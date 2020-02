DHA YURT BÜLTENİ-6

1)MANİSA TARZANI, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE UNESCO\'YA TAŞINACAK

MANİSA\'da yaklaşık 60 bin ağaç diken doğa aşığı Manisa Tarzanı Ahmed Bedevi, ölümünün 55\'inci yıldönümünde mezarı başında anıldı. Araştırmacı- Yazar Metin Erdoğan, Manisa Tarzanı\'nın dünyanın ilk çevreci insanı olabileceğini belirterek, Birleşmiş Milletlere ve UNESCO\'ya taşımak için girişim başlatacaklarını söyledi. Manisa\'da çevre dostu Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi ölümünün 55\'inci yıldönümünde Çatal Mezarlığı\'nda mezarı başında anıldı. 1963 yılında hayatını kaybeden İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Bedevi, Manisa\'da yaşadığı dönem içinde kente diktiği ağaçlarla tanınıyor. Türkiye\'nin ilk çevreci kişisi olarak bilinen Manisa Tarzanı\'nın mezarı başındaki anma törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, AKUT gönüllüleri, bisikletçiler, Manisa Tarzanı\'nın arkadaşları, Araştırmacı Yazar Metin Erdoğan ve çocuklar katıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden Hüseyin Köroğlu, Manisa Tarzanı\'nı mezarı başında anlattı. Ardından mezarın başında Kuran\'ı Kerim okundu ve dualar edildi.Manisa Tarzanı ile birlikte vakit geçiren arkadaşı Ali Haydar Aksakal da, anma programında Bedevi\'nin doğa sevgisini anlattı. Anmaya katılan Araştırmacı Yazar Metin Erdoğan ise, Manisa Tarzanı\'nın dünyanın bilinen ilk çevreci insanı olabileceğini söyleyerek, \"Ben 4 yıldır bu konuda araştırma yapıyorum. Tarzan\'dan daha ileride bir çevreci insan görmedim. Tarzan\'ın Manisa\'da, Türkiye\'de ve dünyada tanıtılması lazım. Birleşmiş Milletlerin Dünya Çevre Konferansı var. Bizim Birleşmiş Milletlere Tarzan\'ı tanıtmamız gerekiyor. Benim bu konuda girişimlerim olacak. Tarihçilerin ve doğaseverlerin desteğiyle Tarzan\'ı, Birleşmiş Milletlere ve tüm dünyaya tanıtmış olacağız\" diye konuştu.

Yalova\'daki Atatürk\'ün Yürüyen Köşkü\'nün tanıtımı için çalışmalar olduğundan da bahseden Erdoğan, 2016 ve 2017 yıllarında başvurular yapıldığını, bu yıl Mart ayında da tekrar başvurulduğunu belirterek, \"Atatürk\'e ait Yürüyen Köşkün Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne girmesi için çalışıyoruz. Atatürk bir ağaç dalı kesmemek için raylar üzerinde köşkü 5 metre kaydırmıştır. Bu dünya tarihinde bir ilktir. Yalova Belediyesi ile yaptığımız işbirliğiyle bu yapının, kültür mirası olarak tescillenmesi için biz çalışmalarımızı başlattık. Manisa Tarzanı\'nı da UNESCO nezdinde tanıtmaya çalışacağız\" dedi.

2)LAZER EPİLASYONUN ARDINDAN VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

İZMİT\'te, bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran Y.K.\'nin (29) kollarında, karnında ve sırtında 1\'inci derecede yanıklar oluştu. Y.K. güzellik merkezi hakkında savcılığa şikayette bulundu.

İzmit Hürriyet Caddesi\'nde bulunan bir güzellik merkezine giden Y.K., lazer epilasyon yaptırdı. Epilasyonun ardından Y.K.\'nin kollarında, karnında ve sırtında yanıklar oluştu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne giderek tedavi olan Y.K.\'nin vücudunda 1\'inci derecede yanık oluştuğu tespit edildi. Bir kafede çalışan Y.K., Cumhuriyet Savcılığı\'na giderek güzellik merkezinden şikayetçi oldu.

Epilasyon sırasında acı yaşadığını söyleyen Y.K., \"Kollarımı almaya başladığında canımın çok yandığını görevli arkadaşa söyledim. Bana hassas bir dönemde olduğum için canımın yandığını söylediler ve işlem yapmaya devam ettiler. Ben ilk defa oraya gitmiyordum, bu 14\'üncü seansımdı ve ilk kez bu kadar acı hissettim. İşlem bittikten sonra beni 15-20 dakika beklettiler odada, başka müşteriye bakmaya gittiler. Ben tekrar canımın acıdığını söylememe rağmen benimle ilgilenen olmadı. Sonra eve geldiğim zaman şiddetli bir ağrı hissettim, göbeğimi açıp baktığımda kızarıklık vardı ve çok şiddetli bir şekilde ağrıyordu, hiçbir şey yapamıyordum, canım çok acıyordu\" dedi.

HASTANEDE DARP EDİLDİĞİMİ ZANNETTİLER

Y.K. hastaneye tedavi için gittiğinde vücudundaki izleri gören doktorların darp edildiğini zannettiklerini belirterek, \"Canım acıdığı için güzellik merkezini aradığımda vücudumu suyla temas ettirmemem gerektiğini söylediler. Sabah kalkıp işe gelmek için üstümdekileri değiştirirken göbeğimin üzerindeki izleri fark ettim. Güzellik merkezinde sadece özür dilediler ama yapabilecekleri de bir şey olmadığını söylediler. Hastaneye gidip tedavi oldum. Acil servisteki doktorlar bana \'Darp mı ettiler. Biri size bir şey mi yaptı? Polisi çağıralım mı?\' dediler. Ben de güzellik merkezinde olduğunu söyledim. Sağ olsun doktorlar yardımcı oldular ve hemen gerekeni yapmamı söyleyip, bana rapor verdiler. 1\'inci dereceden yanık oluşmuş vücudumda\" diye konuştu.

Lazer epilasyon için 2 bin liraya anlaştığını, seanslar halinde epilasyonun yapıldığını ifade eden Y.K., \"Ben 1,5 senedir bu güzellik merkezine gidiyorum ve oraya verdiğim paraların tamamının bana iade edilmesi gerektiğini söyledim. Onlar da böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söylediler. Sadece bir seans ücreti olan 50 TL\'yi verebileceklerini söylediler. Ben de haklarında şikayette bulundum\" dedi.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-

3)MHP\'Lİ YALÇIN: FETÖ\'NÜN ELEMANLARI O AMAÇLARI İÇİN HALA ÇABA SARF EDİYOR

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, FETÖ\'nün kripto elemanlarının 15 Temmuz\'da elde edemedikleri o amaçları için hala çaba sarf ettiklerini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep\'e geldi. Partisinin İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Semih Yalçın, partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Yalçın, FETÖ\'nün kripto elemanların 15 Temmuz\'da ulaşamadıkları amaçları için hala çaba sarf ettiklerini kaydetti. Yalçın, şunları söyledi:

\"Türkiye\'de içte ve dışta oluşturulmuş belli çevreler, Türkiye\'nin istikametinin farklılaştırmak, 15 Temmuz\'da elde edemedikleri o amaçlarına ulaşabilmek için hala çaba sarf ediyorlar. Biz bunlara kripto elemanlar diyoruz. Hala temizlenmemişlerdir. Temizlenmeye devam ediyor. MHP, 15 Temmuz öncesinde söylediği gibi gerçekleri görerek kendi bünyesindeki sıkıntıları aşmıştır. Devletin bekası ve ortak aklın kullanılması noktasında, Gaziantep başta olmak üzere, büyük Türk milletine söz veriyoruz. MHP daima devrede olacaktır. Endişeleri olmasın. 15 Temmuz gecesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli\'nin gösterdiği dik duruşu, MHP\'nin mümessilleri her şartta mutlak surette ortaya koyacaklardır.\"

4)CHP İZMİR ADAYLARINI TANITTI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü, CHP İzmir milletvekili adaylarını tanıttı. Aday tanıtım toplantısında konuşan İl Başkanı Deniz Yücel, CHP’nin bu kez daha fazla milletvekili çıkaracağını düşündüğünü söyledi. Yücel, CHP oylarının İYİ Parti’ye kayacağı yönündeki iddialar için ise, \"CHP seçmeni partisine sahip çıkar. Bizden İYİ Parti’ye kayma yaşanmaz\" yanıtı verdi.

Alsancak semtindeki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına, liste tartışması ile gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili ve 1’inci bölge 1’inci sıra milletvekili adayı Tuncay Özkan, programının yoğunluğu gerekçesiyle katılmadı. Yine CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de rahatsız olduğunu belirterek toplantıda yer almadı. Ayağı kırılan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise, toplantıya koltuk değnekleri ile geldi. Toplantıda, ilk önce adayları tanıtan bir film izletildi. Daha sonra konuşma yapan İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 24 Haziran’da ülkenin kaderini belirleyecek bir seçimle karşı karşıya olduklarını belirtti. Yücel, \"Erken seçim kararı AKP’nin artık toplumun ihtiyacına karşılık vermediğinin ranta, sermayeye dayalı politikaların iflas ettiğinin itirafıdır\" dedi. CHP olarak demokrasi, hukuk, adalete sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Yücel, \"Ülkenin üzerine 16 yıldır çöken AKP iktidarına son vermek ‘Tamam’ demek için bir yola çıktık. Partimizi TBMM’de temsil edecek birbirinden önemli isimler var. Bugün adaylarımızı İzmir kamuoyuna takdim etmek için bir araya geldik\" diye konuştu. 2’inci bölgenin birinci sırasında yer alan ve programa katılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını da değerlendiren Deniz Yücel, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Yücel’in açıklamasının ardından adaylar tek tek söz alarak kendilerini tanıttı. Adayların tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti ve İYİ Parti’nin listelerine yönelik soruya, \"Diğer siyasi partilerin listelerinde de elbette çok değerli isimler vardır. Siyaset ülkeye hizmet etmek için yapılır. Binali Yıldırım geçen seçimlerde belediye başkan adayı olmuştur. İzmir halkı Binali Bey’e görev vermedi. Sonrasında başbakanlık görevi verildi. Bu siyasetin cilvesidir. Binali Yıldırım’ın İzmir’den aday gösterilmesi ve diğer partilerin genel merkez düzeyinde isimleri İzmir’den aday göstermelerinin bizim mücadelemize ve çalışmalarımıza olumsuz bir etkisi olamaz. Onlar da kendi ideolojileri doğrultusunda çalışmalarını yapacak. 24 Haziran günü İzmir halkı takdirini sandığa yansıtacak\" dedi.

\"CHP OYLARI İYİ PARTİ’YE GİDER Mİ?\"

İYİ Parti’nin İzmir’de CHP’nin ulusalcı kanadından oy alabileceği yönünde iddiaların da sorulduğu Yücel, \"Bu seçimin çok farklı dinamikleri var. Bir İYİ Parti faktörü var. İYİ Parti temel olarak MHP ve merkez sağ geleneğinden oluşan bir siyasi parti. Elbette münferit olarak bir takım seçmen tercihlerinde değişiklikler olabilir ama CHP seçmeni bilinçlidir. CHP seçmeni partisine sahip çıkar. Bizden İYİ Parti’ye kayma yaşanacağını düşünmüyorum. İttifak meselesi var\" diye konuştu. Yücel ayrıca, CHP’nin İzmir’de seçim hedefine dair da açıklama yaptı. Şu anda bir yüzde vermenin doğru olmadığını kaydeden Yücel, bunun afaki olacağını belirterek, \"Milletvekili sayısı vermek de aynı olur. Ama CHP’nin geçmişte elde ettiği vekil sayısından daha fazlasını elde edeceğinden düşünüyorum\" diye konuştu.

CHP’nin saha çalışma programlarına dair de açıklama yapan Deniz Yücel, şunları söyledi:

\"Adaylarımız dün itibariyle alana çıktılar. Vatandaşa dokunabileceğimiz her yerde alanda olacak. İl ve ilçelerle koordine halinde çalışma yürüteceğiz. Meclis üyelerimizle, geçmiş yıllarda görev alan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yapılacak tüm çalışmalar İl Başkanlığımızın koordinasyonluğunda yürütülecek. CHP her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir bireyini kucaklayacak çalışmalar yapmıştır. CHP’nin çizgisi bellidir.\"Toplantının ardından adaylar fotoğraf çektirdi, İzmir Marşı’nı söyledi.

5PETROL TANKERİNDE 400 KİLO ESRAR

MERSİN polisi yaptığı başarılı operasyonda doğu illerinden gelen petrol tankerinde 400 kilo esrar ele geçirirken olayla ilgili olarak 5 kişi yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında, doğu illerinden kentte yüklü miktarda esrar getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent girişinde durdurulan bir tankerde yaptığı aramada 65 parça halinde 400 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Tankerde bulunan 2 kişi ve öncülük yaptığı belirlenen araçtaki 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına aldı.Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilerek sorgulanan zanlılar daha sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak adalete teslim edildi.

6)POLONYALI GÜZELLER KEMER\'DE YARIŞTI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde Polonya Foto Models 2018 Yarışması\'nda Polonyalı güzellek birincilik tacını takabilmek için yarıştı. Yarışmayı 23 yaşındaki Patrycja Tuchlinska kazandı.

Türkiye\'de 5\'inci kez düzenlenen Polonya Foto Models 2018 Yarışması, Kemer\'e bağlı Tekirova Mahallesi\'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. 14 finalist, 7 günlük kamp süresinin ardından konakladıkları otelde düzenlenen final gecesinde güzellik tacını takabilmek için jürinin karşısına çıktı. Gece ilk olarak yarışmanın koordinatörü, sunucusu ve aynı zamanda şarkıcı olan Polonyalı Michal Niemiec\'in hayranı olduğu ve tanışmayı çok istediği Tarkan\'ın \'Sevdanın son vuruşu\' şarkısını söylemesiyle başladı. Niemiec\'e güzeller de eşlik ederek dans etti. Ardından sahneye kendi hazırladıkları kostümlerle çıkan güzeller daha sonra da bikinileriyle jüri önüne çıktı. Son olarak sahneye abiye kıyafetlerle çıkan güzeller jüriden puan almaya çalıştı.

Finalde 14 model içerisinden geçen yıl Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Patrycja Tuchlinska birinci oldu. Mutluluğunu gizleyemeyen Patrycja Tuchlinska\'yı diğer finalist arkadaşları tebrik etti. Yarışmanın 4 ayrı sponsoru adına da güzeller seçildi.

