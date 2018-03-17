DHA YURT BÜLTENİ-6

1)İZMİT\'TE ORMANA YAPILACAK ATIK YAKMA TESİSİNE TEPKİ

KOCAELİ\'de çöp depolama sahalarının dolması sonucu yapımı planlanan evsel atık yakma ve enerji üretim tesisine, Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı tepki gösterdi. Sait Ağdacı 20.49 hektarlık alanda tesisin yapılacağını ve ağaçların kesileceğini belirterek, \"10 binin üzerinde ağaç kesilecek. Burası Kocaeli\'nin son kalan ciğerleri ve bizim başka yeşil alanımız yok. Ciğerlerimizi yok ediyorlar\" dedi. İzmit\'te 1996 yılından bu yana faaliyette olan İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme Tesisi (İZAYDAŞ) ve Dilovası ilçelerinde bulunan evsel atık depolama sahalarının dolması ile il genelinde faaliyet gösterecek bir evsel atık yakma tesisi ihtiyacı ortaya çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan evsel atık yakma ve üretim tesisi hakkında yer seçimi tamamlandı. Umuttepe Orman Depo Alanında yapılması planlanan tesis için ÇED raporları çıkarıldı. 3 Nisan tarihinde Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından duyurulacak olan yerde ÇED toplantısı gerçekleştirilecek. Evsel atık yakma ve enerji üretim tesisinin yapılması için belirlenen yere Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, tepki gösterdi.

\'CİĞERLERİMİZİ YOK EDİYORLAR\'

Tesisin yapılacağı noktada yok edilecek olan ormanların bir daha geri döndürülemeyeceğini söyleyen Sait Ağdacı, \"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin planladığı şekilde Umuttepe Orman Depo Alanı bölgesinde, evsel atık tesisi veya halk tabiriyle çöp yakma tesisinin yapılması planlanıyor. Burası 20.49 hektarlık bir alan. Bizim burada yapılmasına karşı çıkmamızın sebebi ise bu kadar büyük bir alanda ağaçların kesilecek olması. Yani 10 binin üzerinde ağaç kesilecek. Burası Kocaeli\'nin son kalan ciğerleri ve bizim başka yeşil alanımız yok. Ciğerlerimizi yok ediyorlar bu tesis yapıldığı taktirde emisyon olarak kast etmiyorum, bu tesisin yapılmasıyla beraber katlediyor. Bu bölgenin arka tarafında su kaynakları, İSKİ\'nin su havzaları ayrıca Çenederesinin kaynakları var. Hepsinden geçtik sadece ağaç kesmekle bitmiyor iş. Bunun altında yaşayan canlı bir organizma topluluğu var. Tüm doğa ve ekosistemi kendi elimizle yok etmiş oluyoruz\" dedi.

KANUNLARA GÖRE YENİ TESİS İZAYDAŞ SAHASINA YAPILMALI

Atık yakma tesisi kurulması ile ilgili devletin yönetmeliklerini hatırlatan Ağdacı, \"Atık yakma tesislerinin nereye yapılacağına baktığımız zaman kanunlar ilk olarak, \'Eğer orada başka yakma tesisi varsa oraya yapılır, tesis yoksa sanayi kuruluşlarının olduğu yere yapılır\' diyor. Bunun yanında ulaşımın her daim kolay olması gereken yere yapılır. Alt yapısı için yeni masraf gerektirmeyen yere yapılır. Çevresel etkilerine dikkat edilir. Su kaynaklarının olmadığı yerlere yapılır diyor kanunlar. Bu şehirde İZAYDAŞ adı altıda tehlikeli atık yakma tesisi zaten var. Kaldı ki İZAYDAŞ sahasında böyle yeni yapılacak bir tesis için yer de var. Öyle bir yer varken o bölgedeki çevre halkının memnun olmaması nedeniyle yeni çöp tesisinin buraya yapılması planlanıyor. Tesisin yapılacağı bölgenin yakınında Kocaeli Üniversitesi Yerleşkesi var, tıp fakültesi var, hastane var ve öğrenci yurtları var. Civarda köyler de var. Bu tesis yapıldığında birçok konuda mağduriyet getirecek. Onun için biz buna karşıyız\" diye konuştu.

\'BU MİLLİ SERVETE İHANETTİR\'

Konuyla ilgili açıklama yapan Orman Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa Zengin ise, \"Burada ormanı bütünlüğü içerisinde ele alırsak 20.49 hektar cüzi bir rakam. Orman bir eko sistemdir. Ormanı tek ağaç görüp onun yerine biz şu kadar fidan, şu kadar ağaç diktik demek ile telafi etmesi mümkün değil. Orman sadece ağaç değildir. Altında bir santimetreküp toprakta bile binlerce tek hücreli canlı yaşıyor. Tek hücreli canlılar yere düşen organik maddeleri ayrıştırıp azota dönüştürüyor. Bunun yanında yaban hayatı var ve ormanlar buna ev sahipliği yapıyor. Siz şimdi burayı bozduğunuzda nasıl telafi edeceksiniz? Burada endüstriyel plantasyon sahası da var. Şimdi siz burayı yok ediyorsunuz. Burada binlerce yılda oluşmuş orman toprağı söz konusu. Genetik horizonuyla, ölü dokusuyla, humusuyla binlerce yıllık verimli bir toprak deponi sahası haline getirilecek. Bunu yapmak için Kocaeli\'nde yer mi kalmadı? Bu doğal plantasyon ormanlarına mı sıra geldi. Yazıktır günahtır. Bu milli servete ihanettir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Tesisin kurulacağı araziden görüntü

- Çevre Müh. Odası Başkanı Sait Ağdacı ve Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Zengin\'in alandaki incelemesi

- Sait Ağdacı ile röp.

- Mustafa Zengin ile röp.

(Haber: Uğur AYDIN-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)

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2)CHP\'DEN \'İSTİKLAL MARŞI\' İÇİN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNE TEPKİ

İZMİR\'de, CHP Konak İlçe Teşkilatı, İstiklal Marşı\'nın bestesine yönelik değişiklik önerisine tepki gösterdi. Lina Tuana Başak\'ın İstiklal Marşı\'nın 10 kıtasını okuduğu basın açıklamasında, ilçe Başkanı Osman Çağrı Gruşçu da \"Modern devlet kazanımları bugün özgür aklın ve bilime uzanan yolun fırsat eşitliğinin simgesidir. Ne yazık ki bundan rahatsız olanlar her fırsatta cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına savaş açmaktan çekinmemektedirler\" dedi.CHP Konak İlçe Başkanlığı, Alsancak\'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde \'İstiklal Marşımıza dokunma\' adı altında açıklama yaptı. İstiklal Marşı\'nın dizelenin yazılı bulunduğu dövizleri taşıyan gruptakilerden Lina Tuana Başak, marşın 10 kıtasını okudu. Ardından grup adına basın açıklamasını CHP Konak İlçe Başkanı Osman Çağrı Gruşçu yaptı. Gruşçu, \"Modern devlet kazanımları bugün özgür aklın ve bilime uzanan yolun fırsat eşitliğinin simgesidir. Ne yazık ki bundan rahatsız olanlar her fırsatta cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına savaş açmaktan çekinmemektedirler. Çünkü asıl hedef onlarca kez meşruluğunu, itibarını ve inandırıcılığını yitirmiş olan iktadırının sürmesini sağlamak ve hesap vermekten kaçmaktır. Bunu yapıbilmek adına OHAL ile yerleştirilmeye çalışılan baskıcı ara rejim sürekli belirsizlik üreterek bizleri umutsuzluğa ve çaresizliğe sürüklemeye çalışmaktadırlar. Bizlerini ortak aklını, birlikte mücadelesini, direnme gücünü hedef almaktadır. Sürekli olarak yeni söylemler icat ederek gündemi değiştirmeye çalışmaktadırlar\" dedi. CHP\'liler açıklamanın ardından caddeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Basın açıklamasından görüntü

- İstiklal marşının okunmasından görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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3)KAMIŞ, AĞAÇ VE TARIMSAL ATIKLA 80 BİN KONUTUN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANACAK

AFYONKARAHİSAR\'ın Çay ilçesinde toplam 350 bin metrekare alanda özel bir firma tarafından Biyokütle Enerji Santrali kurulacak. Çay Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Çağrı, tesiste kamış, ağaç ve tarımsal atıklar gibi malzemelerle elektrik üretileceğini belirterek, \"Saate 25 megavat elektrik üretecek olan santralimizin faaliyet geçmesiyle birlikte günde 80 bin hanenin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacak\" dedi. Çay\'da istihdam olanaklarının artırılması ve bölge halkına ekonomik kazanç sağlanması amacıyla Çay Belediyesi\'nin girişimleri sonucu Biyokütle Enerji Santrali ve Sera Projesi hayata geçirildi. Belediye tarafından özel bir firmaya yer tahsisi yapılarak, 50 bin metrekaresi sera olmak üzere toplam 350 bin metrekarelik alana inşa edilecek proje için çalışmalar başladı.

GÜNDE 80 BİN HANENİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANACAK

2020 yılında tamamlanması planlanan ve 40 milyon dolara mal olacak projeyle kamış, atık ağaç ve tarımsal atıklar gibi yakılmasıyla ortaya çıkacak buhardan enerji üretiminin sağlanacağı tesiste yıllık yaklaşık 150 bin megavat elektrik üretilmesi ve günde yaklaşık 80 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Karakuyu, Karamık ve Eber göllerine lojistik açıdan uygun bir noktada bulunan tesis sayesinde göllerde oluşan ve ekonomiye kazandırılamayan kamış ve sazlık gibi malzemelerle enerji üretimine katkı sağlanması amaçlanıyor. Tesiste, bölge çiftçisinin de getireceği atıklar parası karşılığı alınacak. Santralde elde edilecek sıcak suyla da kurulacak seranın ısıtma ihtiyacı karşılanarak üretim yapılacak.

\'SAATE 25 MEGAVAT ENERJİ ÜRETİLECEK\'

Çay Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Çağrı, ilçelerine dünyanın en büyük Biyokütle Enerji Santrali\'nin kurulma çalışmalarının başladığını söyledi. 2020 yılında faaliyete geçecek tesisin hammadde alımına da başladığını aktaran Başkan Çağrı, \"Biyokütle Enerji Santrali\'nin inşaat çalışmaları 16 ay sürecek. Çay Belediyesi olarak bir yatırımcıyla birlikte ülkemize faydalı olmak için böyle bir santralin kurulması amacıyla çalışma başlattık. Saate 25 megavat elektrik üretecek olan santralimizin faaliyet geçmesiyle birlikte günde 80 bin hanenin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacak. Tesis, hammadde bazında yıllık 200 bin ton kamış, ağaç ürünleri ya da tamamıyla tarımsal atıkları yakarak enerjiye dönüştürecek. Tamamıyla doğa dostudur. Çıkacak küller tarımsal alanlarda gübre olarak kullanılacak. Ayrıca çimento fabrikamıza da hammadde olarak kullanılacaktır\" dedi.

\'YILDA 20 MİLYON TL GETİRİSİ OLACAK\'

Biyokütle enerji santrali ve kapalı seranın faaliyete girmesiyle ilçeye de yılda 20 milyon TL\'ye yakın girdi sağlanacağını vurgulayan Başkan Çağrı, tesisin faaliyete geçmesiyle Çay\'da 1000\'e yakın ailenin geçimine katkı sağlanacağını kaydetti. İlçe merkezi baz alındığında 200 kilometre civarında bulunan köy, belde ve ilçelerde yaşayanların da gelir kapısı haline geleceğine dikkati çeken Başkan Çağrı, şöyle dedi:

\"Biyokütle enerji santrali, sadece ilçemizde yaşayan insanlara değil çevredeki belde, köy ve ilçelere de gelir getiren bir kapı olacak. Buraya kamış başta olmak üzere ağaç ürünleri ve tarımsal atık getiren vatandaşımız verdikleri ürünün karşılığını nakit olarak hemen alacak. Ayrıca santralin yanı sıra 50 bin metrekare kapalı sera alanı da kurulacak. Santralin ve seranın faaliyete girmesiyle istihdam sağlandığı gibi hammadde de ilçemizden karşılanacak. Böylelikle ilçemize 20 milyon TL\'ye yakın bir getirisi olacaktır.\"

Görüntü Dökümü

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- İlçe merkezinden detay

- İlçe merkezindeki vatandaşlardan ve araçlardan detay

- Çay Belediyesi önünden detay

- Belediye başkanı Hüseyin Çağrı\'nın belediyeden çıkarken detay

- Biyokütle enerji santralinden detay

- Santrali başkan dolaşırken detay

- Santral içerisindeki ağaç, kamış ve tarımsal atıklardan detay

- Fabrika alanından geniş detay

- Fabrikaya gelen vatandaşlardan detay

- Fabrikaya traktör ve kamyonlar ile getirilen ağaç ve kamışlardan detay

- Görevliler gelen ham maddeleri incelerken detay

- Çay Belediye Başkanı Çağrı\'nın konuşması

497- /// 04.28\" (HD)

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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4)KADROLU İŞÇİ OLABİLMEK İÇİN PEHLİVANLAR GÜREŞ TUTTU, BANDOCULAR ENSTRÜMAN ÇALDI

EDİRNE Belediyesi\'nde kadro alacak taşeron işçiler için süren sınavlarda, belediye adına Kırkpınar başta olmak üzere yağlı güreşlere katılan 15 pehlivan güreş tutup, rakiplerini yenecek güreş oyunlarını gösterdi. Belediye bandosundaki müzisyen işçiler de kadroya girebilmek için enstrümanlarıyla performanslarını ortaya koydu.Edirne Belediyesi\'nde bulunan 974 taşeron işçilerin kadroya alınmaları için 3 Ocak\'ta başlatılan sınavlar, sözlü ve uygulamalı olarak sürüyor. Edirne Belediyesi Hukuk İşleri Müdür Vekili İbrahim Doğan, başkanlığında 5 kişiden oluşan heyet, adayları sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutuyor. Son olarak belediye bandosunda görevli 29 müzisyen ile belediye adına başka Kırkpınar Yağlı Güreşleri olmak üzere güreşlere katılan 15 pehlivan sınava tabi tutuldu.

Pehlivanlar, sözlünün ardından geçtikleri uygulamalı sınavda hünerlerini ortaya koydu. Birbirleriyle güreş tutan pehlivanlar ayrıca, rakiplerini yenmek için tek tek güreş oyunlarını uygulamalı olarak gösterdi. Pehlivanlardan Serkan Makas, \"Kadroya geçmek için girdiğim sınavda, rakiplerimizi hangi oyunlarla nasıl yendiğimizi gösterdik. İnşallah başarılı olup, belediyenin kadrolu pehlivanı olurum\" dedi.Bandocu müzisyenlerin sınavı ise mini bir konserle başladı. Müzisyenler, heyet karşısında kimi üflemeli kimi ise vurmalı çalgılarla heyetten puan almak için enstrümanlarıyla performanslarını göstermek için çaba harcadı. Bandoda taşeron işçi olarak 8 yıldır müzisyenlik yaptığını söyleyen Caner Demirel, \"Kadro alarak çalışmak bizim için çok iyi olacak. Sınavda biraz heyecanlandım ama sorular kolaydı. Müzik aletlerimizi çalmamız istendi, zaten bunu her gün yapıyoruz. İnşallah sınavı geçip kadroyu alırım. 8 yıldır bu hayalle yaşıyorum\" dedi. Adaylardan Çağdaş Uysal ise, \"Müdürlerimiz bize 3-4 soru sordu. Cevap verirken biraz heyecanlandım. Umarım başarılı olmuşumdur. Kadroya geçerek çalışmak hem maaşlarımızda hem de özlük haklarımızda iyileştirme olacak. Şartlarımız iyileşip maaşlarımızın da artmasıyla daha güzel bir yaşamımız olmazı mutluluk verici. Sınavı geçip kadrolu olmak istiyorum\" dedi.

Sınav komisyonu başkanı İbrahim Doğan, belediyede çalışan 974 taşeron işçinin uygulamalı ve sözlü sınava gireceğini, sınav sonuçlarının ise bu ayın 21\'nde açıklanacağını söyledi. Doğan, \"En son çıkan kararnameyle taşeron işçilerimizin kadroya alınmaları için sınavlarını yapıyoruz. Bugün Kültür Müdürlüğü\'ne bağlı bandoda çalışan arkadaşlarımızın sınavlarını gerçekleştirdik. Müzisyenlerin çaldıkları aletleri nasıl çaldığına bakıyoruz. Komisyon üyelerimizle onları değerlendiriyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Bandocular mini konser vermesi

Konserden detay

Güreşçilerin heyet karşısında sınavı

Pehlivanların güreşmeleri

Müzsyenlerin sınava girmesi

Uygulamalı sınavdan detay

Müzik aletlerini çalmaları

Pehlivanlar ile röp.

İbrahim Doğan ile röp.

Bandocular ile röp

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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5)KIBRIS GAZİLERİNDEN GÜL\'E ZİYARET

KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyelerini ağırladı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü dolayısıyla Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi\'nin konuğu olarak Antalya\'ya geldi. Pazar günü Uncalı Şehitliği ve ardından Antalya Kültür Merkezi\'nde düzenlenecek programlara katılacak heyet, akşam yemeğinde Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül\'le bir araya geldi.

Ziyarete Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Ali Kuş, Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yemekte ise ziyaretçileri Başkan Gül\'ün misafiri ünlü türkücü Mahmut Tuncer yalnız bırakmadı.

Akşam yemeğinin ardından konuşan Başkan Gül, \"1974 yılında Türk ordumuz, Türk devletimiz orada büyük bir başarı elde etmiştir. Oradaki vatandaşlarımız zulüm altında dururken, buradan önemli ve hızlı bir şekilde çıkış yapılmış ve Kıbrıs\'ta halkımızın barınacağı yaşayacağı adanın büyük bir bölümü alınmıştır. Belki o gün dış güçlerin baskısı olmasaydı bugün adanın hepsi bizim bile olabilirdi. Biz onların kahramanlıklarını her zaman yüreklerimizde taşıdık. Kanlarıyla ördükleri o Kıbrıs her zaman bizim gururumuz oldu. Bizim yavru vatanımız olarak biz onlarla onur duyuyoruz\" dedi.

Kemer Belediyesi\'nin bu konulara ne kadar hassas olduğunun tüm Türkiye tarafından bilindiğini vurgulayan Başkan Gül, \"Kemer halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim için büyük bir gururdur. İnşallah ileriki zamanlarda onları yine burada görmek isteriz. Biz de fırsat bulduğumuz zaman Kıbrıs\'a gidince kendilerini ziyaret edeceğiz\" diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ali Kuş da Başkan Mustafa Gül\'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, Başkan Gül\'e teşekkür plaketi verirken, Başkan Gül de tüm ziyaretçilere üzerinde Kemer\'in fotoğrafının olduğu plaketler verdi.

Görüntü Dökümü

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- Başkan Gül\'ün gelişi

- Gazi madalyası detay

- Salondan detay

- Mahmut Tuncer Yakın detay

- Plaketlerin verilmesinden detaylar

- Başkan Gül açıklama

- Ali Kuş açıklama

327 MB /// 02.54\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

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6)OBEZ YA DA HİPERAKTİF ÇOCUĞA AKUPUNTUR TEDAVİSİ

ANTALYA\'da çocuk hastalar, özellikle obezite, hiperaktivite ve dikkat eksikliğinde lazer akupunktur ile tedavi ediliyor. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bir ilke imza atıldı. Hastanenin akupunktur biriminde 4 yıldır yetişkin hastalara tedavi uygulanırken, çocuk hastalar da kabul edilmeye başlandı. Yetişkinlerde özellikle migren ve obezitede büyük başarı sağlanan akupunktur, çocuk hastalarda öncelikle obezite ile hiperaktivite, dikkat eksikliği konularında gerçekleştirilecek. Yetişkinlere uygulanan iğneli akupunkturun yerine çocuk hastalarda lazer akupunktur uygulanacak.

4 YILDA 1000 HASTA, 10 BİN SEANS

Akupunkturun 4 yıldır uygulandığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bugüne kadar 1000 hasta 10 bin seans gördü. Yüzde 65\'i obezite, yüzde 20\'si migren hastasıyken, kalan grup ise baş dönmesi, sigara bağımlılığı ve bugüne kadar hiçbir tedaviden yarar görmemiş nadir hasta grubu. 4 yıldaki 10 bin seansta hiçbir hastadan endikasyon bildirilmediği gibi geri dönüşler de hayli başarılı.

MİGREN EŞİTTİR AKUPUNKTUR

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akupuntur Birimi\'nden Anatomi Uzmanı ve Akupunktur Tedavi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Dündar Kaçar, 4 yıl önce yetişkinlerde başladıkları akupunktur tedavilerinde geri dönüşlerin yüz güldürücü olduğunu belirtti. Akupunkturun geleneksel bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Kaçar, “Akupunktur tedavi yöntemlerini tamamlayan, zaman zaman bazı hastalıklarda batı tıbbındaki kadar etkili olan bir tedavi yöntemidir. Özellikle migrende çok etkili ki, bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul görüp deklare edilmiştir. Migren tedavisi eşittir akupunktur dersek yanlış söylemiş olmayız. Migren hastaları yüzde 90-95 oranında bu tedaviden fayda görmektedir\" diye konuştu.

BİZİM İÇİN BİR MİLAT

Akupunkturun 3 yaşından 90 yaşına kadar tüm yaş grubuna uygulanabildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Kaçar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak çocuklarda akupunktur uygulamasının kendileri için bir milat olduğunu belirtkerek, şunları kaydetti:

“Çağımızda çocuklarımızın en önemli sağlık sorunu obezite. Bu nedenle biz ilk etapta çocuk endokrin kliniğiyle ortak bir çalışma yaparak, çocuk hastalara lazerle akupunktur tedavisi yapacağız. Bir yetişkin hastaya 5 dakika ayırıyorsak çocuk hastaya 1 saat ayıracağız, çünkü anne ve babanın eğitimi de bu tedavinin içinde olacak. Yine hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan çocuk hastalara da akupunktur tedavileri yapacağız. Bir kür 10 seanstan oluşuyor genelde ve yaklaşık 22 günde bitiyor. Fakat biz yetişkin hastalardan farklı olarak çocukların okuldaki durumları, dışarıdaki sosyal aktivitelerini kısıtlamayacak şekilde, onların seans zamanlarını ayarlamaya çalışacağız. Çünkü tedavilerde en önemli şey şudur; Tedaviye başlamak önemlidir ama tedaviyi devam ettirmek de çok önemlidir. Endokrin, beslenme uzmanı ve biz birlikte hareket edeceğiz. Yetişkinlere iğneyle uygulanabilir ama çocuklara lazer ile uygulanabilir. Endikasyonlar sınırları dahilinde elektro akupunktur olarak uygulanabilir.\"

KLİNİĞİN İLK ÇOCUK HASTASI

İlköğretim 4\'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki B.A. ise kliniğin ilk çocuk hastası oldu. Dikkat eksikliği nedeniyle lazer akupunktur yapılan B., başlangıçta biraz çekinse de seans sonunda canının hiçbir şekilde acımadığını, hiçbir şey hissetmediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi akupunktur kliniğinden ve odasından genel görüntü

-Yrd.Doç.Dr. Dündar Kaçar ile yetişkin ve çocuk akupunkturu ile ilgili röportaj

-Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akupunktur polikliniğinin ilk çocuk hastası olan B.A. ile doktorun görüntüsü

-Yrd.Doç.Dr. Dündar Kaçar\'ın 10 yaşındaki B.A.\'ya lazer akupunktur yaparken görüntü

-Detay görüntüler

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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7)ZEYTİN DALI\'NA MEHTERANLI DESTEK

SAMSUN\'da Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için kentteki bir mehter takımı marşlar çalarak yürüyüş yaptı. Çalınan Mehter Marşlarına vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Samsun\'da mehteran takımı, Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için yürüyüş düzenledi. Mehter yürüyüşü yapan takım \'Kalbimiz Afrin\'de, hedefimiz kızıl elma, hep yanındayız Mehmetçik\' yazan afiş taşıdı. İstiklal Caddesi\'nde mehter marşı çalarak yürüyen gruba vatandaşlarda alkışlarla destek oldu. Bir çok vatandaş cep telefonlarının kameralarıyla mehter takımının yürüyüşünü görüntüledi. Mehter Takımı\'nın çalıp söylediği Çanakkale Türküsü ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Mehteran takımını marş çalarak yürümesi

-Çanakkale türküsünü çalmaları

-Vatandaşlardan detay

(SÜRE:3.59 Dk) (BOYUT:335.39 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)