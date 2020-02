DHA YURT BÜLTENİ-6

1)YANAN OTOMOBİLDE ÖLEN 5 KİŞİNİN CENAZESİ DNA TESTİ İÇİN ANKARA\'YA GÖNDERİLDİ

TOKAT\'ta, istinat duvarına çarpıp, alev alan otomobilde yanarak, yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi, DNA testi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Yanan otomobilin LPG\'li olduğu belirlendi. Kaza, dün akşam saatlerinde, Tokat- Niksar yolu Gökdere mevkisinde meydana geldi. Erbaa\'dan il merkezine giden Ahmet Paray (58) yönetimindeki 60 AP 665 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak, alev aldı. Otomobilden çıkamayan sürücü Ahmet, eşi Kadriye (49) ve kızları Damla Nur Paray (18) ile Evranur Gür (17) ve Selma Yalçın Oğuz (53) yanarak, yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevlerin söndürüldüğü otomobilden çıkarılan ve Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 5 kişinin cen azesi, dün gece DNA testi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Otomobildekilerin Erbaa ilçesine akraba ziyaretine gittiği, dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Otomobilde bulunan Evranur Gür\'ün ise liseden arkadaşı Damla Nur Paray\'a eşlik etmek için ilçeye gittiği belirlendi. Selma Yalçın Oğuz\'un da sürücü Ahmet Paray\'ın kuzeni olduğu belirtildi.

ARAÇTA LPG VARDI

Öte yandan kazada yaşamını yitiren araç sürücüsü Ahmet Paray\'ın Tokat Valiliği\'nde yemekhane sorumlusu memur olarak görev yaptığı öğrenildi. Paray\'ın kullandığı otomobilde LPG takılı olduğu ve çarpma sonucu yanmaya bunun sebep olduğu ileri sürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)



2)CENAZESİ ÇUVALDA TAŞINAN MUHARREM İÇİN YAPILAN İTİRAZA RET KARARI



VAN\'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca köyü Çalık mezrasında 1 Şubat 2014\'te hastalanan ve yolların kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyen 1,5 yaşındaki Muharrem Taş\'ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında \'kovuşturmaya yer olmadığı\'na dair kararına, Taş ailesinin avukatı ve Van Baro Başkanı Murat Timur\'un yaptığı 8 sayfalık itiraz dilekçesine, Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ret kararı verdi. Timur, kararın hukuka aykırı olduğunu, önce Anayasa Mahkemesi\'ne, sonuç çıkmaması durumunda da AİHM\'e gideceklerini söyledi.

Gürpınar\'a bağlı, daha önce köy statüsünde olan Yalınca Mahallesi Çalık mezrasında, 1 Şubat 2014 gecesi yolların kardan kapalı olması nedeniyle zamanında hastaneye götürülemeyen Taş ailesinin çocukları Muharrem yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerini yapmak ve suç duyurusunda bulunmak için, minik Muharrem\'in cenazesini bir çuvala koyup sırtlarında taşıyan baba Abdulvahap Taş ve yakınları, yürüyerek 16 kilometre uzaklıktaki Yalınca\'ya geldi. Daha sonra bir araca konulan cenaze, Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi\'nde otopsisi yapıldıktan sonra Van\'daki Şabaniye Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Taş ailesi, çocuklarının ölümünden sorumlu tuttukları kurumlar hakkında şikayetçi olunca da soruşturma başlatıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın da müdahil olduğu soruşturma kapsamında Başsavcılık, ihmali olduğu öne sürülen 112 Acil Komuta Merkezi, jandarma ve dönemin Özel İdare çalışanları hakkında, \'taksirle ölüme neden olmak\' ve \'görevi kötüye kullanmak\' suçlarından soruşturma başlattı. Başlatılan bu şoruşturma tamamlandı. Müşteki ve dosyada ihmali bulunduğu öne sürülen kurumlardaki görevlilerin ifadeleri ile bilirkişi raporlarını alan Başsavcılık, şüpheliler hakkında \'kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığına\' karar verdi. Bu karar üzerine Taş ailesinin avukatı Van Baro Başkanı Murat Timur, \'kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığı\' kararının kaldırılması talebiyle hazırladığı 8 sayfalık itiraz dilekçesini 10 gün önce Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne gönderilmek üzere Van Cumhuriyet Başsavcılığı\'na verdi. Avukat Timur\'un itiraz kararına, Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise \'ret\' kararı verdi. Avukat Timur\'a tebliği eden karar dilekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

\"Van Cumhuriyet Başsavcılığının 02/01/2018 tarih ve 2014/1634 soruşturma sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına müştekiler Abdulvahap Taş ve Halise Taş vekili avukat Murat Timur\'un yapmış olduğu itirazın reddine, hakimliğimizce verilen kararın Van Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz eden müştekilerin vekili Murat Timur\'a tebliğine dosyanın gereği yapılmak üzere Van Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin olarak karar verildi.\"

MUHARREM İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Taş ailesinin Avukatı Van Baro Başkanı Timur, küçük Muhammed\'in ölmüne sebep olanları ortaya çıkarılması için hukuk mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

Timur, \"Bu soruşturma başladığından itibaren sorumlu olan kamu görevlilerinin aklanması için her türlü çaba gösterildi.Sulh Ceza Hakimliği\'nin kararını da bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Özellikle kamu görevlilerinin sorumluluğu bulunduğu olaylarda, kamu görevlilerine karşı imtiyazlı bir yaklaşım gösterilmektedir. Kamu görevlilerine yönelik cezasızlık politikası, kamu görevlilerinin yeni suçlar işlenmesine olanak tanımaktır. Bu sebeple, küçük Muharremin ölümüne sebep olanların ortaya çıkarılması için hukuk mücadelemiz devam edecektir. Anayasa Mahkemesine bu hafta itaraz başvurusunda bulunacağız. Bir sonuç çıkmaması durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne gideceğiz\" dedi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

3)UÇAK KAÇIRTAN KAPKAÇ

ANTALYA\'da havalimanına giderken üst geçitte çantası kapkaç yöntemiyle çalınan Ö.Ö.N. (28), uçağını da kaçırdı. Yaklaşık 1 ay sonra yakalanan ve suçlamaları kabul etmeyen şüpheli A.M.T., \"Görüntülerdeki kişi benziyor, ama ben değilim\" dedi.

Polisi alarma geçiren kapkaç olayı, Muratpaşa İlçesi Yener Ulusoy Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir okulda danışmanlık yaptığı belirtilen Ö.Ö.N, geçen 20 Ocak günü saat 07.00\'de Hatay\'a kalkacak uçağına binmek için Kızıltoprak Mahallesi\'ndeki evinden çıktı. Valiziyle Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki üst geçitten geçen kadını takip eden bir kişi, üst geçidin ortasına geldiğinde Ö.Ö.N.\'nin çantasını alıp kaçtı. Neye uğradığını anlayamayan kadın, uzun süre yürüyen merdivenin başında şüphelinin arkasından baktı. Bir süre sonra kendine gelen Ö.Ö.N., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ö.Ö.N.\'nin ifadesine başvurdu. Çantasında 30 euro ve 150 TL\'nin yanı sıra kredi kartları ve uçak bileti olduğunu belirten Ö.Ö.N., uçağını da kaçırdığıın söyledi. Polis daha sonra bölgedeki işyeri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

\'GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİ BANA BENZİYOR\'

Ekipler, yaklaşık bir ay izini sürdükleri şüpheliyi, aynı bölgedeki bir evde yakaladı. Emniyete getirilen şüpheli A.M.T., suçlamaları kabul etmedi. A.M.T., görüntülerdeki kişinin benzediğini, ama kendisi olmadığını söyledi. İfade işlemleri tamamlanan A.M.T. adliyeye sevk edildi.

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

4)ANTİK İLÇENİN SAKİNLERİ, MODERN EVLERİNE GEÇMEK İÇİN HAZIRLIĞA BAŞLADI

BATMAN\'da tamamlanma aşamasına gelen Ilısu baraj gölü altında kalacak antik Hasankeyf ilçesi sakinleri, TOKİ tarafından yaptırılan 710 modern konutlarına taşınmak için hazırlıklara başladı. Baraj gölü altında kalacak tarihi ilçenin son durumunu merak eden vatandaşlar da intik ilçeye giderek, hem hafta sonlarını değerlendiriyor, hem de su altında kalacak tarihi mekanların fotoğraflarını çekiyor.

710 KONUT 3 AYDA TAMAMLANACAK

Ilısu baraj gölü altında kalacak tarihi Hasankeyf\"te yaşayan vatandaşlar için TOKİ\'nin iki yıl önce yapımına başladığı ve yaklaşık 164 milyon liraya mal olacak olan 710 konut tamamlanma aşamasına geldi. Her biri 180 metrekare olan konutların ilçe halkına Haziran ayı başlarında teslim edilmesi bekleniyor. Yeni yerleşim biriminde Batman Üniversitesi\'ne bağlı Hasankeyf Meslek Yüksekokulu, modern kütüphane, cami, iş merkezi ve ilçe teşkilatlarına ait binalar tamamlandı. Şimdi sıra daha önce hak sahipleri belirlenen ilçe sakinlerine 710 konutun Haziran ayında dağıtılmasına geldi.

TÜRBE KÜMBETİ SAĞLAMLAŞTIRILIYOR

Taşınması kamuoyunda uzun süre konuşulan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesinin kümbetinin yeri de yeni Kültür Adası\'nda sağlamlaştırılıyor. Eski yerinde yıllar önce çini motifleri defineciler tarafından sökülen Zeynel Bey Türbesi şimdi koruma altında. Dicle kıyısından yeni yerleşim birimine taşındıktan sonra gövdesindeki kaide taşları ile çini motifleri yenilenen Zeynel Bey türbesinin bulunduğu alana, daha önce eski han ve konaklama binalarının benzerleri de yapıldı. El-Rızık minaresi, İmam Abdullah Zaviyesi ve Selçuklar dönemine ait Dicle nehri kıyısındaki hamam da bu yıl Kültür Adası\'na taşınacak yapıtlar arasında yer alıyor.

YOLGEÇEN HANI KAPATILIYOR

Dicle nehri kıyısında sağlamlaştırılan kaya dibindeki Yolgeçen Hanı mağarası da dolguyla kapatılıyor. Bir dönem binlerce kişinin konuk olduğu, son 30 yılda dönemin bakanları, üst düzey bürokratları, valiler ve yabancı konukların dinlendiği, yazın serin, kışın da sıcak olan tarihi Yolgeçen Hanı da dolguyla kapatılan 500 mağaradan biri oldu. Yaklaşık 15 yıl önce Hasankeyf Kaymakamlığı\'nın aylık 15 bin lira kira bedeliyle kiraya verdiği mağara, 100 yıl önce de tarihi köprünün yıkılmasının ardından Dicle nehrinden karşı tarafa geçiş yapabilmek için vatandaşların durak olarak kullandıkları tek handı.

ÇAĞDAŞ HAYATA TAŞINMA HAZIRLIKLARI

Yıllarca tarihle iç içe yaşayan Hasankeyfliler, artık yeni, çağdaş ve modern mimariyle yapılan yerleşim birimine taşınmak için gün sayıyor. Ilısu baraj gölünün bir bölümünü su altında bırakacağı Hasankeyf\'in eski yerleşim birimi çevresindeki bazı eserlerin taşıma hazırlıkları yapılırken, Hasankeyfliler de yeni konutlara yerleşmenin hazırlıklarına başladı. Hasankeyf\'te terzilik yapan Fahri Memiş, tarihi ilçeden 1.5 kilometre uzaklığa taşınacaklarını belirterek, \"Aslında daha geniş ve modern evlere taşınacağız. Yeni iş merkezinde bize de yer verilecek. Orada yeni bir yaşama tutunacağız\" dedi.

Belediye emeklisi 68 yaşındaki Emin Turhan da, 238 bin liraya istimlak edilen eski evini, yeni konutlara değişmediğini ifade ederek, \"Yıllarca tarihin gölgesinde yaşadık. Çocukluğumuz, gençliğimiz ve ömrümüzün tamamı tarih içinde geçti. Yeni yerleşim birimine gitmemiz zor gelecek. Hüzünlü bir şekilde eski Hasankeyf\'ten ayrılacağız\" diye konuştu.

HASANKEYF\'İN SON KONUKLARI

Büyük bölümü Ilısu baraj gölü altında kalacak 12 bin yıllık antik Hasankeyf\'in son durumunu merak eden vatandaşlar, Cumartesi ve Pazar günleri tarihi ilçeye geliyor. Bazı esnaflar, Dicle nehri kıyısında yaptıkları tesislerde konukları ağırlıyor. Hasankeyf girişindeki seyirlik bölümün dışında, Dicle nehri kıyısında kurulan işletme sahipleri, \"Son konukları ağırlıyoruz. Ilısu barajı su tutmaya başlarsa bu manzara artık tarih olacak. Biz de son konuklarımızı en iyi şekilde ağırlıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

5)SİLOPİ\'DE ŞEHİDİN ADININ VERİLDİĞİ KÜTÜPHANEYE KİTAP DESTEĞİ



ŞIRNAK\'ın Cudi Dağında bulunan üs bölgesine teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal\'ın adının verildiği Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ndeki Kütüphaneye, duyarlı vatandaşlar, askeri birlik ve şehidin yakınlarından kitap desteği yapıldı.

Cudi Dağındaki Kaletepe üs bölgesinde 1 Ekim 2017\'de düzenlenen saldırıda şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal \'ın adı Silopi ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki Kütüphaneye verilmiş ve Kütüphane girişine şehidin biyografisinin yer aldığı çerçeve ve fotoğrafı asılmıştı. Kütüphaneye ilk destek Silopi 172\'inci Zırhlı Tugay komutanlığı\'ndan geldi. Mehmetçik, 1000 adet kitap desteği bulunduktan sonra şehidin Ankara\'da yaşayan ağabeyi Ali Erdal, okulun Kütüphanesine 286 adet kitap daha gönderdi. Kütüphaneye farklı kesimlerden yapılan kitap bağışları ile toplam 4 bin civarında kitap toplandı. Şehidin ağabeyi tarafından gönderilen kitaplar okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler tarafından kutularından çıkartılarak boş raflara dizildi.

Okulun öğrencilerinden Nehir Ayaz, önceden istediktleri kitapları bulumadıklarını belirterek, \"Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal adının verilmesiyle birlikte farklı konulardaki çok sayıda kitap yardımı yapıldı. Herkesin okumasını tavsiye ederim. Çok güzel kitaplar var\" dedi. Enes Silek adlı öğrenci ise, kitapları gönderen şehit yakınlarına teşekkür ederek, \"Şehidin ailesinin gönderdiği kitaplar için teşekkür ediyoruz. Daha önce burada istediğimiz kitapları bulamıyorduk. Ama onların gönderdiği kitaplar ile birlikte daha çok kitap sayımız arttı ve istediğimiz kitapları elde ediyoruz\" diye konuştu.

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Dolaş da, okul Kütüphanesinde yaklaşık 4 bin kitabın bulunduğunu belirterek, \"172\'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'nın bizim okulda Şehit Mustafa Erdal adına açtığı ve kitap yardımı bir Kütüphanemiz var. Bunun büyük bir kısmı son bir sene içerisindeki özellikle Şehit askerimiz Mustafa Erdal akrabalarının gönderdiği kitaplardır. Onların yardımı ile kazandırdığımız kitaplardır. Öğrencilerimiz için çok güzel bir olaydır. Şuan Silopi\'de en büyük eksikliklerden bir tanesi de okuma oranıdır. Bunu geliştirmek için bu önemli bir adımdır. Emeği geçen herkese çok teşekküre diyorum. Özelliklede Mustafa Erdal\'ın yakın arkadaşları, dostları ve ailesine teşekkür ediyorum\"dedi.



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

6)DİYARBAKIR\'DA \'AÇIK KAPI PROJESİ\' HİZMETE GİRDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 81 il\'de hayata geçirilmek üzere hazırlanan \'Açık Kapı Projesi\', Diyarbakır\'da hayata geçirildi.

Diyarbakır Valiliği\'nde kurulan \'Açık Kapı Projesi\' Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun katımıyla hizmete geçirildi. İçişleri Bakanlığı\'nca vatandaşların kamu hizmetine daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla kurulan \'Açık Kapı Projesi\'ni hizmete açan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bu kapı, devletin vatandaşla görüştüğü gönül kapısı olduğunu söyledi. Diyarbakırlılar\'a bu kapının her zaman açık olduğun ifade eden Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:

\"Millete hizmet için hepimizin görevli olduğunu gösteren, vatandaşlarımızın bütün dert, istek ve şikayetlerini alan ve ilgili kurumlara aktaran bir kapıdır, Açık Kapı Projesi. Kimsesizlerin kimi olan, onlara uzatılan el olan, dertlerine derman olan ve devletin onlara uzanan sıcak ve şevkatli eli olan bir kapıdır. Vatandaşlarımızın her türlü başvurusunu bu kapıda alacak ve yetişmiş,eğitim almış görevlilelirimiz çözümü ilgili kurumlara ulaştıracaklar. Bu kapıda, psikologlarımız olacak, kendi taleplerini ifade edebilecekleri kurumsal temsilcilerimiz olacak. Bu kapı, devletin vatandaşla görüştüğü gönül kapısı olacaktır. Biz Diyarbakır\'da her bir vatandaşımıza dokunmak, onlarla buluşmak, onların bize iletecekleri ve çözüm için bekledikleri her konuda hizmetlerinde olmak istiyoruz. Devletin, milleti için var olduğunu, yönetim anlayışımızın insan merkezli gösterir noktada bu projemizi çok önemsiyoruz. Hizmet etmekten onur duyduğumuz Diyarbakırlı vatandaşlarımıza bu kapılarımızın açık olduğunu, kendilerini bu kapıda karşılayacak bir sıcak gülümsemenin, onların dertlerin çözmek için kendilerinin evlatlarının olduğunu belirtmek istiyorum.\"

Vali Güzeloğlu, konuşmadan sonra Açık Kapı Projesi\'nin uygulama alanında incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

7)BURDUR\'DA FOLKLOR ŞENLİĞİ

BURDUR\'da Okullararası Folklör İl Birinciliği yarışmaları düzenlendi.

Okullararası Folklor İl Birinciliği yarışmaları, Hüsnü Bayer Kapalı Spor Salonu\'nda yapıldı. Yarışmaya 8 ekip katıldı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği yarışmayı Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran da izledi.

Yarışmada minikler geleneksel düzenlemesiz dalda Sakarya İlkokulu, yıldızlarda Bahçeşehir Koleji Ortaokulu, gençlerde Çavdır Anadolu Lisesi birinci oldu. Geleneksel düzenlemeli dalda ise yıldızlarda Bahçeşehir Koleji Ortaokulu birinci, gençlerde Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi birinci oldu.

Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilcisi Necmettin Çakır, birinci olan ekiplerin yeri ve zamanı daha sonra belli olacak grup merkezinde Burdur\'u temsil edeceklerini söyledi.

(HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

