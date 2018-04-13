DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KILIÇDAROĞLU: OHAL İÇİN BUGÜN KARAR ALMIŞLAR 3 AY DAHA UZATIYORLAR (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL\'in tekrar uzatılacağını bildirerek, \"OHAL için bugün karar almışlar 3 ay daha uzatıyorlar. İçişleri, Adalet Bakanı \'FETÖ\'yü temizledik\' diyor. Temizlediyseniz niye OHAL? Kimin için ilan ediyorsunuz. Muhalifler için bizim için. \'Sen neden doğruları söylüyorsun?\' diye. FETÖ\'nün bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturan, devletin kozmik odasını onlara açan zattır. Gücün kime yetiyor garibana yetiyor. Bunlarda din iman da yok. Ellerinden gelse IŞİD gibi yere yatırıp kesecekler. IŞİD\'ten ne farkı var bunların? 10 binlerce kişiyi mağdur ettiniz. Dayısı, siyasi gücü, parası olan çıktı. Garibanlar içeride hiç birisinin de FETÖ ile ilgisi yok doğruları söyledikleri için içerideler. 1 milyona yakın mağdur yarattılar. Mazlumların yanındayız\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya\'da Belediye Başkanları Toplantısı\'nda konuştu.

\"SAVCILARA TALİMAT VERECEKSİN \'KILIÇDAROĞLU İÇİN FEZLEKE HAZIRLAYIN\'\"

Kılıçdaroğlu, \"Oturacaksın her türlü dümeni çevireceksin. Savcılara talimat vereceksin \'Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın.\' Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Hazırlatmazsanız. Sanıyorlar ki fezleke hazırlanacak geri adım atacağız. Bir milim geri adım atmayız\" dedi.

\"DOLAR ALDI BAŞINI GİDİYOR. BANKADA DOLARI OLAN KAZANIYOR\"

Döviz artışına ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Türkiye\'nin beka sorunu var. Sorunu yaratan da Ankara\'daki beyler. Cebini, yandaşlarını düşündükleri için Türkiye bu halde. Dolar aldı başını gidiyor. Banka\'da Doları olan kazanıyor. Bu beyler, din iman edebiyatı yapıp akşam elinde viski kadehi ile sohbet edenlerdir bunlar. Bunların din iman millilik ile uzaktan yakından ilgisi yok. Bunların tamamı gayri milli. Kimin döviz hesabı var? Ankara\'daki beylerin döviz hesapları var. Türkiye\'de ortaya açıklanmasın diye yurt dışında Dolar hesabı açıyorlar\" dedi.

\"OHAL İÇİN BUGÜN KARAR ALMIŞLAR 3 AY DAHA UZATIYORLAR\"

OHAL\'in tekrar uzatılacağını bildiren Kılıçdaroğlu, \"OHAL için bugün karar almışlar 3 ay daha uzatıyorlar. İçişleri, Adalet Bakanı \'FETÖ\'yü temizledik\' diyor. Temizlediyseniz niye OHAL? Kimin için ilan ediyorsunuz. Muhalifler için bizim için. \'Sen neden doğruları söylüyorsun?\' diye. FETÖ\'nün bir numaralı siyasi ayağı defalarca söyledim bir kere daha söylüyorum; sarayda oturan, devletin kozmik odasını onlara açan zattır. Gücün kime yetiyor garibana yetiyor. Bunlarda din iman da yok. Ellerinden gelse IŞİD gibi yere yatırıp kesecekler. IŞİD\'ten ne farkı var bunların? Zaten düne kadar IŞİD\'İ terör örgütü olarak dahi görmüyorlardı destek veriyorlardı. 10 binlerce kişiyi mağdur ettiniz. Dayısı, siyasi gücü, parası olan çıktı. Garibanlar içeride hiç birisinin de FETÖ ile ilgisi yok doğruları söyledikleri için içerideler. 1 milyona yakın mağdur yarattılar. Mazlumların yanındayız\" diye konuştu.

\"52 ŞEHİDİMİZİN KANI KURUMADAN DAVUL ZURNA KLARNET İLE EĞLENMEYE GİDİYORLAR\"

Kılıçdaroğlu, \"Afrin\'e asker gönderdik. 52 şehidimizin kanı kurumadan davul zurna klarnet ile eğlenmeye gidiyorlar. Bunu söylerim çünkü ben şehitlere, gazilere saygılıyım. Onlar başımızın tacı. Onların kanı üzerinden siyaset yapmak alçaklıktır. Garibanların kanı üzerinden siyaset yapacaksın kendi çocuklarını askere göndermeyeceksin. Niye kendi oğlunu göndermiyorsun madem yüce mertebe?\" dedi.

\"2019 BİR DÖNÜM NOKTASIDIR. 2D VAR; BİR DİKTATÖRLÜK BİR DEMOKRASİ\"

Kılıçdaroğlu, \"2019 bir dönüm noktasıdır. 2D var; bir diktatörlük bir demokrasi. Bu ülkenin nüfusunun en az yüzde 60\'ı 2019\'da demokrasiden yana tavır alacaktır. Yüzde yüz eminim. Yeter ki sandıklara sahip çıkalım. Onun da sözünü verdim. Yaklaşık 6 aydır çalışıyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü

--------------------------

-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: KONYA (DHA)

============================================================

NİĞDE\'DE \'ALDATMA\' CİNNETİ; EŞİNİ VE KUZENİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ (EK)

2)OTOPSİ TAMAMLANDI

Niğde\'de aldatma iddiasıyla meydana gelen olayda hayatını kaybeden Yasin Gündoğan, eşi Rezzan Gündoğan ile kuzeni İshak Gündoğan\'ın cenazeleri için Adana Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapıldı. Yakınları tarafından teslim alınan 3 cenaze Divarlı beldesine götürüldü. Kuzenlerin cenazeleri Divarlı\'da Rezzan Gündoğan\'ın cenazesi ise komşu Yazıhüyük köyünde toprağa verileceği bildirildi.

JANDARMA ÖNLEM ALDI

Öte yandan jandarma ekipleri, intihar eden katil zanlısı Yasin Gündoğan ile eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğü kuzeni İshak\'ın yan yana olan evlerinde yeni bir olay yaşanmaması için önlem aldı. Aileler, iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Yasin Gündoğan\'ın evinin önündeki kalabalıktan görüntüler

- Amcasının oğlu İshak Gündoğan\'ın marketinden görüntü

- Jandarmanın ve jandarma aracından görüntü

- Jandarma aracının gidişi

- Cenaze aracının Adana Adli Tıp Kurumu morgundan çıkarken görüntüsü

- Aracın gidişi



SÜRE:01\'26\" BOYUT:88 MB

Haber-Kamera:Ali KADI-Veysel DOGUÇ/NİĞDE-ADANA,(DHA)

=======================================================

3)MEHMET ŞİMŞEK: KRİPTO PARAYLA DOLANDIRICILIK ŞİKAYETİ YOK



BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bitcoin ve benzeri uygulamaların ne olarak sınıflandıracağı konusunda küresel düzeyde halen bir uzlaşıya varılamadığını, mevcut durumda kripto paralarla yatırımlar sonucunda dolandırıcılık mağduru olunduğuna dair kurumlara intikal eden herhangi bir ihbar ve şikayet bulunmadığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun, kaç farklı kripto para birimi olduğu, kripto paralarla yapılan yatırımların Türk lirası hacmi, bu paralarla yapılan dolandırıcılığın önlenmesi ile yapalan çalışmalar ile ilgili yazılı soru önergesini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yanıtladı. Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Merkez Bankası tarafından hazırlanıp Mehmet Şimşek imzası ile gönderilen yanıtta, \"Kripto paraların, oluşturulmalarında kullanılan kriptografik algoritmalara atıfla bu isimle anılmakta olduğu, genel anlamıyla dağıtık kütük (dtstributed ledger) veya öbekzinciri (blockchain) teknolojileri ile işleyen sistemler olduğu belirtildi. 2008 yılında \'kişiden kişiye elektronik para transfer sistemi\' olarak ortaya çıkan ve bankacılık-ödeme sistemleri gibi aracılara ihtiyaç duyulmadan değer transferinin \'güvenli ve hızlı\' bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlama amacı taşıdığı belirtilen Bitcoin\'in, bu tarihten itibaren internet ortamında hızla yayıldığı ve artan bilinirliğine bağlı olarak yükselen değeri ile de benzer teknolojiye sahip farklı kripto paraların ortaya çıkmasına ve kullanım alanlarının artmasına neden olduğu belirtildi.

\'KÜRESEL BİR UZLAŞMA YOK\'

Cevapta şöyle denildi:

\"Ancak, Bitcoin ve benzeri uygulamaların ne olarak sınıflandıracağı konusunda küresel düzeyde halen bir uzlaşıya varılmamıştır. ABD, Çin, ingiltere, Rusya, Almanya, Kanada gibi ülkelerde bu teknolojilere yönelik bazı düzenlemeler getirilmiş olup, bu düzenlemelerde bahse konu teknolojiler emtia, sanal emtia, özel para, parasal hizmet, sanal varlık ve hesap birimi-özel para gibi farklı başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Diğer ülkelerdeki bu gelişmeler kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte olup, bahse konu teknolojilerin olası riskleri ve getirilen üzerinde de kurumlarımızca çalışmalar yapılmaktadır. Öte yandan, bahse konu teknolojilere yönelik BDDK ve SPK tarafından bazı girişimler gerçekleştirilmiştir. BDDK 2013 yılında yapılan resmi açıklamada, özellikleri açısından bu teknolojilere en yakın varlık çeşidi olan ve ülkemizde 20.06.2013 tarih ve 6493 sayılı ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında söz konusu teknolojilerin elektronik para olmadıkları ve bu çerçevede 6493 sayılı Kanuna tabi olmadıkları duyurulmuştur.\"

\'KRİPTO PARAYLA YATIRIM SONUCUNDA MAĞDURİYET ŞİKAYETİ YOK\'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından soru önergesine verilen yanıtta, SPK tarafından ise bahse konu teknolojiler için ülkemizde bir tanımlama veya düzenleme bulunmamasından dolayı, bunlara dayalı spot ve türev işlemler yapılmamasına yönelik olarak 1 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği\'ne bir bildirim de yapıldığı hatırlatıldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi\'nin 34\'üncü toplantısında bahse konu teknolojiler değerlendirildiği belirtilen yanıtta şöyle devam edildi:

\"Değerlendirmeler sonrasında kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları gerektiği vurgulanarak, kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerektiği belirtilmiştir. Aynı toplantıda bahse konu teknolojilere ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubunun da oluşturulmasına karar verilmiştir. Bununla beraber, mevcut durumda kripto paralarla yatırımlar sonucunda dolandırıcılık mağduru olunduğuna yönelik olarak Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir ihbar/şikayet bulunmamaktadır.\"

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

================================================

4)TRABZON\'DA MUHASEBECİ OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

TRABZON\'un Ortahisar ilçesinde Erhan C. (34), otomobil içerisinde kalbinden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Bir kamu kurumunda muhasebeci olan Erhan C.\'nin intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Olay, sabah saatlerinde 100\'üncü Yıl Parkı karşısı, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Temizlik çalışması yapan belediye görevlileri yol kenarındaki cepte park halinde 61 KS 205 plakalı otomobilde hareketsiz duran birini fark etti. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Erhan C.\'nin kalbinden tabanca ile vurulmuş halde ölü olduğunu belirledi. Tabancanın içinde bulunduğu otomobil, polis ekipleri tarafından incelendi. Cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıan Erhan C.\'nin intihar ettiği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Erhan C.\'nin bir kamu kurumunda muhasebesi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Otomobil detayları

Polisin incelemesi

Detaylar

Haber-Kamera: Aleyna BAYRAM TRABZON-DHA

=====================================================

5)OTOMOBİLE GİREN KEDİ, TAMİRCİDE ÇIKARILDI

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde, Aynur Arslan otomobilini, altına giren kedinin çıkarılması için tamirciye götürdü. Yarım saat süren çalışmayla kedi bulunduğu yerden çıkartıldı.

İskenderun ilçe merkezinde alışveriş yapmak için arıcını park eden Aynur Arslan, tekrar aracına geldiğinde kedi sesi duydu. Arslan, aracını uzun süre çalıştırmadı, çevreden aldığı yardımla motor kısmının dışında bir yerde olduğunu öğrenince kurtarılması için tamirciye götürdü.

Küçük sanayi sitesinde tamir atölyesine getirilen araçta, kedinin çıkartılması için ustalar çalışma yaptı. İşletme sahibi tamirci ustası Adnan Kılınç ve ekibi otomobilin altına girerek yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kediyi kurtardı.

Kedinin kurtarılmasından mutlu olan Aynur Arslan, \"Böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Yazık ölmesin diye getirdim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Tamir atölyesinde araçtan gelen kedi sesi

-Aracın altında kurtarma çalışması

-Araç sahibi Aynur Arslan\'ın kedinin sesini duydukça yaşadığı heyecan

-Başka müşterinin çek çıkart diyerek müdahale etmesi

-Kedinin kurtarılması

-Araç sahibi ile röp.

-İşletme sahibi usta ile röp.

SÜRE:2,38 sn BOYUT:119 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

========================================================

6)KADER KAYA CİNAYETİ SANIĞINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

ESKİŞEHİR\'de ormanlık alana götürdüğü 17 yaşındaki Kader Kaya\'yı boğarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan 31 yaşındaki Metin Yılmaz, \'kasten insan öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Heyet ayrıca sanığa \'nitelikli cinsel istismar\' suçundan 13 yıl 6 ay hapis, \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi. Olay, 28 Temmuz 2016 tarihinde Eskişehir\'in kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık Mevkii\'nde meydana geldi. Amatör fotomodellik yapan ve Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir fabrikaya iş görüşmesi yapmak için giden Kader Kaya\'nın ormanlık alanda cesedi bulundu. Polis, cinayet şüphelisi olarak evli ve 2 çocuk babası Metin Yılmaz\'ı gözaltına aldı. Kaya ile ilişkiye girmek için anlaştıklarını iddia eden Yılmaz, çıkan tartışmada genç kızı iç çamaşırını ağzına sokarak öldürdüğünü söyledi.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Metin Yılmaz\'ın yargılanmasına, bugün Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Bugün yapılan 13\'üncü duruşmada, tutuklu sanık Metin Yılmaz, \"Pişmanım. Lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum. Olay sırasında benim yanımda kimse yoktu. Yalnızdım\" dedi.

Öldürülen Kader Kaya\'nın babası Mehmet Kaya mahkeme heyetinden sanığın en ağır şekilde cezalandırmasını istedi. Anne Selver Kaya, \"ben çok acı çekiyorum. Adalete güveniyorum\" dedi.

ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Mahkeme heyeti, sanık Metin Yılmaz\'ı kasten insan öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığa \'nitelikli cinsel istismar\' suçundan 13 yıl 6 ay hapis, \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi.

Duruşma sonrasında anne Selver Kaya baygınlık geçirdi. Anne Kaya ambulansla yakındaki Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

\'KARAR MEMNUNİYET VERİCİ\'

Adliye önünde basın açıklaması yapan Kadın Meclisleri grubu üyeleri de verilen kararı olumlu bulduklarını belirterek bunun diğer kadın cinayetleri davalarına örnek teşkil etmesini istedi.

Kader Kaya\'nın avukatlarından Serdar Keleşoğlu da \"karar memnuniyet verici. Karar şöyle memnuniyet verici. Öncelikle bu ilkesel bir dava. Bunu idrak etmemiz gerekiyor. Burada bir insanlık suçu var. Sadece kadın cinayeti değil bir insanlık suçu var. Biz karardan memnunuz. Olumlu bir karar vermiştir mahkeme heyeti\" diye konuştu.

Avukat Pınar Çelik Arpacı da \"mahkeme kararları memnuniyet verici olduğunda takdir ediyoruz. Bu mahkemenin kararı da gayet yerinde bir karar. Her suçun cezası verildi. Biz ama özellikle İstanbul Sözleşmesi\'nin, uluslararası sözleşmenin kararda yazılmasını talep ettik. Umarım İstanbul sözleşmesi de artık yürürlükte olur, kadın cinayetlerine bir son verilir diye düşünüyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Sanık Metin Yılmaz\'ıın yakandığı zaman jandarmalar tarafından adliyeye getirilmesinden çekilen arşiv görüntü,

-Öldürülen Kader Kaya\'nın sağlık fotoğrafları,

-Adliyenin dışından çekilen görüntü,

-Baygınlık geçiren annenin götürülüdğü ambulansın adliye önünde çekilen görüntüsü,

-Adliye önündeki basın açıklamasına katılanların,

-Avukat Serdar Keleşoğlu\'nun konuşması,

-Baba Mehmet Kaya\'nın konuşması,

-Avukat Pınar Çelik Arpacı\'nın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)-

=====================================================

7)KURU SIKI TABANCA İLE GÖZÜNÜ KAYBEDEN ADAMIN DRAMI

RİZE\'de, temizlediği kuru sıkı tabancanın ateş alması sonucu sağ gözünü kaybeden Bülent Karabulut (46), harabe evde tek taşına yaşam mücadelesi veriyor. Maddi imkanı olmayan Karabulut, göz tedavisini yaptırarak sağlığna kavuşmak istiyor.

Merkeze bağlı Dörtyol köyünde babadan kalma evde tek başına yaşayan Mustafa Karabulut, önceki ay temizlediği kuru sıkı tabancanın ateş alması sonucu sağ gözünden yaralandı. Hastanede tedavisi yapılan Karabulut\'un gözü görme yeteneğini kaybetti. İşsiz olan ve gündelik işlerle geçimini sağlamaya çalışan Karabulut, harabe haldeki evinde yaşam mücadelesi veriyor. Maddi imkanı olmayan Karabulut, göz tedavisini yaptırarak sağlığna kavuşmak istiyor.

İşsiz olduğunu anlatan Bülent Karabuluıt, hastaneye gidecek yol parası dahi olmadığını belirtti. Karabulut, \"Maddi durumum elvermediği için olmam gereken göz ameliyatını olamıyorum. Göz ameliyatı için hastaneye gittiğimde bana \'sigortan yok, yaptır gel\' dediler. Böyle bir imkanım yok. Gündelik işlerle geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Parasız yaşamak zor. Hayatımı zor idame ettirmeye çalıyorum\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

-------------------------

Evin içinden görüntüler

Bülent Karabulut\'un konuşmaları

Ev içinde ve ev dışında görüntüleri

Haber: Aytekin KALENDER Kamera: Bayram Ali SARI RİZE-DHA