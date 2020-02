DHA YURT BÜLTENİ-6

1)PKK\'LI TERÖRİSTLERDEN ROKETATARLI SALDIRI: 2 ŞEHİT

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, Irak\'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 asker şehit oldu.Şemdinli\'nin Ortaklar bölgesi yakınında, Irak\'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde bulunan Çamtepe\'ye, bir grup PKK\'lı terörist tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı.

HAKKARİ/ DHA

2)TERÖRİSTLERİN AKIL ALMAZ BOMBALI TUZAKLARI ORTAYA ÇIKTI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin operasyonlarıyla \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında ele geçirilen Afrin\'e bağlı köylerde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ortaya çıktı. TSK tarafından 20 Ocak\'ta, Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile bölgedeki birçok köy teröristlerden arındırıldı. Ele geçirilen köylerde, teröristlerin akıl almaz yöntemlerle tuzakladıkları el yapımı patlayıcılar tespit edildi. Teröristlerin, patlayıcıları, evlerin içine ya da farklı bölgelerdeki direk altlarına ve yollara tuzakladığı görüldü.

HALININ ALTINDA BOMBA TUZAĞI

TSK birlikleri ile ÖSO güçlerinin harekat kapsamında girdiği Cinderes bölgesindeki köylerden birinde, evin girişindeki halının altına tuzaklanan patlayıcının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerden, evin farklı noktalarına yerleştirilen patlayıcıların, kabloyla birbirine bağlandığı saptandı. Tuzaklamanın ise kapıdan içeri girilip, halıya basıldığı anda devreye girecek şekilde hazırlandığı belirlendi.

Taylan YILDIRIM/REYHANLI (Hatay), (DHA)

3)TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEDE

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP eski il başkanının da aralarında bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nin, Gebze\'de terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda terör örgütü adına hareket ettikleri belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen HDP Gebze ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Bugün ise aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan HDP Kocaeli eski İl Başkanı M.A. ve Ş.B., A.S., Y.Ö., E.G., Ç.B. ve A.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

4)EKATERİNA, OTİZMLİ OĞLU İÇİN FİLM ÇEKİP, KİTAP YAZDI

ESKİŞEHİR\'de yaşayan Rus uyruklu grafik tasarımcısı Ekaterina Dunaeva Yüksel\'in (33), otizmli oğlu Uzay Yüksel\'in (7) hayatı ile ilgili çektiği kısa film, yarışmada birinci oldu. Yüksel, oğlu ve köpekleri \'Çaça\' ile ilgili olarak da \'Uzay ve Arkadaşı\' adlı resimli çocuk kitabı yazdı. Dövmecilik yapan Eskişehirli Nebi Yücel (36) ile evli olan ve 11 yıldır Türkiye\'de yaşayan Ekaterina Dunaeva Yüksel, geçen yıl internet üzerinde düzenlenen kısa film yarışmasına, otizmli oğlu Uzay ile ilgili çektiği filmle katıldı. Filminin birincilik kazandığını belirten Ekaterina Dunaeva Yüksel daha sonra oğlu Uzay ile köpekleri \'Çaça\'nın hayatını anlatan \'Uzay ve Arkadaşı\' adlı resimli çocuk kitabı yazdığını söyledi. Bastırdığı kitabını Eskişehir\'deki Adımlar Kitapevi\'nde düzenlediği imza günüyle yakın çevresine, arkadaşlarına ve okurlarına imzalayan Ekatarina Dunaeva Yüksel, şöyle konuştu:

\"Uzay için bu kitabı hazırlamayı 6 ay önce düşündüm. Önce bütün karakterleri ve şehirleri çizdim. Sonra yazılarını yazdım. Rusça yazıyordum sonra Türkçe\'ye çevirdim. Kitapta Uzay ve Uzay\'ın köpeği Çaça\'yı anlattım. Kitapta Uzay ve Çaça dünyayı geziyorlar. Kitapta Türkiye, Bulgaristan ve Rusya olmak üzere 3 ülke var. Uzay, Rusya\'da doğdu, Türkiye\'de büyüdü ve benim dedelerim 100 yıl önce Bulgaristan\'dan geldiği için Bulgaristan\'ın da kitaba dahil ettim. Uzay bizim tek çocuğumuz, 7 yaşında. Otizmli. Konuşamıyor. Kitapta sanki Uzay konuşuyor sizinle. Uzay, herkesle konuşsun istedim. Herkesin Uzay\'ı tanımasını istedim.\"

Kısa film ile ilgili de konuşan Ekatarina Dunaeva Yüksel, \"Bir gün sosyal paylaşım sitesinde dolaşırken bir reklam gördüm. Kısa film yarışması diye. Konuları otizmdi. Uzay\'ı kreşte beklerken bir senaryo yazdım. Sonra Anadolu Üniversitesi\'nden bir hoca ile tanıştım. O da \'Filmi çekelim\' dedi. Sonra filmi çektik ve gönderdik, geçen Haziran ayında bir haber geldi birinci olmuşuz. Çok ağladık. Çünkü beklemiyorduk\" dedi.

ÇAÇA\'YI DA ÇİÇİ\'Yİ DE SOKAKTA BULDULAR

2 tane köpekleri olduğunu belirten Ekaterina Dunaeva Yüksel, her 2 köpeği de sokakta bulduklarını söyleyerek \"Çaça Burdur\'da otobanda birden önümüze atladı, çarpıyorduk. Daha sonra eşim onu arabaya aldı ve Eskişehir\'e getirdik. Çaça önce Uzay\'ı çok kıskandı. Sonra Uzay\'ın en iyi arkadaşı oldu. Uzay\'la birlikte uyuyorlar, yemek yiyorlar. Her zaman birlikteler: Çaça, Uzay\'ın yanından hiç ayrılmıyor. Kampa gittiğimizde de orada \'Çiçi\' ismini verdiğimiz köpek karşımıza çıktı. Onu da evimize aldık. Çaça\'da, Çiçi de şu anda Uzay\'ın en yakın arkadaşları oldu\" diye konuştu.

\'OTİZMLİ ÇOCUKLAR ÇOK ÖZEL\'

Eşi Nebi Yücel ile birlikte otizmli çocuklar için birçok projelerinin olduğunu anlatan Ekaterina Dunaeva Yüksel şunları söyledi:

\"Otizmi çok az kişi biliyor, tanıyor. Çocuklar nasıl yaşıyorlar otizmle bilmiyorlar. Özellikle çocuklar okulda otizmli arkadaşlarına nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Çoğu zaman çocuğa kötü davranıyorlar. Anne ve babalar da otizmli çocuklarını eve kapatmak zorunda kalıyor, bizim çocuğumuza kötü davranmasınlar diye. Ama aslında tam tersi. Çıkmak, savaşmak lazım, göstermek lazım. Her şeyi yapabiliriz bence. Otizmli çocuklar çok özel. Eskişehir\'de özel çocuklar için bir heykel yapmak istiyorum. Kafamda birkaç çizim var. Bir yaşam köyü de lazım otistik çocuklar için. Türkiye\'de böyle bir yer yok. Orada bahçe olacak, hayvanlar olacak. Hem çalışıp, hem de yaşayabilirler. Başka çocuklar da oraya tatile de gelebilirler. Çocuk orada sporla, müzikle uğraşacak. Otizmli çocuklar evde oturmasınlar. Kitaptan sonra bir de çizgi film yapmak istiyorum.\"

5)KOMŞUSUNUN EVİNE GİRMEK İSTEYEN HIRSIZI ÖLDÜRDÜ

TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Hamza Cengiz (58), hırsızlık amacıyla komşusunun evine girmeye çalıştığını iddia ettiği Sinan Bayraktar\'ı (34) av tüfeği ile vurarak öldürdü.Olay, dün gece yarısı Marmara Ereğlisi\'nin Yeniçiftlik Mahallesi Zambak Sokak\'ta meydana geldi. Komşusunun evininin camının kırıldığını duyan Hamza Cengiz, eve girmeye çalışan 2 kişiyi fark etti. Hamza Cengiz, evindeki av tüfeğini alıp, komşusu Hasan Karadoğan ile birlikte hırsızlara müdahale etti. Cengiz ve Karadoğan\'ın uyardığı hırsızlardan biri kaçtı. Diğer şüpheli Sinan Bayraktar ise yanlarına geldiği Hamza Cengiz ve Hasan Karadoğan ile tartışıp, elindeki kesici aletle saldırdı. Bu sırada Bayraktar ile Cengiz arasında boğuşma yaşandı. İddiaya göre boğuşma sırasında Cengiz\'in elindeki av tüfeği ateş aldı, Bayraktar, göğsünden vurularak öldü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri Cengiz ile Karadoğan\'ı gözaltına aldı, hırsızlıktan sabıkası bulunan Sinan Bayraktar\'ın cesedini morga kaldırıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cengiz tutuklanırken, Karadoğan ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Jandarma, Bayraktar\'ın yanında bulunan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

6)ANA OKULU ÖĞRENCİLERİNE ÇEVRE EĞİTİMİ

ORMAN ve Su İşleri Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından ana okulu öğrencilerine \'Çevre bilinci, tabiatı koruma ve geri dönüşüm\' konularında eğitim verildi.

Tepeköy Mahallesi\'nde bulunan Dr. Ferdi Koçal Ana Okulu öğrencilerine Orman ve Su İşleri Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek ve peyzaj mimarı Fatoş Aksoy tarafından \'Tabiatı koruma, Biyoçeşitliliğin önemi, Çevre bilinci\' konularında eğitim verildi. Ayrıca Marmara bölgesinde bulunan endemik ve nesli tehlike altıda bulunan türler tanıtılarak, korunması yönünde bilinçlendirme oluşturulması sağlandı. Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla eğitimler verdiklerini söyleyen Orman ve Su İşleri Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek, \"Öğrencilere çevre bilinci oluşturabilmek ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla eğitimler veriyoruz. 2011 yılında başlattığımız eğitimler kapsamında 210 okulda yaklaşık 33 bin 500 öğrenciye çevre korunması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitimler verildi. Eğitimlerimizi şube olarak hem okullarda hem de arazide tabiat tanıtılarak vermekteyiz. Kocaeli sanayi kenti, oysa aynı zamanda bu Kocaeli bitki flora ve fauna kenti. Biyoçeşitlilik yönünden zengin bir il. Bu konuların dışında sokak hayvanları ile ilgili eğitimler veriyoruz\" dedi.

Çiçek eğitimlerin 7\'den 70\'e herkesi kapsadığını ifade ederek, \"Eğitimler her ne kadar ortaokul öğrencilerine yönelik olsa da başta anaokulu öğrencilerimiz olmak üzere 7\'den 70\'e kadar herkesi kapsamaktadır. Çünkü öğrenmenin yaşı yok. Herkese tabiatı sevdirmeyi, tabiatı anlatmaya çalışıyoruz. Ana okullarında öğrencilerin anlayacağı düzeyde çizgi filim ve animasyonlar eşliğinde çevre bilinci oluşturma çalışması yürütüyoruz. Minik öğrenciler bir taraftan eğlenirken, bir taraftan da çevre bilinci oluşturuyoruz. Doğaya çöp atmamalarını, fidanların ve çiçeklerin kırılmamasını, hayvanlara kötü davranılmamasını doğanın yaşamın bir parçası olduğunu anlatmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

Eğitimin ardından öğrencilere içerisinde çevre bilincini arttıracak kitapların bulunduğu bir set hediye edildi.

