DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BOLU DAĞI\'NDA SİS ULAŞIMI ETKİLEDİ

BOLU Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişinde sis etkili oluyor. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, ulaşım yavaşladı.D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor. Bolu Dağı\'nın Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak bölgelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarında bulunan sim lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşım yavaşladı. Yetkililer sis nedeniyle sürücülerin yakın takipten kaçınmaları uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü

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Bolu Dağı\'nda sisten görüntü

Sis altında ilerleyen araçlar

Sis lambalarından detaylar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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(ÖZEL HABER)

2)SURİYE\'DE HOBİLERİ OLAN GÜVERCİNLER, TÜRKİYE\'DE EKMEK KAPILARI OLDU

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesine iç karışıklıktan ve terör örgütlerinin baskılarından kaçıp, yerleşen Suriyeli aileler, ülkelerinde hobi olarak besledikleri güvercinleri satarak, geçimlerini sağlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın merkez noktalarından Reyhanlı, en çok Suriyeli göçü alan ilçelerden oldu. Suriye\'de iç karışıklığın başlamasıyla birlikte PKK/PYD\'li ve DEAŞ\'lı teröristler, ülkede etkisini artırdı. Terör örgütlerinin baskılarından kaçan birçok Suriyeli de Reyhanlı\'ya gelip, yerleşti. Aileler, burada kendilerine kurdukları çadırlarda yeni hayatlarına başladı. Birçok Suriyeli aile, tarlalarda ve inşaatlarda çalışıp, para kazandı.Reyhanlı\'da, çadırda yaşayan Ahmet Ehleyip ise akrabalarıyla birlikte farklı bir geçim kaynağı oluşturdu. Suriyeli Ehleyip ailesi, ülkelerinde hobi olarak yetiştirdikleri güvercinleri Türkiye\'ye getirdi. Aile üyeleri, farklı cins ve ırklardaki güvercinlerini burada yetiştirmeye devam edip, sayılarını artırdı. Zaman zaman tarlalarda da çalışan Ehleyip ailesinin en önemli geçim kaynağı ise sayıları 200\'e yaklaşan güvercinler oldu. Güvercinlerine, ırklarına göre değer biçen Suriyeli aile, bunları Hatay\'ın merkezindeki ile Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki semt pazarlarında satıp, günlük kazançlarını çıkardı. 60 kişinin barınma ve yemek ihtiyaçları da bu şekilde sağlandı. Güvercinleri en çok sevenler de çocuklar oldu. Küçükler, güvercinleri hem besledi hem de sevdi.

\'ONLAR, BİZİM GEÇİM KAYNAĞIMIZ\'

Yaklaşık 2 yıldır Reyhanlı\'da bulunan Suriyeli ailenin ileri gelenlerinden Ahmet Ehleyip, geçimlerini güvercinlerle nasıl sağladıklarını anlattı. Ehleyip, \"Suriye\'de, Halep\'te oturuyorduk. Teröristlerden kaçıp, Türkiye\'ye geldik. Burada, bizlere çok iyi baktılar. İnsanları iyi davrandı. Biz de Reyhanlı\'ya yerleştik, 2 yıldır da buradayız. Çocuklarımız bile dünyaya geldi. Güvercinleri de sevdiğimiz için Suriye\'de yetiştirirdik. Orada satışını yapmazdık, kendimiz için eğlence için beslerdik; ama burada onları üzülerek de olsa satmak zorunda kalıyoruz. Pazarlarda 1- 2 çift sattığımız zaman ekmek paramız çıkıyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Güvercinlerin görüntüsü

- Bakımlarından görüntü

- Çocukların sevmelerinden görüntü.

- Ahmet Ehleyip ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Taylan YILDIRIM - Murat SOLAK / KİLİS (DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

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3)SURİYELİ ÜÇÜZLERE RECEP, TAYYİP VE EMİNE İSİMLERİ VERİLDİ

DENİZLİ\'ye 4 yıl önce Suriye\'nin Halep kentinden kaçarak gelen Ammar ve Ramia Sarmadawi çifti, 6 ay önce dünyaya gelen 2\'si erkek üçüz bebeklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan\'ın isimlerini verdi.Suriye\'nin Halep kentinde yaşayan Ammar Sarmadawi (46) ve Ramia Sarmadawi (36) çifti, 4 yıl önce evlerinin yanında patlayan bombada yakınlarını kaybettikten sonra 4 çocuğuyla birlikte kaçarak Türkiye\'ye sığındı. Denizli\'ye gelerek Sümer Mahallesi\'ndeki bir evde yeni bir hayata başlayan Sarmadawi çiftinin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde 6 ay önce ikisi erkek, üçüz bebekleri dünyaya geldi. Sarmadawi çifti, üçüz bebeklerine Cumhurbaşkanı ile eşinin isimlerini verdi. İkisi erkek olan bebeklerinden birine Recep, diğerine Tayyip ismini veren çift, kız bebeklerine ise Emine adını koydu.

ÜNİVERSİTELİLERDEN DESTEK

Üçüz bebeklerinin ardından çocuk sayısı 7\'ye ulaşan Suriyeli çifti, Denizli Kredi Yurtlar Kurumu Pamukkale Kız Yurdu yöneticileri ve yurtta kalan üniversite öğrencileri yalnız bırakmadı. Sıklıkla aileyi ziyaret eden üniversite öğrencisi kızlar, ailenin en çok ihtiyacı olan bebek bezlerini de yanlarında hediye olarak götürüyor.

TÜRKİYE\'DE MUTLULAR

Türkiye\'ye sığındıklarını belirten çiftten Ramia Sarmadawi, \"Suriye\'de savaş var, bombalar patlıyor. Biz de kaçıp, Türkiye\'ye sığındık. Türkiye bize sahip çıktı. Başka ülkelere giden Suriyeliler hiç rahat değil ama Türkiye çok güzel ve rahat bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı çok sevdiğimiz için biz de isimlerini bebeklerimize verdik\" dedi.

Üçüzlerle birlikte 7 çocuk babası olan Ammar Sarmadawi de geçimlerini perde ve yorgan dikerek sağlamaya çalıştıklarını, komşuların da kendilerine yardım ettiğini söyledi. O da başka ülkelerde yaşayan Suriyelerin rahat olmadığını, ancak Türkiye\'ye sığınanların daha rahat bir şekilde çalışabildiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Üçüz bebeklerden detay ve genel görüntüler

- Anne babadan görüntüler

- Kız öğrencilerin bebekleri sevmesinden görüntü

- Anne ve babayla röp.

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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4)EGELİ MASTERLER\'DAN KANSER HASTALARINA DESTEK

EGE Üniversitesi Çalışanları Masterler Futbol Takımı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) turnuvaya katılacak. Gazimagusa\'nın Akova Eray Vudalı Stadı\'nda oynanacak maçlar 2-4 mart tarihlerinde yapılacak. Türkiye\'den Ege Üniversitesi Çalışanları ve Adıyaman Mas Der takımları, yavru vatandan Yıldırım ve Maraş Masterleri ile mücadele edecek. İskele Belediyesi\'nin de destek vereceği turnuvaya, sponsor kuruluşların yapacağı maddi bağışlar KKTC Kanser Hastalarına Yardım Derneği\'ne aktarılarak ihtiyaç sahiplerinin tedavisinde kullanılacak.Daha önce yurt içi ve dışında birçok turnuvalara katıldıklarını belirten EÜ Çalışanları Masterler Derneği Başkanı Ahmet Gök, bu kez farklı bir amaç için yola çıktıklarını söyledi. Ahmet Gök, \" Gazimagusa\'daki dörtlü turnuvada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. 40 yaşından sonra spora gönül verenler olarak hem ülkemizde hemde KKTC\'deki yaşıtlarımızla spor yaparak insanlara örnek olacağımızı düşünüyorum. Bizi davet eden Kıbrıslı kardeşlerimize ve toplumsal çabalara destek veren üniversitemiz rektörü sayın Kenan Budak\'a\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Eski maçlardan arşiv görüntüler.

- EÜ Çalışanları Masterler Derneği Başkanı Ahmet Gök\'ün açıklamaları.

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)



