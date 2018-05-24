DHA YURT BÜLTENİ-6

1)141 KİLOMETREKARELİK ALAN TARANDI, SAMET BULUNAMADI

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, cuma günü Manavgat Irmağı\'na düşerek, kaybolan Samet Durmuş Vurkun\'un (5) bulunması için 141 kilometrekarelik alanda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Manavgat\'ın Bucakşeyhler Mahallesi sınırları içinde, 18 Mayıs Cuma günü, ailesiyle gittiği piknikte Manavgat Irmağı\'na düşen Samet Durmuş Vurkun\'u arama çalışmaları sonlandırıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK 08) Timi, AFAD, İHH, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi\'ne bağlı dalgıçlar, su altı arama robotları ve yüzey arama ekipleri tarafından Samet\'in bulunması için 6 gün boyunca ırmakta arama çalışması yapıldı. Ayrıca jandarma ekipleri de helikopterle ırmak kenarında ve sahilde aramalar yaptı. Küçük Samet\'in suya düştüğü yerden Manavgat şehir merkezi girişine kadar yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

ANNE- BABA İYİ HABERİ BEKLEDİ

Çalışmaların bir bölümünü Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muharrem Kurtoğlu da takip ederek, bilgi aldı. Aramalar süresince ekiplerin ikmal yaptığı noktadan bir an olsun ayrılmayan Samet\'in annesi Zeynep ve babası İbrahim Vurkun ise gelecek iyi haberi umutla bekledi.

\'SU ALTI ARAMALARINI SONLANDIRDIK\'

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yapılan çalışmalarda toplam 141 kilometrekarelik alanın hem dalgıçlar hem de su altı arama robotlarıyla tarandığını belirterek, \"Arama ekipleri, çocuğumuzun düştüğü yerden şehir merkezine kadar olan bütün alanın tarandığını, burada olmadığı bilgisini verdi. Manavgat Irmağı\'nın debisi çok yüksek. Irmak üzerinde 2 baraj mevcut. Arama çalışmaları için her gün 12 saat su kesintisi yapıldı. Barajlardaki su seviyesi yükseldi. Suyu salmamız gerekiyor. Su salındığı zaman, su altında arama yapılması mümkün değil. Bu nedenle su altı aramalarını sonlandırdık\" dedi.

ARAMALAR KIYIDA VE DENİZDE SÜRECEK

Aramaların denize kaydırıldığını aktaran Kaymakam Yiğit, \"Bundan sonra denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından hem havadan hem de su yüzeyinden arama yapılacak. Ayrıca ırmak kenarında da yüzeyden aramalarımız devam edecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kıyıdan yapılan yüzey araması

Irmakta yapılan arama çalışması

Robotla arama çalışması

Ailenin endişeli bekleyişi

Albay Muharrem Kurdoğlu\'nun gelmesi

Havadan arama

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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2)YERLİ PATATES ÇEŞİDİ NAHİTA\'NIN TOHUMU 15 ÜLKEYE SATILACAK

NİĞDE\'de üretilen yerli patates çeşidi Nahita\'nın tohumunun 15 ülkeye satılacağı bildirildi.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda Enstitü Müdürü Uğur Pırlak ve Ar Tarım Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak arasında yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı. Uğur Pırlak, sözleşme ile birlikte Nahita adlı patates çeşidinin Türkiye’de bir ilk olarak ihracının gerçekleşeceğini söyledi. Pırlak, \"Yapacağımız sözleşme ile birlikte Nahita adlı çeşidimizin Türkiye’de bir ilk olarak yabancı ülkelere satışı gerçekleşecek ve bu bağlamda da biz burada yurt dışı satış sözleşmesini imzalıyoruz. Nahita adlı çeşidimiz Ar Tarım tarafından Türkiye’de yine bir ilk olarak 15 ülkede deneme dikimine gidecek. Ve bu vesileyle bu çeşidimiz yabancı devletlere satışı gerçekleştirilen ilk yerli çeşit olma unvanını da almış olacak\" dedi.

\'BÜTÜN DÜNYAYA TANITACAĞIZ\'

Ar Tarım Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak ise \"Türkiye’de yıllarca üzerine çalışan bir çeşidi artık yalnız ülkemize değil bütün dünyaya tanıtacağız. İlk aşamada, bu hasadın ürünlerini gelecek sene Avusturya, Hollanda ve Fransa’ya denemeler için göndereceğiz ardından da Belçika, İtalya, İspanya, Romanya, Polonya bir de Hırvatistan onun ardından da Fas’a gidecek, son aşamada da Kenya ve Brezilya’ya. Bu çalışma bizim için çok önemli. Zira yerli bir patatesi ilk defa dünyanın tanımasıdır bu.\"

Görüntü Dökümü

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-İmza töreninden görüntü

-Patateslerden görüntü

-İmza atılırken görüntü

-Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pirlak’ın konuşması

-Ar Tarım Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak’ın konuşması

-Patates deposundan görüntü

-Nahita çeşidinden görüntü

-Detay görüntüler

Süre: 03\'33\" Boyut: 227 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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3)İNCİRLİK ÜSSÜ\'NDE PİST BAKIMI HAREKETLİLİĞİ

ADANA\'da ABD 39\'uncu Kanat Komutanlığı\'nın da bulunduğu İncirlik Üssü\'nde pist bakım, onarım ve düzenleme çalışması yapılıyor.

Suriye ve Irak\'taki DEAŞ\'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar\'ın uçakları ile Türk Hava Kuvvetleri\'ne bağlı 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü\'nde, sabah saatlerinden itibaren iş makineleriyle birlikte pist düzenlemesi yapıldığı gözlendi. Bazı askeri araçların yanı sıra kamyonların ve kepçelerin pist başındaki çalışmasına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İncirlik Üssü\'yle ilgili kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rutin bir pist bakım, onarım ve düzenleme çalışması yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- İncirlik Üssü\'ndeki pist bakım, onarım ve düzenleme çalışmasından görüntüler

SÜRE: 54\" BOYUT: 56 MB

Haber: Yusuf BAŞTUĞ- Kamera: ADANA, (DHA)

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4)BİNGÖL\'DE 33 ŞEHİT ASKERE ANMA

BİNGÖL\'de 1993 tarihinde, PKK\'lı teröristlerce şehit edilen silahsız 33 asker, bugün düzenlenen törenle anıldı. O tarihde jandarma harekat timinde yeralan Yüksel Yerlikaya da Antalya\'dan gelerek katıldığı törende, duygusal anlar yaşadı.

24 Mayıs 1993 yılında Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkinde, yol kesen PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 asker, Anıttepe\'de düzenlenen törenle anıldı düzenlendi. Törene, Vali Ali Mantı, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Bingöl Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program, daha sonra Kuran\'ı Kerim tilaveti ve 33 şehit için yaptırılan, her birinde isim ve soy isimlerinin yazıldığı temsili mezar taşlarının üzerine çiçek bırakılmasıyla sona erdi. Törenin ardından gazetecilere konuşan Vali Mantı, \"Aradan 25 yıl geçmesine rağmen şehitlerimizin acısı yüreklerimizde taze bir şekilde duruyor. Bu şehitlerimiz vatan için, din için, millet için, bayrak için canlarını feda ettiler. Onlar inşallah şehitlik mertebesinde, rabbimizle beraberler. İnşallah ülkemiz ve milletimiz kutsal değerleri uğruna her zaman topyekun olarak canını vermeye hazırdır. Ülkemize ezelden, ebede kadar hizmet etmiş tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve selamet diliyorum. Allah ülkemizi ilelebet payidar kılsın\" dedi.

25 YIL ÖNCEKİ OPERASYONU ANLATTI

Antalya\'dan Bingöl\'e gelen ve 25 yıl önce, özel harekat b timinde görev yapan eski asker Yüksel Yerlikaya, duygu dolu anlar yaşadığını söyledi. Görev yaptığı bölgeye ilk kez geldiği için çok mutlu olduğunu, 33 askerin şehit edilmesinin ardından şehitlerin intikamının alındığını belirten Yerlikaya, \"O dönemde, 1993 yılında, burada jandarma özel harekat timinde görev yapmaktaydım. O gün burada operasyondaydık. Operasyon akabinde, akşam saat 5\'te yol kesildiğini duyduk. Yol kesildikten sonra hemen buraya intikal etmeye çalıştık, ancak bize pusu kurdular. Sonrasında 64 askerin kaçırıldığını duyduk. Arama tarama faaliyetleri için dağlara çıktık. Ertesi gün, bu askerlerin bir yerde şehit edildiği bilgisi geldi. O araziye gittik ve 33 şehidimizin cenazesine ulaştık. 2 askeri helikopter ile cenazelerimizi alaya getirdik. Sonrasında operasyonlara devam ettik. Teröristlerden aldıklarımız oldu. Kaçırılan 64 askerimizden 33\'ünü şehit ettikleri için, sağ kalan askerlerimizin kurtarılması için mücadele verdik. Peyderpey bunları aldık. Zor şartlar yaşadık. Bu askerlerimizi de kurtardık, bunların ellerinden ve intikamlarını da aldık. Bu olayı yaşadığımız içim üzgünüm. 25 yıl sonra buraya gelmek istedim. Burada olduğum için çok mutluyum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tören alanından detaylar

-33 er için yaptırılan anıtta göndere bayrak çeken askerler

-asker detayları

-Vali Ali Mantı\'nın konuşması

-Özel Harekat Yüksek Yerlikaya\'nın röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, (DHA)

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5)KARNINDAN 4 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI

AFYONKARAHİSAR\'da karnındaki ağrı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran F.A. (50) adlı kadının karnından 40 santim çapında ve 4 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.Afyonkarahisar\'da oturan F.A., geçen salı günü karın ağrısı, idrar yolları rahatsızlığı ve nefes darlığı şikayetleriyle Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi\'ne başvurdu. F.A.\'nın yapılan muayenesinde karnında kitle olduğu tespit edildi. Hastanın karnındaki kitle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik ve 4 kişilik bir ekip tarafından dün yapılan 3 saatlik ameliyatla alındı. Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik, \"Daha önceden bir teşhis konulmuş. Bir kitleden bahsedilmiş. Geldiğinde çok büyük bir karnı vardı hastanın. Çok da halsiz görünüyordu. Bir takım testler yaptık. Karında bütün batını dolduran büyük bir kitle olduğunu ve alınması gerektiğini söyledik\" dedi.

40 SANTİMETRE ÇAPINDA KİTLE BULUNDU

Yaptıkları ölçümde yaklaşık 40 santimetre çapında bir kitle olduğunu, bunun genellikle rahim bölgesindeki iyi ve kötü huylu kistlere bağlı oluştuğunu aktaran Tiftik, \"Hastamıza risklerini anlattık. Bize güvendi ve 3 saat süren bir ameliyatın ardından operasyonu tamamladık. Büyük bir kesi yapmak zorunda kaldık. Yaklaşık 4 kilo civarında bir solid kitle çıkarttık batından. Ameliyatımız güzel geçti\" diye konuştu.

\'2 YILDIR GİTMEDİĞİMİZ HASTANE KALMADI\'

F.A.\'nın eşi Mustafa A., 2 yıldır tedavi için gitmedikleri hastane kalmadığını aktardı. Hastanelerin ve doktorların risk almadığını kaydeden Mustafa A., operasyonu yapan Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik\'e teşekkür etti.

Sağlığına kavuşacağı ve hastaneden çıkacağı günü bekleyen 3 çocuk annesi F.A. da ağrılarının sona erdiğini ve hastaneden çıkacağı günü beklediğini belirterek, hastane personeli ve doktoruna teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Eşi ve kadından detay

-Hasta kadından detay

-Doktor hastanın başında

-Hasta kadından detay

-Hasta, doktor ve ameliyat ekibinden detay

-Hasta kadın ile röp

-Eşi Mustafa ile röp

-Doktor ile röp

-Kadından çıkan kitleden detay

-Hemşire çıkan maddeyi götürürken

639.85 MB /// 05.46

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)

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6)KURSİYER KADINLAR KOOPERATİF KURUP İŞYERİ AÇTI

ESKİŞEHİR\'de el sanatları kurslarına katılıp sertifika alan bir grup kadın, \'Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletmesi Kooperatifi\'ni kurdu. Kooperatif bünyesinde \'Garaj\' adlı işyeri açan kadınlar yaptıkları el ürünlerini burada satmaya başladı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi\'nin düzenlediği çeşitli el sanatları kurslarına katılan kadınlardan 7\'si, kursu bitirip sertifikalarını aldıktan sonra ilk olarak \'Odunpazarı Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletmesi Kooperatifi\'ni kurdu. Kadınlar daha sonra, kendi ürettikleri hediyelik eşya ve konfeksiyon ürünlerinin satışını yapmak amacıyla tarihi evlerin bulunduğu Orta Mahalle Mücellit sokaktaki tarihi bir konağın garajını işyeri olarak açtı. Kadınların \'Garaj\' adını verdikleri işyerinin açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda davetli katıldı.KazımKurt konuşmasında, \"kadının evdeki boş zamanını ekonomiye katması ciddi bir iştir. Bu hem sosyal açıdan hem de ekonomik açıdan bir ihtiyaçtır. Biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz\" dedi.

\'KADINLARIMIZI KOOPERATİFE BEKLİYORUZ\'

Odunpazarı Kadın Girişimi ve İşletmesi Kooperatif Başkanı Ayşe Akman, açtıkları işyerinde kadınların evlerinde yaptığı ürünleri satışa sunduklarını söyledi. Akman şöyle konuştu:

\"Kooperatifimizi geçen Ocak ayında kurduk. Kooperatifi kurarken 7 kişi ile yola çıktık. Şuanda 26 kişiyiz. Ama her gün üye almaya devam ediyoruz. Kooperatif üyelerimiz çok çeşitli yönlerde çalışıyorlar. Gıdadan, el sanatlarına, hediyelik eşyaya, dikiş gurubumuz var. Çok çeşitli alanlarda ürün yapıyoruz. Dükkanımızın ismini \'Garaj\' koyduk. Çünkü işyerini açtığımız yer tarihi Odunpazarı bölgesinde bir konağın garajı. Garajı biz kendimize dükkan yaptık. Onun için de ismini \'Garaj\' koyduk. Bölgeyi ziyarete gelen turistler dükkanımızı çok beğeniyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Sadece üretmek değil, evde oturmak istemeyen kadınlarımızı kooperatifimize bekliyoruz.\"

Kooperatif üyelerinden Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümü mezunu Merve Altınışık da deri ürünler ve çanta üzerine üretim yaptığını belirtti.

Görüntü dökümü:

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-İşyerinin açılış törenine katılanların,

-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt\'un konuşması,

-İşyerini gezenlerin,

-İşyerindeki el sanatları ürünlerinin,

-Kooperatif Başkanı Ayşe Akman\'ın konuşması,

-Kooperatif üyelerinden Merve Altınışık\'ın konuşması,

-İşyerini dışından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN -ESKİŞEHİR/DHA

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7)SİVEREK\'TE ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE İFTAR

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Belediye Başkanı Resul Yılmaz, şehit ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şehit Suat Aloğlu mesire alanında düzenlenen iftar programına Kaymakam Metin Demirel, Belediye Başkanı Resul Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, İlçe Jandarma Komutanı Hayati Yazıcı, daire amirleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

İftar yemeği öncesi konuşan Belediye Başkanı Resul Yılmaz, \"Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, Ramazan demek birlik, beraberlik ve kardeşlik demek. Öncelikle burada çok değerli şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve aileleri var. Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin mekânı cennet olsun, Gazilerimize minnet ve şükran sunuyoruz, tuttuğumuz oruçların rabbimizin izzeti dergâhında kabul olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum\" dedi. İftar programına katılan şehit ve gazi aileleri Başkan Yılmaz’a davetinden dolayı teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Katılanlar

- Başkan Resul Yılmaz ve davetliler

- İftar sofrası

- Başkan Resul Yılmaz’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 198 MB

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78)GAZİANTEP\'TE 15 BİN KİŞİYE KIYAFET YARDIMI

GAZİANTEP\'te İyilik, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik-Der) tarafından 15 bin ihtiyaç sahibine kıyafet yardımı yapılıyor.

Karagöz Caddesi üzerindeki dernek mağazasında bayram dolayısıyla yetim çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı yapıyor. 20 gün boyunca açık kalacak mağazaya aileleriyle gelecek olan çocuklar, reyonlardan istedikleri kıyafetleri seçebilecek. Dernek görevlilerinden Elif Aksu, bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim çocuklara kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi. Çocukların mağazadan kıyafet alırken alışveriş yapar gibi olduklarını ve söyleyerek, \"15 bin çocuğu Ramazan bayramına kadar giydirmeyi hedefliyoruz. Herkesin mutlu bir bayram geçirmesi istiyoruz. Burada mühim olan çocukların buradan kıyafet alırken rencide olmaması. Çocuklar alış-veriş yapar gibi mağazaya gelip istediklerini alıyorlar. Bunun haricinde yine Ramazan boyunca 5 bin ihtiyaç sahibi aileye de yardım paketi vereceğiz\" dedi.

İylikder Bölge Sorumlusu Talip Çelik ise, \"Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde çocukların ve annelerin bayramlık kıyafetlerini veriyoruz. Kasım ayında da kışlıkları veriyoruz. Toplamda 40 bin kişiye kıyafet desteği veriyoruz. İnşallah bu Ramazan\'da da 15 bin çocuğu giydireceğiz. Bu 2-3 bin aile yapıyor anneleriyle beraber\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Yardım mağazası

- Yardım alan insanlar

- Elif Aksu\'nun konuşması

- Galip Çelik\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148 MB

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9)SAMSUN\'DA BİN YILLIK DEV ÇINAR

SAMSUN\'da bulunan ve yapılan incelemede yaşının 970-1170 olduğu belirtilen çınar ağacı, büyüklüğü ile görenleri şaşırtıyor. Tekkeköy Belediyesi, ağacın tescil edilip, koruma altına alınması için çalışma başlattı.

Samsun\'un Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi\'nde bulunan dev çınar ağacının yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık yaşının 970-1170 olduğu belirtildi. Hamit Akbaş\'a ait bahçede yer alan çınar ağacı, bölgenin simgesi haline geldi. Çınar ağacının tescil ettirilip turizme kazandırılması için ise Tekkeköy Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın, \"Anıt ağaçlar bir bölge için çok önemli geçmiş hafızalarıdır ve korunmaları gerekmektedir. Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesi\'ndeki çınar ağacı 657 yıllık tescilli bir ağaç. İlkadım sınırları içinde Yalı Camisii bahçesinde 350 yıllık bir anıt ağaç daha var. Tekkeköy\'de de Hamzalı Mahallemizde bir çınar ağacı var. Tescilli değil tescil edilmesi için biz belediye olarak çalışmalara başladık. Mülk sahibinin ifadesine göre 10 yıl önce Ankara\'dan oraya gelen bilim adamları ağacın 1170 yıllık olduğunu söylemişler. Yine yaklaşık 5 yıl önce başka bir üniversiteden gelen akademisyenler de en az 970 yaşında olduğunu söylemişler. Bu çok ciddi bir rakam. Biz de bu ağaçla ilgili araştırma yaptık. Doğal sit alanları yasayla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na devredildiği için biz orayı aradık. Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Şube Müdürlüğü ile diyaloga geçtik. Önümüzdeki hafta içi devam edecek bir süreçte bu ağacın tescillenmesi, net yaşının belirlenmesi hatta korumaya alınması için bir süreç başlattık. Burayı turizm potansiyeli açısından da değerlendirmeye alacağız. Bu ağacı ilçemiz adına turizme kazandırmak istiyoruz\" diye konuştu.

\'YIKILMAMASI İÇİN ÇELİK HALATLARLA BAĞLADIK\'

Ağacın bulunduğu bahçenini sahibi Hamit Akbaş (68), \"Bu ağaç için bilim adamları buraya geliyor. Biz bu ağaca gözümüz gibi bakıyoruz. Koruyoruz. Dedem bize bu ağacı anlatırdı. Ne kadar büyük ve yaşlı olduğunu söylerdi. Ağaç çok büyük dalları olduğu için yıkılmaması için gövdedeki 3 ana bölümü çelik halatlarla birbirine bağladık. Benim bu ağaca duam Allah ona uzun ömürler versin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ağaçtan yakın ve uzaktan gövde ve dallardan detaylar

-Röportajlar

(SÜRE:3.59 Dk) (BOYUT:447.99 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)