DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ŞEHİT ANNESİ İKİNCİ ACIYI YAŞADI

GİRESUN’un Görele ilçesinde, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan 25 yaşındaki Piyade Teğmen Furkan Yayla’dan bir yıl sonra dönem arkadaşı olan Tankçı Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu’da, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatında şehit düştü. Geçen yıl şehit oğlunun cenaze töreninde kendisini teselli eden Teğmen Çubukçu’nun da şehit düştüğü haberini alan anne Hülya Yayla büyük bir acı daha yaşadı. Anne Yayla, şehit Teğmen Çubukçu\'nun oğlunun cenazesinde kendisine \'İntikamını alacağım, sen dik dur ağlama’ dediğini hatırlattı, \"Şimdi oğlumla cennette buluştu\" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyh Horoz yakınlarında teröristlerin saldırısı sonucu 5 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Tankçı Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu, geçen yıl Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’da şehit düşen Teğmen Furkan Yayla ile dönem arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl 13 Şubat’ta, şehit Teğmen Furkan Yayla için Giresun’un Görele ilçesinde düzenlenen törene katılan arkadaşı Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu, şehidin annesi Hülya Yayla’yı sarılarak teselli etmeye çalışmıştı. Bir sonra kendisi de dönem arkadaşı ile aynı kaderi yaşayan Teğmen Çubukçu’nun şehit olduğu haberini alan Yayla ailesi bir kez daha büyük bir acı yaşadı.

ANNE: OĞLUMLA CENNETE BULUŞTULAR

Ankara’da oturan ancak şehit oğulları için düzenleyecekleri mevlit nedeniyle Giresun’un Görele ilçesine gelen şehidin babası Ethem ve annesi Hülya Yayla aldıkları acı haber karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Anne Hülya Yayla, aynı acıları bir yıl sonra tekrar yaşadıklarını belirterek \"Oğlumun arkadaşları bize olaydan haberdar etti. Herkesten önce acı haberi aldık. Aynı acıyı tekrar tekrar yaşadım. Bu yiğidimiz seçilmişlerin seçilmişi özel bir askerdi. Oğlumun intikamını almak için bana söz vermişti. Cenazede sarılarak beni teselli etmişti. Furkan’ı toprağa verirken beni o tuttu ve bana ‘Onun intikamını alacağım, sen dik dur ağlama’ dedi. Şimdi oğlumla cennete buluştu. Benim oğlum o cenazeye gitti. Bende çok katılmak istedim ama oğlumun mevlidi için buraya geldik. Oğlum beni götürmedi. İlaç kullanıyorum kötü olurum diye götürmedi. Ama en kısa zamanda gidip ailesini ziyaret edeceğimö dedi.

BABA: İLK ARKADAŞI OĞLUMUZUN YANINDA

Baba Ethem Yayla da kendi çocuklarının daha şehit olduğunu kabullenemezken ikinci şehit haberini aldıklarını belirterek şöyle dedi:

“Yine bir Şubat ayında acı haber aldık. Allah’ın taktiri. Allah verdi Allah aldı çocuklarımızı. Şehitlik mertebesi Peygamberlikten sonra gelen bir mertebe.Acımızı halen tam yaşayamadık. Şimdi yeniden üzüntülü haber aldık. Biz acıda birleştik daha da kuvvetlendik. Artık bir aileyiz.Oğlumuz 24 yıl 3 ay yaşadı. Biz o anılarla avunuyoruz. 2 çocuğumuz vardı. Biri kaldı. Allah ona uzun ömürler versin. Şehit annesi ve babası olmak ta bir mertebedir. Tesellimiz çocuğumuzun şehit olmasıdır. İlk arkadaşı da yanında.Bu bizi rahatlatıyor. Şehitlik güzel de acısı kalıyor\"

BÖLGEYE 3 GÜN ÖNCE GİTMİŞTİ

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab bölgesinde DEAŞ\'lı teröristlerle çıkan çatışmada geçen yıl Şubat ayında şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla, bölgeye olaydan 3 gün önce gitmişti. Yaklaşık 5 bin kişinin katılımı ile 13 Şubat tarihinde Giresun’un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Teğmen Yayla’nın kardeşi Talha’da abisinin üniformasını giyerek tabutun başında annesi Hülya Yayla’yı teselli etmeye çalışmıştı. 2015 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Şehit Teğmen Yayla, Akköy köyünde toprağa verildi.

2)PARK HALİNDEKİ OTOBÜS GERİ KAYDI, ÇOCUK PARKINA DÜŞTÜ

TRABZON\'da park halindeyken el freni boşalan yolcu otobüsü rampa aşağı geri geri kaydı. Kimsenin bulunmadığı otobüs, çevredeki araçlara çarptıktan sonra yolun altındaki çocuk parkına düştü.Kaza, sabah saat 05:30 sıralarında Kalkınma Mahallesi\'nde meydana geldi. Yolcu almak için durağa gitmeye hazırlanan Mustafa Y. idaresindeki 61 AB 837 plakalı Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'nde ait yolcu otobüsünü park etti. Dik rampaya park edilen yolcu otobüsü bir süre sonra el freni boşalarak geri geri kaymaya başladı. Sürücünün ve yolcuların bulunmadığı otobüs yaklaşık 80 metre boyunca hızla geriye doğru kayarak çevredeki araçlara da çarpıp yolun altındaki çocuk parkına düştü.

SÜRÜCÜ OTOBÜSÜN PEŞİNDEN KOŞTU

Görgü tanığı esnaf Hasan Sarıalioğlu, otobüsün hızla geri geri kaydığını gördüğünü belirterek şöyle konuştu: \"Sabah saatlerinde yukardan aşağıya otobüsün hızla gittiğini gördüm. Yol kenarında 2 tane otomobil vardı, otobüs onlara öyle bir çarptı ki, sanki tank araçların üzerinden çıktı. Büyük bir ses duyduk. Geri kayan otobüsün peşine sürücüsü de yönelmeye ve koşmaya başladı. Otobüs önde o arkada koşuyordu. Ama yetişemedi. Çarpmadan sonra otobüs sürücüsünün yanına gittim. Ağlıyordu, şok yaşamıştı. Sürücü bana \'Devletin aracı ben şimdi ne yapacağım\' dedi. Bende kendisini teselli ettim. Şükürler olsun ki can kaybı olmadı\"

Otobüs bulunduğu alandan vinç yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

3)KIBRIS GAZİSİNE İCRA ŞOKU

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde oturan Kıbrıs gazisi, savaş sendromu yaşayan, alzaymır hastası Halil Sarı (65), arsasını kat karşılığı verdiği müteahhit firma tarafından adına düzenlendiği iddia edilen 775 bin 34 liralık senet nedeniyle icralık oldu. Firma sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunan Halil Sarı, su ve elektrik abonesi yapılacağı bahanesiyle çeşitli belgeler arasında kendisine fark ettirmeden senetlerin de imzalatıldığını öne sürdü.

Manavgat\'ın Sarılar Mahallesi\'nde oturan Kıbrıs gazisi Halil Sarı, babadan kalma 529 metrekare arsasını ailesine danışarak 1 dükkan, 2 daire karşılığı; toplam 2 dükkan ve 4 daireden oluşan 3 katlı bina yapması için Haziran 2016\'da F.İ. ve Ş.İ. kardeşlerin ortağı olduğu müteahhitlik firmasıyla anlaştı. Kıbrıs Savaşı\'ndan kalma savaş sendromu yaşayan ve alzaymır hastası (her ikisinden de raporu var) olan Halil Sarı, inşaatın yapım aşamasında resmi işlemleri takip etmesi amacıyla tek çocuğu Hüseyin Sarı\'ya da vekaletname verdi.

775 BİN LİRALIK İCRA GELDİ

Kıbrıs gaziliği dolayısıyla aldığı emekli aylığı dışında geliri olmayan Halil Sarı\'ya iddiaya göre müteahhit firma tarafından değişik tarihlerde su ve elektrik abonesi yapılacağı bahanesiyle aralarında senetlerin de bulunduğu çeşitli belgelere imza attırıldı. Haziran 2017\'de inşaatın tamamlanmasının ardından Halil Sarı ve eşi Ayşe Sarı, yeni dairelerine taşındı. Temmuz ayında ise Manavgat İcra Müdürlüğü\'nden Halil Sarı adına düzenlenmiş 3 ayrı senet için toplam 775 bin 34 liralık icra ödeme emri geldi. Durum karşısında şaşıran Halil Sarı, eşi ve oğluyla birlikte İcra Dairesi\'ne gitti. Burada adına senet düzenleyen kişinin müteahhit firma sahiplerinden F.İ. olduğunu öğrenen Halil Sarı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

\'HİLEYLE İMZALATILMIŞ\'

Müteahhit firmanın payına düşen 2 daire ve dükkanı satarak parasını aldığını söyleyen Halil Sarı, suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

\"Ş.İ. ve S.Ö. (firma çalışanı) değişik tarihlerde su ve elektrik aboneliği adı altında bana 2- 3 defa üst üste konulmuş kağıtlar getirdi. Her defasında \'Amca öncekiler yanlış olmuş\' deyip bana kağıtları imzalattılar. Kendi halinde yaşayan bir gazi emeklisiyim, bugüne kadar senetle hiç işim olmamış. Senedin nasıl bir şey olduğuna dair bilgi sahibi değilim. Bu senetler bana evraklar arasına konularak ve benim fark etmeyeceğim şekilde hileyle imzalatılmış ve sahte olarak düzenlenmiştir. Tarafıma kötü niyetli olarak imzalatılan ve sahte olarak düzenlenerek takibe konulan senetlerle ilgili olarak Ş.İ.\'ye ulaşmaya çalıştım ama bende olan 2 telefon numarası da kapalıydı.\"

İCRADAN BİLDİRİM GELDİ

Halil Sarı\'nın eşi Ayşe Sarı, Kıbrıs\'tan gelmesinin ardından eşinin durumunun çok kötü olduğunu ve geceleri kabuslar görmeye başladığını, normal hayattaki davranışlarının da değiştiğini anlattı. Eşinin durumu nedeniyle ailesinin dahi kendilerini istemediğini ve evden attıklarını, yıllarca da derme çatma bir evde yaşadıklarını gözyaşlarıyla dile getiren Ayşe Sarı, o dönemlerin kendileri açısından çok zor olduğunu vurguladı. Ayşe Sarı, 2016 yılında kayınpederinden miras kalan 529 metrekarelik arsaya inşaat yapması amacıyla müteahhit firmaya verdiklerini ve inşaat bitip taşındıktan bir süre sonra da icradan bildirim geldiğini söyledi.

\'KENDİ HALİNDE HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ\'

Halil Sarı\'nın oğlu Hüseyin Sarı da babasının sağlık sorunlarından ötürü ailesinin durumunun hep yokluk içinde geçtiğini belirterek, \"Annemle ben, dedemizden intikal yoluyla geçen arsaya \'Yeni bir ev yaptıralım\' diye düşündük. Emlakçı arkadaşlar aracılığıyla bu müteahhitlerle görüştük. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapılacağını kararlaştırdık ve babamı notere götürdüm. Babam kendi halinde hiçbir şey yapamaz. Evin tek çocuğu olduğum için her seferinde ben takip ederim. Her şeyi ben yapıyorum\" dedi.

\'HİÇ BEKLEMİYORDUK, ŞOK OLDUK\'

Anlaştıkları müteahhit firma sahiplerinin inşaat işlerini kendisinin takip ettiğini bildiklerini, buna rağmen babasını Manavgat\'ta sürekli gittiği kahvehaneye kadar takip ettiklerini öne süren Hüseyin Sarı, \"Babama orada 2- 3 defa \'Su ve elektrik abonesi alacağız\' diye kağıtlar arasında senetler imzalatmışlar. İnşaat bittiğinde iş bitimi sözleşmesinden bile haberim yoktu, onları da imzalatmışlar, ayrıca senet imzalatmışlar, sözleşme imzalatmışlar. Geçen sene temmuzun sonuna doğru eve icra geldi. Hiç beklemiyorduk, şok olduk. Aklımızdan bile geçmedi böyle duruma düşeceğimiz\" diye konuştu.

EV SATIŞA ÇIKARILDI

Babasının yaşadığı rahatsızlık nedeniyle birçok olayı algılayamadığı ve kendi dünyasında halen Kıbrıs Savaşı\'nı yaşattığını belirten Hüseyin Sarı, müteahhittin yaptığının dolandırıcılık olduğunu ve kendilerinin de suç duyurusunda bulunduğunu vurguladı. Hüseyin Sarı, suç duyurusuna rağmen evlerinin icra kanalıyla satışa konduğunu, bu nedenle yetkililerden yardım beklediklerini de aktardı.

4)YOLDA YÜRÜRKEN BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

KARAMAN\'da Ömer Şahin (24), yolda yürürken iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayıp, sol kalçasından yaralandı. Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 23.10 sıralarında Topucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi\'nde meydana geldi. Ömer Şahin, caddede yürüdüğü sırada iddiaya göre arkasından gelen ve kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçakla saldırdı. Sol kalçasından yaralanan ve kanlar içinde kalan Şahin yere yığılırken, saldırıdan da kaçtı. Şahin, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

5)YÜREĞİR\'E TEMALI PARK YAPILIYOR

YÜREĞİR Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ilçede yeşil alanları her geçen gün arttığını söyledi. Köprülü Mahallesinde 30 bin metrekare alan üzerine kurulu Kültür parkı hizmete açtı. Başkan Çelikcan\'ın bir diğer önemli hizmeti olan Atakent Mahallesindeki 54 bin metrekare alana sahip olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Bilim Müzesi inşaatını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 130 bin metrekarelik alana sahip temalı parkın da yapımına başlandı Tüm Adanalı\'nın nefes alacağı mekanlar yaratama gayreti içerisinde olduklarını belirten Mahmut Çelikcan yepyeni projelerle Adanalıyı buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Seyhan Nehri\'nin Yüreğir yakasında 130 bin metrekarelik alana sahip yeni kıyı park inşaatını başlatan Başkan Çelikcan, Kıyıpark\'ın macera temalı olacağını söyledi. İçerisinde çocuk alanları, aromatik peyzaj alanları bulunacak olan Kıyıpark, botanik park olarak hizmet verecek. Başkan Çelikcan inşaatın büyük bir hızla ilerlediğini ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Çelikcan \"Dünyada içerisinden böyle temiz bir nehir geçen başka bir şehir yoktur. Ama biz bundan yeterince faydalanamıyoruz. Bu amaçla Orman Bölge Müdürlüğümüze ait olan ve fidanlık olarak kullanılan alanı yeşil alan ve park yapmak üzere tahsisini gerçekleştirdik. Proje ihalesini ve yapım ihalesini tamamlayarak inşaatını başlattık\" dedi.

ADANA\'DA İLKLER OLACAK

Adana\'da olmayan bir çok yeniliği buraya getireceklerini belirten Çelikcan \"Yeni yapacağımız parkımızın içerisinde su kayağı tesisi, yüzer sahne, marina anfi, optimis marina, yelken kulübü, ahşap iskele, 2 adet kır kahvesi, emekli ve engelli evleri, festival alanları, seyir terasları ve deniz feneri olacak. Adana halkına hayırlı olsun\" diye konuştu.

6)ŞEHİR YAŞANTISINDAN SIKILDI ARICILIK YAPMAYA KARAR VERDİ

MANİSA Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından 2.5 ay önce açılan Arı Yetiştiriciliği Kursu\'na katılan tek kadın kursiyer 39 yaşındaki Zehra Keskin, hedefinin bal üretip, ticaretini yapmak olduğunu söyledi.

Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2.5 ay önce Arı Yetiştiriciliği Kursu açıldı. 72 saat süren kursa toplam 22 kursiyer katıldı. Tek kadın kursiyer evli ve 1 çocuk annesi, evhanımı Zehra Keskin oldu. Şehir yaşantısından sıkılıp, doğal yaşamı tercih ettiği için kursa katıldığını belirten Keskin, \"Bir süre önce kırsal Çamköy Mahallesi\'ne taşınıp, burada yaşamaya başladık. İlk olarak tavuk yetiştirmeye başladık. 30 kadar tavuğumuz oldu. Ardından koyun beslemeye ve sebze yetiştirmeye başladık. Sonra düşündük ki etimizi, yumurtamızı ve bazı sebzeleri kendimiz yetiştirip yiyoruz. \'O zaman balımızı da kendimiz yetiştirelim\' dedim ve kursa katıldım\" diye konuştu.

Ancak kursa katıldıktan sonra düşüncesinin değiştiğini belirten Keskin, şimdi bal üretip, ticaretini yapmayı düşündüğünü söyledi. Önce kendisini için bal üretimi yapacağını belirten Keskin, başarılı olması halinde kovan sayısını arttırıp, bal satışına başlayacağını kaydetti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli arı yetiştiriciliği eğitmeni Ziraat Mühendisi Bayram Ali Güneş, artık sertifikası olmayan kişilerin arı yetiştiriciliği ve bal üretimi yapamayacağını belirtip, \"Çünkü, şu an mevcut arıların hepsi Arı Kayıt Sistemi\'ne kayıtlı. Bu sisteme kayıtlı olmayan arıcıların, arı kovanlarını bir yerden bir yere nakletmesi mümkün olmuyor. Arıcılıkta ise gelir elde etmek içinde gezginci arıcılık yapmak gerekiyor. Biz de bu nedenle bu kursu düzenleyip, katılımcılara toplam 72 saat süreyle \'Arı kovanı nasıl olmalı\', \'Kovan kapağı nasıl açılır\', \'Kovan içi dizayn nasıl yapılır\', \'Kışın kovan dizaynı nasıl olmalı\' ve \'Körük nasıl kullanılır\' gibi pek çok konuda teorik ve uygulamalı bilgiler verdik\" dedi.

7)AHŞAP BARDAKLAR GEÇİM KAYNAKLARI OLDU

BALIKESİR\'in Savaştepe ilçesinde, Talat Balcı (30) ve Yasemin Gümüş Balcı (32) çiftinin büyük emek harcayarak yaptığı ahşap bardaklar (kuksa), büyük talep görüyor.

İzmir\'den 3 yıl önce ekolojik tarım yapmak için Savaştepe\'ye gelerek, Yeşilhisar Mahallesi\'ne yerleşen, ikisi de üniversite mezunu Talat Balcı ve Yasemin Gümüş Balcı çifti, kendi yiyecekleri ürünleri yetiştirirken, bir yandan da geçimlerini sağlamak için çevreden buldukları ağaç parçalarıyla sunum ve doğrama tahtaları yapmaya başladı. Bunları satan çift, bir müşterinin talebi üzerine el yapımı ahşap bardak yaptı. Bardaklara talep artınca da kendi atölyelerini kurdu. Ahşap bardaklar, çiftin geçim kaynakları oldu.

Savaştepe ilçesinde sanayi sitesindeki işyerlerinde eşiyle birlikte ahşap bardak üreten Talat Balcı, şunları söyledi:

\"Zamanla ahşap bardak işinde aşama kaydedince, yurt dışından Ayous ağacı, Stefanelli ağacı, Dişbudak ağacı ve Akcaağaç gibi ağaç türlerini getirtmeye başladık. Şu anda iyi bir çeşitle, iyi bir müşteri kapasitesine ulaşmayı başardık. Yaptığımız ahşap bardaklar, Finlandiya kökenli \'Kuksa\' denilen bir bardak. Orijinalinde sapsız modelleri kullanılıyor. Daha sonra dikkat çekmesi açısından çift delikli modeller geliştirilirmiş. Bizim kültürümüzde Orta Asya\'dan da kaynaklanan bir ürün. Türk kültüründe \'Çamçak\' adı veriliyor.\"

SUYUN SICAKLIĞI UZUN SÜRE MUHAFAZA EDİYOR

\'Kuksa\' ya da \'Çamçak\' denilen bardakların doğal olmalarının, çevreci olmalarının ve doğada tamamen çözünebilir olmalarının çok önemli olduğunu söyleyen Talat Balcı, aynı zamanda bu bardakların suyun sıcaklığını çok uzun süre muhafaza edebildiğini, kolay kolay kırılmadığını ve bir insanın ömür boyu sağlıklı bir şekilde kullanabileceğini söyledi.

TAMAMEN DOĞAL VE SAĞLIKLI

Yasemin Gümüş Balcı ise, \"Ben ve eşim bu işyerini işletiyoruz. Eşimin kardeşi, benim kardeşim ve eşimin kardeşinin erkek arkadaşı ile babam da bize yardım ediyor. Bu bardaklardaki en önemli aşamalarından bir tanesi yağlama aşaması. Hipoalerjenik ve bitkisel yağlar kullanarak yağlama yapıyoruz. Hiçbir şekilde vernik veya kimyasal madde kullanmıyoruz. Sağlık açısından zararlı olacak bir ürüne asla işimizde yer vermiyoruz. Bu cilalar bardağımızın uzun ömürlü olmasını sağlıyor\" dedi.

Bir Kuksa ahşap bardak yapımının istenilen özel tasarımına göre 1-2 saat sürebildiğini anlatan Balcı çifti, ahşap bardakların üzerine müşterilerinin istekleri doğrultusunda yakma tekniği ile şekil yapabildiklerini ya da yazı yazabildiklerini söyledi.

Ahşap bardakları internet üzerinden satışa sunduklarını, yurt içi ve yurt dışından birçok sipariş aldıklarını anlatan çift, bu siparişleri yetiştirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Kuksa ahşap bardaklar, siparişin özelliğine göre 40 ile 250 TL arasında fiyatla müşteri buluyor.

8)ELAZIĞ\'DA DHKP-C OPERASYONU: 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

ELAZIĞ\'da, terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi Adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki sorgularının ardından söz konusu 7 şüpheli Adliyeye çıkarıldı.

9)CARETTA CARETTA SAHİLE VURDU

MERSİN’in Anamur ilçesinde koruma altında bulunan bir Caretta Caretta sahile ölü olarak vurdu.

Anamur Öğretmenevi görevlileri ve vatandaşlar, sahile çıktıklarında, dalgaların kıyıda ölü bir Caretta Caretta görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri yaptıkları incelemeden Carretta Carettanın ip veya ağa takılarak boğulma sonucu ölmüş olabileceğini bildirdi.

