DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ŞEHİT ANNESİNDEN YÜREK BURKAN SÖZ: \'YAVRUCUM DÜĞÜNÜNE Mİ GELDİN?\'

AFRİN\'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi askeri uçakla Zonguldak Havaalanı\'na getirilirken, annesi ve eşi komiser yardımcısı Hafize Nur Akpınar ağladı. Anne Ülker Akpınar, \"Yavrucum düğününe mi geldin? Mis gibi kokulu yavrum. Vatanımız sağolsun. Şehit oldu benim oğlum\" diyerek ağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı\' harekatında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi, askeri uçakla Zonguldak Havalimanı\'na getirildi. Şehit Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesini, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Zonguldak Jandarma Alay Komutanı Gökhan İnan, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, babası emekli astsubay İsmail Akpınar, annesi Ülker Akpınar, Tunceli\'de görev yapan komiser yardımcısı eşi Hafize Nur Akpınar, yakınları ve vatandaşlar karşıladı.

ANNESİ VE EŞİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Dua edilmesinin ardından şehidin Türk Bayrağı\'na sarılı tabutu uçaktan indirilip askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Şehit cenaze aracındaki tabutuna sarılan acılı anne Ülker Akpınar ve eşi Hafize Nur Akpınar gözyaşı döktü. Anne Ülker Akpınar, \"Yavrucum düğününe mi geldin? Mis gibi kokulu yavrum. Vatanımız sağolsun. Şehit oldu benim oğlum\" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi konvoy eşliğinde toprağa verileceği Karabük\'e gönderildi.

ÇAYCUMA KAYMAKAMI KEÇELİ, ŞEHİT KUZENİNİ KARŞILADI

Şehit Ömer Bilal Akpınar\'ın Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli\'nin dayısının oğlu olduğu öğrenildi. Cenazeyi karşılayan Kaymakam Keçeli, kuzeni Akpınar\'ın Türk bayrağına sarılı cenazesini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Ömer Bilal Akpınar ile Hafize Nur Akpınar\'ın geçen yıl Haziran ayında Safranbolu\'da düzenlenen düğünle evlendikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Şehidin cenazesinin uçaktan indirilmesi

Dualar edilmesi

Annenin ve eşinin ağlaması

Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, (DHA)

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2)KAMYONUN BRANDAYLA ÖRTÜLÜ KASASINDAN 177 KAÇAK ÇIKTI

ERZİNCAN\'da sürücsünün kontrol noktasını fark edince kaçmaya çalıştığı ve kısa süreli takibin ardından durdurulan kamyonun brandayla örtülü kasasından, 177 kaçak çıktı.

Erzincan-Erzurum karayolunda. sürücüsü polis kontrol noktasını fark eden kamyonunun Akyazı Kavşağı\'ndan dönüp havaalanı istikametine gittiği belirlendi. Kamyon, kısa süreli takibin ardından durduruldu. Nevzat S.\'nin (52) kullandığı araçta arama yapıldı. Brandayı kaldıran polis ekipleri, ahşap ve demir direklerle iki kat haline getirilen kasada, kaçaklarla karşılaştı. Polis kontrol noktasına getirilen kamyondan indirilen Afgan ve Pakistan uyruklu, 3\'ü çocuk, 4\'ü kadın, toplam 177 kaçak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Nevzat S. ise emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kaçakların kamyon içerisindeki görüntüleri

-Kaçakların indirilişleri

-Kaçaklardan genel detay görüntü

-Kaçakların açıklamaları

-Kamyondan genel detay görüntü

(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)-

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3)MART AYINDAN BU YANA 486 BEBEK TEDAVİ GÖRDÜ

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi, 24 yatak kapasitesini 40\'a çıkarmaya hazırlanıyor. Halen 6\'sı Suriyeli olmak üzere 24 bebeğin tedavi gördüğü ünite, 3 hekim ve 24 hemşireyle tam teşekkülü bölge hastanesi olarak Antalya dışından da hasta kabul ediyor. Ünitede hizmete girdiği geçen mart ayından bu yana 486 bebek tedavi gördü.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gönül Tezel, ünitenin 2017 yılı mart ayında hizmete girdiğini belirtti. Dr. Tezel, \"Normalde 40 yataklı olarak düşünüldü ancak şimdilik 24 yatakla hizmet vermekteyiz. Kısa sürede 40 yatağa çıkmayı planlıyoruz\" dedi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin sirkülasyonu hızlı, doğum sayısı yüksek ve riskli bebeklerin doğduğu bir hastane olması nedeniyle yeni doğan yoğun bakım ünitesinin dolu olduğunu söyleyen Dr. Tezel, \"Ünitemize sadece Antalya merkezden değil, ilçelerden ve bölgeden de bebekler geliyor. Çünkü burası tam donanımlı bir yeni doğan yoğun bakımı ünitesi\" dedi.

Yeni doğan ve yoğun bakımı ihtiyacı olan tüm bebeklerde risk olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Gönül Tezel, \"Ancak bizim ünitemiz tam teşekküllü, donanımlı bir ünite. Dolayısıyla buradaki tüm bebeklerimize gereğince bakımları ve müdahaleleri yapılıyor\" diye konuştu.

24 BEBEKTEN 6\'SI SURİYELİ

Halen 24 bebeğin tedavi gördüğü ünitede 6 bebeğin Suriyeli olduğunu ifade eden Dr. Tezel, \"Suriyeli bebekler çok düşük ağırlıklı doğmuş bebekler. Ağırlıkları 780 ile 1000 gram arasında değişiyor. Biri doğuştun bağırsak anomalisi olduğu için 3 günlükken cerrahi girişim yapılan bir bebek. Annelerin yaş ortalaması ise 20 civarında. Annelerin 2 ya da 3\'üncü gebelikleri sonunda doğmuş bebekler\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi\'nin genel görüntüsü

-Küvezdeki yeni doğan bebeklerden görüntüler

-Bebeklerden detay görüntüler

-Dr. Gönül Tezel bebekleri küvezde muayene ederken

-Dr. Gönül Tezel ile röportaj

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)

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4)MESİRE ALANININ GÜVENLİK KULÜBESİ YANDI

ADIYAMAN\'da Beşpınar Mesire Alanının güvenlik kulübesi, bilinmeyen nedenle alev alev yandı.

Olay, sabaha karşı Beşpınar Mesire Alanında meydana geldi. Alandaki güvenlik kulübesi, bilinmeyen nedenle alev aldı. Kulübedeki yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası kulübe kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- İtfaiye ekipleri

- Yangın

- Ekiplerin müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB

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5)BODRUM\'DA BU KEZ DE MİNİBÜS KUNDAKLANDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde son bir ayda 2 otomobil ve 1 evin kundaklanmasının ardından bu kez de bir minibüs, yanıcı madde dökülerek yakıldı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında, minibüs küle döndü.

Bitez Mahallesi\'nde son bir ayda 2 otomobil ve 1 ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Bunlarla ilgili soruşturmala sürerken, dün (çarşamba) akşam saat 23.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Bahçelievler Caddesi\'nde park halinde duran 09 LL 420 plakalı minibüs, camı kırıldıktan sonra içine yanıcı madde atılıp ateşe verilerek kundaklandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içindeki minibüse müdahale etti, ancak araç tamamen yandı.

Minibüsün, Turgutreis\'te kurulan pazara giyim eşyası satmaya gelen Aydınlı pazarcı Ali Demir\'e (49) ait olduğu anlaşıldı. Demir\'in aracını park ettikten sonra başından ayrıldığı belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangını fark edince itfayiye haber veren vatandaşlardan Selim Deniz (34), \"Bodrum\'da son günlerde garip araç yangınları oluyor. Önce Bitez\'de 2 otomobil 1 ev kundaklandı. Şimdi bu minibüs kundaklandı. Araçları, evleri yakıyorlar. Ama suçlular ortada yok. İnşallah en kısa zamanda yakalanırlar, daha fazla insanların canı yanmaz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Minibüs yanarken cep telefonu ile çekilen görüntü

- İtfaiye müdahale ederken görüntü

- Daha önceki otomobil yangınından görüntü

(Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)