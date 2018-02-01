DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KÜÇÜK MUHAMMET YOĞUN BAKIMDA; ÜZERİNE DÜŞEN PANOYU KOYAN İSE SIR

KONYA\'da sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrilen Muhammet Karabakan (4) yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken, panoyu kaldırıma bıraktığı öne sürülen oto galeri şirketinin gözaltına alınan yöneticisi Taha Süleyman B. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Firma yetkilileri, panoyu belediyenin söküp bıraktığını öne sürürken, belediye yetkilleri ise firmayı suçladı. Olay, geçen Salı günü saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Şamdancı Cevri Sokak\'ta meydana geldi. Kaldırım üzerine atılı bulunan reklam panosu, bu sırada yoldan geçen Muhammet Karabakan\'ın üzerine devrildi. Yüzlerce kilo ağırlığındaki panonun altında kalan Muhammet, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Başına darbe alan küçük Muhammet, ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karabakan, yaşam mücadelesi veriyor.

REKLAM PANOSU, OTO GALERİYE AİT

Olayın ardından tabela bölgeden kaldırıldı. Çalışma başlatan polis, reklam panosunun yakındaki bir oto galeriye ait olduğunu saptadı. Panoyu belediye ekiplerinin söküp, yere bıraktığını ileri süren şirket yöneticisi Taha Süleyman B. gözaltına alındı. Taha Süleyman B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, \'Taksirle yaralama\' suçundan çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYE, FİRMA SÖKTÜ

Karatay Belediyesi yetkilileri, \"Tabela firmaya ait. Biz sökmedik. Tabelayla ilgili işlem yapmadık, şikayette gelmedi. Bölge Konya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait\' açıklamasında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise birkaç yıldır, şehir merkezinde, şehir estetiğine uymayan reklam tabelalarını kaldırdıklarını belirterek, \"Firmaya, geçtiğimiz yıl reklam panosunu kaldırması konusunda birkaç kez uyarıda bulunup, sökülmesi için süre verildi. Firma, kendisi sökmüş. Bizim ekiplerimiz kontrole gittiğinde, tabelanın firma tarafından söküldüğünü görüp, tutanak hazırladı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Muhammet\'in acil servise getirilmesi (ARŞİV)

- Reklam panosundan detay (ARŞİV)

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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2)KAMERA ÖNÜNDE 9 BIÇAK DARBESİNE, 14 YIL HAPİS

DİYARBAKIR\'da, geçen Nisan ayında amcasının kızı İ.Ü\'nün eski erkek arkadaşı Muhammed Çakır\'ı (19), 9 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Cüneyt Ürkek (19), \'kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Diyarbakır\'da inşaat işçisi Muhammed Çakır, İ.Ü. tanışıp, arkadaş oldu. İ.Ü.\'yü daha önce kaçıran, ancak yaşı küçük olduğu için ailesine teslim eden Cüneyt Ürkek, bu ilişkiyi öğrenince Muhammet Çakır\'ı, iddiaya göre rahatsız etmeye başladı. İ.Ü. ile Muhammet Çakır bir süre sonra ayrıldı. Geçen yıl 7 Nisan\'da Muhammet Çakır, yemek için Yenişehir İlçesi Dağkapı Meydanı\'ndaki Cüneyt Ürkek\'in çalıştığı ciğerciye gitti. Burada, Çakır ve Ürkek arasında çıkan tartışma dışarıya taştı. Cüneyt Ürkek, Muhammed Çakır\'ı 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Muhammed Çakır hastaneye kaldırılırken, Cüneyt Ürkek ise gözaltına alınıp, tutuklandı.

\'SÖZLÜMÜ RAHATSIZ EDİYORDU\'

Cüneyt Ürkek hakkında \'Kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Diyarbakır 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Karar duruşmasına çıkan tutuklu sanık Cüneyt Ürkek, ifadesinde ruh halinin bozuk olduğu için olayı gerçekleştirdiğini öne sürüp, \"Olaydan bir yıl önce amcamın kızı ile kaçtık. Yaşının küçük olması sebebiyle, aile kararıyla evimize döndük. Mağdur, kaçma olayımızdan önce amcamın kızına gizli bir sevgi beslemiş. Olay günü çalıştığım yere geldi. Yemekten sonra dışarı çıkmamı ima etti. Aramızda laf atışması oldu. Bana ve sözlüme ağır sözler kullandı. Bunun üzerine kontrolümü kaybettim ve bıçakladım\" dedi.

\'ÖLDÜĞÜMÜ DÜŞÜNEREK BENİ BIRAKTI\'

Muhammet Çakır ise sanığın doğruyu söylemediğini belirterek, \"Amcasının kızı ile arkadaştık. Geçen sene yaz aylarında aramızda ilişki başladı. Ben onunla görüşürken, sanığın kendisini rahatsız ettiğini söylüyordu. Geçen sene, amcasının kızını zorla kaçırdığını duydum. Telefonla arayıp, beni öldüreceğini söyledi. Sanığın ciğercide çalıştığını bilmeden yemek yemeye gittim. Yemek yedikten sonra ciğerciden çıkıp, 10-15 metre ilerledim. Elinde bıçakla arkamdan geldi ve direk beni bıçakladı. Vücudumdaki bütün bıçak darbeleri sırtımda ve kalçamdadır. Öldüğümü düşünerek beni bıraktı. Yere düştükten sonra 3 bıçak daha vurdu\"dedi.

14 YIL HAPİS VE SUÇ DUYURUSU

Kararını açıklayan mahkeme sanık Cengiz Ürkek\'i \'kasten öldürmeşe teşebbüs\' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın pişmanlık duymayışı nedeniyle cezasında indirim yapmayan mahkeme, Ürkek\'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanık Cüneyt Ürkek\'in amcasının kızını kaçırdığına dair ifadesi üzerine \'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'cinsel istismar\' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına da karar verdi.

Gerekçeli kararda, sanığın amcasının kızı ile ilişkisi olduğunu öğrendiği Muhammed Çakır\'ı kıskandığı belirtilirken, kastının öldürmeye dönük olduğu ifade edildi. Mağdurdan sanığa yönelen haksız tahrik sayılabilecek bir söz veya davranış tespit edilemediği belirtilen kararda, sanığın sevdiği kız ile şikayetçi arasında yaşanan gönül ilişkisinden rahatsız olduğu vurgulandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay anı, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Dava dosyasına giren görüntülerde, Çakır\'ı bir köşeye sıkıştıran sanık Ürkek, elindeki bıçağı defalarca vücuduna sapladığı, çevredeki vatandaşların izlediği bıçaklama olayına caddeden geçen iki gencin müdahale ettiği görüldü. Gençlerin kollarını tuttuğu Cüneyt Ürkek, Çakır\'a kafa atıp, tokatlayarak olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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-Çocuğun bıçaklanması

-Saldırganın bıçakladığı kişiyi eliyle itelemesi

-Saldırganın çevredekiler tarafından uzaklaştırılması

-Bıçaklanan kişinin yere düşmesi

-Yerde biriken kan görüntüleri

-Yaralıya vatandaşların yardım etmesi

-Polisin gelmesi ve yaralının ambulansla götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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3)OTOBÜSTE KAÇAK SİGARA VE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 bin 800 paket kaçak sigara ile 55,5 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 Karayolu Değirmenli köyü yakınlarında yaptığı uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste şeker kutuları ve otobüsün çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 8 ayrı şahsa ait toplam 2 bin 800 adet kaçak sigara ile 55,5 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri 8 kişiye toplam 44 bin 521 lira idari para cezası keserken, otobüs şoförlerine ise 193 lira para cezası uyguladı.

Görüntü Dökümü:

-Ele geçirilen sigara ve içkilerin görüntüleri

Haber:İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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4)UŞAK\'TA 250 TEMİZLİK İŞÇİSİ GÖNÜLLÜ ASKERLİK İÇİN BAŞVURDU

UŞAK\'ta 250 belediye temizlik işçisi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verip, gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Uşak Belediyesi\'nde görevli yaklaşık 250 temizlik işçisi, Zeytin Dalı Harekatı için \"Biz de varız\" diyerek, Uşak Askerlik Şubesi önünde bir araya geldi. Askerlik Şubesi önüne çöp kamyonları ve bisikletlerle gelen temizlik işçileri, gönüllü askerlik dilekçelerini teslim etti. Temizlik işçilerinin yanı sıra Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Ünal da gönüllü askerlik için başvuruda bulundu. Ünal, \"Her Türk, milli meseleler söz konusu olduğunda gönül gönüle, omuz omuzadır. Millet olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ulusal güvenliğimiz için düzenlediği bu kutsal görevde yanlarındayız. Gerekirse bizler de gideriz\" dedi.

Temizlik işçileri ise, \"Gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için buradayız. Vatanımıza, milletimize, oradaki kardeşlerimize faydalı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi göstermek istedik\" diye konuştu. Dilekçelerini Askerlik Şubesi\'ne teslim eden işçiler, daha sonra görevlerinin başına döndü.

Görüntü Dökümü

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- İşçilerden görüntü

- Kamyonla şubeye gelmeleri

- İşçilerin başvuru yapması

- İsmail Ünal\'ın konuşması

- İşçilerden görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: UŞAK, (DHA)