DHA YURT BÜLTENİ-6 

Başbakan Yardımcısı Işık: Sözünüzün eriyseniz derhal bu silahları toplayın

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, ABD\'nin terör örgütüyle işbirliğini kesmesini isteyerek, \"Eğer sözünüzün eriyseniz derhal bu silahları toplayın\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit\'te bir restoranda muhtarlarla kahvaltıda buluştu. Işık konuşmasında terör örgütleriyle mücadele konusundaki kararlılığa değinerek, \"Bazı ülkeler bölgemizden binlerce kilometre uzaktaki bazı ülkeler maalesef bölgenin istikrarını huzurunu, bölgenin esenliğini ve güvenliğini düşünmek yerine bölgede kendi çıkarlarını maksimize edecek en yüksek düzeye çıkaracak strateji izliyorlar. Bunun için de terör örgütleriyle işbirliği yapmaktan da çekinmiyorlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri kendilerine defalarda PYD\'nin YPG\'nin PKK\'nın KCK\'nın Suriye kolu olduğunu söylediler. Defalarca bunları konuştuk, aslında bizim bir şey söylememize de gerek yok. Eğer bunların istihbarat örgütü CIA\'ya bunlar sorsalar, deseler ki ya bu PKK ile YPG arasındaki organik bağ nedir? Çok net olarak size söylüyorum ki bütün bu YPG\'nin Kandil\'den talimat alan yani PKK\'nın üst düzey terör kadrosu tarafından bizzat yönetilen örgüt olduğunu kendilerine söylerler. Bunu da CIA söylemiyorsa ya gerçeği saklıyordur ya da bu istihbarat örgütü olmaktan çıkmıştır, başka bir ihtimal yok. Aynı şey bütün batı istihbarat örgütleri için de geçerli. Evet YPG, PYD, YPJ her neyse hepsi PKK\'nın Suriye koludur. Eğer sözünüzün eriyseniz derhal bu silahları toplayın\" dedi.

Işık, Avrupa\'nın terör örgütleriyle işbirliği yaptığını belirterek, \"Bugün Avrupa bize sürekli akıl vermeye çalışan, sürekli ders vermeye çalışan Avrupa resmen ve alenen terör örgütleriyle iş birliği yapıyor. Gerekçe de bir başka terör örgütüyle mücadele ama bir başka terör örgütüyle mücadele etmek için terör örgütünü kullananların kesinlikle ama kesinlikle bilmesi gerek bir şey var ki, o da o terör örgütü günün birinde kendilerine zarar vereceğidir, bu kaçınılmazdır. Türkiye olarak biz bir taraftan bu DEAŞ ile mücadeleyi yürütürken, diğer taraftan da özellikle PYD-YPG terör örgütlerini de aynı kategoriye koyup onlarla da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bütün müttefiklerimize ve bütün dünyaya diyoruz ki, bakın bu da bir terör örgütüdür. DEAŞ\'ı ne kadar önemsiyorsak mücadele açısından PYD-YPG\'yi de en az o kadar önemsemeliyiz. Çünkü DEAŞ bir toplama örgüttür ama PYD-YPG maalesef Kürt kardeşlerimizin de başına musallat olan bir örgüttür. Bölgenin huzuruna istikrarına uzun vadede en önemli tehdidi oluşturan örgüt, PYD-YPG\'dir\" diye konuştu.

Işık, ABD\'nin terör örgütüne verdiği silahları toplamasını isteyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"İşte bu açıdan her vesileyle söylüyoruz, bakınız bu terör örgütüyle işbirliğini kesin, bırakın bu terör örgütüne silah vermeyi bize taahhüdünüz olan silahların toplanma işine bir an önce başlayın. Hani Rakka Operasyonu bitince silahları toplayacaktınız, ne oldu? Eğer sözünüzün eriyseniz derhal bu silahları toplamaya başlayın. Eğer sözünüzün eriyseniz Münbiç\'ten derhal PYD-YPG unsurlarını çekin ve siz de çekilin. Münbiç\'i asıl sahiplerine bırakın. Türkiye bu noktada bütün imkanlarını seferber edip bölgenin un ufak edilmesine, bölgede küçük devletler kurulup bölgenin istikrarsızlaştırılmasına müsaade etmeyecektir. Şu anda bütün gayretimiz, bütün çalışmamız, bütün mücadelemiz bu noktadadır. Bunu hem bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz, hem de bölgenin orta ve uzun vadeli istikrarına ve huzuruna yönelik bir gayret olarak görüyoruz\"

26 yıldır her cuma şehit oğlunun başında dua ediyor

SAMSUN\'da yaşayan Bedriye Hamlı (82), 26 yıldır her cuma şehit oğlu Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı\'nın Şehitlik\'teki mezarını ziyaret ediyor. Mezar taşında \'Annesinin mavi gözlü paşası burada yatıyor\' yazan şehidin annesi Hamlı, oğlunun kabri başında dua edip, gözyaşı döküyor. Hamlı, yüreğindeki evlat acısının 26 yıldır hiç dinmediğini söyledi.

Samsunlu Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Kars 14\'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı emrinde görev yaparken, 18 Nisan 1992\'de Iğdır-Doğubeyazıt Karayolu\'nun 25\'inci kilometresi Pamuk Geçidi mevkiinde PKK\'lı teröristlerin yol kesme eylemin şehit oldu. Şehit annesi Bedriye Hamlı, 26 yıldır her cuma oğlunun Asri Mezarlık\'taki Şehitlik\'te bulunan kabrini ziyaret ediyor. Oğlunun mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyup dua eden Hamlı, şunları söyledi:\"Ben oğlumun şehit olduğunu bilmiyordum evdeyken birden bana bir ağlama geldi. Bağıra bağıra ağladım. \'Bana ne oldu niye ağlıyorum\' dedim. Yaşlı babam vardı köye gitmişti babama mı bir şey oldu diye düşündüm. Meğer oğlumun ateşi düşmüş. Oğlum şehit olmuş. O gün ben yemekler hazırladım misafir gelecekmiş gibi. Sonra eşim ve büyük oğlum ağlayarak bağırarak eve geldi. Sonra oğlumun acı haberi geldi. 26 yıl geçti. Ben her cuma oğlumun şehitlikteki mezarını ziyaret ediyorum. Sadece Cuma günleri değil ara ara yine gidiyorum. Elimden gelse hiç onun yanından gitmeyeceğim. Saatlerce oğlumun mezarının başında bekliyorum. Benim için yanıyor, ciğerim sökülüyor ama oğlum bana hiç cevap vermiyor ki. 26 yıldır aynı acı. Acı bu günkü gibi hiç sönmüyor. Her zaman söylüyorum vatan sağ olsun. Ama benim kalbimdeki bu acı hiç dinmedi. İlk günkü gibi aynı\" dedi. Şehit annesi Bedriye Hamlı, sözlerine şöyle devam etti:\"Bugün de şehit haberleri geliyor. Şehitler geldikçe bizim acımız daha da artıyor. Kimse bu acıyı bilmez. Ancak şehit anneleri bu acıyı anlar. Bana diyorlar ki \'Bu kadar yıl geçmiş, çoktan unutmuşsundur\' Unutulur mu hiç. Benim için yanmadığı hiçbir saat dakika yok. Ömrüm bu acıyla geçti. Ben saçının teline dokunmaya kıyamazdım. \'Mavi gözlü paşam\' diye severdim. Ama oğlumu bana bırakmadılar beni yaktılar Allah onları da yaksın. Allah devletimize zeval vermesin. Bizim her zaman yanımızda. Sadece şehit düştüğünde evli olanlara övünç madalyası eşlerine bekarlarda anne ve babalarına veriliyor. Benim yavrum şehit olduğunda evliydi 6 yaşında bir evladı da vardı. Eşine övünç madalyası verdiler ancak anne ve babasına da vermeleri gerekiyor. Bende evladımın övünç madalyasını gururla taşımak, saklamak istiyorum. Evli olan şehitlerin anne ve babalarına da şehit evlatlarının övünç madalyasını verseler.\"

Mezar taşında \'Annesinin mavi gözlü paşası burada yatıyor\' yazan şehit Hamlı\'nın annesi Bedriye Hamlı, oğlunun mezarına her gelişinde gözyaşı döküyor.

-Şehitlikten detay

-Bedriye Hamlı\'nın şehitliğe yürümesi

-Oğlunun mezarının başına gelişi

-Dua etmesi

-Kuran okuması

-Oğlunun mezar taşlarını silmesi

-Bedriye Hamlı ile röportaj

-Şehidin fotoğrafları

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

Sel değil su borusu patladı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle karayolunda 1,5 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde göçük oluştu

Bodrum\'da 4 yıldır çeşitli aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattı yine sorun oldu. Bu defa isale hattının Kıbrıs Şehitler Caddesi Gümbet Kavşağı yakınlarındaki noktasında gece yarısı patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda Bodrum-Ortakent Karayolu\'nda 1,5 metre derinliğinde ve iki metre genişliğinde çukur oluştu. 20 dakika boyunca tonlarca su boşa akarken, cadde ve çevresindeki ara sokaklar adeta dereye döndü. Dereye dönen sokaklardan bazılarında kilit parke taşları yerlerinden söküldü. MUSKİ ekipleri, yaşanan olumsuzluğun ardından bölgedeki suyu hemen keserken, günün ilk ışıklarıyla birlikte iş makineleri ile onarım çalışmalarına başladı. Patlamanın yaşandığı saatlerde yoğunluğun az olması nedeniyle çok btytk sıkıntı yaşanmasa da cadde, yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Bölgede yaşanan patlamaların farklı yerlerde meydana geldiğini belirten market işletmecisi evli, 2 çocuk babası 44 yaşındaki Mehmet İleri, \"Bu patlamalar DSİ\'nin isale hattının yapımının tamamlamasının hemen ardından başladı. Güvercinlik\'ten Geriş\'e Yalıkavak\'tan Turgutreis\'e kadar patlamadığı zaman ve yer yok. Anlaşılan taşeron firma yaparken çok kötü bir malzeme kullanmış. Bu patlamalar serseri mayın gibi, ne zaman nerede olacağı belli değil. Her an her yerde bir felaket yaşanabilir\" dedi.

Polisten kaçarken kaza yapan araçtan kaçak sigara çıktı

VAN\'ın Erciş ilçesinde, kontrol noktasında polisin \'Dur\' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı. Kaza yapıp alev alan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, içinde kaçak sigaraların bulunduğu belirlenen araçtaki yangın müdahaleyle söndürüldü.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Erciş ilçesindeki Sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Hekim Korkmazer yönetimindeki 04 D 1860 plakalı hafif ticari araç, ilçedeki Ünseli Polis Kontrol Noktası\'na yaklaşırken, polis \'Dur\' ihtarında bulundu. Sürücü Korkmazer, Sanayi Sitesi kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine bariyerlere çarptı. Sürücü Korkmazer, araçtan yaralı olarak çıkarırken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç, kullanılmaz hale geldi. Yaralanan Korkmazer, Erciş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri ise yanan aracın içinde kaçak sigara paketlerinin olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da sahte kontak anahtarıyla 8 araç çaldılar

BURSA\'da sahte kontak anahtarı yaparak 8 hafif ticari araç çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa\'nın çeşitli semtlerinde son 1 ay içinde 8 hafif ticari araç çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları sıkı takip sonucu şüphelilerin B.B., Y.K., M.D. ve Y.A. olduğunu tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelileri çaldıkları araçlarla beraber yakaladı. Şüphelilerin çaldıkları araçlara sahte plaka taktıkları da tespit edildi. Gözaltına alınan B.B., Y.K., M.D. ve Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı araçlar da sahiplerine teslim edildi.

Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sinan Bozan yaralandı.

Kaza gece 03.30 sularında Belen Mahallesi\'nde meydana geldi. Sinan Bozan idaresindeki 67 TB 017 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Otomobil daha sonra 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Yaralı sürücü aracın üstüne çıkarak ekipleri beklerken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinan Bozan\'ı ambulansa alarak ilk müdahalede bulundu. Sinan Bozan kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Şarampole yuvarlanan otomobili kurtarma çalışması için olay yerine vinç getirildi. Vinç operatörü aracın yanına halatla indi. Aracın çevreye dağılan parçalarını toplayan Adem Akyüz, halatları bağladıktan sonra otomobilin şoför kısmında yeniden yukarıya çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobil vince yüklenerek yedi emin deposuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şile Belediyesinden Kilis esnafına destek

İSTANBUL\'un Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve beraberindeki heyet Kilislilere destek vermek için kente geldi.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ile beraberindeki heyet Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, tarafından karşılandı. Beraberinde Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte esnafı ziyaret eden Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, alış veriş yaparak aldıklarını dar gelirli vatandaşlara dağıtılması için Gıda Bankasına teslim edildi. Kilis caddelerini gezen Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Mustafa Topçuoğlu Meslek Zenginleştirme Merkezini de ziyaret etti.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ise barış, huzur ve kardeşliğin barışın bekası için Türkiye\'nin sınırlarının müdafaası için başlattığı harekata destek verdiklerini belirterek, \"Suriyelilere ensarlık yapan ev sahipliği yapan Kilis\'e geldik. Esnafımızla, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Tüm Türkiye\'ye ve dünyaya mesaj vermek için buradayız\" dedi.

- Esnaf ziyareti alış veriş yapılması

- Çocuklara mont ve çikolata dağıtımı

- Belediye başkanlarının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Malatya\'da, \'Zeytin Dalı Harekatı\' için bin güvercin doğaya bırakıldı

SURİYE\'nin Afrin kentinde sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amaçlı Malatya\'da bin güvercin doğaya bırakıldı.

15 Temmuz Millet Meydan\'ında toplanan Malatya Kümeste ve Kafeste Beslenen Evcil Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, yanlarında getirdikleri güvercinleri doğaya bıraktı. Dernek Başkanı Haydar Adıgüzel, harekata katılan askerlere destek vermek için toplandıklarını belirterek, \"Malatya kuşçuları olarak Mehmetçiğimizin arkasındayız. Bizlerinde arkalarında olduğunu bilsinler\" dedi.

Derneğin başkan yardımcısı Faruk Ünalan ise operasyona katılan askerlere destek için yanlarında getirdikleri bin güvercini doğaya saldıklarını belirterek, bir an önce Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıyla tamamlanması için dua ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından alanda toplananlar, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları eşliğinde güvercinleri doğaya saldı.

- Güvercinlerin doğaya bırakılışları

- Katılanlardan detaylar

- Haydar Adıgüzel ve Faruk Ünalan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

Balıkesirli güreş hakemi Kübra\'nın hedefleri büyük

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, ‘Yetenek Onlarla Gelecek’ projesi kapmasında düzenlenen Minikler Serbest Güreş Turnuvası\'nda hakemlik yapan üniversite öğrencisi Kübra Küçükpolat, başarılı yönetimiyle takdir topladı.

Burhaniye’de 9 ilçeden 130 öğrencinin mindere çıktığı Minikler Serbest Güreş Turnuvası’nda büyük heyecan yaşanırken, erkek meslektaşları ile birlikte hakemlik yapan 23 yaşındaki Kübra Küçükpolat’da başarılı yönetimi ile takdir topladı. Üniversitenin ilk yıllarında güreşe merak saran Kübra Küçükpolat, daha sonra hekimliğe başladı. Aday hakemliği tamamlayan Küçükpolat, iki yıldan bu yana da bölge hakemliği yapıyor.

Milli hakem olmak istediğini anlatan Kübra Küçükpolat, “Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisiyim. Üniversitenin ilk yıllarında bir merak olarak güreşe başladım. Daha sonrasında bunu hakemliğe taşıdım. İlk başta bazı zorlukları vardı. Ama, buradaki gerek il temsilcimiz, gerekse başhakemimiz, antrenör arkadaşlarım ve hakem arkadaşlarımızın sayesinde bu zorlukları aştım. Daha sonrasında aday hakemdim. Aday hakemliğim bitti. Şu anda bölge hakemliğimde ikinci yılım. Hedeflerimde uluslar arası hakem olmak var. Bu camiada olmaktan mutluyum. Antrenör ve hakem arkadaşlarımızla birlikte, çocukların hem spora gelişlerini destekliyorum, hem de onların hayatlarına dokunarak, spor konusunsunda destekliyorumö dedi.

Balıkesir Güreş İl Temsilcisi Raşit Ataş da, son yıllarda yetişmiş kaliteli hakemler olduğunu belirterek, “Bunlar arasında Kübra Küçükpolat isimli bir da kadın hakemimiz var. İki yıldır bu güreşlerimize emek veriyor. Bayan olarak Balıkesir ilimizi tek başına temsil ediyor. Milli hakem olmak istiyor. Milli hakem olduktan sonra uluslar arası düzeyde hakem olmak için mücadele veriyor. Bu sene müsabakalarda tek başına takdire şayan bir şekilde yönetim sergiliyorö diye konuştu.

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURANİYE(Balıkesir), (DHA)

Sevgililer Günü için koştular

ANTALYA\'da 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği kapsamında \'Sevgililer Günü Koşusu\' yapıldı.

Geçen yıl İstanbul\'da ilki düzenlenen organizasyon bu yıl İstanbul, İzmir ve Antalya\'da eş zamanlı yapıldı. Antalya\'da onlarca kişinin katıldığı Sevgililer Günü Koşusu, Karaalioğlu Parkı\'nda gerçekleştirildi. Falezler üzerindeki seyir terasında bir araya gelen çiftler, anne- çocuk, baba- oğul, 3,5 kilometre koştu.

Organizasyon yöneticisi Özgür Çelikkaya, herkesin sevdiği ile koşmasının amaçlandığı etkinlikte dereceye girenlere madalya ve çeşitli hediyeler verildiğini söyledi. Yarışmaya katılan Mustafa Algan- Cemile Aksu çifti ise açık havada spor yapmanın keyfini yaşadıklarını belirtti.

- Koşuya katılanların ısınma hareketleri

- Koşuya katılanlardan detay

- Yarışın başlaması

- RÖP: Organizasyon sorumlusu Özgür Çelikkaya

- Yarışı bitiren yarışmacılardan detay

- Madalya takılması

- RÖP: Yarışı birinci bitiren Mustafa Algan Cemile Aksu

- Yarışmacılardan detay

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

===============================

Şehir Hastanesi\'nde yeni ameliyat yöntemi

ISPARTA Şehir Hastanesi\'nde laparoskopik cerrahi yöntemiyle 3 boyutlu ameliyat uygulanmaya başladı.

Isparta Şehir Hastanesi genel cerrahi uzmanlarından Dr. Girayhan Çelik, laparoskopik cerrahi yöntemiyle 3 boyutlu ameliyat uygulanmasına başladıklarını söyledi. Yeni yöntem sayesinde hastanın 1 günde taburcu edildiğinden bahseden Çelik, bu yöntemin safra kesesi ameliyatlarında altın standart olduğunu, hastaların bu sayede günlük hayata erken başlayabileceklerini söyledi.

Yöntem sayesinde cerrahi müdahalenin daha sağlıklı olduğuna da değinen Girayhan Çelik, yapılacak işlemin risklerinin en aza indirgendiğini vurguladı.

- Ameliyat esnasından görüntüler

- Dr. Girayhan Çelik röportaj

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

============================================

Antalyalı kadınlar, askerlere atkı, bere ve eldiven ördü

AKDENİZ Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyesi kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere atkı, bere ve eldiven ördü.

Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi\'nde yer alan AKBÖHONDER binasında gerçekleşen etkinlikte bir araya gelen dernek üyesi kadınlar, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerler için karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirtti. Dernek üyesi ve gönüllüsü kadınların üç gün boyunca öreceği atkı ve berelerin, harekata katılan sınır ve ötesindeki askerlere ulaştırılması için Antalya\'daki askeri yetkililere teslim edeceklerini söyleyen Gönül Özbek, \"Antalya\'daki yüncülerde yün satışı patlaması yaşandı. Asker yeşili ve haki yeşili yün bulmakta zorlandık. Tüm annelerimiz, kadınlarımız ve kızlarımız askerlerimize bir nebze de olsa anne sıcaklığı, anne kokusu göndermeye çabalıyor. İnşallah amacımız yerine ulaşır, onları mutlu edebiliriz\" diye konuştu.

Şule Yağlıoğlu ise \"Askerlerimize yollayacağımız atkı ve berelerin onlara moral ve güç vermesini diliyoruz. Onlar için ne yapsak azdır. Karınca kararınca yapmaya çalıştığımız hediyelerimiz onlara güç verecek, moral olacaktır\" dedi.

Dernek başkanı Mehmet Şahan, \"Dernek üyeleri ve bizlere destek veren kardeşlerimizle birlikte Afrin\'de yapılan operasyonda görev alan Mehmetçiklerimize destek amacıyla öreceğimiz bere ve atkıları oraya göndereceğiz. Böyle bir etkinliği gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz. Yüreğimiz onlarla atıyor, Mehmetçiğe minnettarız\" diye konuştu.

- Örgü yapan kadınlar

- Kadınlarla röportaj

- Kadınlardan detay

- AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan ile röportaj

- Kadınlardan detay

HABER- KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)

================================================