DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAKAN FAKIBABA BİRECİK’TE

ŞANLIURFA’da temaslarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Birecik’te partililerle bir araya geldi. Halfeti ilçesinde gece konaklayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Birecik ilçesine geçti. AK Parti İlçe Başkanlığında kalabalık bir grup tarafından karşılanan Fakıbaba için büyükbaş hayvan kesilerek kurban edildi. AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’le birlikte parti binasına geçen bakan Fakıbaba toplanan partililere \"Birecik ilçemiz yönetimiyle gencilik ve kadın kollarıyla 2019 seçimlerine şimdiden hazır.Bizleri coşkuyla karşılayan hemşerilerimin aynı coşku ve heyecanla çok çalışarak Cumhurbaşkanımızın yanında büyük bir güç olacağına yürekten inanıyorum\"dedi.

Görüntü Dökümü

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- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

- Bakanı Karşılayan protokol

- Bakan Fakıbaba İçin kesilen Dana

- Bakan vatandaşların sorunu dinlemesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera:ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 255 MB

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2)SAVCI, NİŞANLISINA ULAŞAMAYINCA SABAHA KARŞI POLİSLERLE YURDA GİTTİ

SAMSUN\'da, Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca, sabaha karşı polislerle birlikte genç kızın kaldığı yurda gitti. Nişanlısıyla görüşmek isteyen, ancak saat uygun olmadığı için izin verilmeyen Savcı Tolar, \"Ben savcıyım, çağırın gelsin\" diye bağırınca öğrenciler ayağa kalktı. Cumhuriyet Başsavcılığı savcı ile ilgili inceleme başlattı. Olay, geçen 3 Mart Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. 2016 yılındaki kararname ile Erzurum Cumhuriyet Savcı adaylığından Samsun Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Ahmet İlyas Tolar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi olan nişanlısı ile tartıştı. Taştırmanın ardından genç kız, savcının telefonlarına cevap vermedi.

Bunun üzerine sabaha karşı yanında polislerle yurda giden Savcı Tolar, nişanlısıyla görüşmek istediğini söyledi. Yurt görevlilerinin bunun için uygun bir saat olmadığını ifade edince, Ahmet İlyas Tolar, kendisinin Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirtti, iddiaya göre \"Ben savcıyım, çağırın gelsin\" diye bağırdı. Görevliler, odasına gittikleri genç kıza, savcının görüşmek istediğini iletti. Genç kız ise \"Ben böyle birini tanımıyorum\" yanıtını verip, inmedi.Aldığı cevap karşısında sinirlenen Savcı Ahmet İlyas Tolar, nişanlısının odasına gitmek istedi, ardından da güvenlik kamerası kayıtlarını istedi. Gürültüler üzerine yurttaki öğrenciler uyandı. Araya polis ve yurt görevlileri girince, Savcı Tolar, nişanlısı ile görüşemeden yurttan ayrıldı. Olayla ilgili Samsun Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüğü tutanak tuttu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ise yurt basma gibi bir durumun olmadığını, savcının nişanlısına ulaşamayınca, kendisine gelen \'Ben gidiyorum hoşçakal\' gibi mesaj üzerine endişelenip yurtta gittiğini ifade etti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını da sözlerine ekledi.

SAMSUN, (DHA)-

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3)ARTVİNLİ ARICILAR, AFRİN’DEKİ ASKERLERE BAL GÖNDERDİ

ARTVİN\'de, Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlere 1 ton 600 kilo bal gönderdi.

Artvin Valiliği önünde düzenlenen törene, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş ve vatandaşlar katıldı.

Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı İbrahim Durmuş burada yaptığı konuşmada, kendilerinin evlerinde çay yudumlarken ve dinlenirken Afrin’de Mehmetçiğin mücadele ettiğini belirterek \"Bizde elimizden ne gelir diye düşünürken Türkiye’nin endemik bitkisinin bol olduğu bu coğrafya üretilen seçme balları Mehmetçiğimize gönderme karar aldık. Bizler her zaman devletimizin ordumuzun arkasındayızö dedi. Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise, “Bugün ordumuzun başarıyla yürüttüğü Afrin harekatına destek olmak için her şehrimizden bir şeyler yapılıyor. Kimde ne varsa onu gönderiyor. Emin olun ordumuzun buna ihtiyacı yok ama bizim Artvin’in buna ihtiyacı var. Millet olmanın gereği de budurö. diye konuştu.

Konuşmaların ardından 1 ton 600 kilogram balın bulunduğu kavanozlar dualar eşliğinde, elden ele taşınarak yüklendiği araçla Hayat\'a gönderildi .

Görüntü Dökümü

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Tören\'den detaylar

Birlik Başkanı İbrahim Durmuş\'un konuşması

Artvin Belediye Baskanı Mehmet Kocatepe\'nın konusması

Duaların yapılması

Balların Elden Elede araclara taşınması

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

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4)ŞEHİTLERİN İSİMLERİ SINIFLARDA YAŞATILIYOR

KARABÜK Anadolu İmamhatip Lisesi\'nde 40 sınıf ile öğretmenler odası, kütüphane, spor salonu ve konferans salonuna şehit asker, polis, öğetmen ve vatandaşların isimleri verildi.

Merkez Yenişehir Mahallesi\'nde 600 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Karabük Anadolu İmamhatip Lisesi 12\'inci sınıf öğrencileri Mehmet Emin Altıntaş ve Yasin Ünlü\'nün talebi doğrultusunda sınıflara şehitlerin isimleri verilmesi kararlaştırıldı. Okul yönetimi tarafından 40 sınıfa şehit asker, polis ve 15 temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden vatandaşların isimleri verilirken kütüphaneye Batman\'ın Kozluk ilçesinde PKK\'lı teröristlerce şehit edilen Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın\'ın, öğretmenler odasına Zeytin Dalı Harekatı\'nda YPG/PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın, Spor Salonuna 15 Temmuz sonrası herkesin adını büyük bir saygıyla andığı Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı\'nın, Konferans Salonuna da darbeye karşı direnişin temsili haline gelen şehit Astsubay Ömer Halisdemir\'in isimleri verildi. Şehitlerin resimlerinin ve hayat hikayelerinin olduğu görseller, isimlerinin verildiği yerlerin camlarına yapıştırıldı. Çalışmanın tamamen öğrencilerin düşüncesi olduğunu söyleyen Okul Müdürü Yaşar Seis, \"Öğrenciler harçlıklarından arttıklarıyla bu düşüncelerini gerçekleştirdiler.Öğrencilerimiz sınıflarının isimlerinin şehitlerimizin isimleri verilmesinden memnunlar. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm şehitlerimize cenabı haktan rahmet diliyoruz\"dedi. Öğrencilerden Mehmet Emin Altıntaş,\"Sınıflarımız artık 12-J ya da 12 A gibi isimler değil, şehitlerimizin isimleriyle anılıyor. Bu bizde başka bir maneviyat oluşturuyor, daha ayrı bir duyguyla sınıflarımıza giriyoruz. Sınıflarımıza her girdiğimizde gururlanıyoruz. Hep aklımızdalar. Eğitimlerimize daha çok önem veriyoruz. Bizden sonra ki öğrencilerimiz de şehitlerimizin isimleriyle derslerine girecekler, onların izinden gidecekler\"dedi. Yasin Ünlü ise tüm öğrencilerin harçlıklarından arttıklarıyla böyle bir projeyi yaptıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan, öğrencilerden detay

-Sınıflardan, öğretmenler odası,

-Kütüphane ve spor salonundan detay -

-Okul Müdürü Yaşar Seis\'in açıklaması

-Öğrenciler Mehmet Emin Altıntaş ve Yasin Ünlü\'nün açıklaması

Süre:(03.55) Boyutu:(435 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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5)İSTİKLAL MARŞI\'NIN 10 KITASINI KUMAŞ ÜZERİNE YAZDILAR

İSTİKLAL Marşı\'nın kabulünün 97\'nci yıl dönümü nedeniyle, Tokat\'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Orta Okulu öğrencileri 10 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde kumaşın üzerine İstiklal Marşı\'nın 10 kıtasını kumaştan hazırladıkları harflerle yazdı.

TOBB Orta Okulu öğretmen ve öğrencileri İstiklal Marşı\'nın kabulünün 97\'nci yıl dönümü nedeniyle farklı bir etkinlik yapmak istedi. 10 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde kumaşın üzerine İstiklal Marşı\'nın 10 kıtası kumaş harflerle yazıldı. Hazırlanan çalışma okulun ön cephesine öğrenciler tarafından asıldı.

\'1 AYDA TAMAMLADIK\'

Okulun Teknoloji ve Tasarım öğretmeni İlker Kalyon \"12 Mart 1921 yılında kabul edilen istiklal marşımızın manevi destek olmak için kurtuluş savaşını, milli mücadeleyi yürüten değerli büyüklere şehit ve gazilerimizi aziz hatıralarına sahip çıkmak ve yaşatmak için hazırladık. 10 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde kumaşa, kumaştan hazırlanan harfleri tek tek işledik. Bu şeklide devletimize ve askerimize manevi desteğimizi, birlik ve beraberliğimi göstermiş oluruz diye düşündük. Bu çalışmayı 1 ayda tamamladık\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışmadan görüntüler

-İstiklal Marşı\'nın okul binasına asılması

-Konuşma

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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6)BALIKLIGÖL\'E ZİYARETÇİ AKINI

ŞANLIURFA\'nın simgesi ve dünyanın tek doğal akvaryumu olan Balıklıgöl, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor.Şanlıurfa\'da yağışlı günlerin ardından havanın ısınmasıyla birlikte turistler, önemli tarihi ve turistik mekanlardan olan Balıklıgöl\'e akın etti. Bölgede hava sıcaklığının 17 dereceye ulaşması üzerine yurdun birçok yerinden kente gelen vatandaşlar, aileleriyle birlikte tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl\'ü gezdi. İnanç turizminin önemli merkezleri arasında gösterilen kente gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim\'in doğduğunu inanılan mağaraya girerek, şifalı sudan içerek dua etti. Tarihi çarşılarını gezip özellikle kumaş ve kurutmalık baharatlardan almayı ihmal etmeyen ziyaretçiler, Balıklıgöl\'deki balıklara yem atıp, dilek tuttu.

Görüntü Dökümü

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- Şanlıurfa\'da tarihi çarşıları gezen ziyaretçiler

- Alışveriş yapanlar

- Gümrük hanında müzik dinleyenler

- Balıklıgöl\'de gezenler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 248 MB

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7)MARMARİS\'TE MART AYINDA DENİZ KEYFİ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde açık havada sıcaklığının 26 derece kadar yükselmesiyle sahil ve sokaklar dolup taştı. Yerleşik yaşayan yabancılar ve vatandaşlar denize girdi, şezlonglarda güneşlendi. Marmaris\'te yüzünü gösteren güneş, ilçeyi canlandırdı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 26 derece gösterdiği kent merkezinde sahil ve parklara vatandaşlar akın etti. Atatürk Caddesi Halk Plajı\'nda ve kent merkezindeki sekiz kilometrelik sahilde yerleşik yaşayan yabancılar ile vatandaşlar denize girdi, kumlarda güneşlendi. Kimi vatandaşlar köpeğiyle denize girerek eğlendi. Uzunyalı Mevkisi\'nin sahil şeridinde bulunan mekanlarda oturacak yer kalmadı. Kimi aileler parklarda, kimileri sahilde çocuklarıyla oyun oynadı. Atatürk Caddesi\'nden Siteler Mevkisi\'ne kadar uzanan sahil yolu spor, yürüyüş yapıp ve deniz manzarasının keyfini çıkaranlarla doldu. Mart ayının ortasında sıcak havanın tadını çıkartan vatandaşlar, eşsiz manzaraların fotoğraflarını çekerek sosyal medyada \"Mart kapıdan baktırmadı\" yorumu yaptı. Şehir merkezindeki Belediye Çay Bahçesi\'ni dolduranlar, deniz manzarası eşliğinde çay keyfi yaptı. Deniz tutkunları, küçük teknelerine binerek, körfez turu atıp, sıcak havanın tadını çıkardı. Kimileri yelkenli teknelerle, bazıları da deniz bisikleti ile açıldı.

Kente yolu düşen Lale Demirhan, \"İş görüşmesi için iki günlüğüne geldim. Birçok şehirde yağmur ve soğuk hava hakimken Marmaris\'te sıcak havayı görünce soluğu plajda aldım\" dedi. Mehmet As ise, \"Komşumun, \'Karbon\' adlı köpeğiyle sıcak havayı görünce denize girdim. Çok mutluyum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Caddeye konumlandırılmış elektronik termometre görüntüsü

- Atatürk Caddesi\'nden Siteler Mevkii\'ne kadar sekiz kilometrelik sahilde eğlenen vatandaşlardan görüntü

- Denize giren insanlardan genel-ayrıntılı görüntü

- Köpek ile denize giren ve eğlenen Mehmet As\'ın eğlenme görüntüsü

- Şezlonglarda güneşlenen yerleşik yaşayan yabancıların görüntüsü

- Köpek ile denize giren Mehmet As ile röp.

- Deniz bisikleti ve küçük teknelerle anın keyfini çıkartanlardan genel görüntü

(Toplam: 5 dakika-361 MB görüntü)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)



