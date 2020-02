DHA YURT BÜLTENİ-6

3 KÖY VE 1 TEPE DAHA KONTROL ALTINDA

TSK ve ÖSO unsurları, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 56\'ncı gününde Afrin\'in, Şeyh Bilal, Küçük Meydan ve Kurdane köyleri ile 801 rakımlı tepeyi teröristlerden temizledi. Bu noktalarla birlikte gün içerisinde ele geçirilen köy sayısı 5, tepe sayısı ise 3 oldu.

GAZİANTEP -DHA

2)BARAJ GÖLÜNDE ALABORA OLAN TEKNEDE KAYIP KİŞİ İÇİN JÖAK DEVREDE

ARTVİN\'in Borçka ilçesindeki Muratlı Baraj Gölü\'nde 10 Mart\'ta teknenin alabora olması sonucu kaybolan Muhammet Ay (50) için Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) dalgıç ekibi arama çalışması başlattı. Vatani görevini yaptığı Bilecik\'teki askeri birliğinden izin alarak gelen ve kayıp babasının bulunması için kıyıda bekleyen Miraç Ay,\"Banada dalgıç kıyafeti verseler bende dalış yaparım\" dedi. İlçenin Aralık köyünde kıyıdaki şimşir dalarını toplamak için baraj gölüne açıldıkları teknenin alabora olması sonucu Ekrem Aydın (39) kıyıya çıkmayı başardı, Muhammet Ay ise suda kayboldu. Olaydan sonra AFAD ile Deniz Polisi dalgıçları botla girdikleri baraj gölünde arama çalışması başlattı. Çoruh nehri üzerindeki Muratlı barajı ile Borçka baraj kapakları kapatıldı. Hopa\'dan gelen dalgıç polis ekipleri gölde arama gerçekleştirdi. Arama çalışmasında Muhammet Ay\'a ulaşılamadı. Bölgeye gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JAÖK) dalgıç ekibi baraj gölünde arama çalışması başlattı. 10 kişilik sualtı dalgıç ekibi botla girdikleri baraj gölünde dalış yaparak akıntı yönünde dip taraması yapıyor.

\'BANADA DALGIÇ KIYAFETİ VERSELER..\'

Kayıp Muhammet Ay\'ın eşi Meyrem Ay (45), çocukları Merve (23), Miraç (21), Mücahit(17) ve Mertcan Ay (9) kıyıda arama çalışmalarını izliyor. Babasının kayıp haberini Bilecik\'te vatanı görevini yaptığı sırada öğrenen Miraç Ay, birliğinden izin alarak köyüne geldi. Miraç Ay, \"Tek isteğimiz, babamızın bulunması ve başında dua edebileceğimiz bir mezarı olması. Beklemek çok acı. Bana da dalgıç kıyafeti verseler tereddüt etmeden bende göle dalarım\" dedi.

Muhammet Ay\'ın kayınbiraderi Metin Gül de bugüne kadar arama çalışmalarından netice alamadıklarını belirterek \"Perişan durumdayız. Ölümü zaten kabul ettik bari bir mezarı olsun diye umut içindeyiz\" dedi.

\'EL YORDAMIYLA METRE METRE ARANIYOR\'

Arama çalışmalarını takip eden Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, Çoruh nehri azgın olduğu dönemlerde bu tarz kaza ve kayıpların yaşandığını belirterek şöyle dedi:

\"Halen bulunamayan vatandaşlarımız var. İnsan en azından mezarı olması istiyor. En azında onunla teselli oluyor. Baraj kapakları da kapatıldı su seviyesi epeyce düştü. Buna rağmen görme mesafesi yok denecek kadar az. Ekipler el yordamıyla metre metre arıyor\"

Görüntü Dökümü

-Kayıp kişinin arama çalışmaları

-Kıyıda bekleyen yakınları

-Miraç Ay\'dan detaylar

-Belediye Başkanı açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

3)13 GÜNLÜK BEBEK HELİKOPTERLE İSTANBUL\'A SEVK EDİLDİ

ZONGULDAK\'ta, 13 gün önce dünyaya gelen Belinay bebek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hava ambulansıyla İstanbul\'a sevk edildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde 13 gün önce dünyaya gelen Nurgül ile Mehmet Bozacıoğlu çiftinin kız bebeklerine kalp rahatıszlığı teşhisi konuldu. Doktorlar, bebeğin tedavisi için ambulans helikopterle İstanbul\'daki hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Bebeği almaya gelen ambulans helikopter, Kozlu Şehir Stadyumu\'na indi. Bebek, sağlık ekibi tarafından helikoptere taşındı. Belinay bebek tedavisi için Okan Üniversitesi Hastanesi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

-Bebeğin ambulanstan indirilisi

-Hava ambulansa bindirilmesi

-Sağlık drurumu hakkında doktora bilgi verilmesi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)-

4)\'KARGO\' DİYEREK EVE GİRİP 66 YAŞINDAKİ KADINI DARP EDENLER YAKALANDI

İZMİT\'TE bir hafta önce lüks bir sitede bulunan eve gelerek kargocu olduklarını söyledikten sonra kapıyı açtırıp evdeki 66 yaşındaki Melek Vonal adlı kadını dövdükten sonra evden hırsızlık yaparak kaçan 5 şüpheli yakalandı.

Hacı Hızır Mahallesi\'nde bulunan lüks bir sitede meydana gelen olayda, Melek Vonal evde yalnız olduğu sırada kapı çalmış, kargocu olduklarını söyleyen şahıslar kapı açılır açılmaz saldırarak kadını dövmüşlerdi. Eve girip bir miktar altın zannettikleri imitasyon takıları çaldıkları sırada marketten sipariş getiren kuryenin zili çalması üzerine evden kaçarak sitenin duvarının üzerinden atlamış ve kayıplara karışmışlardı. Olayın duyulmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda şahısların olayın yaşandığı gün sabah 08.00\'de İstanbul\'dan geldiğini ve siteyi gözetlemeye başladığını tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri kimlikleri belirlenen S.T. (21), K.T.(47), H.K.(47), A.Y. (42) ve Ö.A.(22) isimli şahısları, 14 Mart günü İstanbul Sancaktepe\'de düzenledikleri operasyon ile gözaltına aldı.

Şahısların emniyetteki sorgularında, saldırdıkları Melek Vonal\'ın kızı Fatma N.\'nin Katarlı bir iş adamıyla evlendiğini sosyal medya üzerinde gördüklerini ve bu sebeple evde yüklü miktarda ziynet eşyası ve para olabileceğini düşündüklerinden dolayı olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Zanlılar emniyetteki işemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Yaşlı kadın ile rop

-Olayı anlatması

-Adliyeye sevk edilen şüpheliler

HABER:DİNÇER AKBİR-KAMERA:UGUR AYDIN-İZMİT-DHA

5)CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIĞI GÜN HIRSIZLIK YAPMIŞ

BOLU\'da, bir evde hırsızlık yaptıktan sonra İstanbul\'da yakalandığı iddia edilen R.T. adliyeye sevk edildi. Olaya karışan diğer şüphelinin ise cezaevinden izinli çıktığı gün hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Geçen hafta Paşaköy Mahallesi\'nde bir evde yapılan hırsızlık meydana geldi. İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında evde hırsızlık gerçekleştiren kişilerin R.T. ve B.B. oldukları tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin İstanbul\'da olduğunu tespit etti. İstanbul\'a giden ekipler, R.T.\'yi evinde yakaladı. Şüpheli Bolu\'ya getirilerek adliyeye sevk edildi.

Bu arada diğer şüphelinin ise aynı suçtan İstanbul\'da cezaevinde yattığı haftalık izinle çıktığı gün hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Süre: 00:50 Boyut: 94.5 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

6)GÜMÜŞHANE\'NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN PARK

GÜMÜŞHANE\'de, Aydın Doğan Vakfı tarafından kente kazandırılan Sema Doğan Parkı, Gümüşhane Belediye Başkanlığı’nca yapımı tamamlanan yeni projeyle kentin en gözde sosyal yaşam alanına dönüştürüldü. Çevre düzenlemelerinin yanı sıra sinema, bovling, bilardo salonları, kafeteryaları ve kamelyaları ile eğlence ve sosyal donatı alanına haline gelen park, her gün her yaştan kent halkı ve çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan tarafından 2008 yılında kente kazandırılan Sema Doğan Parkı, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’in geliştirdiği, Vali Okay Memiş’in değişiklikler yaptırdığı projeyle sosyal yaşam alanına dönüştürüldü. Proje kapsamında sinema ve bovling salonları ile kafeterya, kamelyalar, piknik alanları, yeşil alan kazandırılan park, peyzaj çalışmasıyla yeniden düzenlendi. 20 bin metrekarelik alana sahip olan ve kentin en gözde sosyal yaşam alanına dönüştürülen park alanı, özellikle hafta sonları ve tatil günleri, yoğun ilgi görüyor. Üniversite öğrencileri de tatil günlerinde arkadaş gruplarıyla Sema Doğan Parkı’nı tercih ediyor. Piknik yapan, ders ve sınav ortamından uzaklaşarak, stres atan öğrenciler, eğlenceli vakit geçiriyor.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Çocukların da unutulmadığı park alanında, özel tasarlanan kauçuk zemin üzerine ise oyun parkı kuruldu. Çocuklar, parkta salıncak ve kaydırak gibi birçok çeşidin yer aldığı oyun grubunda eğlenceli vakit geçiriyor. Yaklaşık 500 ailenin rahatça piknik ve mangal yapabildiği modern park, çevre illerin yanı sıra kente gelen turistler tarafından da ziyaret ediliyor.

VALİ MEMİŞ: İLİMİZ TÜRKİYE İLE ENTERGE OLDU

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, parkı bağışla kente kazandıran Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan\'a teşekkür etti. Gümüşhane Belediyesi\'nin yeni projesi ile park alanının 5 yıldızlı sosyal donatı ve eğlence merkezi haline geldiğini belirten Vali Memiş, “Sema Doğan Parkı bizim prestij projelerimizin başında geliyor. O park yapılmadan önce ilimizde 1970’li yıllarda kurulan bir sinema vardı. Uzun bir aradan sonra ilimiz modern bir sinemaya kavuştu. Oradaki sinema salonları ile birlikte ilimizi Türkiye ve neredeyse dünyaya entegre ettiğimizi düşünüyoruzö dedi.

‘BÖLGEMİZ EN GÜZEL SOSYAL TESİSE KAVUŞTU’

Gümüşhane’nin gelişen ve geleceğe ümitle bakan bir il olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Türkiye’de en fazla kamu yatırımları alan ilerin başında geliyor. 20 bin öğrencisi ile bir üniversite kentiyiz. Bu öğrencilerin ilimizde gidip kullanacağı sosyal alanlar çok azdı. Aydın Doğan beye çok teşekkür ediyoruz. Zamanında üniversitenin hemen karşısında Harşit çayının kenarında çok güzel bir alanı park olarak yapmış. Gümüşhane Belediyemiz orada yeni bir proje geliştirdi. Biz o projede revizyona gittik. İşlemeyen bir sinema salonu vardı. O sinema salonunu 80’er kişilik 2 salona çıkardık. 5 yıldızlı bir otelin veya alış veriş merkezinin olduğu gibi sosyal donatı alanına kavuşturuldu. Bunu Gümüşhane Belediyemiz yaptı. O parkı ilk yapanda Aydın Doğan oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bölgemizde belediyelerin işlettiği en güzel sosyal tesislere kavuşmuş oldukö diye konuştu.

Vali Memiş, projeyi hayata geçiren Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’e teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER, PARKTAN MEMNUN

Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Bünyamin Arpa, kendisinin ve birçok üniversite öğrencisinin sosyal aktivite için Sema Doğan Parkı’nı ziyarete geldiğini belirterek, “3 yıldır burada ikamet etmekteyim. Burada öğrenimi sürdürüyorum. Geçen yıllara oranla buradaki imkanlar çok daha iyi. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok, çok güzelö dedi.

Üniversiteli Azize Timiçun de parkta derslerden uzak kalıp, stres attıklarını kaydederek, “Derslerimiz çok yoğun, bazen sıkıcı geçiyor. Burası bizim için bulunulmaz bir yer. Stres atıyoruz, arkadaşlara çok iyi geliyorö dedi.

Öğrenci Ramazan Altay ise “Burada gezilebilecek yerlerin başında Sema Doğan Parkı geliyor. Hafta sonu canımız sıkıldığında bir otobüse atlayıp, gelebiliyoruz. Aileler, çocuklar herkes her şey düşünülerek yapılmış. Burada aktivite anlamında her şey varö diye konuştu.

SEMA DOĞAN PARKI

Aydın Doğan Vakfı tarafından 2006 yılında Gümüşhane’de yapımına başlanan Sema Doğan Parkı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan ve Aydın Doğan Vakfı Başkan Vekili Sema Doğan’ın katıldığı törenle 2008 yılında açılmıştı. Açılış törende konuşan MHP Lideri Bahçeli, “Hayırda rekabeti, sahip olduğu maddi değerleri toplumuyla paylaşmada yarışmayı büyük bahtiyarlık sayan hayırsever insanlarımız, milletin gurur ve iftihar kaynağıdırö demişti.

Görüntü Dökümü

Park detayları

Parkta vakit geçirenler

Sosyal alanlarlar

Öğrencilerle röp.

Vali Okay Memiş\'in açıklaması

Haber: Fatih TURAN Kamera: Aleyna BAYRAM GÜMÜŞHANE DHA

7)ZONGULDAK\'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI

ZONGULDAK\'ta üniversite çevresinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5\'i adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Bülent Ecevit Üniversitesi çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, S.A., İ.Y., G.Ç., Ö.B., B.Ç., S.A., Ş.A., S.Y., H.M. gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden S.A., S.Y., S.A. ve H.M. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç., İ.Y., G.Ç., B.Ç., ve Ö.B. ise adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)-

8)ÖĞRENCİLERDEN AFRİN\'E KOREOGRAFİLİ DESTEK

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde öğrenciler, hazırladıkları koreografiyle Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi. Öğrenciler, bedenleriyle Türkiye haritası yaptı, \'Afrin\' yazdı.TSK\'nın Suriye\'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'na bir destek de Belek Turizm Merkezi\'ndeki Limak İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden geldi. Okulun bahçesinde toplanan öğrenciler \'Kalbimizde Afrin\' adıyla düzenledikleri program kapsamında el ele tutuşarak önce Türkiye haritası oluşturdu. Bir grup öğrenci Türk bayrağı açarken bir grup öğrenci de bedenleriyle \'Afrin\' yazdı.

Koreografi boyunca \'Komando Marşı\'nı okuyan öğrencilere izleyenler de alkışlarla destek verdi.

Okulun öğretmenleri ise Afrin şehitlerinin ismini okuyarak onların anısına yere karanfil bıraktı. Program, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

MEHMETÇİK VAKFI\'NA BAĞIŞ

Okul Müdürü Nurettin Avcı yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için \'Kalbimizde Afrin\' adıyla program hazırladıklarını söyledi. Mehmetçiğe moral verirken, şehitleri de andıklarını anlatan Avcı, \"Yine öğrencilerimiz kendi aralarında 1918 lira topladı. Bu parayı da Mehmetçik Vakfı\'nın hesabına yatırdık\" dedi.

Programı Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Serik Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan ve vatandaşlar izledi.

Görüntü Dökümü

- Öğrencilerden görüntü

- Komandonun marşı okunması

- Harita oluşturulması

- Öğrencilerin bayrak açması

- Afrin yazısı oluşturulması

- Öğretmenlerin şehit askerlerin ismini okuyup karanfil bırakması

- Dua edilmesi

- DRONE görüntüsü

geçilecek

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)

9)UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE AFRİNE SELAM GÖNDERDİLER

SAKARYA İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube müdürlüğü ekipleri durumunda şüphelenip gözaltına alınan şahsın ikametinde 1458 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik şube müdürlüğüne bağlı ekipler yapılan bir ihbar üzerine A.G isimli şahısı düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramalarda 1458 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. A.G emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli L tipi cezaevine gönderildi. Narkotik şubesine bağlı ekipler ele geçirilen 1458 adet extacy uyuşturucu haplarla Türkiye haritası yaparak Afrin’e selam yolladılar.



Görüntü Dökümü

Şahsın sağlık kontrolüne götürülmesi

Haber -Kamera:Aziz GÜVENER-ADAPAZARI-DHA

10)NARKOTİK KÖPEĞİ JULİEN\'DEN UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

İZMİR\'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpeği Julien\'in tepki verdiği bir otomobilin bagajında 30 kilo 150 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı denilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaparken, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen otomobil, narkotik ekipleri tarafından durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Julien\'in aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 30 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi, sürücü M.S. (31 gözaltına alındı. Operasyon anı ise insansız hava aracı drone ile kaydedildi. Gözaltına alınan aracın sürücüsü M.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

- Operasyondan görüntü

- Narkotik köpeğinin aramasından görüntü

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: / İZMİR, (DHA)