DHA YURT BÜLTENİ-6 

Bitlis\'te operasyondaki askerlerin üzerine çığ düştü (1)



BİTLİS\'in Hizan İlçesi kırsalında operasyonda olan askerlerin üzerine çığ dıştü. İlk belirlemelere göre 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı, 3 askerin de kayıp olduğu belirtildi.

Bitlis kırsalının PKK\'lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerine doğru Hizan ilçesinin Kolludere Mevkine çığ düştü. Çığın bölgede operasyon yapan bir grup askerin bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi. Meydana gelen çığ olayında ilk belgilere göre 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı, 3 askerin de kayıp olduğu belirtildi. Yaralı askerlerin helikopterle bölgeden alınmaya başlandığı, kayıp askerleri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: BİTLİS, (DHA)-

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Milli Ordu birliklerinin Afrin\'in Şinkal köyünü ele geçirdi

Milli Ordu birliklerinin Afrin\'in Şinkal köyünü ele geçirdikleri belirtildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Milli Ordu birliklerinin Şinkal köyündeki görüntüleri yer alıyor.

Görüntü dökümü

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-Şingal köyü içinden görüntü

Haber: HATAY - KİLİS - (DHA)

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Barışmak istemeyen sevgilisi öldürdü: \'Korkutmak için ateş ettim\'

KARAMAN\'da barışma teklifini reddeden kız arkadaşı Ceyda Aycan\'ı (18) tabancayla öldüren Durmuş Türkiş (29), tutuklandı. Türkiş\'in, ifadesinde barış teklifini reddedince, korkutmak istendiğini ileri sürerek, \"Onu çok sevdiğimi barışmak istediğimi söyledim. Reddedince korkutmak için tabancayla yere ateş açtım. Ona nasıl isabet etti bilmiyorum.\" dedi.

Olay, geçen 2 Ocak günü saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi bulunan bir parkta meydana geldi. Durmuş Türkiş, eski kız arkadaşı Ceyda Aycan\'a kendisiyle konuşmak istediğini söyleyerek mahallelerinde bulunan parka çağırdı. Ceyda Aycan\'a barışmak istediğini söyleyen Durmuş Türkiş, olumsuz cevap alınca yanında taşıdığı tabancayla genç kıza 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aycan, kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı Durmuş Türkiş., ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ceyda Aycan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYETİN ARDINDAN GAZİNODA ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, Durmuş Türkiş\'in, Karaman\'dan ayrılıp sahte kimlikle telefon hattı aldığını belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Türkiş\'in, Ankara\'nın Polatlı ilçesinde bir gazinoda işe başladığını ve sahte kimlikle bir otelde konakladığını saptadı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, dün Polatlı yakaladı.

KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Gözaltına alınan ve yapılan sorgulamanın ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Türkiş\'in, ifadesinde korkutmak için ateş ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Türkiş\'in, ifadesinde, \"Onu unutamamıştım. Tekrar barışmak için parka çağırdım. Bir arkadaşıyla parka geldi. Ceyda\'ya onu sevdiğimi ve barışmak istediğimi söyledim. Ceyd, benimle barışmak istemediğini söyledi. Bende Ceyda\'yı korkutmak için belimdeki silahı çıkararak yere doğru ateş ettim. Amacım onu korkutmaktı, bilerek öldürmedim. O mermilerin nasıl Ceyda\'ya isabet ettiğini bilmiyorum\" dedi.

Türkiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

- Adliyeden genel ve detay

(KJ:haber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Şırnak\'ta doğaya hayvanlar için yem bırakıldı

ŞIRNAK\'ta, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından Şırnak\'ta ağır geçen kış şartlarında, yaban hayvanlarının beslenmeleri için yaşam alanlarına yemleme çalışması yapıldı.

Şırnak Siirt yolu üzerinde yaklaşık 2 bin 160 rakımlı Birini tepesinde etkili olan kar yağışı yaban hayvanları ve kuşların aç kalma tehlikesini de beraberinde getirdi. Bu durum karşısında hayvanlarının beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından, geleneksel hale getirilen yemleme çalışması bu yılda yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şubesi tarafında Şırnak Merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kış ayları boyunca doğaya 4 ton yem bırakılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, \"Her yıl olduğu bu sende biz yemleme çalışmasını yoğun kış şartlarına bağlı olarak, bugün başlatmış oluyoruz. Kasaplardan, manavlardan ilimiz merkezindeki lokantalardan tedarik edebildiğimiz veya bazı duyarlı vatandaşlarımızın bize ulaştırmış olduğu yemleri, biz yaban hayvanlarımız bu yoğu kış şartlarında aç olmasın, aç kalmasın diye doğaya belirli bir plan dahilinde bırakıyoruz\"dedi.

Kalay, Kasım ayından Mart ayının sonuna kadar, kış şartlarına bağlı olarak bir plan dahilinde doğaya yem bıraktıklarını da belirterek, \"Buda yaklaşık 2-3 ayı kapsıyor. İlimiz merkezindeki Yeni Aslan başar köyü birini tepe mevki olsun, Uludere veya Beytüşşebap ilçelerin kırsal bölgeleri olsun, yoğun kar şartlarının düştüğü bölgeler olsun, bu bölgelere olsun, belirlediğimiz 3 aylık zaman dilimi ve belirlediğimiz plan dahilinde her hafta sonu veya hafta içerisinde bu yemleri ulaştırıp, doğaya bırakıyoruz. Kuşlar için gelende buğday türü yemler bırakıyoruz. Diğer yırtıcı yaban hayvanlarımız için kasaplardan topladığımız sakatat veya kemik parçaları olsun toparlayabildiklerimizi getirip, doğaya bırakıyoruz. Veya büyük memeli havyalar, dağ keçisi için yonca veya yeşillik veya manavlardan toparlayabildiğimiz atık sebzeleri doğaya bırakıyoruz\"diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, zaman zaman doğal ortamlarında aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine geldikleri yönünde şikayet aldıklarını da ifade ederek, \"Zaman zaman bazı köylerden, kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımızdan şikayet alıyoruz. Yaban hayvanları gelip bizim hayvanlarımıza yada sebze, meyvelerimize zarar veriyorlar şeklinde şikayetler alıyoruz. Bizler bunun önüne geçmek için bu yemleme çalışmasını yaklaşık 10 yıldır yapıyoruz\"dedi.

Görüntü Dökümü:

-Araçlardan yemlerin alınması

-Yem, et ve yeşilliklerine karlı alanlara bırakılması

-Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürünün açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-

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Nilüfer Kadın Korosu’ndan muhteşem konser

BURSA\'da hiç bir müzik eğitimi almayan 32-78 yaş grubundan 175 kadının bir araya gelmesiyle kurulan Nilüfer Kadın Korosu artık dernek statüsünde konser verecek. Konserlerinin tüm masraflarını kendileri karşılayan ve elde ettikleri gelirleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, şiddete uğrayan kadınlara ve kız öğrencilere burs olarak aktaran koro, dernek olmaları nedeniyle verdikleri konserde ayakta alkışlandı. Türk Sanat Müziğinden Halk Müziğine, Popüler Müzikten Roman\'a, Balkan\'dan Sıra Gecesine, Mehterden Marşlara kadar bir çok parçayı seslendiren koro, iki saatlik performansları ile gençlere taş çıkardılar, profesyonel sanatçıları aratmadılar.

Bursa\'da 2005 yılında Dr.Aysel Gürel tarafından kurulan Nilüfer Kadın Korosu ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hiç bir müzik eğitimi almayan 105 kadının bir araya gelmesiyle kurulan koro bugün 175 kişiden oluşan sanatçı ordusu haline dönüştü. Kanser ve şeker hastalığı tedavisi gören, psikolojik destek alan bir çok kadının yer aldığı koro, sponsor bulmakta güçlük çekince konserler için yapılan harcamaları parasal sıkıntı yaşamalarına rağmen kendileri karşılıyor, kıyafetlerini ise ödünç aldıkları paralar ile sağlıyorlar.

Konserden elde edilen gelirleri şiddete uğrayan kadınlara, hasta çocukların tedavilerine, okul ve yurt inşaatları ile kız çocuklarının evlendirilmemesi için yapılan projelere harcayan kadın korosu, uçak kazasında 68 üyesini yitiren Rus Kızıl Ordu Korosu için verdikleri konserde Rusça parçaları WhatsApp üzerinden kendilerine gönderilen ve okunduğu gibi yazılan sözlerle seslendirdi. Koro yurt dışından da bir çok davet aldı. Gittikleri Holllanda ve İtalya\'da, Türklere has yiyecekleri yabancı izleyicilere ikram etmek için yanlarında getiren, konser sonunda yabancı izleyenlere kına yakan koro üyeleri geçtiğimiz anneler gününde de özel diktirdikleri asker kıyafetlerini giyip asker olduklarından ailelerinden uzakta olan gençler için ‘Annelerin Mehmetçik Marşı’ adını verdikleri besteyi klip haline dönüştürünce izleyenlere duygu dolu anlar yaşattılar.

DERNEK OLDULAR İLK KONSERLERİNİ VERDİLER

Dernek çatısı altında kurumsallaşmaya doğru en önemli adımı 2017’de atan koro, kısa adı Nilüfer Kadın Korosu Derneği olmak üzere kütüğe işlendi. Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Koro Şefliğini Dr. Aysel Gürel yürütüyor. Koro dernek olarak ilk konserini Bursa\'da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki Osmangazi Salonu\'nda verdi. Görsel şölene dönüşen konserin ilk bölümünde 5, ikinci bölümde ise 2 kostüm değiştirerek rengarenk bir gösteri sunan koroyu izleyenler arasında Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jand. Komutan Yardımcısı Yarbay Ali Akar, çok sayıda kadın ve eğitim derneği başkan ve temsilcisi de bulunuyordu.

Psikolog Canan Şahin bale gösterisiyle alkış toplarken, İrem İdeal ise Kırım Tatarlarının ünlü oyunu ‘Tım Tım’ dansını sergiledi. Tülay-Şenol Kahraman çiftinin tango gösterisi ise tek kelimeyle müthişti. Konserin açılışı ‘Erik Dalı’ oyunuyla yapılırken, Bursa Hüdavendigar Mehter Takımının gösterisi de geceye renk kattı. Koro, Mehter takımının gösterisinin ardından ‘Annelerin Mehmetçik Marşı’nı seslendirirken, Afrin operasyonunun başarıya ulaşması için dualar da dile getirildi. Timur Torgay yönetimindeki Anadolunun Renkleri Halk Oyunları Gençlik Spor Derneği ekibi Karadeniz yöresi oyunlarıyla müthişbir gösteriye imza attı. Vali Yardımcısı Ergün Güngör ile Bursa\'nın duayen işadamlarından Ergun Kağıtçıbaşı\'na Nilüfer Kadın Korosu\'na katkılarından ötürü plaket takdim edilirken, Kağıtçıbaşı konuşmasında Kültür Bakanlığı\'na çağrıda bulunarak Nilüfer Kadın Korosu\'nun kültür elçisi olarak değerlendirilmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Korodan ve izleyicilerden detaylar

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

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