DHA YURT BÜLTENİ-6

1)LEYLA\'YI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AĞRI\'da, 17 gün önce, Ramazan Bayramı\'nın 1\'inci günü kaybolan Leyla Aydemir\'i (4) arama çalışmaları, sabahın erken saatleriyle yeniden başladı. Ekipler, köy ve çevresini didik didik ararken, şüphe uyandıran bölgeler de kazılarak kontrol ediliyor.

Merkeze bağlı Bezirhane köyünde, 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir\'i arama çalışmaları sabahın erken saatleriyle yeniden başladı. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi, korucular ve avcıların katıldığı aramalarda, kadavra arama köpekleri de kullanılıyor. Metruk binalar kontrol edilirken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam ediliyor.

Leyla\'nın kaybolduğu ilk günden itibaren köye gelerek çalışmalara katkıda bulunan Van AFAD ekipleri bugünde çalışmalarını kaldığı yerden devam ettiriyor. Ekip amiri Faysal Işık, her yeri en ince ayrıntısına kadar aramaya devam ettiklerini bildirdi. Işık, \"Köyde aranmayan yer kalmadı. Her yer en az 10 kez arandı. Köyde bulunan diğer arama ekipleri ile birilket koordineli çalışıyoruz. Arazi çok büyük ve yüksek otlar var. Askerler ve biz araziyi tarak şeklinde arayıp Leşyla\'ya ulaşmaya çalışyoruz. Şüphe uyandıran yerler kazılıp baklırken, kadavra köpekleri ile kontrol ediliyor. Buradaki arama çalışmalarına katılanlar büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Tek isteğimiz Leyla\'ya sağsalim ulaşmak\" diye konuştu.

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)-

2)EYLÜL\'Ü ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN ŞÜPHELİ, YENİDEN SORGULANACAK

ANKARA\'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi\'nde Eylül Yağlıkara\'yı (8) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit, küçük kızın cesedinin bulunması nedeniyle tekrar sorguya alınacak. Eylül\'ü arama çalışmalarına katılıp, ailesini teskin eden Koçyiğit\'in, iz süren ve kokuya duyarlı kadavra köpeğinin getirileceğinin duyulmasının ardından paniğe katılarak, köyden ayrıldığı belirlendi.

Bursa\'da yaşayan İbrahim- Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara\'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi\'ne geldi. Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül, dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak, küçük kızı aramaya başladı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca durum, jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ile AFAD ekibi ve özel ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılmadı.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Yağlıkara ailesinin gözaltına alınan komşusu Uğur Koçyiğit, tutuklandı. Koçyiğit\'in el koyulan otomobilinde bulunan saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltuklar ve paspaslar kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül\'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Koçyiğit\'in aracının koltuğunun yıkanan bölümünde bulunan eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.

DİKTİĞİ DİREĞİN DİBİNDE EYLÜL\'ÜN CESEDİ BULUNDU

Köyde yaşayan çoban İzzet Bükülmez, cuma günü, jandarmayı arayarak, tutuklanan Uğur Koçyiğit\'i olay günü Yüzükbaşı yolu mevkisinde arabasıyla gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki bölgede ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Aramalar sırasında köpeğin tepki vermesi üzerine, elektrik direğinin dibi kazılınca Eylül\'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik tellerinin bulunmadığı direği ise tutuklu Uğur Koçyiğit\'in diktiği belirlendi.

SORGUYA YENİDEN ALINACAK

Eylül\'ün katil zanlısı Uğur Koçyiğit, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi\'nde diğer mahkumlar tarafından linç edilme ihtimaline karşı tek kişilik hücrede tutuluyor. 8 gündür belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar konuşmayan Koçyiğit, tüm soruları yanıtsız bırakıp, suçunu itiraf etmedi. Koçyiğit, Eylül\'ün cesedinin bulunması nedeniyle sorguya yeniden alınacak.

Öte yandan Eylül\'ü arama çalışmalarına katılıp, aileye \'geçmiş olsun\' dileğinde bulunan Uğur Koçyiğit\'in, iz süren ve kokuya duyarlı kadavra köpeğinin getirileceğinin duyulmasının ardından paniğe katılarak, köyden ayrıldığı belirlendi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ İNCELENİYOR

Jandarma ekipleri, 4 kişinin gözaltına alındığı Eylül\'ün ölümüyle ilgili Uğur Koçyiğit\'in suçunu itiraf etmemesine rağmen geniş kapsamlı çalışma sürdürüyor. Ekipler, Koçyiğit\'in cep telefonuna ait HTS (görüşme ve sinyal trafiği) kayıtlarını inceleyerek, ona yardım edebilecek kişileri tespit etmeye çalışıyor. Koçyiğit\'in gözaltına alınan annesi, eşi ve komşuları bir kadın ile bir erkeğinde sorgusu sürdürülüyor. Olay yerindeki araç iziyle Uğur Koçyiğit\'in aracına ait iz de eşleşirken, şüphelinin Eylül\'ü boğarak, öldürdüğü tahmin ediliyor. Eylül\'ün kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu\'nun raporunda belli olacak.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)

MÜZİSYENİN CENAZESİ ANKARA\'DA TOPRAĞA VERİLECEK (ek)

3)METİN KOR\'UN CENAZESİ ANKARA\'YA GÖTÜRÜLDÜ

Müzisyen Metin Kor\'un cenazesi ağabey Kemal Kor, kuzenleri ve müzisyen arkadaşları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morgundan alınarak önce Uncalı Mezarlığı\'na götürüldü. Kor\'un cenazesi, burada kefenleme işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara\'ya götürüldü. Kor\'un cenazesi yarın ikindi namazında toprağa verilecek.

4)SURİYELİ GRUP İLE ECZACILAR ARASINDA \'MUADİL İLAÇ\' KAVGASI: 4 YARALI

MERSİN\'in Tarsus ilçesinde istediği ilaç yerine eşdeğerini veren eczacılarla, Suriyeliler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı. Kavga, saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi\'nde meydana geldi. Tarsus Devlet Hastanesi\'nin karşısındaki nöbetçi eczaneye gelen Suriye uyruklu kişi, doktorun yazdığı ilaçları almak için reçeteyi çalışanlara verdi. Çalışanlar, ilaçlardan birinin olmadığını, muadilini verebileceklerini söyleyince tartışma çıktı. Diğer vatandaşların araya girmesiyle tartışma sonlandı.Eczaneden ayrılan Suriyeli, bir süre sonra kalabalık bir grupla geri geldi. Parke taşları ile eczaneye saldıran grup, çalışanlarından 4 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 3 Suriyeliyi gözaltına aldı. Yaralanan çalışanlar ise Tarsus Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Kaya\'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay anı, saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ECZACILAR BİRLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, Türk Eczacılar Birliği\'nden olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan saldırı kınanırken, şu görüşlere yer verildi:

\"Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi sağlıkta şiddet toplumsal bir sorundur. Her geçen gün daha da kronik bir hal almaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette karşı kamu otoritesi acilen kapsamlı önlemler hayata geçirilmelidir. Özellikle nöbet hizmeti esnasında kolluk kuvvetlerinin devriye gezerek eczanelerin güvenliğini sağlaması hususunda İçişleri Bakanlığı\'na bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Türk Eczacılar Birliği olarak üzerinde ısrarla durduğumuz muadil/eşdeğer ilaç konusunda toplumun aydınlatılması ve bu konunda toplumun bilinçlendirilmesi elzemdir. Muadil/eşdeğer ilaç, güvenilir ilaçtır. Orijinali ile eşdeğeri arasında ilacın yarattığı etki açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı\'ndan talebimiz; eşdeğer ilacın önemi konusunda kamuoyu oluşturmaya yönelik adımlar atılmasıdır.\"

5)OTOMOBİLİN KALDIRIMDAKİ 2 KADINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

ADAPAZARI\'nda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza dün sabah saatlerinde, Adapazarı\'nın işlek caddelerinden bir olan Maltepe Mahallesi\'ndeki Orhangazi Caddesi\'nde meydana geldi. S.A. idaresindeki 41 PR 104 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda sağa-sola savrulan araç, bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan iki kişi birkaç metre savrularak yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza anı yol üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin savrularak karşıdan karşıya geçip kaldırıma ulaşan iki kadına çarpması, 2 kadının havaya fırlayarak takla atıp savrulması yer aldı. Bu sırada kaldırımda olan ve kazaya tanıklık eden vatandaşların ellerin başlarına götürüp donup kaldığı ve yardıma koştukları kameraya yansıdı. Hastanede tedavi gören iki kişin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6)YKS\'YE YETİŞMEK İSTERKEN KAZA YAPTILAR: 4 YARALI

SİVAS\'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) ikinci oturumuna girecek 2 öğrencinin de bulunduğu otomobil ile, özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi YKS\'ye girecek Samet Malatyalı idaresindeki 58 BZ 965 plakalı otomobil ile Yüksel Şahin (43) yönetimindeki 58 H 0113 plakalı özel halk otobüsü cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada her ımı sürücü ile otomobilde bulunanlardan YKS\'ye girecek Oğuz Kağan Ünal ve sürücünün babası Ömer Malatyalı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

7)FOÇA\'DA DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI

İZMİR\'in Foça ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kara ve denizdeki törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtı\'nın bulunduğu Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen ilk tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Foça Liman Başkanlığı çelenginin sunumuyla devam etti. Foça Liman Başkan Vekili Mustafa Çankaya, törendeki konuşmasında kabotajın anlamı ve önemine dikkat çekerken Ulu Önder Atatürk\'ün öngörüsünü vurguladı. Çankaya, \"Osmanlı İmparatorluğu\'nun ticareti geliştirmek amacıyla yabancılara sağladığı ayrıcalıklarla başlayan kapitülasyonlar süreci her yabancı geminin vergi ödemeden serbestçe ticaret yapmasına, liman ve tersanelerin yabancıların denetimine geçmesine, kıyılardaki balıkçılık ve süngerciliğiğn el değiştirmesine kadar varmıştır. Büyük Önder Atatürk\'ün \'Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmaz\' görüşü doğrultusunda kabul edilen ve kapitülasyonlarla kaybettiğimiz denizcilik haklarımızı yeniden kazandıran Kabotaj Kanunu\'nun 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmesiyle bugün Denizcilik ve Kabotaj Bayramı\'nı 92\'nci kez kutluyoruz. Denizlerimiz ticareti, balıkçılığı, turizmi, deniz dibi kaynakları, güvenlik unsurları ile komplike bir yapıdır. Son 10 yılda denizcilik sektöründe teknik ve idari konularda önemli başarılara ulaşılmıştır. Gemilerimiz yabancı ülkelerdeki denetimler açısından beyaz bayrak ülkesi haline gelmiş, limanlarımız Doğu Akdeniz bölgesi itibariyle en önemli destinasyonlardan biri olmuştur. ÖTV\'siz yakıt anlamında sadece Foça Limanı\'nda 2017 yılında 1 milyon 900 bin TL\'lik katkı sağlanmıştır. Gemi adamı sayısında dünya genelinde Çin\'den sonra ikinci sıradayız. İzmir\'de denizciliğin gelişmesi için limanlar ve bağlama yerleri yapımları devam etmektedir\" dedi. Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Foça Belediye Başkan Vekili Serdar Tunçbay, bazı belediye meclis üyeleri, daire ve şube müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşların katıldığı tören denizde devam etti. \'Nazarım\' adlı gezi teknesiyle Küçükdeniz Limanı\'na gelindi. Gemide Atatürk ve silah arkadaşları ile deniz şehitleri için tekrar saygı duruşunda bulunulduktan sonra denize anma ve saygı çelengi bırakıldı.

Foça\'daki kutlamalar saat 17.00\'de Küçükdeniz Limanı\'nda yapılacak geleneksel denizcilik yarışmaları ile devam edecek.

8)SINAVA GİRECEĞİ BİNANIN TUVALETİNDE İNTİHARA KALKIŞTI

KONYA\'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) dün yapılan birinci oturumu başarısız geçen R.B. (18) adlı kız öğrenci, bugün ikinci oturuma gireceği binanın tuvaletinde bıçağı karnına saplayarak intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan R.B.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü\'nde meydana geldi. Özel bir liseden mezun olan R.B., YKS\'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı\'na (AYT) gireceği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasına gitti. Sınava başlamadan önce tuvalete giden R.B., burada yanında getirdiği meyve bıçağını karnının sağ bölgesine sapladı. Yaralanan genç kızı fark eden görevliler, ambulans çağırdı. Aynı kampüsteki Tıp Fakültesi\'nde tedaviye alınan R.B.\'nin karnında yaklaşık 2 santimetrelik kesi oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MEYVE BIÇAĞINI KEMERİNİN İÇ KISMINDA SAKLAMIŞ

R.B., polise verdiği ilk ifadesinde dün yapılan Temel Yeterlilik Testi sınavının başarısız geçtiğini belirterek, \"Dün girdiğim sınavım başarısız geçti. Bugün girdiğim sınavım da kötü giderse ailem üzülecek ve onları mahcup edeceğimden korktum\" dedi.

R.B., meyve bıçağını kemerinin iç kısmına saklayarak arama noktasından geçtiğini söyledi.

9)SANDIKLI PATATESİ, TEZGAHTAKİ FİYATLARIN ATEŞİNİ DÜŞÜRECEK

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde, ilk patates sökümüne başlandı. İlk patatesler, büyüklüğüne göre 50 kuruş ile 1,5 lira arasında alıcı buldu. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, Sandıklı patatesinin piyasaya çıkmasıyla pazar tezgahındaki fiyatların da rayına oturacağını kaydetti.

Son günlerde patates fiyatları, pazar tezgahlarında 5- 6 liraya yaklaşırken, Türkiye\'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı\'da hasat sezonu başladı. İlçeye bağlı Alagöz köyünde hasat edilen patatesler, çuvallara konurken, büyüklüğüne göre de fiyatlandırıldı. Buna göre, birinci grup patates 1,50 liraya, ikinci grup 75 kuruşa, üçüncü grup da 50 kuruş civarında tüccara satılmaya başlandı. Söküm dönemi yaklaşık 4 ay sürecek Sandıklı patatesinin piyasaya çıkmasıyla birlikte pazar tezgahlarında patates fiyatlarındaki ateşin düşmesi bekleniyor.

\'FİYATLARIMIZ NORMAL\'

İlçedeki ilk patates sökümünü yapan üretici Ahmet Çetinkaya, \"Patatesi yetiştirdik. Allah nasip etti, sattık. Gördüğünüz gibi patatesimiz iyi. Sattığımız tüccar da iyi. Sandıklı Ovası\'nda ilk sökümü biz yapıyoruz. Fiyatlarımız da normal. Bu yılı kurtaracak şekilde\" dedi.

\'ÇİFTÇİNİN ELİNE GEÇEN PARA CÜZİ\'

Çetinkaya\'nın oğlu Mevlüt Çetinkaya da \"Fiyatlar toprak altında 1,50 lira civarında. Bu fiyatlar çiftçiyi ancak kurtarıyor. Son 3 yıldır da zarar ettiğimiz için bu fiyatlar çok da yüksek değil. Pazardaki maliyet bizi ilgilendirmiyor. Burada çiftçinin kazancı önemli. Çiftçi haberlerdeki gibi afaki para kazanmıyor. Çiftçinin eline geçen para cüzi miktarda. Rekolte de normal. Dekar başı 3,5 ton civarında\" diye konuştu.

\'FİYATLAR OTURACAK\'

Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız ise şunları söyledi:

\"İlçemizde patates hasadı başladı. 15 gün önce ilçemizde patates hasadı başladığında fiyatların oturacağını söylemiştik. Şimdi o pozisyona geldik. Büyükten küçüğe ürettiğimiz patatesler birinci, ikinci ve üçüncü diye üçe ayrılır. Tabii pazardan alan vatandaş bunun numarasını bilmez. Piyasada birinci olan patates 1,50 lira, ikinci onun yarısı ve üçüncü patates de 2 numara patatesin yarısı şeklinde tarlada satılır. 1 numara patates kumpirliktir. Tüccar üreticiden alırken 1 ve 2 numaralı patatesi alıyor. Pazarlarda 2 ve 3 numara olan patates satılır. Pazarlarda 1 numaralı patates pek bulunmaz. 1 numaralı patatesler turizm bölgelerine gider.\"

\'İTHALAT DA HER ZAMAN ÇÖZÜM DEĞİL\'

Tarlada yetişen ürünün pazarda 5 ya da 6 katına satılmasının sorumluluğunu çiftçiye yüklemenin doğru olmadığını kaydeden Yıldız, \"Üretim yapmazsak sürekli ithalat yaparız. Bizim üretmemiz lazım. Ne kadar üretim olursa ülkenin ekonomisine o kadar katkı sağlarız. Ülkenin patates ihtiyacının yüzde 20\'ye yakınını Sandıklı karşılıyor. Sandıklı patatesinin çıkmasıyla pazarlarda da fiyatlar oturacaktır. İlçemizde 3 ya da 4 ay patates sökümü yapılır. Ülke geneli de Sandıklı patatesinin çıkmasını bekliyordu. Sandıklı da \'Bismillah\' dedi. İnşallah iyi olur. Her zaman söylüyoruz. Bizim rahatsızlığımız üreticiden alınanın pazarda 5 ya da 6 katına satılması. İthalat da her zaman çözüm değil. Her şeyi ithal edersen böyle sorunlar çıkar. Bak köylerimiz boş. Köylerimiz boşalıyor. Her şey dışarıdan gelirse biz üretimden vazgeçeriz. O zaman da patatesin fiyatındaki gibi durumlar ortaya çıkar\" diye konuştu.

10)KIRSAL PAZARDA ROMAN HAVALI ‘GASTRONOMİ FESTİVALİ’

EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası ile Bulgaristan\'ın Haskovo Ticaret Odası, Sınır Ötesi İşbirliği projesi kapsamında iki ülkenin lezzetlerinin tanıtılması için \'Trans Gurme Tur\' adı altında AB projesi yaptı. Edirne\'ye gelen bir grup Bulgar gurme, davul zurna eşliğinde göbek atıp pazarı gezdikten sonra kentin meşhur lezzetleri tava ciğer, peynir, kurabiye ve köylü kadınların hazırladığı yiyeceklerin tadına baktı. Edirne ile Bulgaristan\'ın Haskovo kenti Ticaret ve Sanayi odaları, iki ülke lezzetlerinin tanıtılması için ortak Sınır Ötesi İşbirliği projesi hazırladı. Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri proje kapsamında Edirne\'de köylü kadınların hazırlayıp satışa sunduğu yiyeceklerin satıldığı \'Kırsal Doğal Pazar\'da düzenlenen gastronomi festivali katıldı. Bulgar yöneticilerin yanı sıra festivali Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Haskovo Ticaret Odası üyesi Mako Arnovdov, Edirneli üretici kadınlar ve halk katıldı.

GÖBEK ATIP, GURNELİK YAPTILAR

Festival kapsamında Türk ve Bulgar bir grup gurme, köylü kadınların hazırladığı yiyeceklerin satıldığı stantları gezdi. Davul zurna eşliğinde Roman havalarında, gurmeler köylü kadınlarla birlikte dans edip göbek attı. Programında açılışında konuşan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne\'de turizmi geliştirmek istediklerini belirterek, \"İki ülke Ticaret ve Sanayi Odaları olarak lezzetlerimizi tanıtmak için böyle bir proje hazırladık. Edirne\'nin çok sayıda festivali var. Bizde buna gurme festivalini ekleyerek turizme katkı sağlamak istiyoruz\" dedi.

Haskovo Ticaret Odası üyesi Mako Arnovdov da festivalin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştireceğini düşündüğünü ifade ederek katılımcılara teşekkür etti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Kırsal Doğal pazarı 2.5 yılda 10 kadından 100\'e çıktığını ifade ederek, \"Burada köylü kadınlarımız kenti ürettiği yiyecekleri satıyor. Erkeklerde kadınlara yardım ediyor. Buraya yeni bir format vermek gerekiyor, yeni düzenleme yapmak gerekiyor. Bu anlamda da Ticaret ve Sanayi odamız Bulgaristan ile birlikte bu pazarı gastronomi fuarına döndürmeye başladı. Bu da doğru bir yaklaşımdır bunu destekleyeceğiz\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından projeye katılan iki ülkenin gurmeleri, köylü kadınların hazırladığı yiyecekleri ve kentin meşhur lezzeti olan Edirne Tava Ciğer, beyaz peyniri, kurabiye ve tatlıların tadına baktı. Festivalde ücretsiz olarak dağıtılan tava ciğeri almak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

