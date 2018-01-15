DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ÇUKURCA ŞEHİDİ TOPRAĞA VERİLDİ



HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerin düzenlediği füzeli saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp\'in cenazesi (22), Adana\'nın Kozan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Merkeze bağlı Hacıbeyli Mahallesi\'ndeki mezarlık önünde düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana milletvekilleri, Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, ailesi ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Baba Mahmut Alp, annesi Müşerref Alp ile kız kardeşi Çiğdem Alp, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin babası Mahmut Alp\'i ise Vali Mahmut Demirtaş ile askerler teselli etmeye çalıştı. İl Müftüsü Hasan Çınar\'ın kıldığını cenaze namazının ardından bekar olan şehidin cenazesi Hacıbeyli Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin naaşının getirilmesi

- Tabutun askerlerin omuzlarında taşınması

- Şehidin kız kardeşinden görüntü

- Şehidin annesinden görüntü

- Babasından görüntü

- Cenaze namazından görüntüler

- Şehidin mezarlığa götürülmesi

SÜRE:02\'35\"

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Yaşar KORKUSUZ-Kamera:KOZAN/Adana,(DHA)

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2)SU DOLU ÇUKURDA OYNAYAN 2 KARDEŞİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 2\'Sİ FİRMA YETKİLİSİ 4 GÖZALTI

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, toplu konut alanında 1.5 derinliğindeki su dolu çukurda Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu\'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Savcılık, gözaltı kararı verdi. Olayda ihmali bulunan şirketini 2 yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı. Olay dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar\'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi. Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tenciroğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarlarken, içi su dolu çukura düştü. Çukura düşen 2 kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı. 2 kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen 2 kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip 2 kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen 2 kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan Savcılık, gözaltı kararı verdi. Olayda ihmali bulunan şirketin 2 yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı.

İZMİR, (DHA)-

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3)KAYSERİ\'DE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 2 GÖZALTI

KAYSERİ\'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonunda bir otomobile \'Dur\' ihtarında bulunuldu. Otomobil kovalamaca sonucu durdurulurken, içindeki H.Ö (34) ve Ç.K (34) yakalandı. Zanlıların üzerinde ve araçta yapılan aramada 5 parça halinde 65 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Uyuşturucu zanlılarının araçla kovalamacası

-Genel detay

(Haber- Kamera: KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 1 Dakika 22 Saniye / 15 MB

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4)48 YILLIK TERZİ, 28 YILLIK BAŞKAN

VAN\'ın ünlü kahvaltıcılar sokağında terzi dükkânı bulunan 2 çocuk babası Çetin Karaduman (60), çırak olarak başladığı mesleğini 48 yıldır severek sürdürüyor. 8 oda seçimini kazanarak 28 yıldır da Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkârları Odası Başkanlığı\'nı yapan ve 4 yıl daha bu görevini sürdürecek olan Karaduman, ömrünün sonuna kadar da el emeği, göz nuru takım elbise giymekten zevk duyanlara hizmet edeceğini söyledi.

Kentte 28 yıldır Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkârları Odası Başkanlığı yapan ve bu görevi 4 yıl daha sürdürecek olan Çetin Karuduman, mesleği olan terzicilik işini 48 yıldır aralıksız yaptığını anlattı. Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Karaduman, kömürlü ütü ve ayaklı makine ile zorluklar içinde terzilik yaparak bugünlere geldiklerini söyledi. Çetin Karaduman, \"Terzilik peygamber mesleğidir. Daha önce modern makineler yokken, elde dikim yaptığımız makineler vardı. Ben ilk terzilik yaptığımda kömürlü ütü ile başladık. Van\'da o aralar elektrik de yoktu. Bir jeneratör ile idare ediyorduk. Ustamızın yanında akşama kadar kömürlü ütü ve ayaklı makine ile çalışıyorduk. Ben 1978 yılında iş yeri açtım ve vergi mükellefi oldum. O günden bugüne 20\'den fazla kalfa yetiştirdim. O kalfalar usta oldular, başka şehirlerde iş yeri açtılar. Çıraklık eğitim merkezinde usta öğretici olarak görev yaptım. Orada da birçok öğrencimizi yetiştirdik\" dedi. Gençlerin büyük çoğunluğunun artık hazır giyime yönelidiğini kaydeden Karaduman, 40 yaş üstü beylerin ise terzileri tercih ettiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Fabrikasyon ürünlerle ile el sanatını karşılaştırdığımızda arada farklar var. Fabrikasyon, hazır giyim sayılıyor. Hazır giyimde her bedene göre elbise bulamıyorsunuz. Artık elbise diktirmek zevk meselesi oldu. Geçmişten beri terzilerde elbise diktirenler, 40 yaş üstü hemşehrilerimiz terzileri tercih ediyor. Gençler terzilerde pek fazla elbise diktirmiyor. Gençler genelde modaya ayak uydurmaya çalışıyor. Televizyon insanlara günlük moda sunduğu için gençlerde daha çok hazır giyimi tercih ediyor. Biz de günün şartlarına göre kendimizi yeniliyoruz. Makinelerimiz modern, farklı çeşitte kumaş var elimizde. Bürokraside olsun, siyasette olsun, Meclis\'te olsun, bir çok insana elbise diktim. İşimden çok memnumum. Lise 2\'nci sınıftayken terzi dükkânı açtım. Van\'da tüccar sınıfını dahil ettiğimizde, 30 civarında terzimiz var. Normalde 200\'e yakın terzimiz var. Bunların çoğu elbise tamiri yapıyor. Yöresel kıyafet diken terzilerimiz var. Ama takım elbise dikip, kumaş satan 30 civarı terzimiz var. Terzi esnafına tavsiyem, mesleklerini en iyi şekilde icra etsinler. Müşteriyi, sakın aldatıp, kandırmasınlar. Gerçekten elbise dikemeyen arkadaşımız varsa dikmesin. İşi en iyi yapan insanlara bıraksınlar terzi mesleğini, kötülemesinler.\"

Görüntü Dökümü

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- Terzi Çetin Karaduman\'ın iş yerinden dış detaylar

- Terzi Çetin Karaduman\'ın iş yerine gelişi

- İş yerinden iç detaylar

- Terzi Karaduman\'ın röportajı

- Detaylar

GÖRÜNTÜ SÜRESİ: 05 DK 05 SANİYE

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 310 MB