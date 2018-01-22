DHA YURT BÜLTENİ 6 

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Suriye\'de barışın bir an önce tesis edilmesi gerekiyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde roketlerin düştüğü alanlarda inceleme yaptı. Zarar gören esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Özdağ, yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: \"Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu harekatın bir yansımasını burada görüyoruz. Ne yazık ki Suriye bir iç savaş coğrafyası oldu. Ve bir an öncede bu süreçten çıkması lazım onun için biz İyi Parti olarak Suriye\'de barışın bir an önce tesis edilmesi ve hükümetin de barışın tesis edilmesi için neler yapılması gerekiyorsa bu doğrultuda hızlı adımları Şam\'la atması gerektiği inancındayız. Tabi Afrin\'de terör çetelerine karşı başlayan mücadelenin Afrin\'de sonlanmayacağı açıktır. Çünkü PKK sadece Afrin\'de değil sınırımızın 400 kilometrelik bölümünde uygulanan yanlış politikalar neticesinde hakimiyet kurmuştur . Afrin\'de başlar ama Afrin\'de bitmez, bu sürecin devam etmesi gerekiyor.\"

Görüntü Dökümü

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- Protokolün esnaf ziyaretleri

- Füzelerin düştüğü yerlerde incelemeler

- Füzelerden zarar gören evler ve araçlar

- Ümit Özdağ\'ın açıklamaları

Haber:Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera:Faruk KAHRAMAN/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Afrin\'deki Mehmetçiklere 1 ton bal

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde hazırlanan 1 ton bal, TSK\'nın Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki Mehmetçiklere gönderildi.

Marmaris\'te bir bal firması sahibi Suat Kaya, otel sahibi Meral Günay, su tesisatları ustaları Ersin Tayfur ve Ahmet Yılmaz bir araya geldi. TSK\'nın Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere 1 ton bal gönderdi. Teneke ve kavanoz içinde bulunan çam balının yanı sıra petek bal, polen ve arı sütü paketlenerek kargoyla yola çıkarıldı.

İşkadını Meral Günay, \"Biz, millet olarak destek yazan Mehmetçiklerimize bir şeyler yapalım diyerek bir araya geldik. Operasyon bölgesinde, hava soğuk ve kötü. Askerimizin moral ve enerjiye ihtiyacı var. Bu kampanyada hiçbir siyasi girişim yoktur ve tamamen sivil vatandaş desteğidir. Tek amacımız Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak ve onlara moral olmaktır. Bizlerin huzur ve güvenini sağlayan güvenlik güçlerimizin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Devletimiz her zaman onların yanındadır. Çam sakızı çoban armağanı olarak düşündük ve yola çıktık. Rabbim yanınızda olsun ayağınıza taş değmesin, dualarımız sizinle\" dedi.

Suat Kaya ise, \"Bu kadar balın maddi değeri yok. Safımızı belirleyerek güvenlik güçlerimizin yanındayız. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

Ersin Tayfur da, \"Bizler burada sıcak evlerimizde yemek yerken, boğazımızdan geçmiyor. Dostlarımızla bir araya gelerek böyle bir kampanya başlattık. Marmaris\'in bu kampanyaların daha fazlasına kapasitesi mevcuttur. Umarım bu bir başlangıç olur ve daha fazla bal ve çeşitli ürünler gönderilir\" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marmaris Balcısı adlı dükkanın önünden görüntü

- Kampanyayı başlatan dört kişinin gönderilen ballar önünde görüntüsü

- Turizmci Meral Günay ile röp.

- Marmaris Balcısı adlı iş yeri sahibi Suat Kaya ile röp.

- Su tesisatları ustası Ersin Tayfur ile röp.

- Gönderilen ballardan görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Adana\'da Zeytin Dalı harekatı için zeytin fidanı dikildi

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, TSK\'nın Afrin\'deki terör mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekâtına destek için zeytin fidanı dikti.

Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin 2\'ncisini düzenlediği Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı 33 ülkeden 93 ressamın katılımıyla gerçekleştirildi. 75\'inci Yıl Sanat Galerisi\'nde gerçekleştirilen ve 31 Ocak\'a kadar sürecek olan çalıştayın açış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Zeytin Dalı harekatına değindi. Başkan Hüseyin Sözlü, \"Teröristlerin ortaya koyduğu huzursuzluktan dolayı askeri operasyon gerçekleşiyor. Emin olun sanatçılar konuşsaydı, teröristlerin sesi çıkmazdı. O yüzden sanatçıların sesi daha çok çıksın\"dedi.

ZEYTİN FİDANI EKTİLER

Çalıştayın açılışının ardından Başkan Sözlü, 75\'inci Yıl Sanat Galerisi\'nde Zeytin Dalı harekatına destek için zeytin fidanı dağıttı. Sözlü, daha sonra ressamlar ile bahçede fidanları toprakla buluşturdu.

Görüntü Dökümü

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- 2. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı tabelası

- Çalıştaydan genel ve detay görüntüler

- Başkan Hüseyin Sözlü\'nün çalıştaydakilerle selamlaşması

- Saygı duruşundan görüntü

- İstiklal Marşı okunurken

- Başkan Sözlü\'nün konuşması

- Başkan Sözlü\'nün çalıştaydakilere zeytin dalı dağıtması

- Resimlerden görüntüler

- Zeytin fidanı dikilirken

SÜRE:03\'26\" BOYUT:209MB

Haber-Kamera:Veysel DOGUÇ/ ADANA, (DHA)

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Ankara’da çamaşır makinesi yandı: 83 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi yaralı kurtuldu

ANKARA’nın Kahramankazan ilçesindeki bir evde çamaşır makinesinin yanması sonucu meydana gelen yangında 83 yaşındaki Ahmet Gültekin hayatını kaybederken eşi 82 yaşındaki Arife Gültekin yangından yaralı olarak kurtuldu.

Atatürk Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Belediye Kooperatifi C Blok 14 numaralı dairede oturan 66 yıllık evli çift Ahmet Gültekin (83) ve Arife Gültekin’in (82) yaşadığı evin mutfağında sabaha karşı saat 04.30’da yangın çıktı. Yataklarından güçlükle uyanan yaşlı çift mutfaktaki yangına müdahale etmek istedi. Evdeki bağrışlar üzerine kapıyı kırarak içeriye giren komşuları, Ahmet Gültekin’in mutfakta cansız bedeniyle karşılaştı ve ardından yaralı Arife Gültekin’i dışarı çıkarttı.

İlk belirlemelere göre yangın mutfaktaki çamaşır makinesinin bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlamasıyla meydana geldi.

Nefes darlığı rahatsızlığı olduğu ve diyaliz makinasında tedavi gördüğü öğrenilen Gültekin’in olay sırasında ilk belirlemelere göre dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Hızır ekipleri Arife Gültekin’i hastaneye kaldırılırken Ahmet Gültekin’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Merkezine sevk edildi.

İTFAİYE YOLA PARK EDEN SU TANKERİ NEDENİYLE SOKAĞA GİREMEDİ

Bu arada yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın bulunduğu sokakta park halinde duran su tankeri nedeniyle binaya yaklaşamayınca vatandaşlar kendi imkanıyla yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından vatandaşlar olay yerine gelen tankerin sahibine tepki gösterdi. Tepkiler üzerine tankerin sahibi, “Üç kişi bu tankeri taşıyamadınız mı? Kardeşim burası benim binamın önü, bu yolun yarısı seninse yarısı da benimö diyerek, kendini savunmaya çalıştı. Tankerin sahibi tepkiler üzerine traktörle tankeri olay yerinden uzaklaştırınca itfaiye ekipleri de yangına son müdahalede bulunarak inceleme yaptı.

Görüntü dökümü

Daire içerisinden detaylar

Cenazenin morga sevki

Vatandaşların su tankeri sahibine tepkisi ve su tankeri sahibinin kendini savunduğu cümleleri

Su tankeri sahibinin traktörle su tankını olay yerinden uzaklaştırması

Haber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN, (Ankara) (DHA)-

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Lüleburgaz\'da dere taştı, evler sular altında kaldı

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu, dere kenarında çok sayıdaki ev sular altında kaldı.

Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan yoğun yağmur yağışı nedeniyle Ergene Nehri\'nin kolu olan Lüleburgaz Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Hürriyet ve Yıldırım mahallelerinden geçtiği bölümde dere kenarında bulunan 40\'a yakın evi su bastı. Bazı evlerde oturanlar mahsur kalırken, belediye ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarına başladı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 4 derece olduğu Lüleburgaz\'da gün içinde karla karışık yağmur yağışının süreceğini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Taşan dere

-Su basan evler

-Sular altındaki bahçeler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)-

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