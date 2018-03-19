DHA YURT BÜLTENİ-6

Malatya\'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Malatya\'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik kent merkezinde belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, bazı yasak yayınlar ele geçirirken, Y.D. ve H.D.\'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekipler, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Haber:Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

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Kardak\'a çıkan emekli albay Türkşen: Yunanistan Enosis hayallerinden vazgeçmiyor



BALYOZ davası mağdurlarından, Kardak operasyonunu yöneten Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, katıldığı Muğla Bodrum ilçesindeki söyleşi de Yunanistan\'ın Enosis (Kıbrıs adasının Yunanistan\'a bağlanması) hayallerinden vazgeçmediğini belirtip, Ege\'deki adalar soruna dikkat çekti.

İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü nedeniyle, Bodrum\'daki bir otelde \'18 Mart Çanakkale Zaferi, Adalar Sorunu ve Kardak Krizi\' konulu söyleşi düzenlendi. İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Onur Şahbaz\'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen söyleşiye, Balyoz davası mağdurlarından, Kardak operasyonunu yöneten Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen ve emekli Koramiral Ekmel Totrakan konuşmacı olarak katıldı. Söyleşiyi, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Ergun, İYİ Parti Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın Başdanışmanı Gazeteci Can Pulak\'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 kişi izledi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından moderatörlüğünü Tuncay Mollaveisoğlu\'nun yaptığı söyleşiye geçildi.

\"UFACIK KAYA DENİLEN ADALARA BİZ \'VATAN\' DİYORUZ\"

Aynı zamanda İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi olan emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, adalar sorunu ve Kardak krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkşen, \"Devletimiz ve hükümetimiz gerekli tedbirleri almalı aksi takdirde adalar ile birlikte, Kıbrıs da uzun vadede elden gidecek gibi duruyor\" dedi. Çeşitli mecralarda Kardak harekatını küçümseyenler olduğunu belirten Türkşen, \"Alay edenler bile var. \'Ufacık kaya için laf ediyorlar\' diyorlar. Sizin o ufacık kaya dediğinize biz, \'Vatan\' diyoruz. Bu kayalar vatan toprağıdır, kırmızı çizgimizdir. O dönemi yaşayanlar bilir, savaşın kıyısından döndük. Okullarımızda ve sivil toplum kuruluşlarımızda gençlerimize bu konuların ne kadar hayati önemde olduğu öğretilmeli. Yunanlar bizim her sıkıntılı durumumuzda adalar konusunda bir adım daha atıyor. Enosis hayallerinden vazgeçmiyor, yaşamaya müsait olmayan toprakları yaşanabilir kılmak için ellerinden geleni yapıyor. İleride uluslararası mahkemeye gittiğimizde, \'20 yıldır neden bir şey yapmadın\' diye sorarlar\" dedi.

\'MUSTAFA KEMALSİZ BİR ÇANAKKALE ASLA KABUL EDİLEMEZ\'

Emekli Koramiral Ekmel Totrakan da Çanakkale Savaşı\'nda Mustafa Kemal Atatürk\'ün önemine değinerek \"Burada kazandığı taç ile ülkeyi önce 30 Ağustos\'ta kurtuluşa, 29 Ekim\'de de kuruluşa götürmüştür. Bu açıdan Çanakkale Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti için çok özeldir. Mustafa Kemalsiz bir Çanakkale ise asla kabul edilemez\" dedi. Söyleşi, Türkşen ve Totrakan, izleyicilerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi. Söyleşinin ardından Türkşen, \'Kardak\'ta Kahraman, Hasdal\'da Esir\' ve \'1963\'den Günümüze SAT Komandoları ve Anılarım\' isimli kitaplarını imzaladı.

Haber:Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

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Amasyalı şair, Afrin’de görev alan Mehmetçiğe şiir yazdı



Amasya’da yaşayan ve katıldığı yarışma programında yaptığı hayvan taklidiyle ‘kurt adam’ olarak anılan Ömer Dolay (28), Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerler için şiir yazdı.

Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan yetenek yarışmasındaki şovu ile yarı finale kadar yükselen Amasyalı Ömer Dolay, programda yaptığı hayvan taklidiyle ‘kurt adam’ lakabını aldı. Amasya’da tiyatro gibi çeşitli sanat etkinliklerinde de görev alan Ömer Dolay, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerler için şiir yazdı. Şiirini görevde olan askerlere hediye ettiğini söyleyen Ömer Dolay, ”Suriye’de devam eden ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK ve PYD’li teröristlerle mücadele etmekte olan Mehmetçiğimize şiir yazdım. Allah’ım onlara güç, kuvvet versin diyorum. Türk halkının maddi manevi her şeyiyle ordumuzun arkasında olduklarını unutmasınlar” dedi. Ömer Dolay\'ın Mehmetçik için yazdığı şiir şöyle:

Benim güzel Mehmetçiğim

O bayrak altında öyle bir mücadele ediyorsun ki

Tüm Türkiye senin ardından

Tüm kalp seninle Mehmetçiğim.

Sana, Rabbim güç, kuvvet versin

Rabbim sana iman gücü versin

Biz hepimiz hep dua ile hep arkandayız

Dua ile seninleyiz

Güzel Mehmetçiğim.

Senin bastığın topraklar ağlamıyor

Mehmetçiğim

O terör örgütünün bastığı topraklar ağlıyor

İşte güzel Mehmetçiğim.

Ağlayan topraklarda şimdi şehitlerimiz yatıyor

Ben şehitlerimizi buradan saygıyla anıyorum

O güzel Mehmetçiğim.

Şehit düştü, ama bizim kalbimizde her daim yaşamaktalar

Ancak kalbin ağlıyor

Bu gözyaşlarım helal olsun

Mehmetçiğe helal olsun



Görüntü Dökümü:

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-Katıldığı yarışmadan detay

-Amasya yalıboyu detay

-Amasya içerişehir detay

-Röportaj detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 4:58-BOYUT 555 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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Mezarlıkta karnından bıçaklanmış halde bulundu

Konya\'da Mustafa E. (65), mezarlık içerisinde karnından bıçaklanmış ağır yaralı halde bulundu.

Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Üçler Mezarlığı\'nda meydana geldi. İddiaya göre mezarlıktaki temizlik görevlisi, çalıştığı sırada bir kişinin kanlar içinde hareketsiz halde yattığını gördü. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen polis yerde yatan kişinin kimliğini Mustafa E., olduğu ve bıçakla karnından yaralanmış olduğunu belirledi. Bilinci kapalı olan E., ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mezarlıkta bıçak bulan polis, E.\'nin kendini yaralayıp intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralının mezarlıktan çıkartılıp ambulansa alınması

- Polisin olay yerinde inceleme yapması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Polis ceza yazınca benzin döküp aracı yakmaya kalkıştı

Sivas\'ta, polis tarafından kendisine \'muayenesi geçmiş kamyon kullanmak\'tan, oğluna ise ehliyeti olmadan traktör kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan Ramazan B., benzin dökerek, aracı yakmak istedi.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi\'nde bulunan Toptancılar Sebze Hali\'nin girişinde meydana geldi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan B. yönetimindeki 58 AF 322 plakalı kamyonu ve arkasındaki Sefa B.\'nin kullandığı 58 EE 855 plakalı tomruk yüklü traktörü durdurdu. Kamyonun muayenesinin geçtiğini ve traktör sürücüsü Sefa B.\'nin ehliyetinin olmadığını tespit eden ekipler, baba- oğul hakkında cezai işlem uyguladı. Ceza yazılmasına sinirlenen Ramazan B., kamyonun üzerine çıkarak, araçta bulunan bidondaki yağ ve benzini tomrukların üzerine döküp, yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de önlem aldı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen Ramazan B. ile oğlu Sefa B., ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Yakılmak istenen aracın görnütüsü

-İtfaiye ekipleri

-Gözaltına alınan kişinin ekip aracı içinde görüntüsü

(292 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Elazığ\'da mağarada esrar içinlere şok baskın

Elazığ\'da vatandaşların ihbarı üzerine Harput Mahallesi\'ndeki bir mağaraya operasyon düzenleyen jandarma, burada esrar içen 10 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerinin baskını güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Merkez Harput Mahallesi Dabakhane civarında bulunan bir mağarada şüpheli şahısları gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine güvenlik kamerasında şüpheli şahısları tespit eden jandarma ekipleri, söz konusu mağaraya operasyon düzenledi. Şok baskında jandarma ekiplerini karşısında gören şüpheli kişiler kaçamadı. Mağarada esrar içtikleri anlaşılan 10 kişinin üzerinde ayrıca 4 gram esrar çıktığı öğrenilirken, bu kişilerle ilgili başlatılan işlemler devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarmadan kaçış

-Mağaradakilerin kaçması

-Jandarma ekiplerinin kaçan kişileri yakalamaya çalışması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)