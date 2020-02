DHA YURT BÜLTENİ- 6

Baba ve iki oğlunun cenazeleri, 30 metreden çıkarıldı/EK

OTOMOBİL ÇIKARILDI, CENAZELER ALINDI

Adana\'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin içinde Musa Hoşça ile çocukları Umut ve Ebubekir Hoşça\'nın cenazelerine ulaşıldı. Vinç yardımı ile 30 metre derinlikten çıkarılan otomobildeki cesetler, görevliler tarafından aracın içinden alındı.Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

ANNESİNİN MEZARINA GELMİŞ

3 çocuğuyla birlikte yaşamını yitiren Musa Hoşça\'nın Kayseri\'den, Saimbeyli ilçesine bağlı Karakuyu köyüne annesi Elif Hoşça\'nın mezarını ziyarete geldiği ortaya çıktı. Mezarlık ziyareti sonrası kardeşi Haşim Hoşça\'yı ziyaret için Kozan ilçesine gittiği öğrenilen Musa Hoşça\'nın yolda direksiyon kontrolünü yitirerek gölete aracıyla düştüğü belirtildi. Feke Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İlkokulda dehşet yaşatan polisin eşi: Bizi tahrik ettiler

Bursa Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu\'nda dün tartıştığı Müdüre Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş\'ı silahla yaralayan polis memuru İlhan Özcan\'ın eşi Gözde Özcan, \"Eşimin yaptığı şey kabul edilemez, ama olayda ağır tahrik var\" dedi.

Bursa\'nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu\'nda dün öğrenci velisi polis memuru İlhan Özcan gittiği okulda Müdüre Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş\'ı tabancasıyla yaraladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan, kalçasına 4 kurşun isabet eden Tülay Taş ameliyat edilirken Delibaş\'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırı sonrası meslektaşları tarafından yakalanıp gözaltına alınan İlhan Özcan ise ifadesinin ardından \'Adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan adliyeye çıkartılacak. Olayın ardından DHA muhabirine konuşan Polis Memuru İlhan Özcan\'in eşi Gözde Özcan, okulda yaşananın kabul edilemez olduğunu söyledi. Basında çıkan,eşinin psikolojik sıkıntısı olduğu şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özcan, yaşananların tek nedeninin tahrik olduğunu savundu. Olayın 28 Şubat tarihinde 8 yaşındaki oğlu ve arkadaşının sınıf öğretmenleri Filiz Erzurum tarafından zümre odasına kapatılması ile başladığını söyleyen Gözde Özcan, \"Çocuğumu bu şekilde cezalandırdıkları gibi okul içerisinde ben ve oğlum bir veli tarafından darp edildik. Eşim okula giderek bu iki olay hakkında soruşturma başlatımasını, yoksa savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Olayların savcılığa intikal ettirilmesinden sonra aynı okulda bulunan 13 yaşındaki kızıma da hakaretler ile birlikte çeşitli baskılar uygulandı. Bu olaylarla ilgili şikayet dilekçelerimiz mevcuttur. Biz sürekli çocuğumuzun sınıfının değiştirilmesi yönünde başvuru yapmamıza rağmen bize hakaret dolu sözler söyleyerek bizi kaale almadılar\" dedi.

\"EŞİM TAHRİK EDİLDİ\"

En son olay sabahı oğlunu okuluna götürdüklerinde, eşinin okul müdür yardımcısı Mustafa Karabela\'dan bu dilekçe hakkında bilgi almak istediğini ifade eden Özcan, \"Müdür Yardımcısı \'Polisliğine sığınma. Defol odamdan\' diyerek hakaret dolu sözlerle bizi odasından kovdu. Eşimi eve götürmek istediğimde merdivenlerden inerken okul müdüresi Tülay Taş ile denk geldik. Savcılığa verdiğimiz suç duyurusunun takipsizlik kararından dolayı gülerek bizimle adeta dalga geçti. Eşim sinirlerine hakim olamayarak silahını çekti. Tabii yapmış olduğu şey kabul edilemez birşey. Yaşanmaması gerekirdi. Ama basına yansımış olayları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Ben eşimin sonuna kadar arkasındayım. Çocuklarımın da arkasındayım. Bu şekilde olmaması lazımdı ama oldu. Bizim de haklı olduğumuz çok konu var. Bu konuda gereken herşeyi avukatımla birlikte halledeceğim\" şeklinde konuştu.

\"EŞİMİN ARKASINDAYIM\"

Bu olayı sonuna kadar takip edeceğini ifade eden Gözde Özcan \"Bu olayda büyük bir tahrik var. Hakkımızda yapılan bütün yanlış bilgileri, basında çıkan eşimin psikolojisinin bozuk olduğu yönündeki haberleri kabul etmiyorum. Benim eşim kötü bir insan değil. Eşimin hiçbir sıkıntısı, psikolojik sorunu yok. Bir baba olarak eşim çocuğunun arkasında durdu. Tamam yapmış olduğu şey doğru birşey değildi. Ama bir insanın bu kadar da üzerine gidilmez. Benim eşim 20 yıllık polis memuru. Böyle şeyler yapacak biri değil\" şeklinde konuştu.



Bursa\'da kamyonet altında sürüklenen bisikletli ağır yaralandı

Bursa\'da bisiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Mustafa Keskin kamyonet altında kaldı. 20 metre sürüklenen Keskin ağır yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sevinç Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada bisikletle karşıya geçmeye çalışan Mustafa Keskin\'e o sırada caddeden geçen Kasım Güneş (19) idaresindeki 16 J 0554 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet, bisikleti ve Mustafa Keskin\'i altına alarak yaklaşık 20 metre sürükledi ve yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Keskin\'i Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Keskin\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Kasım Güneş gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Tekirdağ\'da fuhuş operasyonunda 6 tutuklama/EK

Tekirdağ\'ın Şarköy ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6\'sı tutuklandı.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 ay önce insan ticareti, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini etttiği belirlenen kişileri takibe alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, S.K, A.K, Ç.U, O.M, E.G, T.E ve U.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan 1 ruhsatsız av tüfeği ve bin lira paraya da el konuldu. Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, S.K., A.K., Ç.U., E.G., T.E. ve U.K., tutuklanarak cezaevine konulurken, O.M., serbest bırakıldı.

Sınıfta öğrencilerini kavga ettiren öğretmen açığa alındı



İzmir\'in Tire ilçesinde iki öğrencisini kavga ettirip, o anları kayda alan öğrencisine de tahta silgisi fırlattığı görüntüleri ortaya çıkan matematik öğretmeni E.S., açığa alındı.

Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde matematik öğretmeni olan E.S.\'nin dersinde iki öğrenci tahta önünde kavga etmeye başladı. E.S. de masasında oturdu, kavgayı izledi. Görüntülere göre kavgaya teşvik eden sözler kullandı. E.S., bu anları cep telefonuyla görüntüleyen öğrencisine ise tahta silgisini fırlattı ve başından yaraladı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra öğretmen E.S. hakkında soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi\'nin talimatıyla da öğretmen açığa alındı.Görüntülerde, E.S.\'nin, öğrencilerinden birisinin diğerini döveceğini söylediği, ayrıca sınıftaki öğrencilerin de kavgayı teşvik eden sözlerine rağmen şiddet ortamına müdahalede bulunmadığı görüldü. Öğretmenin 4 yıllık meslek hayatı bulunduğu ve kadrosunun başka bir okulda olduğu, görevlendirmeyle bu lisede görev yaptığı belirtildi.

Haber:Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

=================================================

Cezaevinden kaçan cinayet hükümlüsü yakalandı

Adana\'da 12 yıl önce ışık kapatma kavgasında kendisiyle tartışan iş yeri sahibi ve bir oğlunu yaralayıp, diğer oğlunu öldüren ve 24 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra 2 yıl önce cezaevinden kaçan Önder Altınyüzük, yakalandı.

4 Nisan 2006\'da Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi\'nde meydana gelen olayda 62 yaşındaki Mehmet Uzun, kiraya verdiği manav dükkanının ışıklarını gece yarısı açık bırakıp oturan kiracısı 25 yaşındaki Önder Altınyüzük, kardeşi 10 yaşındaki Barış ve akrabası 19 yaşındaki Mehmet Altınyüzük\'ü uyardı. Manavın sinirlenip, \"Kira ve elektrik parasını ödüyoruz, borcumuz yok\" diyerek cevap vermesi üzerine çıkan tartışma sonrası, Önder Altınyüzük akrabalarını toplayarak silahla Uzun\'un evini bastı. Kavga sırasında açılan ateş sonucu Mehmet Uzun\'un oğlu 32 yaşındaki Muammer öldü, kendisi ve küçük oğlu 23 yaşındaki Mustafa Uzun da yaralandı.

GECE GELİP-GİDİYORDU

Katil zanlısı Önder Altınyüzük 24 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altınyüzük, cezasını çektiği Muğla Dalaman Cezaevi\'nde bulunduğu sırada 2016 yılında firar etti. Adana\'da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün Adana\'da saklandığı bilgisine ulaştı. Polis, şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesindeki bir akrabasında olduğunu tespit etti. Geniş güvenlik önlemi altında operasyon düzenleyen polis, Önder Altınyüzük\'ü yakaladı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü



Ağrı’da, Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı\'nca 11 Nisan günü \'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16\' operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK\'lı teröristle sıcak çatışmaya girildi. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Haber:AĞRI, (DHA)

=================================================

Zonguldak\'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak\'ta polisin \'Bahar Temizliği 2\' adını verdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Dün sabah eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2\'si serbest bırakıldı. A.N. (41), C.O. (30), Ş.A. (25) ve Ç.A. (36) ise adliyeye sevk edildi.

Polis baskınında yatağın altından çıktı

Adana\'da 3 işyerinden demir çaldığı ileri sürülen İlker Türedi (23), polis baskınında babasının yatağının altına saklanırken yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan metal sanayide; silahla tehdit, yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık gibi suçlardan 10 kaydı bulunan İlker Türedi, iddiaya göre annesinin otomobiliyle bir iş yerinden 4 bin liralık demir çaldı. Türedi, daha sonra girdiği 2 iş yerinin birinden 2 bin 300 liralık demir, diğerinden ise 540 çelik sac plaka daha çalarak ortadan kayboldu. İş yeri sahiplerinin şikayetçi olması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

BABASININ EVİNE GİZLENDİ

Görüntülerde bir kişinin çaldığı demirleri araca yüklediğini gören polis otomobilin plakasını tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin kimliğini tespit ekipler, İlker Türedi’nin baba evinde gizlendiğini tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan eve baskın düzenledi. Baba Ercan Türedi’nin kapıyı geç açmasından şüphelenen polis, evde geniş kapsamlı arama yaptı. Zanlı İlker Türedi, babasının yatağının altında saklanırken yakalandı. Emniyete götürülen İlker Türedi, \"Borcum vardı. Ödemek için çaldım\" diyerek suçunun itiraf etti. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



(Özel)-Köyde traktör parçalarıyla çalışarak milli takıma seçildi

Sivas\'ta bilek güreşi sporcusu Ömer Korkmaz (16), köyde motor parçalarından yaptığı aletlerle hazırlanarak Türkiye Şampiyonası\'nda ikinci olup, Milli Takıma girmeye hak kazandı. Korkmaz, Mayıs ayında Bulgaristan\'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası\'na katılabilmek için sponsor arıyor.

Merkeze bağlı Yaramış köyünde oturan Osman ve Gülistan çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü, Ömer Korkmaz, 6 yıl önce bilek güreşi sporuna merak sardı. İlkokuldayken arkadaşlarıyla bilek güreşi yapan Korkmaz, evlerinin yanındaki traktör garajında kendi imkanlarıyla çalışmaya başladı. Traktörün ön ağırlıkları ve bazı parçalarını sökerek kendisine halter ve çeşitli ağırlık aletleri yapan Korkmaz, her gün 1 buçuk saat antrenman yapmaya başladı. Ömer Korkmaz, Aralık 2017\'de Ankara\'da yapılan Türkiye Gençler Bilek Güreşi Yarışması\'nda 50 kiloda birinci oldu. 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında Antalya\'nın Kemer ilçesinde yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri\'nde Türkiye ikincisi olarak milli takıma seçildi.

Sivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcusu olan Ömer Korkmaz, Mayıs ayında Bulgaristan\'da düzenlenecek Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası\'na katılabilmek için sponsor arıyor.

\'SIKI ÇALIŞIYORUM\'

Küçük yaşlarda kendisinde bilek güreşi merakının başladığını belirten Ömer Korkmaz, \"Şu anda yarışmalara sıkı bir şekilde hazırlanıyorum. Traktörün ön ağırlıkları, tenekenin içine kum doldurarak, tahta kapı, variller gibi aletlerle çalışıyorum. Bu şekilde yurt dışında inşallah ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim\" dedi.

Sabah erkenden kalkıp, önce köy işlerini hallederek, ardından çalışmaya başladığını ifade eden Korkmaz, \"Büyükbaş hayvanlarımız var. Onlara bakıyorum. Ahır işlerini yapıyorum. Daha sonra iki saat falan geçtikten sonra buraya gelerek 1.5 saat antrenman yapıyorum. Buradaki çalışmamdan sonra dağlarda koşuyorum. Sıklıkla kulübe gidemiyorum. İmkanlar el vermiyor. Bilek güreşi hocamla telefonla görüşüyoruz. Ya da gittiğim zaman bana ne yapacağımı, hareketleri falan söylüyor. Ben de ona göre çalışıyorum. Kendimi ona göre hazırlıyorum\" diye konuştu.

Ömer Korkmaz\'ın babası Osman Korkmaz ise, \"Ben elimden geldiği kadar destek oluyorum. Traktörün ön ağırlıklarını izinsiz söküyordu. Tartışıyorduk oğlumla \'neden söküyorsun\' diyordum. Oğlumu her zaman destekliyorum. Her zaman da yanındayım. İnşallah Avrupa ve Dünya şampiyonluğuna kadar gidip ülkemizi en güzel şekilde temsil edecektir\" şeklinde konuştu.

AVRUPA\'YA GİDEBİLMESİ İÇİN SPONSOR LAZIM

İlk gördüklerinde genetik olarak bilek güreşine yatkın olduğunu anladıklarını söyleyen Ömer\'in hocası Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul üyesi ve ikinci kademe bilek güreşi antrenörü Mustafa Aydın, \"Ömer imkanlar kısıtlı olduğu için köyde ikamet ediyor. Buraya sürekli gidip gelme imkanı yoktur. Aile durumu da çok yeterli değil. Ben burada Ömer\'e çalışma şeklimizi gösteriyorum. Gösterdiğimiz taktikleri köyde uygulamasını istiyoruz. Çalışırken videolarını bana gönderiyor. Ben de telefondan kendisini yönlendiriyorum. Ömer 26 Mayıs\'ta Bulgaristan\'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılacak. Ama federasyonumuzun imkanları kısıtlı olduğu için birinci olanları federasyon kendi imkanlarıyla götürecek. İkinci olan sporculara sponsor ya da kendi imkanlarıyla katılmak hakkı verdi. Ama Ömer\'in durumu maddi açıdan sıkıntı olduğu için bin 700 TL para yatırmamız gerekiyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Ömer\'e destek olurlarsa seviniriz\" ifadelerini kullandı.

10 bin meşe palamudu toprakla buluştu

Eskişehir\'de Odunpazarı Kent Konseyi\'nin girişimleriyle düzenlenen etkinlikte 10 bin adet meşe palamudu ve fidanı toprakla buluştu.

75\'inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Halk Merkezi arkasındaki boş araziye meşe palamudu ve meşe fidanı dikimi nedeniyle düzenlenen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve DAK Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile Doğa Koleji, Gelişim Koleji, Es Çocuk Evi ve Neşe Erberk Anaokulu öğrencileri katıldı. Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, \"Çevre Sağlığı Çalışma Grubumuz bu projeyi hayata geçirdi. 2017 yılı Aralık ayında okullara giderek öğrencilere meşe palamudunu aşılattık. Palamudu aşılayan çocuklarla birlikte bu etkinliği yapıyoruz\" dedi. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da, \"bu toplum yeşili korumak zorundadır. Odunpazarı Belediyesi olarak biz bu konuda atılacak her adımı destekliyoruz. Belediye bünyesinde şimdiye kadar 200 bin metrekareden daha fazla alanı ağaçlandırdık\" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Kazım Kurt, etkinliğe katılanlarla birlikte meşe palamudu ve meşe fidanı dikti.

Zeytinköy tekrar yeşerecek

Muğla\'nın Menteşe ilçesinin Zeytinköy Mahallesi\'nde geçen yıl çıkan yagnında kül olan ormanlık alana 2 bin 430 kilo kızılçam tohumu ekilerek alan çimlenmeye hazır hale getirildi. Ayrıca bölgeye 7 bin zeytin fidanı dikildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Menteşe\'nin Zeytinköy Mahallesi\'nde geçen yıl 6 Eylül\'de çıkan yagnında kül olan 250 hektar orman, 200 hektar ise bozuk makilik ve tarım arazisinin yer aldığı alanda kötü günlerin izlerini silmeye başladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgeye 2 bin 430 kilo kızılçam tohumu ekilerek alanın çimlenmeye hazır hale getirildiği belirtildi. Ayrıca bölgeye gelir getirici tür ağaçlandırma kapsamında, 19.5 hektar alana 7 bin zeytin fidanı dikildiği kaydedildi. Bölgede arıcılığı desteklemek için de çalışma başlatıldığı ifade edildi. 605 hektar planlanan \'Zeytinköy Bal Ormanı\' projesi kapsamında bölgedeki 40.4 hektar alana arı otu, kekik, üçgül (dirfil), efes (fiğ), kapari tohumu atıldı. Diğer yandan alana akasya, lavanta, iğde, püren, kekik fidanı dikileceği belirtildi. Ayrıca proje alanının tamamını kapsayacak şekilde arıların su ihtiyacını karşılamak üzere 6 tonluk 6 adet can suyu havuzu oluşturulduğu ifade edildi.

DESTEK İÇİN KREDİ DE VERİLDİ

Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) kredisiyle de, Zeytinköy Mahallesinde istekli olan toplam 5 kişiye arıcılık kredisi, yine yerleşimde hayvanları telef olan 3 kişiye hibe destekli 3 inek verildiği bildirildi. Dağpınar Mahallesi\'nde ise ORKÖY kredisi kapsamında, 9 kişiye süt sığırcılığı kredisi kullandırıldığı kaydedildi. Ayrıca Zeytinköy ve Dağpınar mahalleleri muhtarlıklarına 3 tonluk, donanımlı su tankeri alınarak hibe edildiği belirtildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Yanan ormanlık alanlar aynı yıl ağaçlandırma mevsiminde tekrar ağaçlandırılıyor. Bu yasal bir sorunluluk. Bu alanların başka bir maksatla tahsis edilmesi söz konusu olamaz. Zeytinköy Mahallesi\'nde zarar gören 250 hektarlık alanda da bütün ormancılık faaliyetlerini gerçekleştirerek tamamladık. Yangından etkilenen vatandaşlarımızı desteklemek için de çeşitli çalışmalar yaptık\" dedi.



38 yıllık sanat hayatını çocuklara adadı

Amasyalı sinema ve tiyatro oyuncusu Hasan Dolay (52), 38 yıldır rol aldığı sinema ve dizilerde ‘kötü adam ve mafya’ karakterlerini canlandırmasının yanında hayat tecrübesini gittiği illerde bir araya geldiği çocuklarla ve gençlerle paylaşarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için mücadele ediyor.

Amasyalı sanatçı Hasan Dolay, boş kaldığı zamanlarda memleketine gelerek hemşerileriyle bir araya geliyor. Tarihi ve turistlik mekanlarda gezerken hemşerilerinin yanında yurt dışından gelen turistlerden de yoğun ilgi görüyor. Sinema ve tiyatro oyuncusu Dolay ile yerli ve yabancı turistler hatıra fotoğrafları çektiriyor. Yeşilçam sanatçısı Erol Taş\'ın referansıyla TRT\'de yayınlanan Hafız Yusuf Efendi dizisinde figüran olarak ilk defa kamera karşısına geçen ve şimdiye kadar Arka Sokaklar, Bir İstanbul Masalı, Gizli Dünyalar, Son Yaprak, Sırlar Dünyası gibi dizilerde ‘kötü adam ve mafya’ karakterlerini canlandırarak, sinema-oyunculuk hayatına devam eden Hasan Dolay, 24 filmde rol aldığını ifade etti. 38 yıllık sinema hayatında dizi ve film setleri dışında kalan boş zamanlarını geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere ayırdığını söyleyen Dolay, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda onlara bilgiler veriyor, sanat, spor ve sosyal aktivitelere yönelmeleri için hayat tecrübelerini paylaştığını dile getirdi. 38 yıldır sinema ve tiyatro sanatçısı olarak hayatını davam ettirdiğini söyleyen Hasan Dolay şöyle konuştu:\"Birçok dizilerde rol aldım. İyi ve kötü karakterlere can verdim. İnsanlar beni tanıdıkları için kişiliğimi bildikleri için canlandırdığım karakterlerden dolayı bana karşı hiçbir tepki göstermediler. Bunun dışında setlerden arta kalan zamanlarımda o yörenin çocuklarıyla bir araya gelerek, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda tecrübemi paylaşıyorum. Gelecekleri güzel olsun diye onlara yol göstermeye çalışıyorum. Bunun yanında anne ve babalara da bu konuda büyük görevler düşüyor. Çocuklarına sahip çıkarak vatana faydalı bireyler yetiştirmeleri için emek vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Amacımız bu olmalı, biz sinema hayatımız boyunca her gittiğimiz ilde yoğun ilgi ile karşılaşıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için paylaştığım bilgilerimin anne ve babalara örnek olmasını umut ediyorum. Çünkü başka bir Türkiye yok, başka bir gelecek yok, çocuklarımızın hayatı karardıktan sonra hiçbir anlamı yok. Onlara sahip çıkalım.ö

