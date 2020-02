DHA YURT BÜLTENİ-6

Tunceli\'de EYP patladı; 1 uzman çavuş yaralandı

Tunceli\'nin Çemizgezek ilçesinde askerlerin geçişi sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş yaralandı.

Çemizgezek ve Hozat ilçeleri arasınaki Aliboğazı Vadisi\'nde terör örgütleri TKPML, TİKKO, MLKP ve PKK\'ya yönelik operasyon düzenlendi. Askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş yaralandı. Yaralanan asker, helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.Patlamanın ardından, Hozat 51\'inci Komando Tugayı ile Tunceli Jandarma Komutanlığı büynesindeki özel birlikler bölgeye sevk edildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Helikopterden görüntü

-Helikopterin inişinden görüntü

-Genel ve detay

Haber:TUNCELİ, (DHA)

============================================

Eylem hazırlığındaki 12 kişi gözaltına alındı

İzmir\'de, bölücü terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın doğum günü olması nedeniyle provakatif eylemler yapacakları öğrenilen 12 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah saatlerinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın doğum günü olması nedeniyle provakatif eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, çeşitli ilçelerde lastik yakarak eylem yapacaklarının ve olaylara müdahale edecek olan polislere de molotofkokteylleri ile saldıracaklarının tespit edildiği belirtildi. Adreslerde yapılan aramada, örgüte uyuşturucu madde imal etmek üzere yetiştirilen hintkenevirleri ile çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Şüphelilerin sağlık kontrollerinden görüntü

- Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

Haber: Davut CAN-Kamera: İZMİR, (DHA)

============================================

Bakan Elvan: Nükleer kalkınma sürecini tetikleyecek

Samsun’a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Nükleer teknoloji hemen hemen her alanda kullanılan ve ileri teknoloji alanında ihtiyaç duyulan önemli sektörlerimizden bir tanesi. Bu açıdan biz sayın Cumhurbaşkanımızın ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin’in beraber temelini attığı bu yatırımı ülke olarak çok önemsiyoruz ve Türkiye’nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruzö dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Samsun’a geldi. Bakan Elvan, kentte bir otelin salonunda gerçekleştirilen 11’inci Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı’na katıldı. 16 ilin valileri, belediye başkanları, rektörleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıda Bakan Elvan konuşma yaptı. Türkiye olarak bir yandan yoğun bir şekilde yatırımlarla ülkeyi büyütmeye ve güçlendirmeye çalıştıklarını diğer taraftan da terörle amansız bin şekilde mücadele etmeye devam ettiklerini söyleyen Bakan Elvan, “Dün Türkiye için çok önemli bir yatırımın temelini attık ki bana göre Türkiye’nin kalkınma sürecinin tetikleyicisi olan bir yatırımın temelini attık. Türkiye’nin en büyük yatırımı tam 20 milyar Dolarlık bir yatırım. Türkiye’yi özellikle nükleer alanda söz sahibi yapacak, bu teknolojiye sahip olmasını sağlayacak olan çok önemsediğimiz ve çok önemli bir yatırım. Nükleer teknoloji hemen hemen her alanda kullanılan ve ileri teknoloji alanında ihtiyaç duyulan önemli sektörlerimizden bir tanesi. Bu açıdan biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin’in beraber temelini attığı bu yatırımı ülke olarak çok önemsiyoruz ve Türkiye’nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruzö diye konuştu. Bakan Elvan, Türkiye’nin 2017 yılında yüzde 7. 4’lük bir büyüme performansı gösterdiğini söyleyerek “Bu çok önemli ve ciddi bir başarıdır. 2016 yılı sonlarında ve 2017 başlarında uluslararası organizasyonlar, birçok yerli ve yabancı basın mensupları gazeteciler ve yazarlar özellikle yurt dışından Türkiye’nin ekonomik açıdan çöküşe doğru gittiğini ifade eden yazılar yazıyorlardı. Türkiye’nin yüzde 2 civarında büyüyebileceğini, daha faza büyüyemeyeceğini söyleyen kesimler vardı. Ama Türkiye olarak biz 2017 yılında G 20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alarak en hızlı büyüyen ülke konumuna geldik. Bu büyümenin kompozisyonuna baktığımızda tarım ve sanayide, hizmetler sektöründe bir büyüme görüyoruz. Net ihracatımızın büyümeye pozitif katkı sağladığını görüyoruz. Yatırımlarımızın büyümemize önemli bir katkı sağladığını görüyoruzö şeklinde konuştu. Bakan Elvan, sağlıklı bir büyüme gerçekleştirildiğini dile getirerek “Bazı kesimler Türkiye’nin 2017 yılında sağlıklı büyümediğini hatta hormonlu büyüdüğünü ifade edenlere en büyük cevap Türkiye’nin yapmış olduğu ihracatın ve sağlamış olduğu yatırımların büyümeye katkısıdır. Diğer taraftan yine 2017 yılımız ihracat performansı açısından önemli bir yıl oldu. İhracatımızı 157 milyar Doların üzerine çıkardık. 2018 yılında ihracattaki güçlü performansımız devam etti ve 2018 yılının ilk çeyreğinde ihracatımızda yüzde 9’luk bir artışla 160.4 milyar Dolar ile rekor bir seviyeye ulaştık. Mali disiplini asla elden bırakmadık. Mali disiplin konusunda asla taviz vermedik ki bu konuda da çok değişik ifadeler kullanan kesimleri zaman zaman görüyoruz. Bütçe açığımızın milli gelire oranı yüzde orta vadeli programımızda 2017 yılı için yüzde 2’ ydi. Biz yüzde 1.5’luk bir performans gerçekleştirdik. Yani beklenenden 0,5 puan daha düşük bir bütçe açığını 2017 yılında gerçekleştirdik. İstihdamda ise Aralık sonu itibarıyla 1 milyon 635 bin kişilik ilave istihdam sağladığımızı görüyoruz. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var. İşsizlik oranımız halen iki basamaklı ama düşme eğilimine girmiş durumda. Fakat istihdam oluşturma alanında Türkiye dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alıyorö diyerek sözlerine şöyle devam etti?“Bir taraftan terörle mücadele edeceksiniz 7 düvele karşı mücadele edeceksiniz bu terör örgütlerine karşı mücadele edeceksiniz ama diğer taraftan da ekonomide dünyanın en hızı büyüyen ülkeleri arasında yer alacaksınız. Bu kolay bir iş değil ama hükümetimiz bunu başardı. Evet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı, dik duruşu ve bu konuda oluşturmuş olduğu güçlü siyasi istikrar ülkemizin önünü daha da açmıştır bundan sonraki süreçte de açacaktır. İçte ve dışta çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi milletimiz için yarınlarımız için veriyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz için veriyoruz. Ekonomide diplomaside askeriyede de emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Şer odaklarına, ülke düşmanlarına ve her türlü mesnetsiz iddialarla bizlere karşı taarruza geçenlere en iyi cevabı her alanda veriyoruz bundan sonra ki süreçte de vermeye devam edeceğiz. Türkiye için karamsar tablo çizenlerin beklentilerini boşa çıkarak ekonomik ve toplumsal istikrardan hiçbir şekilde taviz vermedik ve bundan sonraki süreçte de vermeyeceğiz. Güçlü siyasi iradesi dinamik özel sektörü ve çalışkan milletiyle Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir engel yoktur diye düşünüyoruz.ö Bakan Elvan, Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünde 11’inci Kalkınma Planı\'nın biteceğini söyleyerek “O açıdan 11’inci Kalkınma Planımıza çok büyük önem veriyoruz. İlk kez bir kalkınma planı hazırlarken özel ihtisas komisyonları dışında 81 ilde çalışmalar yaptık. Burada yerelin düşüncesi nedir? İllerimizin öncelikleri nedir? İllerimiz Türkiye\'ye nasıl bakıyorlar? Türkiye\'ye yönelik öncelikleri nedir? Gençlerimizin öncelikleri nedir? Kadınlarımızın öncelikleri nedir? Bunları il il toplantı yaparak tespit etmeye çalıştık. 81 ilde yaklaşık 250 toplantı gerçekleştirildiö diye konuştu.Bakan Elvan’ın konuşmasının ardından toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Toplantıya katılanlardan detay

-Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'dan detay

-Kalkınma Bakanı Yütfi Elvan\'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

============================================

Bahis çetesine \'Ofsayt\' operasyonu: 67 gözaltı/EK

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yasadışı bahis çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 67 kişiden sorguları tamamlananlar adliyeye sevk edilmeye başlandı. İlk olarak aralarında çete lideri B.S.\'nin bulunduğu 13 şüpheli Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Adliyeye sevk edilmeleri

Haber:KOCAELİ,(DHA)

=============================================

Mardin\'de 722 kilo esrar ele geçirildi

Mardin\'de, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda, 722 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları ile terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine yönelik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: \"İlimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Midyat ilçesi Batman-Midyat karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen 56 plakalı Ford transit marka araç durdurulmuş araçta yapılan aramada, 65 paket halinde toplam, 679 kilo 450 gram uyuşturucu esrar maddesi ve 34 paket halinde toplam 42 kilo 700 gram uyuşturucu toz esrar maddesi olmak üzere toplam 722 kilo 150 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiş, Mevlüt A. isimli şahıs hakkında gerekli tahkikat neticesi tutuklanmıştır.\"

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Drone ile çekilmiş polis ekiplerinin takip anları

-Takibe alınan aracın durdurulması

-Sürücünün araçtan çıkarılması

-Sürücüye kelepçe takılması

-Narkotik köpeğinin araçta arama yapması

-Araçta bulunan uyuşturucu maddesi

-Uyuşturucu maddesinden görüntüler

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

==============================================

TIR\'da 9 kilo, yangın tüplerinde 10 kilo uyuşturucu bulundu

Tekirdağ\'da polis ekiplerince durdurulan TIR aracında 9 kilo uyuşturucu maddesi kokain ele geçirilirken, İstanbul\'da baskın yapılan bir evde ise yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo eroin maddesi bulundu. Olayla ilgili TIR sürücüsü ve 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan Bulgar plakalı TIR sürücüsü, polis ekiplerince sabaha karşı düzenlenen operasyonla Tekirdağ girişinde durduruldu. TIR\'da Çapkın isimli detektör köpeğinde katıldığı aramalarda aracın altına gizlenmiş paketler halinde 9 kilo uyuşturucu maddesi kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü A.T.\'nin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri İstanbul Beykoz\'daki bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada ise yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo eroin ve ruhsatsız tabanca bulundu. Evdeki S.A. ve B.A. gözaltına alınarak geçirildikleri sağlık kontrolünden sonra Tekirdağ\'a getirildi. Tekirdağ polisinin düzenlediği operasyon saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerince TIR aracı durdurulurken, TIR sürücünün gözaltına alındığı ve detektör köpeğiyle yapılan araçta uyuşturucu bulunduğu görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-TIR’ın polis ekiplerince takibi

-TIR’ın kent girişinde operasyon durdurulması

-TIR sürücüsünün etkisiz hale getirilmesi

-Narkotik köpeğinin TIR\'da arama yapması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

==============================================

Emekleyerek girip, oyun makinelerinden paraları çaldı

Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde, girdiği düğün salonunda güvenlik kameralarını fark eden hırsız, başını bezle kapatıp emekleyerek yanına gittiği, oyun makinesindeki bozuk paraları çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Pencereyi açarak düğün salonuna giren bir kişi, güvenlik kameralarını fark edince başını bezle kapatıp, emekleyerek içeride bulunan oyun makinelerinin yanına gitti. Oyun makinelerini açan hırsız, kutularda bulunan madeni paraları çaldı. Sabah düğün salonuna gelen çalışanlar, oyun makinelerinin açıldığını görünce, polise haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Oyun makinelerinden görüntü

-Düğün salonundan görüntü

Haber:Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)

==============================================

Öğrencilerin serviste unutulmaması için proje

Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi\'ne giderek, yeteneğini geliştiren ortaokul öğrencisi Deniz Baran Yıldız (14), okul servis araçlarında öğrencilerin unutulmaması için proje geliştirdi. Projede, her öğrencinin oturduğu koltuğun altına bağlanan mekanizmayla öğrencinin servisten inip, inmediği şoföre anında sinyalle bildiriliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde (YYÜ) açılan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu\'nun (TÜBİTAK) sergisinde bu yıl Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van\'dan 80 proje yarıştırılıyor. Birbirinden başarılı çalışmaların yer aldığı yarışmada, en büyük ilgi ise Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi\'ne gidip, yeteneğini geliştiren 8\'inci sınıf öğrencisi Deniz Baran Yıldız\'ın \'Artık servislerde kimseler unutulmasın\' projesine gösterildi. Projenin, okul servis araçlarında unutulan çocuklar için geliştirildiği belirtildi. Deniz Baran Yıldız, projeyi servislerde unutulan öğrencilerle ilgili izlediği haberlerden etkilenerek, hazırladığını söyledi. Projesine ilişkin bilgiler veren Yıldız, \"Okul servislerinde artık hiç kimse unutulmasın istiyorum. Daha önce buna benzer olayları ekranlardan gördük. Bende bu soruna çözüm bulmak için böyle bir proje geliştirmeye karar verdim. Projede, okul servislerinde her koltuğun altında yaylı bir sistem ve bağlantı kablolarıyla kısa devre yapılarak, servis görevlisinin herkes indikten sonra bir ışık sistemiyle uyarılmasını kapsıyor. Bu proje sayesinde artık kimse servislerde unutulmayacak. Hatta eklentilerle artık çocukların çantaları bile servislerde unutulmayacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Okul servislerinden görüntü

-Deniz Baran Yıldız ve projesinden görüntü

-Hazırlanan projedin detaylar

-Okul servislerine binen ve inen öğrencilerden detaylar

-Deniz Baran Yıldız ile ropörtaj

-Detaylar

Haber:Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

=============================================

Zeytin dallı mendil, fidan olacak

Bursa\'da üretilen ve patenti İpeker firmasında olan vegan kumaş ile üzerinde zeytin tohumu bulunan zeytin dalı işlemeli mendil yapıldı. Mendil kullanılıp toprağa gömüldükten sonra üç ay içerisinde doğaya hiçbir zarar vermeden yok olurken, üzerindeki tohum ise toprak ile buluşup fidan olarak çıkıyor.

Bursa\'da bulunan ve bir süre önce doğaya zarar vermeden toprakta üç ay içersinde çözülebilen dünyanın ilk vegan kumaşını üreten İpeker Tekstil A.Ş., Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı devam ederken ilginç bir projeye imza attı. İpeker Tekstil, vegan kumaş ile üzerinde zeytin tohumu bulunan ve Zeytin Dalı işlemeli olarak mendil yaptı Bu mendil kullanılıp toprağa gömüldükten sonra sonra doğaya hiçbir zarar vermeden yok olurken, üzerindeki tohum ise toprak ile buluşup fidan oluyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, vegan kumaştan yaptıkları bu çalışmanın, Ezra-Tuba Çetin kardeşler ile birlikte moda akımına dönüştüğünü belirtti. İpeker şunları söyledi:

\"O günlerde Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan, kadınlar günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde, 300 kişiden oluşan iş kadını ve siyaset insanları için düzenlenecek davette, sürdürülebilirlik üzerine dikkat çekmek için vegan kumaşlarımızdan bir dizayn yapılması istendi. Zeytin Dalı harekatının da sürdüğü bu günlerde, barışın da temsilcisi olarak zeytin dalı dizaynından yola çıktık. Organik iplikler kullanıp, bizim toprakta çözülebilen vegan kumaşımızın üzerine nakış tekniği ile zeytin çekirdekleri işledik. Böylece mendil, toprağa gömüldüğünde çözülebilir hale getirildi. Bunun da ilk can suyu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde, Sayın Emine Erdoğan tarafından verildi. Bizler de, sürdürülebilirliğin bu kadar üst kademede uygulanabilirliğini izlediğimiz için onur duyduk.\"

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLATILDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde yapılan toplantıda hazır bulunan İpeker Tekstil A.Ş.nin İdari Direktör Yardımcısı Hande Altındağ, Emine Erdoğan\'ın konuşmasında. sürdürülebilirlik üzerinde durduğunu söyledi. Emine Erdoğan\'ın sürdürülebilirliğin bireysel olarak başlatılması gerektiğine işaret ettiğini belirten Altındağ, \"Toplantıda her bir masada bulunan mendiller vegan, bakır ipeğinden yapılan kumaşlarımızdan üretildi. Nakışlar organik ipliklerden yapıldı. Davetin sonunda, Sayın Emine Erdoğan, vegan kumaşımızın üzerine işlenen nakışın içinde bulunan zeytin çekirdeğini özenle toprağa dikip can suyu verdi\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-İhsan İpeker ile röp

-Hande Altındağ ile röp.

-Zeytin tohumu bulunan mendilin görüntüsü

-Üretimden görüntüler

Haber:Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)

==============================================

Mektup arkadaşlığıyla 30 ülkeye Antalya\'yı tanıttı

Otuz ülkeden mektup arkadaşı edinen İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Umutcan Öncü (18), mektupla birlikte gönderdiği kartpostallarla Antalya\'yı tanıtarak turizm elçiliği yapıyor.

Antalya\'da ailesiyle oturan Umutcan Öncü, lise yıllarında mektuba ilgi duydu. Mektupların işlendiği filmleri izleyen, bu konuda yazılmış kitapları okuyan Öncü, internetten de araştırma yaparak mektup arkadaşlığı başlattı. Önce sadece birkaç ülkeden kişiyle mektuplaşan Öncü, sonra bu arkadaşlarının tavsiyesiyle 30 ülkenin vatandaşlarıyla mektuplaşmaya başladı. Umutcan Öncü, “Posta gelmesini beklemek, mektup yazmak benim en çok istediğim şeylerdendi. Önce internette yabancı ülkedeki mektuplara ilgisi olanlarla iletişime geçtim. İlk zamanlar sadece birkaç ülkeden arkadaşım vardı. Çok güzel dönüşler oldu\" dedi.

MEKTUPLA BERABER SAKIZ, ÇAY, PARA

İnternet veya gazetelerde bilgiye erişmek daha kolay olmasına rağmen, bilgi alınan organların aynı anda birçok kişinin fikrine hitap ettiğini belirten Öncü, “Sadece bir kişinin okuyacağı bilgileri daha objektif yazabilirsiniz. Bir kişiye yönelik mektup yazmak daha objektif olmanızı sağlıyor. İnternetten birçok şeyi bulabiliyorum ama bilgiyi elinize alıp hissetmek çok daha farklı oluyor. Mektupla beraber birbirimize basit şeyler de gönderiyoruz. Örneğin bir mektupta arkadaşım ülkesinin parasını göndermiş. Belçika\'dan bir arkadaşım bana poşet çay gönderip bunun Türkiye\'de satılıp satılmadığını merak etmiş. Sakız gönderip bunun tadını bilip bilmediğimi soran var\" diye konuştu.

MEKTUPLARLA TURİZM ELÇİLİĞİ YAPIYOR

Kendisinin de mektupla değeri düşük kağıt para, anahtarlık, posta kartı gibi şeyler gönderdiğini belirten Umutcan Öncü, Malezya, Brezilya, Rusya, Portekiz, Tayland, ABD, Belçika, Fransa gibi birçok ülkeden bu yöntemle arkadaş edindiğini söyledi. Mektup gönderenlerin daha çok kendi ülkeleri hakkında neler konuşulduğunu ve neler bilindiğini merak ettiğini belirten Öncü, “Mektup arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi planlıyoruz ama bu şu anda çok zor. PTT\'nin ücretsiz dağıttığı kartpostalları mektuplarla yolluyorum. Böylece o arkadaşlarıma Antalya\'yı tanıtmış oluyorum. Bu kartlar sayesinde birçok kişi Antalya\'ya gelmek istiyor. Mektupların İngilizce seviyeme de faydası oldu. Lisede okurken ortalama bir İngilizcem vardı. Mektuplar sayesinde İngilizce bilgim arttı ve sözlüğe gerek duymadan mektup yazabiliyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Umutcan Öncü mektup yazarken görüntüsü

-Gelen mektupların görüntüsü

-RÖP: Umutcan Öncü

-Mektuplarla gelen para ve küçük hediyelerin görüntüsü

-Umutcan Öncü\'nün posta merkezine girmesi

-Detaylar

429 MB ///03.50 (HB)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)