DHA YURT BÜLTENİ-6

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Devletin millet için gönderdiklerini dağa götürdüler



Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu merkeze bağlı Yolalan beldesini ziyaret etti. Belediyenin çalışmaları hakkında Tatvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Özkan’dan bilgi alan Vali Ustaoğlu, \"Hain terör örgütü ve bunların uzantıları, devletin millete hizmet için gönderdiği imkanları hizmet olarak değil, dağa ve başka amaçlara hizmet olarak bunu götürmeye çalıştı. Onlar da şimdi kanunlar karşısında hesap veriyor\" dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu, ilçe gezileri kapsamında Yolalan belde belediyesini ziyaret ederek, Tatvan Kaymakamı ve Yolalan Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Özkan\'dan bilgi aldı. Muhtarların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Ustaoğlu, beldeyi yaz aylarında şantiye alanına döndüreceklerini söyledi. Bölge insanının yıllardır susamış olduğu bir takım belediye hizmetine 10 ay gibi kısa bir sürede ulaştığını anlatan Vali Ustaoğlu, şöyle konuştu: \"Yapılacak projelerle yeni ve güzel hizmetler yapılacak. Bu insanlara yazık değil mi? Bu bölgede yaşayan, buranın kahrını çeken vatandaşın bu belediye ve kamu hizmetlerinden mahrum etmeye kimsenin hakkı yok. Hain terör örgütü ve bunların uzantıları, devletin millete hizmet için gönderdiği imkanları hizmet olarak değil, dağa ve başka amaçlara hizmet olarak bunu götürmeye çalıştı. Onlarda şimdi kanunlar karşısında hesap veriyor. Bu 70 milyon insanın hakkı olan devletin parasını inşallah burada bu millette hizmet etmek için el biriliği ile yerine getireceğiz.\" Açıklamalarına ardından Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığı\'nı ziyaret ederek beldeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Vali Ustaoğlu\'nun Yolalan Beldesini ziyareti

-Muhtarların dinlenmesi

-Kayyum Belediye Başkanı M. Ali Özkan\'ın brifing vermesi

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun gazetecilere açıklamaları

-Detay görüntüler

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

==========================================

Akondroptazi ve astım hastası Elif Nur\'un annesi, Cumhurbaşkanından yardım bekliyor

Kastamonu\'da doğuştan akondroptazi (cücelik) ve astım hastası olan 7 yaşındaki Elif Nur\'un annesi Fatma Balta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım bekliyor.

Kastamonu\'nun Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Elif Nur doğuştan akondroptazi ve astım hastalığı ile savaşıyor. 1 yaşındaki bebek kalçasına sahip olan kızının yaklaşık 60 bin TL\'yi bulan tedavi masraflarını karşılaması için yardımseverlerden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yardım beklediğini belirtti. Anne Fatma Balta, \"Kızımın masraflarını oğlum ile beraber çalışarak karşılamaya çalışıyoruz. Oğlum da Mayıs ayında askere gidecek. Eşim ile ayrıldık. Elif Nur\'un tedavisinde kullanılan mamayı devletimiz veriyor. Ayrıca 3 ayda bir Elif Nur\'un sakatlık maaşı olan bin 50 TL para alıyoruz. Bunlar geçimimiz için yeterli olmuyor. Kiramı ödeyemiyorum. Ev masraflarını elektrik su paralarını ödeyemiyorumö dedi. Elif Nur’un göğüs kafesinin dışarıda olduğu için nefes almakta zorlandığını belirten Balta, “Kızımı okula gönderemiyorum. Vücuduna herhangi bir darbe geldiği zaman hayati tehlikesi bulunduğu için. Kendi yaşıtları yaklaşık 1 metre boyundayken benim kızım şu anda 68 santimetre boyundaö diye konuştu:

Görüntü dökümü:

---------------------------

-Elif Nur annesi ile yürümesi

-Anne Fatma Baltanın konuşması

-Elif Nur göğüs kafesi görüntüsü

-Elif Nur mama içerken

Süre: 04.00 Boyut: 127 MB

Haber:Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

===========================================

Ailesinin yanına gitmek için biriktirdiği parayı kaybedince intihar etti

Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesinde, Almanya\'daki ailesinin yanına gitmek için biriktirdiği 2 bin dolar ile 4 bin euroyu kaybedince bunalıma girdiği belirtilen Suriye uyruklu Halil M. (78), poşuyla kendisini asarak canına kıydı.

Olay, dün gece Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçıp Viranşehir\'e kızının evine gelen Suriyeli Halil M., daha önce sığınmacı olarak Almanya\'ya giden ismi öğrenilemeyen eşi ve çocuklarının yanına gitmek için biriktirdiği 2 bin dolar ile 4 bin euroyu dün kaybetti. Ailesine kavuşma umuduyla biriktirdiği parasını kaybedince bunalıma girdiği iddia edilen Halil M., evde mutfağın tavanından geçen demir boruya bağladığı poşuyu boynuna geçirip kendisini astı. Yakınlarının fark ettiği Halil M. için sağlık görevlilerine haber verildi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri Halil M.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Halil M.\'nin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Olay yeri

- Sokaktaki kalabalık

- Polis ve sağlık ekipleri

- Tabutun çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB

Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA,(DHA)

==========================================

Kayseri\'de FETÖ şüphelisi 7 asker adliyede

Kayseri\'de askeri personele yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 7’si daha adliyeye gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 85 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü\'nce (KOM), 20 Mart\'ta Kayseri merkezli 18 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi yakalandı. Emniyette sorguları tamamlanan, askeri personeller adliyeye gruplar halinde sevk edilmeye devam ediliyor. Bugün, 7 şüpheli daha, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, nöbetçi mahkemeye getirildi.

Haber:Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)

===========================================

Su kabağı ellerinde hayat buluyor

Samsun’da 6 ay önce el sanatları ve su kabağı işletmeciliği kursuna katılan Ayşe Ergin Çetiner (42), su kabağından gece lambası, abajur, vazo gibi süs eşyası yaparak adeta onlara hayat veriyor.

Samsun’da 6 ay önce Halk Eğitim Usta Öğreticisi ablası Hamiyet Uçarlı’nın (46) tavsiyesi ile el sanatları ve su kabağı işletmeciliği kursuna katılan evli ve bir çocuk annesi Ayşe Ergin Çetiner (42), atölyede yaptığı su kabaklarından avize, abajur, lambader, ablik, dekoratif lambalar yaparak onlara adeta hayat veriyor. Ablası Hamiyet Uçarlı’nın tavsiyesi ile su kabağı işlemeciliği kursuna gittiğini belirten Çetiner, “Ev hanımıydım kabak işlemeciliğine hobi olarak başlamıştım ama çok sevdim ve bu işi devam ettirmeyi düşünüyorum. 6 aydır bu işi yapıyorum ve severek yapıyorum. Tek sıkıntımız çok fazla toz yapıyor olması. Bunu ev ortamında yapma şansımız pek fazla olmuyor. Sadece kursa geldiğimiz zaman su kabak işlemeciliğini yapabiliyoruz. Ablam bu kursu çok merak etmişti. O öğrenmeye giderken beni de götürdü. Onun sayesinde kursa gittim ve burada su kabağı işlemeciliği usta öğreticisi Ulaş İngenç ile tanıştım. Daha sonrasında da kabak oymacılığını çok sevdim. Şuanda hobi olarak yapıyorum ama ilerleyen tarihlerde de meslek olarak yapmayı düşünüyorum. Bu kursta da arkadaşlarla beraber çok güzel işler çıkartıyoruzö dedi. 6 aylık süre içerisinde yaklaşık olarak 300 kabak işlemesi yaptığını ifade eden Çetiner, “Bir kabak süslemesi desenine göre değişiyor. Bir kabak ortalama 3-7 gün içerisinde yapılabiliyor. Ama öncelikle olay kabağı temizlemekle başlıyor. Temizledikten sonra desenini çıkartıyoruz, işlemeye başlıyoruz. En sonda boyama işlemini gerçekleştiriyoruz. İşini severek yaptığını belirten Çetiner, “Kabak tozunu herkesin yutmasını isterim diye konuştu. Samsun’a amazon çarşısı gibi bir çarşının kurulması gerektiğini belirten Çetiner, “Amazon çarşısındaki sergiye katıldım. Güzel tepkiler aldık. Biz kabak işlemeciliğini herkese tavsiye ediyoruz. Kabak tozunu yutmak gerekiyor. Sayın Valimiz Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’dan destek bekliyoruz. Yaptığımız ürünleri evdeki bir odada saklamak yerine sürekli ürünleri sergileyebileceğimiz bir alan olursa hem aile bütçesine hem de devlete çok daha yararlı olacağını düşünüyorumö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

-----------------------------

-Ayşe Ergin Çetiner’in çalışması

-Yapılan ürünlerden detay

- Ayşe Ergin Çetiner ile röportaj

(SÜRE: 03.30 DK.)-(BOYUT: 394 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

============================================

Karadeniz\'in bu yaylası mora büründü

Trabzon\'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve \'Uluslararası Bern Sözleşmesi\' gereği korunan ince uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği ve yörede \'Mor Yayla\' olarak bilinen Kadıralak Yaylası bu kez erkenden mor renklere büründü. \'Mavi yıldız\' çiçekleri yaylada ortalama iki hafta süreyle görülebilecek.

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık bin 300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte \'Mavi Yıldız çiçeklerinin açmasıyla mor örtüyle kapladı. Her yıl nisan ayında açan ve \'Uluslararası Bern Sözleşmesi\' gereği korunan ince uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği yayla bu yıl nisan ayı gelmeden mor renklere büründü. İlkbaharın gelişiyle dağlarının karla kaplı olduğu, yeşilin farklı tonlarını sunmaya başlayan yayla, mavi yıldız çiçekleriyle renk çümbüşüne dönüştü. Mavi yıldız çiçekleriyle maviye bürünen yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar da yaylaya tur programları düzenlemeye başladı. \'Mavi yıldız\' çiçekleri yaylada ortalama iki hafta süreyle görülebilecek.

KADIRALAK YAYLASI

Trabzon\'un Tonya İlçesi\'ne 9 kilometre uzaklıkta bin 300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan ‘Mavi yıldız’ çiçekleri ile maviye bürünüyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, ince uzun yapraklı çiçek Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye\'nin korumakla yükümlü olduğu nadir bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edildi. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Yayladan görüntüler

-Fotoğraf tutkunlarının çalışmaları

-Röportajlar

-Detaylar

HABER KAMERA: İnan KALYONCU/TRABZON,(DHA)