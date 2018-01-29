DHA YURT BÜLTENİ-6

1)EVDEN 2 RÖMORK DOLUSU ÇÖP ÇIKTI

MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesindeki 5 katlı binanın birinci katındaki daireden, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla, 2 römork dolusu çöp çıkartıldı. Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nişancı Paşa Mahallesi Yamanlar Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katından yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaştan gelen şikayeti değerlendirdi. Cengiz A. ve Ahmet A. isimli iki kardeşin yaşadığı evi kontrol eden ekipler, dairenin çöp eve dönüştürüldüğünü tespit etti. Çöpler ve diğer atık malzemeler, belediyenin temizlik ekipleri tarafından toplandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada, evden 2 römork çöp ve atık malzeme çıktı. Ev sahiplerine ise evde geriye kalan malzemelerin toplanması için bir hafta süre verildi. Bir hafta sonra belediye ekipleri evi dezenfekte edecek.

Görüntü Dökümü

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- Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin evden çöp ve atık malzemelerin çıkartırken görüntüsü

(Haber: İlker KILIÇASLAN- Kamera: MANİSA, (DHA)

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2)HALK OZANLARINDAN AFRİN HAREKÂTINA SAZLI-SÖZLÜ DESTEK

ERZURUM\'da aşıklık geleneğini Temelli Kültür Merkezi\'nde sürdüren halk ozanları İsrafil Daştan, İhsan Yavuzer ve Rahim Sağlam, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı\'na sazı, sözü ve türküleri ile destek verdiler. Merkez Yakutiye ilçesinin Yoncalık semtindeki Temelli Kültür Merkezi\'nde izleyicilerle buluşan İsrafil Daştan, İhsan Yavuzer ve Rahim Sağlam, bir taraftan türkülerini seslendiriyor diğer taraftan ülke gündemini değerlendiriyor. Yakılan sobanın başında toplanan Erzurumlular, közde pişirilen patates eşliğinde çaylarını içip, ozanların söylediği türküleri dinliyor. Aşıklar, sazlarıyla çaldıkları türkülerle bazen duygulandırıyor bazen de izleyicileri coşturuyor. Ülke gündemini de yakından takip eden ozanlar, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı\'na sazı, sözü ve türküleri ile destek verdiler. Türk askerinin, milletin rahat ve huzur içinde yaşaması için Zeytin Dalı Harekâtı\'na başladığını belirten İhsan Yavuzer, \"Allah askerimizi saklasın. Yüz yıllardır süre gelen Binbir Hatimler ve Türk halkının duaları kahraman askerlerimizle birlikte. İnşallah askerimiz ülkemize sağ salim, zaferle dönecektir. Allah yâr ve yardımcıları olsun. Söylediğimiz her türküde onlara da yer veriyoruz\" diye konuştu. Dizelerinde ABD\'yi eleştiren Yavuzer, dinleyenlerin alkışlarla destek verdiği türküsünde şunları dile getirdi:

\"Ey Amerika senin başına/Çökmeye razıyım vatanım için, milletim için/ Senin o tarlana Türk tohumunu/ Ekmeye razıyım vatanım için./ İhsan Yavuzer\'dir senin soyunu,/ Asla bilemezsin Türk oyununu,/ Yılan kuyruğunu, akrep boynunu,/Bükmeye razıyım vatanım için.\"

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden kültür merkezindeki etkinlikte, vatandaşlar ozanları ayakta alkışladı.

Görüntü Dökümü (HD)

-Halk ozanı İsrafil Daştan\'ın türkü söylemesi

-Kültür Merkezine gözleme pateten yiyenler ve izleyiciler

-İhsan Yavuzer\'in türküsünü okuması

(Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

(Süre. 3.57 Dk / 443 MB)

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3)ERZURUM\'DA ATLI KIZAK YARIŞI

ERZURUM\'da düzenlenen, 8 ilden 39 kulübün katıldığı geleneksel atlı kızak yarışlarında, kızakçılar, kıyasıya bir mücadele verdi.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu\'nun merkez Yakutiye ilçesindeki atlıcirit sahasında düzenlenlediği yarışlara Yalova, Erzincan, Bursa, Ankara, Kars, Kütahya, Kastamanu ve Erzurum\'dan 39 kulüp katıldı. Yaklışık 20 santimlik kar üzerinde yapılan yarışları, hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesine karşın çok sayıda kişi izledi. Seyirciler, destekledikleri sporcuları motive etmeye çalıştı. Hem soğuğa, hem de zamana karşı yarışan sporcular, atlarını dört nala sürdü. Bazı sporcular tehlike atlatırken, bazıları da atlarını kontrol altında tutamayınca parkuru bile tamamlayamadı.

Yarışlarda 150 metrelik parkuru 19.38 saniyede tamamlayan Şah Dadaşlar Kulübü\'nden Ahmet Yılmaz birinci olurken, Erzincan\'in Tercan ilçesindeki Mamahatun kulübünden Ümit Dostabakan 20.66 saniyelik derecesiyle ikinciliği, Erzurum\'un Yukarı Yenice Kulübü\'nden Mikal Çağatay da 21.20 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, sezon açılışını Erzurum\'daki yarışmalarla açtıklarını bildirdi. Cumartesi günü Palandöken\'de düzenlenen geleneksel kızak yarışmasına 10 ilden 209 sporcunun, pazar günü crit sahasında yapılan atlı kızak yarıymasına ise 8 ilden 39 kulübün katıldıgını söyledi. Genç, atlı kızakta Türkiye Şampiyonası\'nın Kahramanmaraş\'ın Ahir Dağı\'nda yapılacağını açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Atlı kızak yarışı

-Gitmeyen atlar

-Sporcularla röp

-Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç ile röp

-Atların kızaklara koşulması

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 4.28 / 490 MB)

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4)TAŞIMALI KAYAK ANTRENMANI

MUŞ\'ta kayaklı koşu sporcuları, kurak geçen kış nedeniyle kayak merkezinde kar olmadığı için antrenmanlarını, minibüslerle gittikleri 10 kilometre uzaklıktaki Karlıdere köyünde yapıyor.

Muş\'ta kayaklı koşu sporcuları, Türkiye Kayak Federasyonu\'nun (TKF) şubat ve mart ayında düzenleyeceği 1\'inci ve 2\'nci lig kayak yarışmalarına hazırlanıyor. Kayaklı koşuda milli takıma en fazla sporcu veren kentte kayakçılar, Muş Kayak Merkezi\'nde kar olmadığı için antrenmanlarını minibüsle 10 kilometre mesafedeki Karlıdere köyüne giderek yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nün kayak takım antrenörü Burhan Oğlağo, hayatınde ilk defa bu mevsimde kayak merkezinde kar olmadığını gördüğünü söyledi. Kar olmadığı için antrenman için 20 kişilik kayak ekibiyle haftanın 7 günü Karlıdere köyündeki dağa gittiklerini belirten Burhan Oğlağo, \"Kayak pistini kayakçılar, kendi çabaları ile açmaya çalışıyor. 1 saat olan antrenman süresinin yarım saati kayakçıların pist açma çalışmaları ile geçiyor. İstenilen antrenman çalışmalarını yapamıyoruz\" dedi.

Genç ve büyükler kategorisinde çok sayıda birinciliği olduğunu hatırlatan milli kayakçı Mert Furkan Taşyıldız ise Türkiye\'yi Avrupa\'da yapılan yarışmalarda temsil ettiğini belirtti. Türkiye şampiyonasına hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Taşyıldız, \"Kayak pistinde kar yok. Köyün dağlarında çalışıyoruz. Açtığımız pistler ertesi gün kar, fırtına yüzünden yeniden kapanıyor. Her gün pist açmak zorunda kalıyoruz. Bir an önce karın yağmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kayakçıların minibüsle köye gitmesi

-Antrenman yapacakları pisti açma çalışmalarından detaylar

-Antrenmanlardan detaylar

-Röportaj

(Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, (DHA)