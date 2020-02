DHA YURT BÜLTENİ-6 

Aldattığını iddia ettiği eşini öldürüp, kuzenini yaraladı, intihar etti

KONYA\'da Halit Kılıçer (30), kendisini aldattığını iddia ettiği eşi eşi Asiye Kılıçer\'i (31) tabancayla öldürüp, eşinin ilişki yaşadığını öne sürdüğü amcasının oğlu Adem Kılıçer\'i (31) de yaraladıktan sonra, başına ateş ederek intihar etti. Halit Kılıçer\'in üzerinden eşinin kendisine yazdığı tahmin edilen, \"Halitimi, çiçeğimi, bir tanemi aldattım. Nefsime yenik düştüm. Her şeyi mahvettim\" yazılı not çıktı.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi kamyon garajında meydana geldi. Ereğli\'de oturan kamyon şoförü Halit Kılıçer, iddiaya göre 3 çocuğunun annesi eşi Asiye\'nin cep telefonuna gelen mesajlardan, kendisini yine kamyon şoförlüğü yapan amcasının oğlu evli Adem Kılıçer ile aldattığını fark etti. Halit Kılıçer, bugün eşini de yanına alıp, amcasının oğluyla yüzleştirmek için, arkadaşı Bayrak Oğul ile birlikte 68 BA 562 plakalı otomobille kent merkezindeki kamyon garajına geldi.

KAMYON GARAJINDA AMCASININ OĞLUNU VURDU

Burada, Halit Kılıçer ile Adem Kılıçer arasında tartışma çıktı. Yanındaki silahını çeken Kılıçer, Adem Kılıçer\'in başına iki el ateş etti. Adem Kılıçer kanlar içinde yere yığıldı. Halit Kılıçer ise eşiyle birlikte, geldikleri Bayrak Oğul\'un otomobiline binip olay yerinden ayrıldı.

OTOMOBİLDE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Yolda, otomobilde çıkan tartışmada ise Halit Kılıçer, eşi Asiye\'yi başına ateş ederek öldürdü, ardından da tabancayı başına dayayıp, tetiği çekerek yaşıman son verdi. Bayrak Oğul da panikle yakındaki Saman Pazarı yakınlarında aracı durdurup, polisi aradı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Kılıçer\'in, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

YASAK AŞKIN İTİRAFI ÜZERİNDEN ÇIKTI

Polis, yaptığı aramada Halit Kılıçer\'in üzerinden Asiye Kılıçer tarafından yazıldığı tahmin edilen, \"Ben namussuzun birisiyim. Cok kötü bir şey yaptım. Halitimi, çiçeğimi, bir tanemi aldattım. Nefsime yenik düştüm. Her şeyi mahvettim. Halitim, sana sevgimi temiz tutamadım. Kimsenin suçu yok, tek suçlu benim. Kendi pisliğimi kendim temizleyeceğim. Ne olur çocuklarıma, guzularıma iyi bakın. Halitim, yemin ederim onu sevmedim. Tek seni sevdim. Tek sana kıyamazdık, tek seni kıskanırdım. Affet beni canım aşkım\" yazılı not bulundu.

Kılıçer çiftinin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Çanakkale’de 34 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 34 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler bugün sabah saatlerinde Behramkale Köyü Kadırga mevkiine operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 34 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler minibüs vasıtasıyla Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Kaçak göçmenler jandarma\'daki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Hatay\'da suç örgütü çökertildi: 10 gözaltı

HATAY\'da yürütülen planlı operasyon sonucu çıkar amaçlı suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü\'nce Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde 25 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda değişik tarihlerde meydana gelen 30 olayın faili oldukları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 15 yivsiz av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 el telsizi, 20 bin 100 dolar, 50 bin TL, 103 deste dolandırıcılık olaylarında kullanılan dış yüzey dolar görünümlü, iç tarafı boş kağıt olan sahte para, 4 deste üzerinde geçersizdir ibaresi olan sahte ABD doları ve 100 adet farklı şahıslarca imzalanmış açık senet ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bayburt\'ta dikilen İffet Anıtı\'na tur düzenlenmeye başlandı

BAYBURT\'ta, Şehit Aileleri Dayanışma Derneği tarafından valilik ve belediye desteği ile 100 yıl önce Ermeni zulmü sırasında hayatını kaybeden kadınlar anısına dikilen Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyarete açıldı. Yukarı Kırcı Köyü\'ndeki anıta öğrencilerin katılımı ile tur düzenleniyor.

Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği tarafından valilik ve belediye desteği ile Kırcı Köyü\'nde, Ermeni zulmü sırasında hayatlarını kaybeden kadınlar anısına Şehit Kadınlar İffet Anıtı yaptırıldı. El figürü ile Türk bayrağı motifli anıtın önünde bebeğini kenara bırakarak zulümden kaçan bir kadınının kendisini kuyuya attığı temaya yer verildi. Anıtın çevresine ise köyde şehit edilen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu mezar taşları konuldu. Çevre düzenlemelerinin ardından ziyarete açılan anıta öğrencilerin katılımı ile tur düzenleniyor. Anıt çevresinde toplanan öğrencilere tarihte yaşananlar anlatılıyor.

Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, yapılan anıtla gençlere geçmişte yaşanılan çile ve eziyetleri anlatmayı amaçladıklarını belirtti. Köksal, \"Çocukların, gençlerin yaşanan çileleri ve eziyetleri unutmaması için çok önemli bir eser. Bütün herkesin gelip görmesi, burada yaşanılanları dinlemesini istiyoruz\" dedi.

KTO\'dan üyelerine pratik İngilizce kursu

KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) üyelerine yönelik pratik İngilizce kursu düzenlendi. 50 yılı aşkın zamandır hayvan yemi ve hububat işletmeciliği yapan Arif Demirkaya (65), kursa torunu ile birlikte katıldı.

KTO\'nun üyelerine ve ailelerine yönelik vermeye başladığı pratik İngilizce kursu, Ticaret Odası Konferans Salonu\'nda başladı. Kursun ilk gününde \'İngilizcenin gerekliliği\' ve \'nasıl İngilizce konuşulur\' konuları anlatıldı. Kursu hakkında bilgi veren Kurumsal Eğitim Danışmanı Dilek Aker, \"İnsanlar, kurumumuza başvurduğundan İngilizce ile ilgili ilk söylediği ifade \'Anlıyorum, ama konuşamıyorum.\' Bu nedenle kriter bazlı ve konuşma ağırlıklı eğitim veriyoruz. İş dünyasından da belli seviye gelmiş insanlara \'İş İngilizcesi\' eğitim veriyoruz. Yaptığımız programlarda mail, yurt dışına çıkması gerektiği durumlar ve ihracatta kullanılan konular hakkında İngilizce eğitim veriliyor\" dedi.

Düzenlenen İngilizce kursuna torunu Ömer ile birlikte katılan Ticaret Odası Meclis Üyesi Arif Demirkaya, \"Kayseri\'de 50 yıldan fazla hububat, bakliyat, baharat ve yem konuların işletmem var. Çalışma alanımızda diğer meslek gruplarına göre İngilizceye çok fazla ihtiyaç duymuyorum ama, yurt dışına çıktığımızda yabancı dile ihtiyaç duyuyoruz. Doğal hayatta karşılaşacağımız durumlar, aldığımız ürünlerin etiketlerini ve broşürlerini okumak için İngilizce kursuna geldim\" dedi.

Diyarbakır Barosu: OHAL ilanından sonra cezaevinde hak ihlalleri arttı

DİYARBAKIR Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu, Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini tespit etmek amacıyla Türkiye genelindeki 20 cezavinde yaptığı incemeleyle ilgili hazırladığı raporda, OHAL\'in ilan edilmesinin sonra cezaevlerinde hak ihlallerinde artış yaşandığını açıkladı.

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini incelemek amacıyla Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu, 20 ayrı cezaevinde 98 tutukluyla yaptıkları görüşmeyi hazırladıkları raporla açıkladı. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Neşet Girasun, baroda düzenlediği basın toplantısıyla açıkladığı raporda, 18 ayrı hak ihalli raporu hazırladıklarını söyledi. Komisyonun sahip olduğu koşulların ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde tutuklularla görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Girasun, şöyle konuştu: \"Komisyonumuzun sahip olduğu koşulların ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde olabildiğince çok sayıda cezaevi ziyaret edilmiş ve farklı hukuki statüde bulunan çok sayıda tutuklu ve hükümlü mahpus ile görüşülmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede 20 Aralık 2016 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye’nin farklı bölge ve illerinde bulunan 20 Ceza İnfaz Kurumu, 40 defadan fazla ziyaret edilmiş ve 92 mahpusla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler neticesinde 18 ayrı hak ihlalleri raporu hazırlanmıştır. Bu raporlar birleştirilmek suretiyle cezaevlerinde yaşanan sorun alanları tespit edilerek hak ihlallerine ilişkin genel bir tablo çizilmeye çalışılmıştır. Ceza İnfaz Kurumları\'ndaki yaşanan hak ihlalleri, sağlık hakkına erişimin engellenmesi ilişkin ihlaller, savunma hakkının engellenmesine ilişkin ihlaller, cezaevlerinin fiziki şartlarından ve cezaevi idaresinden kaynaklanan ihlaller, dilekçe, iletişim ve haberleşme hakkına ilişkin ihlaller, kötü muamele, işkence ve diğer konulara ilişkin ihlaller, mahpus yakınlarının yaşadığı ihlaller ve çocuk mahpuslara ve cezaevinde ebeveynleriyle kalan çocuklara ilişkin ihlaller gibi başlıklar altında belirtilmiştir.\"

\'ANNELERİYLE BİRLİKTE KALAN ÇOCUKLAR FİZİKSEL AÇIDAN OLUMSUZ ETKİLENİYOR\'

Girasun, Ceza İnfaz Kurumları\'nda yaşanan hak ihlallerine ilişkin bazı tespitlerle ilgili ise, \"Dezavantajlı grupların başında gelen çocuk yaştaki mahpuslar, cezaevlerinde hak ihlallerine çokça maruz kalmaktadır. Çocuk cezaevlerinin kapatılmasının tartışıldığı günümüzde, birçok cezaevinde çocuk mahpusların şiddetin birçok türüne maruz kaldığı gözlemlenmiştir. Sağlık hakkına erişimin engellenmesi, kelepçeli muayene, revirde yeterli sayıda hekim bulundurulmaması, hastane sevklerinin ve revir muayenelerinin gecikmeli yapılması, ziyaret edilen cezaevlerinin neredeyse tamamında temel bir problem olarak ifade edilmiştir. Mahpus olan anneleri ile birlikte cezaevlerinde yaşamak zorunda kalan küçük yaştaki çocukların ve annelerinin bulundukları ortamın şartlarından psikolojik ve fiziksel açıdan olumsuz etkilendikleri gözlemlenmiştir. Birçok cezaevinde mahpusların çeşitli nedenlerle cezaevlerinden nakilleri sırasında kelepçenin tersten takılması ve cezaevi personellerinin sözlü ve fiziki tacizlerde bulunması, banyo ve tuvaletleri görecek şekilde kameraların yerleştirilmesi, mevzuata aykırı olan kimlik kartı taşıma dayatması ve bazı mahpusların kameralarla donatılan, her tarafı sünger veya benzeri bir malzeme ile kaplı süngerli oda olarak tabir edilen odalarda keyfi bir şekilde tutulması gibi birçok uygulama, kötü muamele ve işkence yasağının ihlali anlamına gelmektedir. OHAL’in ülke genelinde ilanından sonra, cezaevlerinde yıllardır yaşanan hak ihlalleri ve sorunlar gözle görülür ve hissedilir bir şekilde artmıştır.\"

Sakarya\'ya gazi unvanı verilmesini istediler

SAKARYA\'da kurulan 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ak Parti eski Milletvekili Ali İnci, Sakarya\'ya gazi unvanı verilmesi için çalışma yapacaklarını açıkladı.

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında işgal ettiği Sakarya Valiliği\'ndeki direnişe katılan vatandaşlar 15 Temmuz Milli İrade Derneği kurdu. Sakarya Valiliği\'ndeki direnişte yer alan derneğin kurucu başkanı, Ak Parti eski Sakarya Milletvekili Ali İnci, derneğin Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ilk genel kurulu öncesi basın toplantısı düzenledi. Ali İnci, 11 Mart\'ta Sakarya\'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, Sakarya\'ya gazi unvanı verilmesi yönünde arzularının olduğunu ileteceklerini söyledi.

Ali İnci, Sakarya\'nın gazi unvanı alması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'de yalnız işgal edilen valilik devlet kurumu neresi? Sakarya, Sakarya Valiliği. Peki Kazan \'kahramanlık\' aldı da, Sakarya gazilik alsın. Hep birlikte mücadele edelim. Valilik işgal oldu, kapıları kırıldı. 2 saate yakın valilik işgal altında oldu. Bu milletin iradesi valiliği o işgalden kurtardı. Ve büyük bir mücadeleyle kurtarıldı. Baktığımız zaman 30 tane gazisi olan bir Sakarya var. Gazi olmuş, şehidimiz yok ama gazimiz var. İnşallah bununla alakalı büyük bir mücadele vereceğimizi ve Sakarya\'ya gazilik unvanının verilmesi gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu millet silahsız elleriyle tanklara, silahlara mermilere karşı büyük bir mücadele yaptı ve biz Sakarya\'ya gazilik unvanının yakışacağını düşünüyoruz. Gazi Sakarya denmesi lazım. Sakarya\'nın tarihte ismi önemli ama önüne de bir gazi unvanını hak ettiğini düşünüyoruz\"

Karaman\'da fırınlar arası rekabet ekmek fiyatını düşürdü

KARAMAN\'da ekmek fırınları arasında başlayan rekabet nedeniyle, 90 kuruşa satılan 250 gram ekmeğin fiyatı 50 kuruşa kadar düştü. Fırıncılar, Lokantacılar, Pastaneciler ve Gıda Maddesi Üreten İş Yerleri Odası Başkanı Alaaddin Divleli, daha önce ekmek satışının fırıncılar tarafından kurulan bir şirket tarafından yapıldığını, şirket kapandığı içinde fırıncılar arasında rekabetin başladığını belirtti.

Karaman\'da fırıncılar arasında bir önce rekabet başladı. Rekabet nedeniyle 90 kuruşa satılan ekmek ilk önce 75 kuruşa satılmaya başlandı. Rekabet arttıkça fiyatta 50 kuruşa kadar düştü. Vatandaşlar ise fırıncıların rekabetinden en karlı çıkan taraf oldu.

Lokantacılar, Pastaneciler ve Gıda Maddesi Üreten İş Yerleri Odası Başkanı Alaaddin Divleli, şunları söyledi:

\"Fırıncılar daha önce bir araya gelip bir şirket kurmuşlardı ve bu şirket sayesinde perakendecilere satış yapılıyordu. Şirketi fesih edip kapattılar ve artık her bir fırıncı, ekmeğini kendi satıyor. Bu nedenle aralarında rekabet başladı. Simit fiyatı 1 ila 1.5 lira iken, ekmek fiyatının 50 kuruşa kadar düşmesi normal değil. Bunun zararını yine fırıncılar çekecek.\"

Fiyatların daha fazla düşeceğini tahmin etmediğini belirten Divleli, \"Bu halde iken bile para kazanamıyorlar zarar ediyorlar. Bundan sonrası felaket olur. Bir çok fırıncı dükkanını kapatmak zorunda kalır. Daha önceden de aralarında bir rekabet oluşmuş ve ekmek fiyatlarını düşürmüşlerdi. 3 ekmeği 1 liraya vermişlerdi. O dönemde bir çok fırın, un paralarını bile ödeyemediği için dükkanını kapatmak zorunda kalmıştı.\" dedi.

BATANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ

Fırın sahibi Mustafa Demir, 3 ekmeği 1 liraya kadar vereceklerini belirterek, \"Fırıncılar olarak bir rekabete girdik. Piyasada şu an haksız bir rekabet var. Şu an bizim fırınımızda ekmeğin fiyatı 75 kuruş, ama bu fiyat 50 kuruşa düşecek. 3 ekmeği bir liraya kadar vereceğiz. Bu iş, batana kadar devam edecek, batan batacak çıkan çıkacak \"dedi.

Fırından ekmek alan emekli Mehmet Pala (68) ise \"Rekabet sayesinde ekmeği biraz daha ucuza yiyoruz. Emekli maaşıyla ancak bu kadar yiyebiliyoruz.\" dedi.

Tüfekle intihar etti

ANTALYA\'da bunalıma girdiği öne sürülen Zekeriya G. (31), tüfekle intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2865 Sokak\'ta bulunan 4 katlı apartmanın 1\'inci katında meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği öne sürülen evli ve 4 çocuk babası Zekeriya G., evde tüfeği çenesinin altına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesi üzerine odaya koşan diğer aile bireyleri, Zekeriya G.\'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zekeriya G.\'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

Yakınlarının sinir krizi geçirdiği Zekeriya G.\'nin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Başkan Aydın\'dan Afrin gazisine ziyaret

SİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin\'i evinde ziyaret etti.

Afrin’in kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde 3 Şubat tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensuplarınca düzenlenen ve 5 askerin şehit düştüğü tank saldırısında yaralanan Sivaslı Uzman Çavuş Hakkı Aytekin, Kilis Devlet Hastanesindeki 5 günlük tedavisinin ardından dün memleketi Sivas\'a geldi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcıları Mahir Kuzucu, Abdurrahim Ceyhan, Hasan Karaman ve beraberindekiler evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Aytekin\'i Örtülüpınar Mahallesi, Demirkapı Sokak\'taki evinde ziyaret etti.

Ziyarette Gazi Aytekin\'e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aydın, çok kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Aydın \"Görevinizi yaptınız. Zor bir görev yaptınız. Herkese nasip olmayacak bir görev yaptınız. Sizin gibi gençler olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmeyecektir inşallah. Büyük bir özveri. Şu anda halen senin arkadaşların görevlerinin başında biliyoruz, takip ediyoruz. Rabbim onlara güç kuvvet versin. Onları muhafaza etsin. Çok şükür bizim inancımıza göre de şehitlik zaten tarifi mümkün olmayan bir makam ama gazilik de ondan sonra gelen bir makam. Bu her Müslümanın, her bilinçli Türk gencinin hayal ettiği, arzu ettiği bir duygu. Zor mu hiçbir şey kolay değil. Hiçbir nimete ulaşmak kolay olmuyor. Fedakarlık gerektiriyor, emek gerektiriyor. O yüzden sizlerde bunu yaptınız. Ülkemiz adına, bayrağımız adına, mukaddesatımız adına sizlere şükranlarımızı iletmek istiyoruz. Bu vesile ile de hem görelim tanışalım hem de duygularımızı ifade edelim dedim. Rabbim inşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşmanı nasip eder\" dedi.

Gazi Hakkı Aytekin ise ziyaretten dolayı Başkan Aydın ve beraberindekilere teşekkür etti. Aytekin \"Orası çok farklı bir yer. Herkes yaptığı işin bilincinde, herkes ne yapacağının bilincinde. Herkeste çok kuvvetli bir inanç var. Allah\'ın izniyle herkes elinden geldiğinin fazlasını yapmaya çalışıyor. Herkesin duası bizim en büyük zırhımız, en büyük desteğimiz. Allah\'ın izniyle hepsinin kökünü kazıyacağız\" diye konuştu.

Doktor belediye başkanı tabip odası üyeliğinden istifa etti

İZMİT Belediye Başkanı ve aynı zamanda çocuk doktoru olan Nevzat Doğan, Türk Tabipler Birliği yönetimine tepki göstererek, Tabip Odası üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, makamında düzenlediği basın toplantısında Türk Tabipler Birliği\'ne tepki göstererek, Tabip Odası üyeliğinden istifa ettiğini söyledi. Türkiye\'nin imkanlarıyla yetişmiş hekimlerin temsilcilerinin açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Nevzat Doğan, \"Türk milletinin vergileriyle, devletimizin imkanlarıyla yetişen biz hekimler, doktorlar tabii ki önce ülkemizin, milletimizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Tabipler Birliği yönetiminin geçen günlerdeki açıklaması hepimizi, biz vatanını, milletini, bayrağını, devletini, değerlerini canı gibi seven hekimleri ve milletimizi derinden üzmüştür, yaralamıştır. Çanakkale\'de bu vatan, bu bayrak, bu millet için canını feda eden tıbbiyeliler başta olmak üzere bütün şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Ülkemizin, devletimizin bir anlamda bekası mücadelesi verilirken, bir anlamda yeni bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi verilirken, Afrin\'de, Fırat Kalkanı\'nda PKK, PYD, IŞİD, FETÖ benzeri hatta Avrupa\'nın hatta Amerika\'nın içinde olduğu maşası olarak kullandığı bu örgütlerle mücadele verilirken, Türkiye\'nin imkanlarıyla yetişmiş hekimlerin temsilcisi pozisyonundaki bir birliğin bu açıklaması kabul edilemezdir\" dedi.

Doğan, Türk Tabipler Birliği\'ni kınayarak, \"Biz vatanını, milletini, bayrağını, devletini seven hekimler olarak tabii ki birliğin de vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın tarafında olmasını bekliyoruz. Tabipler Birliği\'nin bu açıklaması Türkiye düşmanlarını memnun etmiştir, bizleri derinden yaralamıştır. Dolayısıyla böyle bir birliğin yönetiminin çatısı altında bir üye olarak bile bulunmama kararı aldım. 30 yıla yakındır birçok görüşlerine katılmadığım halde üyeliğimi sürdürdüğüm Tabip Odası üyeliğinden, Tabipler Birliği\'ni en derin bir şekilde kınayarak istifa ediyorum\" diye konuştu.

HABER-KAMERA:ALİŞAN KOYUNCU-İZMİT-DHA

Ritim bozukluğunda ablasyon tedavisi, ölüm oranını yüzde 47 azaltıyor

ATRİYAL Fibrilasyon Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Özin, kalp ritim bozukluğunda ablasyon (kalp çarpıntısının yakılarak veya dondurularak tedavi edilmesi) yönteminin, ölüm oranını yüzde 47 azalttığını söyledi.

Atriyal Fibrilasyon Derneği\'nce düzenlenen 7\'nci Atriyal Fibrilasyon Zirvesi, Antalya Belek\'teki bir otelde başladı. Zirveyle ilgili bilgi veren Atriyal Fibrilasyon Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özin, kalp ritminin normalde, dakikada 60 ile 100 arasında olması gerektiğini söyledi. Kalbin içinde tıpkı binalardaki gibi elektrik tesisatı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özin, sıralı akışla elektriğin kalbi uyardığını belirtti. Bu elektriksel aktivenin her basamağında problemler olabileceğine değinen Özin, \"Normal ritmin bozulması ritim bozukluğudur. Bunun nedenleri çok basit olabilir. Arada teklemeler olabilir. Hem düzensiz, hem hızlı, hatta gereğinden daha yavaş kalp atışları ritim bozukluğudur\" dedi.

KALP ÇARPINTILARINA DİKKAT

Ritim bozukluklarının genelde çarpıntı yakınmalarına yol açtığını aktaran Prof. Dr. Özin, aynı zamanda nefes darlığı ve göğüste sıkıntı hissinin ritim bozukluklarının habercisi olduğunu söyledi. Özin, \"Bazen hiçbir şikayet olmaz. Hasta, onu hiç hissetmez bile. Ritim bozukluğunun tipine göre, kalpte ciddi hasarlar oluşturabilir. Ritim bozukluğu, çok hafif çarpıntı hissinden ölüme kadar varan ciddi sonuçlara yol açabilir\" diye konuştu.

KIŞ AYLARINDA DAHA BELİRGİN

Prof. Dr. Özin, ritim bozukluğunun ileri yaştaki hastalarda ve kalp hastalığı olanlarda görüldüğünü belirterek, hastalığın yaşlılarda daha tehlikeli olabildiğine dikkat çekti. \"Bir kalp ne kadar hasta ise ritim bozukluğuna o kadar meyillidir\" diyen Özin, ritim bozukluğunun daha çok kışın ortaya çıktığını vurguladı. Kış aylarında vücudun, daha çok stres altında olduğunu anlatan Prof. Dr. Özin, hastalığın bu dönemde daha rahat görülebileceğini belirtti.

Ritim bozukluklarının bir bölümünün tedavisine dahi gerek olmadığını kaydeden Prof. Dr. Özin, ciddi yapısal kalp hastalıklarının varlığında ritim bozukluğunun tedavisinin şart olduğunu vurguladı. Özin, \"Tedavi edilmediği takdirde ritim bozuklukları kalpte kasılma, fonksiyon, kapak bozukluklarına, felçlere ve hatta ölüme kadar varan sonuçlara neden olabilir. Çarpıntılar bu nedenle önemlidir ve mutlaka doktor kontrolü gereklidir. Hızlı kalp ritimlerini kalbin içine girerek sorunlu noktayı elektriksel olarak yaktığımız zaman bunu tedavi edebiliyoruz. Her türlü hızlı kalp ritmini tedavi edebiliyoruz. Yavaş ritim bozukluklarında kalp pilleri takıyoruz. Çok ciddi ölümcül riski bulunan ritim bozukluğu olanlara çok özel cihazlar takarak ani ölümü bile önleyebiliyoruz\" dedi.

ABLASYON, ÖLÜM ORANINI YÜZDE 47 AZALTIYOR

Prof. Dr. Özin, kalp ritim bozukluğunda ablasyon tedavisinin, ölüm oranını düşürdüğünü belirterek, yapılan araştırmada, kalp yetersizlikli atriyal fibrilasyon hastalarında katater ablasyon uygulaması ile ölüm oranının yüzde 47 azaldığının saptandığını söyledi. Prof. Dr. Bülent Özin, \"Ablasyon tedavisi, bu hastalarda kalp yetmezliğinin kötüleşmesini yüzde 44 oranında önlüyor, yine bu hastalarda kalp damar hastalığından ölüm riskini, ilaca göre yüzde 51 azaltıyor. Kateter ablasyon yöntemi ülkemizde birçok hastanede başarı ile uygulanmaktadır. Ancak maalesef ülkemizde bu tedaviye ihtiyaç duyan hasta sayısı, yapılan işlem sayısından çok fazla. Yaklaşık 200 bin hasta tedaviye ihtiyaç duyarken, ancak 1200 kişi bundan yararlanabiliyor. Atriyal fibrilasyon tedavisine ihtiyaç duyan hastalarla tedaviyi buluşturma konusunda kat edecek çok yolumuz var\" diye konuştu.

