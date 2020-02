DHA YURT BÜLTENİ-6

DÜĞÜN EVİNDE KÜÇÜK KIZA CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞAN KOMŞU ÇIKTI (2)

1)BAŞKA BİR CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ

Düğün evinde uyuyan 3 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanıp tek kişilik hücreye kapatılan Sedat Keser, başka bir ildeki cezaevine nakledildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'cinsel amaçlı çocuğu hürriyetinden yoksun kılma\' suçlamasıyla tutuklanan Sedat Keser\'in, Adana dışında gönderildiği cezaevi ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA/DHA

2)ESKİ MİLLETVEKİLİNİN AVUKATI: HENDEKLERE KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2017 yılının Mayıs ayında Hakkari\'de gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP ve HDP eski milletvekili Esat Canan\'ın \'Silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme\' iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Canan\'ın hendek ve barikatlara destek olduğu iddiasına karşılık söz hakkı alan avukatı Erdem Canan, müvekkilinin hendek ve barikat olaylarına karşı çıktığını belirterek, \"Zaten müvekkilimizin şu anda milletvekili olarak yeniden aday gösterilmemesinin nedenlerinden biri de takınmış olduğu tutum ve davranışlardır\"dedi. CHP ve HDP eski Milletvekili Esat Canan\'ın 22.5 yıl hapis istemiyle, tutuksuz yargılanmasına Diyarbakır 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Davanın bugün görülen 2\'nci celsesine Esat Canan katılmazken, avukatı Erdem Canan hazır bulundu. Gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı, 4 Nisan 2010 tarihinde Şanlıurfa\'nın Halfeti ilçesinde düzenlenen Abdullah Öcalan\'ın doğum günü etkinliğinde çekilen fotoğraftaki kişinin Esat Canan olup olmadığına ilişkin Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı\'ndan rapor gönderildiğini söyledi. Raporda, fotoğraftaki kişinin Esat Canan olabileceği belirtildi. Söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, Canan\'ın Halfeti\'deki gösteriye katıldığına yönelik dosyada yer alan fotoğrafların kriminal incelemesi sonucunda, fotoğraftaki kişinin sanık olabileceğinin bildirildiğini, sanığın ise bunu kabul etmediğini kaydetti. Savcı, sanığın o tarihlerde Halfeti\'de olup olmadığının tespiti için, cep telefonunun nerede sinyal verdiğine ilişkin HTS kayıtlarının istenmesini talep etti.

Daha sonra konuşan Canan\'ın avukatı Erdem Canan, müvekkilinin Halfeti\'ye gitmediğini belirterek, \"Aynı zamanda aşiret reisi olması ve haricen koruma tedbirlerinin alınmış olması sebebiyle biz de bunu biliyoruz. Gerekirse söz konusu dönem hangi telefonu kullandığını bildirelim ve HTS kayıtlarına bakılsın. Müvekkilim, 12 tanık dinlenmesini talep etmektedir. Bu kişiler arasında dönemin ilçe Kaymakamı, STK temsilcileri, eski Milletvekili ve kanaat önderleri de vardır. Bu şahıslar müvekkilimizin hendek, barikat döneminde bu duruma nasıl karşı çıktığını gayet iyi bilmektedir. Bizim baskıyla beyanda bulunduracağımız kişiler değillerdir. Zaten müvekkilimizin şu anda milletvekili olarak yeniden aday gösterilmemesinin nedenlerinden birisi de takınmış olduğu tutum ve davranışlardır. Müvekkilimiz daha önce ANAP, CHP vekillikleri de yapmıştır. Kendisinin yalnızca bir siyasi partiye mensup olduğunu söylemek bizce doğru olmayacaktır. Konut olarak kullandığı yerlerde herhangi bir suç unsuru çıkmamıştır.Yüksekova Karlı köyünde ele geçirildiği belirtilen ve yasaklı olduğu söylenen dokümanlar müvekkilimize ait değildir. Müvekkilimiz aşiret reisidir\"dedi.

CANAN\'IN HENDEK OLAYLARINDAKİ TAVRI TANIKLARA SORULACAK

Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, Canan hakkındaki yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. TBMM Başkanlığı\'ndan Esat Canan\'ın 2011 yılında, Hakkari Milletvekili olarak görev yaptığı dönemde, kayıtlı bulunan cep telefonu numaralarının istenmesine karar veren Mahkeme, bunun ardından Canan\'ın 4 Nisan 2010 tarihindeki baz istasyonu kayıtlarının istenmesine hükmetti. Canan\'ın kendi cep telefonunun baz istasyonu kayıtlarının da istenmesine hükmedilen kararda, \"Belirtilen tanıkların açık kimlik ve adres bilgileri bildirildiğinde savunma doğrultusunda bölgede gerçekleşen barikat, hendek olayları sırasında sanığın takınmış olduğu tutum ve davranışların ne olduğu, bu konuda devlet idarecilerine yardımcı olup olmadığı konusunda beyanlarının tespiti için ilgili adres mahkemelerine talimat yazılmasına karar verildi\"denildi.

İddianamede, Esat Canan\'ın Demokratik Toplum Kongresi\'nin Daimi Meclis, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve Diplomasi Komisyonu\'nda yer aldığı belirtilerek, şüphelinin 2011 - 2013 yılları arasında DTK içinde faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi. Canan\'ın, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın 4 ayaklı paradigmasının 3\'üncü ayağını oluşturan Demokratik Toplum Kongresi\'nin, sözde demokratik özerkliği inşa etmek amacıyla örgütsel çalışmalar için kullandığı Diyarbakır Belediyesi Konuk Evi\'ne birçok kez gelip gittiğini belirten savcı, şüphelinin 2011-2012 yılları arasında 6 kez DTK toplantılarına katıldığını ve 9 kez bu toplantılarda adının geçtiğini kaydetti. Canan\'ın 2010 - 2012 yılları arasında terör örgütü propagandasına dönüşen 4 eylemde yer aldığını belirten savcı, şüphelinin Hakkari\'de bulunan evinde yapılan aramada terör örgütü propagandası içeren ve hakkında toplatılma kararı verilen kitap ve dökümanlar bulunduğunu kaydetti.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA) -

3)ÖZ KIZINA CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANAN BABAYA 22,5 YIL HAPİS İSTEMİ

ANTALYA\'da, 10 yıl önce 16 yaşında olan öz kızı B.G.\'ye, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan baba M.G. hakkında 22,5 yıl hapis cezası istendi. B.G., babasının cinsel istismarının 1 yıl sürdüğünü ileri sürdü.

Olay, Kepez ilçesinde, 2008 ile 2009 yılları arasında meydana geldi. Bugün 26 yaşında olan B.G., babası M.G.\'nin 10 yıl önce kendisini ormanlık alana götürüp, parmağıyla kızlık zarını yırttığı ve cinsel tacizlerini 1 yıl boyunca sürdürdüğü iddiasıyla geçen yılın kasım ayında suç duyurusunda bulundu. B.G., suç duyurusunda, babasının taciz olaylarına 2 kardeşinin de tanıklık ettiğini kaydetti. Suç duyurusu üzerine gözaltına alınan baba M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Savcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, B.G.\'ye yönelik eylemlerin 18 yaş altında gerçekleştirildiği belirtilerek, olayın zincirleme suç kapsamına alınması istendi. Savcı, M.G.\'nin \'cinsel saldırı\' suçunu işlediğinin rapor, tanık ve tüm evrak kapsamında anlaşıldığına da vurgu yaptı ve 22,5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasına B.G., katılmazken, barodan atanan avukat tarafından temsil edildi. M.G.\'nin avukatı ise duruşmaya mazeret bildirerek, gelmedi.

\'BABASI HER ARADIĞINDA PSİKOLOJİSİ DEĞİŞİYORDU\'

B.G.\'nin üniversiteden arkadaşı M.K., duruşmada tanık olarak dinlendi. B.G.\'nin, kendisine ailesiyle ilgili her şeyi anlattığını söyleyen M.K., “Ben, önce bu durumu şüpheyle karşıladım. Bir babanın böyle bir şey yapabileceğine ihtimal vermedim. Ancak aradan geçen zamanda, babası hakkında şikayetçi olunca benden tanıklık yapmamı istedi. Ben de aramızda o tarihte geçen görüşmeyi anlatmak durumunda kaldım\" dedi.

Mahkeme başkanının \"B.G.\'nin babası ile olan görüşmelerine tanıklık ettiniz mi?\" sorusuna M.K., “B.G., Konya\'da okurken, zaman zaman onu cep telefonundan arardı. Babası her aradığında tepkiselleşiyor, psikolojisi değişiyordu. Ağlayınca da babasıyla olan olayın doğru olabileceğini düşündüm\" diye yanıt verdi.

Duruşmada söz alan M.G. ise tanık beyanlarına katılmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, M.G.\'nin tutukluğunun devamına karar verirken, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

4)İŞYERİNİ 1 DAKİKADA SOYDU

ADANA\'da 29 yaşındaki Ferhat Ali A. girdiği işyerindeki televizyon ve bilgisayarı 1 dakikada çaldı. Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi\'nde meydana geldi. İşyerinin kapısını kırarak içeri giren Ferhat Ali A., duvardaki televizyon masa masa üzerindeki diz üstü bilgisayarı 1 dakika içeresinde çaldı. Hızla hareket edip elektronik eşyaları götüren zanlı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İşyeri sahibi Mehmet Tufan Temiz, polise soyulduğunu fark edince polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın olduğu iş yerine giderek güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekip, görüntüden, televizyon ve bilgisayarı çalan kişinin hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Ferhat Ali A. olduğunu belirledi. Ferhat Ali A., ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, olayı suçunu kabul ederek, çaldığı eşyaları bir kişiye sattığını itiraf ettiği öğrenildi.

Ferhat Ali A. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

*Güvenlik Kamerası*

- Hırsızın işyerine girmesi

- Duvandaki televizyonu alması

- Masanın üzerindeki laptopu alması

- Hırsızın gidişi

- Hırsızın farklı bir açıdan görüntüsü

- Güvenlik kamerasını fark etmesi

- Kameranın yönünü değiştirmesi

- Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarken görüntüsü

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE:01\'42\" BOYUT:103 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

5)KUYUCAK\'TA DEVELER GÜREŞTİ

AYDIN\'da yaklaşık bir asırdan bu yana süren deve güreşleri, bu hafta sonu Kuyucak ilçesinde gerçekleştirildi.

Yörük kültürünün bir parçası olan deve güreşlerini yaşatmak amacıyla Kuyucak ilçesindeki Deve Güreş Arenası\'nda deve güreşi müsabakaları düzenlendi. Binlerce kişinin izlediği güreşlerde güzel havayla ailelerin piknik yaptığı da görüldü. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden kente gelen 160 pehlivan devenin katıldığı güreşler, kıran kırana geçti. AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Kuyucak Kaymakamı Selami Işık ve Kuyucak Belediye Başkanı AK Partili Metin Ertürk de güreşleri izledi. Aydınlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş için de gütreş düzenlendi, kupa verildi.

Güreşlerin Adnan Menderes Üniversitesi\'ne bağlı Kuyucak Meslek Yüksek Okulu\'na katkı için düzenlendiğini söyleyen Başkan Ertürk, \"Güreşlerimizi 4 bin vatandaşımız izledi. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 160 seçkin pehlivan deve güreşti. Ben Afrin Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen şehitlerimizin ailelerine, başsağlığı diliyorum. Bu güreşlerimizde, develerimizin havutlarına zeytin dalı takıyoruz. Biz bu güreşleri, Yörük kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmak için düzenliyoruz\" dedi.

Güreşlerde en iyi güreşen develere kupaları verildi. Protokol üyeleri deve sahiplerine kupalarını verdi. Güreşlerde Afrin Zeytin Dalı harekatı nedeniyle davul-zurna çalınmadı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Develerden ve deve güreş arenasından detay görüntüler.

- Deve güreşlerinden detay görüntüler

- Deve sahiplerine protokol üyeleri kupalarını verirlerken

- Deve Güreş arenasından ve seyircilerden detay görüntüler.

- Güreşen develerden saha içerisinden detay gördüntüler.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA)

6)UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde polis tarafından bir otomobile düzenlenen operasyonda 10 gram eroin ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü O.K. gözaltına alındı. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.K.\'nin Antalya\'dan Seydişehir\'e gelip, uyuşturucu satışı yapacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, O.K.\'yi teknik ve fiziki takibe aldı. O.K., otomobiliyle Seydişehir\'de geldiğinde bir dinlenme tesisinde durduruldu. Otomobilinde yapılan aramada 10 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. O.K. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera:Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA)

7)SADAKA KUTUSU ÇALDI

ADAPAZARI\'nda bir yufkacıdan sadaka kutusunu çalan 60 yaşındaki E.K. yakalandı. Geçen hafta, Adapazarı Şeker Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi\'nde evlerinin yakınında bulunan bir yufkacıya giden E.K. iş yerinde kimseyi göremeyince içerisinde yaklaşık 300 TL bulunan sadaka kutusunu çaldı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, sadaka kutusunu çalan kişiyi belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde yufkacıya giren kişinin kararsız halleri dikkat çekti. Polis, E.K.\'yı gözaltına aldı. E.K. ifadesinde, \"Pişmanım, parayı geri vermek istiyorum\" dedi. E.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Hırsızlık anı

Şüphelinin sevk edilmesi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

8)SAMSUN\'DA SİLAH KACAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ 5 KİŞİ ADLİYEDE

SAMSUN’un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta, il genelinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 12 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 399 tabanca fişeği, 23 kurusıkı tabanca fişeği, 60 av tüfeği fişeği, 19 tabanca şarjörü ele geçirildi. Bafra\'da gözaltına alınan R.Ş., M.Ö., M.K., A.T. ve S.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliye dışından detay

(SÜRE:49 Sn) (BOYUT:93.03 MB)

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)