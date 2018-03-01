DHA YURT BÜLTENİ-6

1)\'ÖĞRETMEN, İSTİKLAL MARŞI\'NI OKUYAMAYAN ÖĞRENCİYİ DÖVDÜ\' İDDİASINA İNCELEME



DİYARBAKIR\'ın merkez Kayapınar ilçesinde, ortaokul öğrencisi M.F.\'nin (12), derste İstiklal Marşı\'nı ezbere okuyamadığı gerekçesiyle müzik öğretmeni F.K. tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. Darp raporu alan aile, polis merkezine gidip, öğretmenden şikayetçi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce de olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu\'nun 6. sınıf öğrencisi M.F., iddiaya göre, İstiklal Marşı\'nı ezbere okuyamadığı için geçen haftaki derste müzik öğretmeni F.K. tarafından dövüldü. Ertesi gün bahçede, arkadaşı ile öğretmenin dayak olayını hatırlattığı için tartışan M.F., kendilerini gören F.K. tarafından tekrar dövüldü. Okul çıkışı eve gelen M.F.\'nin yüzündeki morlukları gören ailesi, yaşananları dinledikten sonra hastaneden darp raporu alıp, polis merkezine gitti. Aile, müzik öğretmeni F.K.\'den, çocuklarına \"Burası terör yuvası değil, biz de terörist yetiştirmiyoruz\" dediği iddiasıyla şikayetçi oldu.

\'UTANDIĞIM İÇİN SÖYLEYEMEDİM\'

Olayı anlatan M.F., müzik öğretmeni F.K.\'nin daha önce kendilerine İstiklal Marşı\'nın ezberlenmesi gerektiğini söylediğini belirtti. M.F. \"İstiklal Marşı\'na çalıştım; ama utandığım için söyleyemedim. \'Hocam, ben utanıyorum\' dedim. Hatta bazı derslerde hiç hikaye falan da okumuyorum. O da sinirlendi, dedi ki \'Burası terör yuvası değil, biz de terörist yetiştirmiyoruz\" diye konuştu.

Anne Vahide F. ise olayın ardından okuldan çağrıldıklarını ve kendilerinden şikayetçi olmamalarının istendiğini söyledi. Öğretmenin çocuklarına söylediği sözlere kızdıklarını belirten Vahide F., “Çocuğuma bu lafın söylenmesi beni etkiledi. Babası da bu konuda sinirlendi\" dedi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ\'NDEN İNCELEME

Okul yönetimi tarafından olayla ilgili tutanak tutularak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne gönderildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Aileden görüntüler

-Dövüldüğü iddia edilen çocuğun görüntüsü

-Anne ve çocuk ile röportaj

-Ev içerisinden detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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2)ŞARBON ŞÜPHESİYLE KARANTİNAYA ALINAN KÖYDE, HAYVAN DERİLERİNİN GÖMÜLMESİ TEDİRGİNLİK YARATTI

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, 20 gün önce 1 kişinin öldüğü, 80’e yakın kişinin de hastanelere başvurduğu şarbon hastalığı mikrobu taşıyan büyükbaş hayvana ait deri, biriktirildiği 10 tona yakın diğer hayvan derileri ile birlikte olayın yaşandığı mahallede ilaçlanarak toprağa gömüldü. Hayvan derilerinin yerleşim yerine yakın mesafedeki alana gömülmesi nedeniyle tedirginlik yaşayan vatandaşlar duruma tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar, şarbon şüphesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında karantinaya alınan mahallede gece apar topar gömüldüğünü öne sürdüğü derilerden kendilerine yeterince bilgi verilmediği ve uyarılmadıklarından yakındı.

İlçeye bağlı Ağaçlı mahallesinde, 10 Şubat’ta bir vatadaşın hastalanan ineğini keserek etini dağıtması ve mahallede 4 çocuk annesi Fatma Çakır (39) hayatını kaybetmesi sonrasında çıkan şarbon iddiası paniğe neden olmuştu. Mahallede 73 kişinin, \'Halsizlik, mide yanması ve yüksek ateş’ gibi şikâyetlerle aynı hastanenin acil servisine başvurup, tedavilerinin ardından taburcu edilmesi ve kesilen hayvanın şarbon mikrobu taşıdığının tespit edilmesinin ardından İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılarak mahalle karantinaya alınmıştı. Bölgede bir dizi tedbirler alan ekipler, karantinaya alınan mahallede 600 civarında küçük ve büyük baş hayvanı ise koruyucu aşıyla aşılamıştı.

HAYVAN DERİLERİ AYNI MAHALLEYE GÖMÜLDÜ

Şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı belirlenen büyükbaş hayvana ait deri, ilçede daha önce biriktirildiği 10 tona yakın diğer hayvan derileri ile birlikte olayın yaşandığı mahallede ilaçlanarak toprağa gömüldü. Hayvan derilerinin yerleşim yerine yakın mesafedeki alana gömülmesi nedeniyle yöre sakinleri de tedirginlik yaşadıklarını ifade ederek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, şarbon şüphesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında karantinaya alınan mahallede gece apar topar gömüldüğünü öne sürdüğü derilerden kendilerine yeterince bilgi verilmediği ve uyarılmadıklarından yakındı.

‘ÇOÇUKLARIMIZ BURALARA GELEMİYOR’

Hayvan derilerin yerleşim yerlerinin yakına gömülmesiyle tedirginlik yaşadıklarını belirten mahalleli Murat Aslan, şunları söyledi:

“Akşam namazı ve yatsı arası çarşıdan geliyordum. Duman vardı. Buraya geldim burada birkaç kişi vardı. ‘Ne yapıyorsunuz burada’ dedim ‘Derileri gömüyoruz’ dedi. ‘10 ton 300 kilo deri getirdik buraya’ dediler. 2 kamyon deri getirmişlerdi. Onları buraya gömdüler. ‘Bunları neden buraya gömdünüz dedim. Başka yere gömemez miydiniz?’ dedim. ‘Bunların bir zararı yok. Başka imha edecek yerimiz yok. Fabrika yok imha için’ dediler. Burada çayır çimen olacak hayvanlarımız burada otluyor. Çocuklarımız burada geziyor, suyumuzda buradan geçiyor bu durum çok tehlikeli. Çocuklarımız buralara gelemiyor. ‘Orada şarbon var zehir var’ diyorlarö

‘BURADA BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ?’

Yörede çaresiz durduklarını anlatan Yakup Şahin de rahatsızlık duydukları derilerin gömülmesi için şöyle konuştu:

“Burada bir olay olmuş bir kişi ölmüş. Madem burada bir rahatsızlık var neden buraya gelip gömdüler derileri. Daha çok kişi mi ölecek. Bu hastalık için bu köyde herhangi bir önlem alınmamış. Devlet görevlileri geliyor, hepsi galoşlu biz elimizi kolumuzu sallaya sallaya geziyoruz. Burada biz insan değil miyiz? Sadece bunların buradan kaldırılmasını istiyoruz. Buradan su kanalı, dere geçiyor. Yaz gelince çocuklarımız burada oynayacaklar, dereye girecekler serinlemek için. Devlet bunlara bir önlem alamayacaksa biz bu köyden çıkalım. Köy, devlet ve yetkililer tarafından kaderine terk edildi. Kimse ilgilenmiyor kimse bilgi vermiyor bizeö

‘ÇOK TEDİRGİNİZ’

Hayvan derilerin gömüldüğü alandan geçmeye korktuklarını anlatan mahalle sakini Neşat Aslan “Komsularımızın suyu buradan geçiyor. Çocuklarımız tatile geliyor burada yüzüyorlar oynuyorlar. Buradan şimdi yaya geçmek istemiyor. Aşağıda değirmen var, dere var biz ve çocuklarımız çok tedirginizö dedi.

\'PİSLİĞİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ\'

Yetkililere seslenen ve derilerin gömüldüğü yerden kaldırılmasını isteyen Süleyman Şahin ise tepkisini şöyle dile getirdi:

“Şarbon olayında vatandaşımız bilgilendirilmediği gibi bir de gelmişler tonlarca deriyi imha etmeleri gereken zehiri getirip köyümüze gömdüler. Burası çöp mü? Bu deriler çöplüğe de atılmaz. Direk imha edilmesi gerekiyor. Ama yetkililer geldiler köyümüze dere yatağına bunu gömdüler. Buradan sular akıyor, tarım arazisinin beslendiği su var. Geldiler bunu buraya bir akşam vakti gömdü gittiler. Böyle bir şeyi kabullenmek mümkün değil. Kimsede şarbon ve bu gömü ile alakalı bilgilendirilmedi. Gerekli işlemlerin yapılmasını devlet büyüklerimizden ve yetkililerimizden bekliyoruz. Tedirginlik büyük. Çocuklarımız ‘Süt içmeyeceğiz’ diyor. Artık ben içme suyumu çarşıdan hazır alıp geliyorum. Vatandaş tedirgin. Bu pisliğin buradan kalkmasını rica ediyoruzö

Görüntü Dökümü

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-Derilerin gömüldüğü alan görüntüleri

-Vatandaşlar konuşma

-Detaylar

Haber : Fatih TURAN Kamera: Osman ŞİŞKO/DHA

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3)SİVAS\'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS\'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Sivas\'ta gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Araçların üzeri karla kaplanırken kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar kent merkezinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için ağaçların altına yem bıraktı. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Diğer yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kapalı köy yolu sayısı 8 olarak açıklandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğanşar ilçesinde 2, Suşehri 1 ve Şarkışla ilçesinde 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Kent merkezinden görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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ZONGULDAK\'TA 68 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI(ek)

4)KAPALI KÖY YOLU 87\'YE ÇIKTI

Yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar devam ediyor. Alaplı\'da kar nedeniyle 19 köy yolunun daha ulaşıma kapandığı öğrenildi. Kar nedeniyle il geneline ulaşıma kapanan toplam 87 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

ALAPLI\'DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Alaplı ilçesine bağlı köylerde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime eğitim gören okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Alaplı İlçe Milli Eğitim Eğitim Müdürü Cevat Çevik, ilçe merkezinde ise eğitim ve öğretime devam edildiğini açıkladı.

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5)AKÜ HIRSIZLARI POLİSTEN KAÇAMADI

KÜTAHYA\'da park halindeki kamyon ve tırlardan akü çalan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliden 3\'ü tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kamyon ve tırlardan akü çalınması olayları ile ilgili özel ekip oluşturdu. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerdeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, Zafertepe Mahallesi\'nde bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinde park halindeki tırdan çaldıkları 2 aküyü kiraladıkları bir otomobilin bagajına koyan şüphelilerin İbrahim Ç. ile Fatih D. olduğunu belirledi. 2 şüpheli polisler tarafından yakalandı.

2 KİŞİ DE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bahçelievler Mahallesi\'nde park halindeki kamyondan akü çalıp 27 AL 750 plakalı hafif ticari araca yükleyen Cem A. ve Serkan D., devriye gezen polisleri görünce kaçmaya başladı. Cem A.\'nın kullandığı hafif ticari araç önünü kesen sivil plakalı bir polis aracına çarparak durdu. Polisler, araçtan inip kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi kovalamaca sonucunda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce çalıp sattıkları 12 adet akü bir hurdacı dükkanında ele geçirildi.

Yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Ç., Cem A. ve Serkan D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Fatih D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yakalana şüphelilerin araç bagajındaki çalıntı akülerin,

-Hurdacı dükkanında polislerin çalıntı aküleri bulması,

-Çalıntı akülerin görüntüsü,

-Şüphelilerin kullandığı çalıntı araçtan ve bagaj kısmındaki akülerin incelenmesi

-Gözaltına alınan 2 şüphelilerin görüntüsü,

-Bir tırdan akülerin çalınma anının güvenlik kamerası görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)



