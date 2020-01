DHA YURT BÜLTENİ-6

Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı, uçak için kurtarma operasyonu başladı (EK)

1)DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pistten çıkan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı için saat 04:00 sıralarında başlayan kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar, DHA tarafından Drone ile havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Uçak kurtarma çalışmaları drone görüntüleri

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER TRABZON-DHA)

======================================================

2)BAKAN ÖZLÜ: SINIRLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN HER TÜRLÜ HAREKATI YAPMAYA HAZIRIZ

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye\'nin kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapacağını belirterek, \"Kuzey Irak, gerekse Kuzey Suriye olsun sınırlarımızın güvenliği için her türlü harekatı yapmaya hazırız\" dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TFF 3. Ligde mücadele eden ve son dönemde zorluk çeken Düzcespor\'la ilgili olarak Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi\'nin düzenlediği toplantıya katıldı. Bakan Özlü iş adamları ile basına kapalı bir toplantı yaptı. Afrin\'e harekatı ile ilgili olarak konuşan Özlü, \"Türkiye kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapar. Bu çerçevede gerek Kuzey Irak, gerekse Kuzey Suriye olsun sınırlarımızın güvenliği için her türlü harekatı yapmaya hazırız\" diye konuştu.Cam filmi konusunda Başbakan Binali Yıldırım\'ın talimatlarına göre nihai kararın verileceği belirten Özlü, \"Cam film konusunda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte bir çalışma yaptık. Bizim heyetimiz ve İçişleri Bakanlığı mensupları vardı. Bu çalışma sonucunda bir çözüm önerisi ortaya koyuldu. Bu öneriyi sayın başbakanımıza arz edeceğiz. Sayın başbakanımızın talimatları doğrultusunda cam filmi konusunu nihayetlendireceğiz. Başbakanımıza arz aşamasındayız\" dedi.

Özlü, Şehit Cihan Aksarı İlkokulu\'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Özlü, öğrencilerin artık, \'Ali ata bak. Ali Topa bak\' fişleri yerine \'Ali robot yapsın, Ayşe kodlama öğrensin\' şeklinde fişler okuyacağını söyleyerek, öğrencilere bilim dergisi dağıttı. Bakan Özlü daha sonra Düzce\'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Bakanın açıklamaları

Bakanın öğrencileri ziyareti

Bakanın tahtaya fiş yazısı yazarken görüntüsü ve detaylar

Dosya adı dzc bakan özlü.

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ-

==================================================

3)52 YILDIR BİSİKLETE BİNEN EMEKLİ İTFAİYECİNİN HEYKELİ DİKİLDİ

ZONGULDAK Çaycuma Belediyesi, halkın sağlıklı yaşam için bisiklete binmeye özendirmek için 52 yıldan beri bisiklete binen İsmail Zengin\'in (76) heykelini dikti. Heykelini görünce mutlu olan İsmail Zengin, \"O yıllar bacağımdaki ağrılar nedeniyle gittiğim doktorun tavsiyesiyle bisiklete binmeye başladım. O gün bugündür bisiklete biniyorum\" dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ilçe merkezinde doğalgaz ve alt yapı çalışmalarının ardından bozulan kaldırımları onarım çalışmaları sırasında bisiklet yolu projesi hazırlattı. 20 kilometrelik bisiklet yolu projesinin 15 kilometrelik bölümü tamamlandı. Başkan Bülent Kantarcı, halkı bisiklete binmeye özendirmek için ücretsiz bisiklette dağıttı. Belediyeden emekli olan itfaiye amiri İsmail Zengin de ilçede 52 yıldan beri bisiklete binmesiyle tanınırken, Başkan Bülent Kantarcı, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet konusunda farkındalık yaratmak için Zengin\'in heykelini Pehlivanlar Mahallesi\'ndeki kavşağa dikti. İsmail Zengin\'in bisiklete binerken çekilen fotoğrafından esinlenerek yapılan heykel, ilçede oldukça ilgi çekti. Heykelinin önünde fotoğraf çektiren İsmail Zengin, 52 yılda 3 bisiklet değiştirdiğini, şu andaki bisikletini ise 33 yıldır kullandığını söyledi.

Çok mutlu olduğunu belirten İsmail Zengin, \"Heykelimin yapılacağı aklımın ucundan bile geçmiyordu. Duyduktan sonra \'Başkan yapar mı yapmaz mı?\' diye merak ediyordum. Öldükten sonra bir hatıra olacak. Herkes bisiklet kullansın, ayakları için. Çünkü ben de o yıllar bacağımdaki ağrılar nedeniyle gittiğim doktorun tavsiyesiyle bisiklete binmeye başladım. O gün bugündür bisiklete biniyorum. Ben belediyeye işe girdiğim tarihlerde şimdiki başkanım 12 yaşındaydı, çocukluğunu biliyordum. Başkanım tuttu, heykelimi yaptı. Çok memnun oldum. Parayla ben bunu yaptıramazdım. Heykelimi görenler beni takdir ediyor, tebrik ediyor. Çok güzel bir duygu\" dedi.

\'BİSİKLETLE İLGİLİ PROJELERİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ\'

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise İsmail Zengin\'i 1965 yılından beri tanıdığını ve kendisi çocukken bisiklete binmesiyle hafızasında yer ettiğini söyledi. Çaycuma\'da kentin gelişmesi adına 4 yılda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan Kantarcı, \"Bisikleti ön plana çıkardık. 1970\'li yıllarda Türkiye\'de otomobil üretilmesiyle beraber, insanlar otomobil sahibi oldular. Ve o otomobilleri çok sevdiler, hala daha öyle. Otomobillerimizi çok seviyoruz, neredeyse eve çıkaracağız. Bu bize yürümeyi ve bisiklete binme alışkanlığımızı unutturdu. Biz yeniden hem bu alışkanlığı hatırlatmak hem de kent içinde bisiklet kullanımını çoğaltmak, araç kullanımını dolayısıyla trafiğin yarattığı her türlü kirliliği azaltmak, trafiği rahatlatmak adına bisikletle ilgili projeler geliştiriyoruz\" diye konuştu.

\'ÇAYCUMA\'DA BİSİKLETLE SEMBOL OLMUŞ BİR İNSAN\'

Bir yerlerden hazır projeler almak yerine ilçeye özgü kimlik geliştirdiklerini anlatan Başkan Kantarcı, şöyle konuştu:

\"Çaycuma\'ya özgü bir kimlik oluşturuyoruz. İsmail abi de benim 60 yıla kadar tanıdığım ve bildim bileli bisiklete binen, bisikleti bir yaşam biçimine dönüştürmüş bir büyüğüm. Hem bisikletle ilgili dikkat çekmek, hem de onu ölümsüzleştirmek adına böyle bir heykeli Ahmet Uzun adlı heykeltıraşa sipariş ettik. Geçtiğimiz günlerde de kaidesine yerleştirdik. Diğer heykellerimize göre bu çok daha ilgi çekti. Çünkü, bu bisikletin üstündeki kişi Çaycuma\'nın evladı, Çaycuma\'nın insanı ve Çaycuma\'da bisikletle sembol olmuş bir insan. Kendisi de çok mutlu oldu. Bu da sanıyorum çok farklı yankılar yaratacak. O yüzden bisikleti biraz daha ön plana çıkarmak, biraz daha göz önüne getirmek adına çok faydalı bir iş olduğunu düşünüyorum. Türkiye\'de bisikletle ilgilenenler de duymuşlar, onlardan da güzel geri dönüşler var\"

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Heykelden detaylar

-İsmail Zengin\'in heykelinin önünde durması

-İsmail Zengin ile röp.

-İsmail Zengin\'in bisiklete binmesi

-Belediye Başkanı Nihat Kantarcı ile röp.

Süre: (7.09) Boyut: (435 MB)

Haber-Kamera: ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)

================================================