çatısında elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri son anda farkeden Burhan Göymen ve eşi dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Çiftin feryadına koşan komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, alevlerin başka evlere de sıçramaması için su sıkarak müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevler güçlükle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

