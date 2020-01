DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAŞHEKİM PROF.DR.KADİROĞLU: DEKANLIK BUGÜN İTİBARİYLE SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTIR

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği\'nde, HIV virüsü taşıyan hamile kadının sezaryen ameliyatı öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, \"Hastayı kabul etmeyen, hastanın bakımını üstlenmeyen hekim, öğretim üyesi olsun, asistan olsun, bunlarla ilgili tutanaklar tutulmuş. Dekanlık bugün itibariyle soruşturma başlatmıştır\"dedi. Siirt\'te yaşayan HIV taşıyıcısı 27 yaşındaki hamile kadının Dicle Üniversitesi\'nde seryen ameliyatına doktorların riskli bulması nedeniyle katılamaması ve ameliyata girmeyi kabul eden bir kadın doktora ameliyatta kullanılan iğnenin batması iddiları ortaya çıkması üzerine, basın toplantısı düzenleyen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Diyarbakır\'daki hastanelerin HIV\'li hastayı kabul etmemesi üzerine buraya getirildiğini ve hastane olarak ona sahip çıktığını ifade ederek, şunları söyledi:

\"DİYARBAKIR\'DAKİ DİĞER HASTANELER HASTAYI KABUL ETMEDİLER\"

\"27 Aralık 2017 tarihinde Siirt\'ten ilimize gelerek, ilimizdeki diğer hastaneler tarafından kabul edilmediği için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Kadın Doğum Hastalıkları polikliniğine müracaat eden HIV taşıyıcısı olan 27 yaşındaki hasta Ç.K.nın poliklinik muayenesinden sonra hastane yönetimi hastayı sahiplenmiş ve Kadın Doğum ve Jinekoloji Hastalıkları Kliniğine yatışını sağlamıştır. Hastanın yatış sonrası takibi de idarece yapılmıştır. Söz konusu tarihteki klinik icapçı öğretim üyesi hastayı sahiplenmemiş, tedavi ve takibini kabul etmemiş ve operasyona girmekten imtina etmiştir. Aynı gün gece saatlerinde hastanın doğum sancıları başlayınca bu hastalarda mutlak endikasyon olan sezaryen operasyonu için Ana Bilim Dalı Başkan Vekili\'ne haber verilmiştir. Aynı zaman da operasyon için gerekli koruyucu bariyer malzemeleri gibi ekipmanlar temin edilmiştir. Gece saat 22:00 civarında sezaryen ameliyatına alınarak 3150 gram ağırlığında 51 santim boyunda canlı bir erkek çocuk doğurtulmuştur. Bebek gerekli tedbirler alınarak yeni doğan kliniğine yatırılmış ve gerekli proflaktik tedavi (koruyucu tedavi) başlanmıştır. Ne yazık ki, operasyon esnasında asistan doktorumuzun eline ameliyat esnasında kullanılan sütür iğnesi kazaen battığı ifade edilmiştir. Asistan doktorumuza, zaman kaybetmeden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında görevli konunun uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen tarafından gerekli proflaktik üçlü tedavi başlanmıştır. Asistan doktorumuza tedavisine evinde devam etmek üzere istirahat verilmiştir. Bu arada hasta operasyon sonrası Kadın Doğum Hastalıkları kliniğine yatırılarak tedavisine ve takibine devam edilmiştir. Hasta ve Bebeği komplikasyonsuz bir şekilde 30.12.2017 tarihinde saat 11:05 te hastanemizden önerilerle taburcu edilmiştir.\"

Bu olayda tıbbi ve etik kurallara aykırı bir şekilde defansif davranan hastayı kabul etmeyen ve 2 gün boyunca klinik ve poliklinik işleyişini durduran sağlık hizmetini vermeyen klinikteki bazı hekimler ile ilgili hastane yönetimi gerekli tutanakları tutulduğunu anlatan Başhekim Kadiroğlu,\"Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Rektörlük bilgilendirilmiştir. İlgili tutanaklar Rektörlüğün talimatı ile 29 Aralık 2017 tarihinde gerekli soruşturmanın yapılması için Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderilmiş, konu ile ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır\" dedi.

HIV hastalarının tedavilerinde gerekli koruyucu önlemlerin alınması şart olduğunu aktaran Başhekim Kadiroğlu, \"Hepatip B ve HIV\'in virütük hastalıklardır. Bu hastalıklarla ilgili tüm ulusal ve uluslararası klavuzlarda esas itibariyle koruyucu önemlemlerin alınması şarttır. Korucuyu ekipmanlar içerisinde, eldiven, bone, gözlük, maske ve önlük vardır. Bu konuda ülkemizde ve ülkemiz dışındaki sağlık hizmeti veren yerlerde yapılan uygulamalar genellikle çift eldiven giyme şeklindedir. Öteki türlü kliniklerin istediği korucuyu bir malzeme olursa yönetimde bu anlamda bu talebi karşılamakla mükelleftir\" diye konuştu.

\"İĞNENİN DELİP GEÇMEYECEĞİ BİR ELDİVEN SÖZ KONUSU DEĞİLDİR\"

Açıklamada, bariyerli eldivenleri kameralara gösteren Kadiroğlu, \"Bunlar no steril eldivenlerdir. Bu eldivenleri o gün kadın doğum hastalıkları hastanesinden getirdik. Bunun tutanağı da var. Bize bariyerli eldiven gönderildi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde geçtiğimiz yıl yaptığımız protokolle malzeme alımı yapabiliyoruz. Bariyerli eldivenlerin içinde klor hezgidin denilen bir malzeme vardır. Klor hezgidin daha çok bakteriyel hastalıklara karşı koruyucu özelliği vardır. İğnenin delip geçmeyeceği bir eldiven söz konusu değildir. Tüm dünyada ve ülkemizde bu türden bulaşıcı hastalıklarla sağlık çalışanları karşılaşıyor ve karşılaşmaya devam edecektir\"dedi. Ameliyata girmeyen doktorlar konusunu da değinen Başhekim Kadiroğlu, şunları söyledi:

\"BU KİŞİLER, \'BİZ RİSKLİ HASTA BAKMAK İSTEMİYORUZ\' DEDİLER\"

\"Dahili ve Cerahi branşların böylesi bir hastayla karşılaştığında \'Ben bu hastaya bakmıyorum\' şeklindeki anlayışı bir yönetim olarak kabul etmiyoruz. Her hasta, ırkı, dini, dili, milleti ne olursa olsun bizim hastanemize başvuran her hastanının hastanemiz tarafından sahipleniyor. Bunun için hastanemiz son derece duyarlı davranıyor. Ameliyatta yeterli önlem alınmış. Fakat korunaklı cerahi tam uygulanmadığından kazaen o anda iğne batmış. Bu batan iğne üzerinde algı yapılıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. 27 Aralık tarihinde konuyla ilgili haberimiz olduktan sonra Rektör ile görüştüm. Rektör\'ün talimatıyla bu kişiler hakkında çalışmayı aksatıcı, sağlık hizmetinin durduran her kim olursa hakkında gerekli tutunakların tutulması ve soruşturma açılmak üzere dekanlığa bildirilmesidir. Hastayı kabul etmeyen, hastanın bakımını üstlenmeyen hekim, öğretim üyesi olsun, asistan olsun, bunlarla ilgili tutanaklar tutulmuş. Dekanlık bugün itibariyle soruşturma başlatmıştır. Bu kişiler, \'Biz riskli hasta bakmak istemiyoruz\' dediler. Bu hastalar nereye gidecekler, açıkta mı kalacaklar. Biz, bu hastaları sahiplenmeme gibi bir hakkımız olabilir mi? Asla olamaz. Bu hastalar bizim insanımızdır, biz bunları sahiplenmek zorundayız.\"

\"HIV POZİTİF BİR HASTADAN İĞNE BATMASI DURUMUNDA YÜZDE 5 ORANINDA BULAŞ RİSKİ VARDIR\"

Ameliyat sırasında iğne batan kadın doktora hastalığın bulaşıp, bulaşmadığı konusunda açıklamada bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı\'ndan görevle Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ise, \"Tabii ki risk vardır. HIV pozitif bir hastadan iğne batması durumunda yüzde 5 oranında bulaşma riski vardır. Rehberler derki, bu tür sağlık çalışanlarına ilk dört saat içiresinde koruyucu ilacın başlanması gerekiyor. Bu anlamda biz zaten bir saati dolmadan doktor hanıma anında tedaviye başladık. Kendisine 1 aylık tedavi uygulanacak. Bunun koruyuculuğu da yüksektir. Yüzde 90\'lara varan bir koruyuculuk söz konusu\"dedi.

2)OSMANİYE\'DE PKK\'NIN KULLANDIĞI ERZAK DEPOSU İMHA EDİLDİ

OSMANİYE\'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi taramasında tespit edilen, terör örgütü PKK\'nın kullandığı erzak deposu imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın kış üslenmesinin engellenmesi, örgütün kullandığı mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Alınan istihbaratlar doğrultusunda jandarma ekiplerince belirlenen koordinatlarda arama tarama çalışması yapıldı. Çalışmada, örgütün toprağa gömülü erzak deposu ele geçirildi. Depoda, naylona sarılı ve ucuna kablo bağlı 4\'lü şekilde bantlanmış büyük pil bloğu, 5 kilo şeker, 1 kilo çay, 5 kilo bulgur, 5 kilo peynir, 2 litre yağ, 1 paket tuz, 1 siyah yağmurluk, bir miktar içecek bulundu. Malzemelerin bazıları Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı\'nda incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, taşınması ve bulundurulmasında sakınca olan malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

DOĞU KARADENİZ’DE SAYILARI ARTAN AYILAR, KAMERALI GPS İLE TAKİP EDİLECEK

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde, 4 ilde yapılan yaban hayatı envanter çalışmasında sayılarında artış gözlenen ayılar takibe alınıyor. Artvin’in Şavşat İlçesi’nde 2 yıl süreyle uygulanacak proje ile kameralı GPS cihazı takılarak takip edilecek ayıların günlük yaşamları izlenecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının yaşadığı sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlık alanlar gözlemlendi. Çalışmada ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal, domuz türlerinde yüzde 10 dolayında artış gözlendi. Bölgede sayıları artan ayıların insanlara zarar vermemeleri için harekete geçildi.

4’Ü KAMERALI 34 VERİCİLİ TASMA KULLANILACAK

Bölgede popülasyonunda artış tespit edilen ayıların takibi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’inci Bölge Müdürlüğü, ‘Büyük Karnivorların Yönetimi Projesi’ hazırladı. Artvin’in Şavşat İlçesi’nde uygulanacak proje ile kameralı GPS cihazı takılacak ayılar takibe alınacak. Proje de bölgeye 300 foto kapan kurulacak, 4’ü kameralı 34 vericili tasma kullanılacak. Takip edilecek ayıların kayıt altına alınacak günlük yaşamları üzerinden geliştirilecek proje ile insan-yaban hayvanı çatışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Proje 2 yıl süre ile uygulanacak.

‘AYILARIN YAŞAMI KAYIT ALTINA ALINACAK’

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’inci Bölge Müdürü Ahmet Usta, uygulayacakları proje ile büyük etoburların GPS cihazı ve foto kapanlarla izleneceğini belirterek ayıların nerelere gittikleri, nasıl davrandıkları ve ne yediklerinin takibe alınacağını söyledi. Usta, “Proje ile büyük etobur sınıfına giren hayvanlar için yönetim modeli belirlenecek ve popülasyonlarının sürdürülebilir düzeye ulaştırılması sağlanacak. Projeyle bölgede, insan-yaban hayvanı çatışmasının önüne geçilmesi ve uluslararası sözleşmelere uygun bir yaban hayatı yönetiminin tesis edilmesi hedefliyoruz. Bu projeyi Artvin ilinde uygulayacağız. Ayıların yaşamlarını kayıt altına alacağız. Özellikle arıcıların kovanlarına zarar veren ayılardan şikayetçi.Ekinlere verilen zararlarla ilgili şikayetler geliyor. 2 yıllık bir izleme çalışması sonrası ayıların ve diğer yaban hayvanların hareketlerini kayıt aldıktan sonra planlamalarımızı ona göre yapacağız\" dedi. Ayıların kendi alanlarında yaşamaya çalıştıklarını da ifade eden Usta, yaşam alanlarına müdahale edilmediği sürece bir sorun yaşanmadığını sözlerine ekledi.

3)AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SORGUN: \"DOSTLARIN ATTIĞI GÜL, İNCİTEBİLİR, ÜZEBİLİR\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün, twitter hesabından 696 Sayılı KHK ile ilgili eleştirel mesajlarına, \"Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir.\" dedi. Ak Parti İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısına Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı. 2017 yılını değerlendiren Sorgun, önümüzdeki süreçte de terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

ASGARİ ÜCRETTİ BİR BUZDOLABI ALABİLİYOR

Asgari ücret zammına değinen Ahmet Sorgun, şu an bir asgari ücretli çalışanının buzdolabı alabildiğini belirterek, şunları söyledi: \"Asgari ücrete 14.2 zam yapıldı. Sırtında yumurta küfesi olmayan asgari ücreti 2 bin de eder, 3 bin de eder. Kendileri iktidar ortağı olduğu 2000 yıllarda, asgari ücret sadece 97 dolar ediyordu. Şimdi ki artışla 421 dolar ediyor. 1990\'lı yıllarda ise bir asgari ücretli bir buzdolabını alabilmek için belki bir yıl çalışması gerekiyordu. Ama şimdi en iyisinden bir buzdolabını satın alabiliyor.\"

DOSTLARIN ATTIĞI GÜL, İNCİTEBİLİR

Basın mensuplarının eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün, 696 Sayılı KHK ile ilgili twitter hesabından yayınladığı mesajları sorması üzerine Sorgun, \"Cumhurbaşkanımız, nezaketle ve kibar bir şekilde ifade etti. Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir. Sadece bu kadarını söyleyebilirim\" dedi.

4)KAMERUN\'DA KAZA YAPAN İŞADAMI BATMAN\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

BATMAN\'dan iş gezisi için gittiği Kamerun\'da 30 Aralık 2017\'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren işadamı Ahmet Dinç\'in cenazesi özel uçak ile getirildiği Cudi Mahallesi\'ndeki aile mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

İŞ GEZİSİNDE GÖRÜNMEZ KAZA

Ankara\'daki Dinç Grup şirketindeki bir mühendisle birlikte gittiği Kamerun\'da, 31 Aralık 2017\'de yolculuk esnasında içinde bulundukları özel bir otonun yolda duran TIR\'a arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Batmanlı işadamı 52 yaşındaki Ahmet Dinç\'in cenazesi özel uçakla memleketine getirildi. İşadamının cenazesi yapılan otopsiden sonra Batman\'ın Korik Mahallesi Çamlıtepe Selahattin Eyyübi camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Batman Valisi Ahmet Deniz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Batman İl Başkanı Murat Güneştekin, İl Müftüsü Turgut Erhan, siyaset ve iş dünyasından kalabalık bir kitle katıldı.

ÖĞRENCİLER YASİN OKUDU

Ahmet Dinç\'in 4 yıl önce Körik Mahallesi\'nde yaptığı Kuran kursu binasındaki öğrenciler, cenaze namazı öncesinde yasin okudu. İl Müftüsü Turgut Erhan\'ın cenaze namazı kılmasının ardından işadamı Ahmet Dinç, daha sonra Cudi Mahallesi\'ndeki aile mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Batman\'ın sevilen işadamı Ahmet Dinç\'in yönetim kurulu Başkanlığı yaptığı Dinç grup bünyesindeki işyerlerine \'Yastayız\' dövizleri asıldı. Batman kent merkezinde toplu taşımacıkta da hizmet veren minibüsler ile ticari taksilerin camlarına da iş adamı Ahmet Dinç\'in fotoğrafları asıldı.

5)BELEDİYE TALEP ETTİ, ÜNİVERSİTE İNCELEDİ MADEN\'DE HEYELAN RİSKİ ORTAYA ÇIKTI

ELAZIĞ\'ın bir dağın yamacında kurulu bulunan Maden ilçesinde Belediye\'nin talebi üzerine Fırat Üniversitesince heyelan riski için inceyleme yapıldı. Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Ahmet Şaşmaz, \"Maden ilçemizde bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmanın sonucunda bir takım ölçümler yaptık ve bir rapor hazırladık. Bu rapor doğrultusunda Maden İlçesinin bazı bölgelerinde heyelan riskinin olduğunu belirledik\"dedi. Heyelan riskinin bulunduğu bölgelerden birinin Kaymakamlık ve Belediye binasının bulunduğu bölge olduğu da belirtildi. Adını ilçeden çıkan Bakır madeninden alan ve bir dağın yamacında bulunan Maden ilçesinde, heyelan riski nedeniyle Belediye tarafından Elazığ Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden ilçede heyelan ile ilgili inceleme yapılması talep edildi. Talep üzerine ilçede inceleme yapan ve ölçümler alan Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü hazırladığı raporu Belediye ve Kaymakamlığa teslim etti. Yaptıkları inceleme ve ölçümler konusunda bilgi veren Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Ahmet Şaşmaz, \"Maden Belediye Başkanımızın Üniversitemizden bir talebi üzerine Maden\'de bir çalışma yaptık.Yaptığımız çalışmanın sonucunda bir takım ölçümler yaptık ve bir rapor hazırladık. Bu rapor doğrultusunda Maden İlçesinin bazı bölgelerinde heyelan riskinin olduğunu belirledik. Bu raporu hem Maden belediye başkanımıza hem de Maden kaymakamımıza verdik\"dedi.

CİDDİ BİR HEYELAN RİSKİ VAR

Yapılan çalışmalar sonucunda bölge de ciddi bir heyelan riskinin olduğunu ifade eden Prof Dr. Şaşmaz, \"Yaptığımız ölçümler sonucunda böyle bir kanaate vardık. Heyelanın yüzeyden 10-15 metre derinlikte bir kayma yüzeyi boyunca bölgede bir hareketin varlığını belirledik. Bu hareketin ilk belirtileri özellikle heyelanın topuk bölgesinde bunun bir takım kanıtlarını ve delillerini burada görüyoruz. Bu nedenle Maden\'de ciddi bir heyelan riskinin olduğunu söylüyoruz\"diye konuştu. Olası bir heyelanın Maden\'in tamamını etkilemeyeceğini ifade eden Prof.Dr. Şaşmaz, \"Heyelan lokal bir alanı etkiyecek. Maden\'in Cami Kebir Mahallesini etkileyebilir. Heyelanı durdurmak için bir takım önlemler almak mümkün. Özellikle fore kazık ve istinat duvarları ile önlem alınabilir. Ancak heyelanın boyutları oldukça büyük\"dedi.

HEYELAN BÖLGESİNDE MADEN BELEDİYESİ VE HÜKÜMET KONAĞI VAR

Acilen çalışmaların başlaması gerektiğini dile getiren Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Ahmet Şaşmaz, \"Heyelanın etkileyeceği yerde Maden Belediyesi ve Hükümet Konağı\'nın da bulunuyor. Ayrıca şahıslara ait binalar var. Bu mahallenin boşaltılması gerekiyorsa hemen boşaltılmalı. Önümüzdeki kış ve bahar dönemlerinde bölgenin meteorolojik olarak yağışlı bir döneme gireceğini kabul edecek olursak bu dönemde bazı risklerin artacağını söyleyebiliriz. Çünkü, heyelan en çok sevdiği şey sudur. Suyla birlikte hareketi artacağı için devam edecektir. İnşallah bu tür riskler ile karşılaşmayız\"diye konuştu.

6)CEP TELEFONU UYKU DÜZENİNİ ETKİLİYOR

BOZOK Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uyku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Çiftçi, akıllı telefonların uyku düzenini olumsuz etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Bülent Çiftçi, Akıllı telefonların ekranlarının güneş ışığına benzer mavi bir ışık yaydığını ve akıllı telefonlara bakanların, gözlerinden giren mavi ışığın, beynin uyku hormonu, melatonini salgılamasını engellediğini söyledi. Çiftçi, menatonin hormonunun, uyku ve uyanıklık ritmini düzenleyen bir hormon olduğunu belirterek, “Aydınlıkta, uyanık kalmamızı, karanlık olunca da uyumamızı sağlıyor. Akıllı telefon ekranlarından gelen bu mavi ışık, beyinde sanki güneş ışığı gibi algılanıyor ve menatonin hormonu salgılanmıyor. Dolayısıyla da akıllı telefonlara çok bakanların uykuları gelmiyor. Normal ritme göre uyuma saatleri bir iki saat bazen daha fazla öteleniyor. Akıllı telefonun yanı sıra bilgisayar ekranları ve tablet gibi bunların hepsini akıllı telefon grubunun içerisine koymak gerekir. Akıllı telefonları planladığımız uyku saatinden iki saat kadar önce bırakmak ve hayatımızdan çıkarmakta fayda varö dedi.

‘ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINI ENGELLİYOR’

Akıllı telefon ve tabletleri, daha çok gençlerin kullandığını ve güne yorgun başladıklarına dikkati çeken Çiftçi, “Uyku saatlerinde akıllı telefon gibi cihazları kullanan gençlerimiz az uyudukları için güne yorgun ve dinlenmemiş olarak başlıyor. Öğrenciler daha verimsiz okul dönemi yaşıyorlar ve dersleri daha başarılı bir şekilde takip etmediklerini gözlemliyoruzö diye konuştu.

‘UYKU SÜRESİ KISALIYOR’

Akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Prof. Dr. Bülent Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günün her anında, sadece uyurken ayrı kaldığımız akıllı telefonların birçok işimizi kolaylaştırdığı kabul edilse de, bu telefonların ekranındaki mavi ışık kişiyi olumsuz etkiliyor. Akıllı telefon, tablet veya laptopların ekranlarındaki mavi ışık günün en parlak saatinde bile ekrandakileri okuyabilmemizi sağlıyor. Bu ekranlar geceleri ise sanki küçük bir pencereden sızan gün ışığı gibi parlak oluyor. İşte tam da bu neden yüzünden geceleri akıllı telefona bakmamak gerekiyor. Ekrandaki mavi ışık, beynin, uyku hormonu melatonini salgılamasını engelleyerek kişinin uykuya dalmasını zorlaştırır ve başka sağlık problemlerine yol açarak çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirir\" dedi.

7)25 METRE YÜKSEKLİKTE TEHLİKELİ TEMİZLİK

GAZİANTEP\'te altında 7 katlı iş merkezinin 6\'ncı katında cam silen kadın, görenlerin adeta yüreğini ağzına getirdi.

Valilik ve Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının da bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir iş merkezinin 6\'ncı katındaki bir kadın pencere camını temizlemek için pervaza çıkarak dakikalarca uğraştı. Bir eliyle tutunup, diğer eliyle de camın dış yüzeyini silen kadın yaklaşık 25 metre yükseklikte yaptığı temizlikle akrobatlara adeta meydan okudu. Pervazda tek ayağının üzerinde durup camı silen kadını görenler ise, korkulu bakışlarla onu izledi. 15 dakika boyunca cam silen kadın, temizliği bittikten sonra ofise girerken, önlem almadan yapılan temizlik görenlerin tepkisine yol açtı.

8))KASIĞINA SAKLADIĞI 520 GRAM EROİNLE YAKALANDI

VAN Ferit Melen Havalimanı\'ndan İstanbul\'a gitmeye hazırlanan S.D. isimli yolcunun şüphe üzerine yapılan üst aramasında, kasığına sakladığı 520 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul\'a gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı\'na gelen S.D.\'nin X-Ray cihazından geçerken durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı. S.D.\'nin üst aramasında, kasık bölgesine sakladığı 3 paket halinde, 520 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan S.D.\'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)İZMİT\'TE SÖZLEŞMESİ DOLAN İŞ YERLERİ BOŞALTILDI

İZMİT kent merkezinde bulunan Halkevi meydanındaki 11 dükkan sözleşme sürelerinin dolmasının ardından bugün boşaltılmaya başlandı. İzmit Belediyesi 5 yıl önce Halkevi meydanında bulunan dükkanların yıkımına karar verdi. Yıkım kararının yargıya taşınmasının ardından Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi\'nde görülen davayı İzmit Belediyesi kazandı. Bunun üzerine esnaf, sözleşme süresinin sonuna kadar durma kararı aldı. Sözleşme süresinin bugün dolmasının ardından sabah erken saatlerde çok sayıda polis ve zabıta ekipleri, Halkevi\'ndeki boşaltılacak dükkanların önüne geldi. Bazı esnaflar iş yerlerinin boşaltılmak istenmesine tepki gösterdi. Kendisine yapılan zulme müsaade etmeyeceğini söyleyen boşaltılan pilavcı dükkanı sahibi Talip Öztürk, \"Yıllarca seyyar pilavcılık yaptım, yeri geldi beton üzerinde yattım. Bu günlere kolay gelmedim. Gelip burada beni kaldırıyorlar, börekçileri bırakıyorlar. Bu haksızlık değil mi? O zaman hepsini kaldırsınlar. Biz birbirimizin sayesinde güçlüyüz. Biz kardeşiz. Böyle zulmede müsaade etmeyeceğiz\" diyerek dükkanının boşaltılmasına tepki gösterdi.

Yapılan görüşmelerin ardından iş yerleri tek tek boşaltıldı. Yarın da iş makineleriyle boşaltılan iş yerleri yıkılarak, alan parka dönüştürülecek.

