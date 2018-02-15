DHA YURT BÜLTENİ-6

1)İNCİRLİK ÜSSÜ\'NE DRONE İLE SALDIRI PLANLAYAN RUS TERÖRİST KUYTUL\'UN SOHBETLERİNE KATILMIŞ

ADANA\'da İncirlik Hava Üssü\'nde ABD\'ye ait bir uçağı drone ile düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneklerinde kanlı eylem yapmayı planladığı açıklanan DEAŞ üyesi Rus vatandaşı Renat Bakıev\'ın, tutuklanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un sohbetlerine katıldığı ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu Rus vatandaşı Renat Bakıev\'in üyesi olduğu terör örgütü DEAŞ adına İncirlik Hava Üssü\'ndeki ABD\'ye ait bir uçağa drone ile bombalı saldırı yapmak için keşif yaptığını saptadı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği\'nce tehdit suçundan arandığı belirlenen Bakıev, Adana\'daki adresi belirlenip, 8 Ağustos 2017\'de yakalanarak tutuklandı.

KUYTUL\'UN SOHBETLERİNE KATILMIŞ

Rus yapımı olan anlık mesajlaşma programı \'Telegram\' üzerinden drone satın almak için diğer terör örgütü üyelerinden 2 bin 800 lira para istediği belirtilen Renat Bakıev, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yapılan ve kurucu başkanı Alparslan Kuytul \'un sohbetlerine katıldığı ve burada ders aldığı ortaya çıktı. Renat, sorgusunda \"Onlarda hilafeti savunuyor o yüzden burada olduğum sürece onların sohbetine katıldım. Alparslan Kuytul\'un sohbetlerini dinledim\" dediği de öğrenildi. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yapılan operasyonda Alparslan Kuytul ile birlikte 6 kişi tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü

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***ARŞİV***

- DEAŞ üyesi Rus vatandaşı Renat Bakıev\'ın Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Renat Bakıev\'ın Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Renat Bakıev\'ın annesi ile birlikte görüntüsü

- Motorsikletle gezerken görüntüsü

- Bisikletle bir caddeden geçerken görüntüsü

SÜRE:03\'07\" BOYUT:190 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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2)BAKAN ÖZLÜ\'DEN YERLİ MAKİNE ÜRETİMİNE DESTEK SÖZÜ

İZMİR\'de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün katılımıyla düzenlenen Türkiye Makine Sanayi Zirvesi\'nde Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı hakkında bilgi verildi. Özlü, \"Herkese \'Türkiye\'de üret, burada istihdam yarat\' diyoruz. Milli ve yerli üretim stratejik bir duruştur. Leblebi ve üzüme hapsedilmiş yerli malı haftası geride kaldı. Savunma, enerji ve ulaştırma gibi sektörlerde kendi teknolojisini üreten bir Türkiye var.

Makine sektörünün 2017\'de 11 milyar dolarlık rekor ihracat rakamına ulaştığını ifade eden Bakan Özlü, yerli makine üretimi konusunda destek sözü verdi.

Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu\'nun İzmir\'de bir otelde düzenlediği Türkiye Makine Sanayi Zirvesi\'ne Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün yanı sıra TÜBİTAK ve üniversite temsilcileri ile makine sektörü yetkilileri katıldı. Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı ile ilgili kısa tanıtım filminin ardından açılış konuşmasını Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran yaptı. Sektörel derneklerin faaliyet alanlarını geliştirerek 18 derneği federasyon çatısı altında bir araya getirdiklerini söyleyen MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, yüksek gelir seviyesine ulaşmak için yoğun çaba sarf edildiğini dile getirdi. Bu sürecin zorlu olduğunu savunan Dalgakıran, \"Bu alandan yukarı çıkmak zor. Son 60 yılda orta gelirden yüksek gelire çıkabilen iki ülke Kore ve Tayland\'dır. Onlar makine, elektronik ve yazılım sektörü üzerine konsantre oldular. Eğitim sistemi de teknolojik çalışmalar da bu alanlara yöneldi. Kendi makinelerinizi üretemezseniz tüm karınızı makinelere yatırmış olursunuz. Düşük gelirden orta gelire çıkan 20\'den fazla ülke var. Bize rekabetçi ülke sayısı giderek artıyor\" diye konuştu.

\"MAKİNE SEKTÖRÜ OLMADAN SANAYİLEŞME OLMAZ\"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de İzmirli iş dünyası ve girişimcilere kalkınmanın artması için yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. İzmir\'i bir teknoloji üssü yapma gayretinde olduklarını kaydeden Özlü, \"Teknoloji Üssü İzmir Projesi\" hakkında bilgi verdi. Projenin bu kente çok yakışacağını belirten Bakan Faruk Özlü şöyle konuştu:

\"İzmir tasarım, marka ve Ar-Ge alanlarında öncü bir kent. Ülke genelinde 809 Ar-Ge, 159 tasarım merkezi var. İzmir\'de ise 68 Ar-Ge, 21 tasarım merkezi var. 2017 yılında İzmir\'de 7 bin firma kuruldu ve 63 milyar dolarlık vergi ödendi. Makine sektörü olmadan sanayileşme olmaz. Üretim ve katma değer makine ile olur. Rekor büyümede sanayinin payı büyük. Makine sektörü 2017\'de 11 milyar dolarlık rekor ihracat rakamına ulaştı. Kapasite kullanım oranı aralıksız artıyor. Made In Turkey damgasının yanına Turkish Machine damgasını vurduğunuzdan sizi tebrik ederim.\"

\"LEBLEBİ VE ÜZÜME HAPSEDİLMİŞ YERLİ MALI HAFTASI GERİDE KALDI\"

Tasarım, teknoloji ve üretimin yerli makine sanayisi ile oluşturulması gerektiğini anlatan Özlü, \"Kendi makinelerimizi üretip ihracat etmeliyiz. İnovasyondan güç alacağız. Firmaların pozisyonlarını koruyarak kazanma devri artık tarihe karıştı. Kalkınma politikaların temeline yerli üretimi koyduk.Bunun için elimizden gelen desteği veriyoruz. Ancak yine de yabancı yatırımı dışlamıyoruz. Herkese \'Türkiye\'de üret, burada istihdam yarat\' diyoruz. Milli ve yerli üretim stratejik bir duruştur. Leblebi ve üzüme hapsedilmiş yerli malı haftası geride kaldı. Savunma, enerji ve ulaştırma gibi sektörlerde kendi teknolojisini üreten bir Türkiye var. Hedeflere ulaşmak için somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Yerli malı yazılım konusunda etkin düzenlemeleri hayata geçirdik. Yüksek teknolojiye geçiş programında makine sanayi önemli yer tutacak. Türk ekonomisini güçlendirmenin anahtarı güçlü özel sektörden geçiyor\" diye konuştu.

24 Ocak\'ta Başbakan Binali Yıldırım\'ın imzasıyla hayata geçirilen Yerlileştirme Yüksek Kurulu\'nun yerli ve milli sanayiye bakış açısının en somut ifadesi olduğunu söyleyen Bakan Faruk Özlü, 2019 yılında makine ve teçhizat alımlarını KDV\'den muaf tutmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Toplantı katılımcıların makine sanayi üzerine sunumları ile devam etti.

Görüntü dökümü

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- Türkiye Makine Sanayi Zirvesi\'nden görüntü,

- MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran\'ın konuşmasından görüntü,

-Bakan Faruk Özlü\'nün konuşmasından görüntü,

-Genel ve detay görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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3)NANELİ ŞEKER YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 8 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

ŞANLIURFA\'da kantinden aldıkları naneli şekerden yiyen Şehitlik İlkokulu\'ndaki 8 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle hastanede tedaviye alındı.Olay, sabah saatlerinde Şehitlik Mahallesi Şehitlik İlkokulu\'nda meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci okul kantininden aldığı naneli şekeri, arkadaşlarıyla paylaştı. Şekerden yiyen öğrencilerin, karın ağrısı ve bulantı şikâyeti üzerine sınıf öğretmeni, durumu okul idaresine bildirerek, sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, 8 öğrenciyi ambulanslarla hastanelerde götürdü. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Okula sevk edilen ambulanslar

- Tedavi için ambulansla hastaneye götürülen öğrenciler

- Acil servis önünde bekleyen ambulans

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 224 MB

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4)SİLAH KAÇAKÇILIĞI İDDİASIYLA 10 KİŞİ ADLİYEDE

BURSA merkezli olarak 4 kentte kaçak silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 114 silah ele geçirildi, 61 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 51\'i serbest kalırken 10\'u adliyeye sevk edildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçak silah satışı yapanların yakalanması için 4 aydır süren teknik ve fiziki takip sonunda düğmeye bastı. Başsavcılık talimatıyla İnegöl ilçesi başta olmak üzere Bursa\'nın Karacabey, Orhangazi, Keles, Orhaneli, Harmancık, Yenişehir, Gemlik ve İznik ilçeleri ile Ankara, Sakarya ve Bilecik\'in bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 74 evi didik didik aradı. Operasyonlarda 38 tabanca, 28 av tüfeği ve 48 kurusıkı tabanca olmak üzere 114 silah ile 7 bin tabanca fişeği, 1 operasyonel çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca silah ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 30 bin liraya el konuldu, 29\'u İnegöl\'de, toplam 61 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda Doğu illerinden getirilen silahların Bursa\'da piyasaya sürüldüğü öğrenildi. 3 gün süren sorgulamada gözaltına alınan 61 şüpheliden 51\'i savcılık kararıyla serbest kalırken, M.B., S.B., Y.B., A.O.T., S.S., A.S.N., H.Y., Ö.C.G., H.Ö. ve A.A. emniyet ekiplerince bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.B., adliyye götürülürken gazetecilere \"Ben ruhsatsız silah tamircisiyimö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin emniyet binasından çıkış anı

-Özel Harekat polislerinin kapısı kırma anı

-Ekiplerin arama yapması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

(210 MB)

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(ÖZEL)

5)AVUKATLIK, KADINLARIN GÖZDE MESLEĞİ OLDU

KADINLARIN avukatlık mesleğine olan ilgisi her geçen yıl artıyor. Türkiye\'de 10 yıl önce 20 bin olan kadın avukat sayısı, iki kattan fazla artarak 46 bini aştı. Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin \"hak arama konusunda kadınların daha hassas olması, onları bu mesleğe yönlendiriyor\" dedi.

Türkiye\'de 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla 60 bin 710 olan avukat sayısı, 31 Aralık 2017 tarihinde 106 bin 496\'a ulaştı. 10 yıl önce 20 bin 722 olan kadın avukat sayısı da 46 bin 136 oldu. İstanbul\'da 40 bin 106 avukatın 19 bin 162\'sini kadın avukat oluştururken, Ankara\'da 14 bin 800 avukatın 6 bin 746\'sını, İzmir\'de 8 bin 21 avukatın 3 bin 798\'ini kadın avukatlar oluşturdu. Kadın avukat sayısının an az olduğu iller Hakkari, Tunceli ve Şırnak. Hakkari\'de 104 avukatın 11\'ini, Tunceli\'de 40 avukatın 12\'sini, Şırnak\'ta da 163 avukattın 26\'sını kadınlar oluşturdu.

Eskişehir\'de de 10 yıl önce 538 olan avukat sayısı bin 16 oldu. Barolarına kayıtlı bin 16 avukattan 470\'nin kadın avukat olduğunu belirten Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin, \"kadın avukat sayısında geçen yıllara göre bir fazlalık var. Hak arama konusunda kadınların belki daha hassas olması bu onları bu mesleğe yönlendiriyor olabilir\" dedi.

\'GURUR DUYUYORUZ\'

Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Gizem Poyraz Ferhatoğlu da, kadın avukat sayısının artmasından gurur duyduklarını söyledi. Ferhatoğlu şöyle devam etti:

\"Bu gösteriyor ki kadınlar Türkiye\'de eğitim bariyerini aşabilirse erkeklerle aynı eğitim şartlarına kavuşabilirlerse, bir kere yolu açılan kadını daha sonra kimse durduramıyor. Türkiye\'de kadınlar hemen hemen her iş alanında yer alıyor. Profesörlerin yüzde 28\'i, hakimlerin yüzde 36\'sı kadın. Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde ise bu oran yüzde 14\'te kalıyor. Mecliste de kadın sayısının artmasını umuyoruz. Kadınların toplumda arzulanan yere gelebilmeleri için kendilerinin, işverenlerin ve toplumun kadına bakış açısının değiştirilmesi gerekiyor. Sosyal ve ekonomik kalkınmanın en büyük şartlarından biri de kadınların iş yaşamına katılımlarının artmasıdır. Kadınlarımızın ulusal kurtuluşumuzdaki rollerini unutmayalım. Bu anlamda kadınlara mesleki eğitim veren, iş edindiren kurs ve programların nitelikli işgücü oluşturmasında ve kadın istihdamının arttırılmasında önemi büyük.\"

AVUKATLIK RUHSATLARINI ALDILAR

Bu arada Eskişehir Barosu\'nda bir yıllık stajlarını tamamlayan 6 avukat için tören düzenlendi. Törende Uğur Teker, Zişan Eroğlu, Kübra Çavuşoğlu, Onay Kalkar, Mustafa Akan ve Deniz Eren Sönmez avukatlık yemini ettikten sonra cübbelerini giyip ruhsatları aldı. Genç avukatlardan Zişan Eroğlu \"Bir yıllık bir emek verdik. Hem baromuz hem de yanında çalıştığımız avukatlar bizleri eğitti. Bugün de ruhsatımızı aldık çok mutluyuz. Amacımız devletimize, milletimize yararlı olabilmek\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Eskişehir Barosu\'nda stajlarını tamamlayan 6 avukat için düzenlenen törene katılanların,

-Stajını tamamlayan bir erkek avukatın and içmesi ve ruhsatını alması,

-Stajını tamamlayan 2 kadın avukatın sırasıyla and için ruhsatlarını alması,

-Baro Başkanı Rıza Öztekin\'in konuşması,

-Yeni avukat Zişan Eroğlu\'nun konuşması,

-Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Gizem Poyraz Ferhatoğlu\'nun konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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6)HAFİF TİCARİ ARAÇ YAYAYA ÇARPTI

KAHRAMANMARAŞ\'ta Suriyeli Yusuf Halilov, yolun karşısına geçemeye isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şazibey Mahallesi\'nde meydana geldi. Salih Poyraz yönetimindeki 46 LG 265 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Halilov\'a çarptı. Yaralanan Halilov, olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. Halilov, acil serviste tedaviye alındı.

Görüntü dökümü

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- Kaza yeri

- Yaralıya müdahale edilmesi

- Yaralının sedyeye alınması

- Yaralının ambulansta taşınması

- Ambulansın kapılarının kapatılması

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

104 MB

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(HABERİ YENİDEN)

7)TURFANDA ÇAĞLANIN 65 GRAMI 25 LİRA

KAYSERİ\'de turfanda çağla, kilosu 500 liradan, 65 gramlık paketi ise 25 liradan satılıyor.

Kayseri\'de Merkez Kocasinan ilçesi Fuzuli Caddesi\'nde 15 yıldır manav işletmeciliği yapan Halil İşler, kış aylarınca sattığı yaz meyveleriyle dikkati çekiyor. Şubat ayında kayısı, şeftali, kiraz ve erik satan İşler, şimdi de 2018 \'in turfanda kayısı çağlasını satıyor. Mersin\'in Anamur ilçesinde özel seralarda yetiştirilen ilk çağla ürünlerinin toplanmaya başladığı ifade eden İşler, \"Bu yıl Anadolu\'da ve Akdeniz\'de çok fazla kış olmadı. Havaların sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olması nedeniyle 15 Mart\'ta toplanması gereken kayısı çağlaları 1 ay önceden toplandı. Erken toplanan kayısı çağlalarının özellikle aşeren hamile kadınlar çok istediği için manav dükkanımıza getirerek satmaya başladık. Kilosu 500 lira olan çağlaları 65 gram gelen paketler içine koyarak 25 liraya satıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Çağla\'dan genel görüntü

- Manav içindeki diğer meyvelerden görüntü

- 65 gram paketler halindeki kayısı çağlası

- Manav işletmecisi Halil İşler ile röportaj

- Diğer detaylar

Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,DHA

(182 MB)

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8)KADIN KUAFÖR İŞ YERİ GELİRİNİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLADI

KAYSERİ\'de bir kadın kuaförü iş yerinin önüne kurduğu yemek kermesi ve kuaförlükten elde ettiği bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfına bağışladı. Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesinde bulunan kadın kuaförü Fatma Bekmez,yaptığı etkinlikle takdir topladı. İş yerinde önüne yiyecek kermesi açan ve kuaförlükten elde ettiği 1 günlük geliri olan 2305 TL\'yi Mehmetçik Vakfına bağışladı. . Düzenlenen kermesin açılışına Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övünç, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alpaslan katıldı. Kuaför işletmecisi Fatma Bekmez, \" Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Kahraman askerlerimiz ülkenin bölünmez bütünlüğü ve sınır güvenliği için canla başla mücadele ediyor. Bizlerde Mehmetçiğimize ve onların geride bıraktıklarına bir faydamız dokunması adına kermes düzenledik. Kermes ve kuaförlük işlerinden aldığımız ücretleri en güzel sevgili olan Mehmetçik vakfına bağışlama kararı aldık\" dedi.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alpaslan ,\" Kadın esnafımızın , Zeytin Dalı Operasyonunda ülkemiz için canını, kanını ortaya koyan Mehmetçiğe böyle bir etkinlikle katkı sunması bizleri çok mutlu etti\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Kadın esnafın hazırladığı kermesten görüntü

- Kadın kuaförler ile röportaj

- Vatandaşların kermese ilgilisi ve verdiği röportajlar

- Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı ile röportaj

- Diğer detaylar

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 4 dakika 12 saniye / 134 MB

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9)AKÜDEN 2 KİLO 840 GRAM EROİN ÇIKTI

MERSİN’de bir otomobilde yapılan aramada, akünün içine gizlenmiş 2 kilo 840 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kentte uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, plakasını ve sürücünü belirledikleri otomobili il sınırlarına girdiğinde otoban gişeleri uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, akünün içine gizlenmiş siyah poşetler içerisinde 2 kilo 840 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ismi açıklanmayan araç sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Aracın görüntüsü

-Narkotik köpeği getilirken

-Köpek araç çevresinde gezerken

-Köpek, aracın motoru üzerinde gezerken

-Köpek, aküyü gösterirken

-Görevliler aküyü sökerken

-Çıkartılan akü açılırken

-Görevliler aküdeki eroin paketlerini çıkartırken

-Eroin paketlerinin görüntüsü

-Genel ve detay

(BOYUT:72 mb) (SÜRE:02,14 DK)

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, (DHA)



