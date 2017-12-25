DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ŞEMDİNLİ\'DEN ART ARDA ACI HABER: 3 ASKER ŞEHİT



HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi bölgesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü. Yine Şemdinli\'de 1 asker de kaza sonucu şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şemdinli\'de devam eden operasyonlar sırasında PKK\'lı teröristlerle çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateşle, Adana\'nın Ceyhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli, 25 yaşınndaki Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil ile Kahramanmaraş\'ın Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı evli, 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisinin devam ettiği belirtilen bilgilendirmede, şöyle denildi: \"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah\'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.\"

KAHREDEN KAZA

Öte yandan Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Şemdinli\'nin Derecik beldesindeki cephanelikte görevli Ankara Altındağ İlçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit oldu. Patlamada 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı.

HAKKARİ, (DHA)

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2)VALİ GÜZELOĞLU: DİYARBAKIR\'A 2017 YILINDA 862 MİLYON YATIRIM YAPILDI

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 2017 yılında kentte 862 milyon liralık yatırımın yapıldığını dile getirerek, \"Yılın ilk 9 ayında alınan yatırım teşvik belgeleri ve taahhüt edilen sabit yatırım tutarı bakımından tüm tarihlerin en yüksek rakamları bugüne kadar gerçekleşmiştir. Bu, son derece moral veren, güven veren ve hepimiz için hem geleceğimizi hem de 2018 yılına dönük beklentilerimizi olumlu anlamda revize eden çok güçlü ve bizim için değerli bir sonuçtur\" dedi. Diyarbakır Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında düzenlendi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü\'nde yapılan toplantıya kamu kurum yetkilileri ile ekonomik alanda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır\'da yapılacak yatırımlarla önümüzdeki yıl istihdamda zirve yılı olacağını dile getirerek, \"Tüm ülkemizde ve Diyarbakır\'da bugün sahip olduğumuz huzur ve güven ortamı içerisinde 2018 yılı içerisinde önceliğimizin ekonomik anlamda gelişme ve kalkınma, üretim, istihdam sağlamak, ihracata dayalı büyümeye dair odaklanma olduğunu altını çizmek istiyorum\"dedi.

\"DİYARBAKIR, TÜRKİYE\'NİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNDE BELİRLEYİCİ VE STRATEJİK BİR ŞEHİRDİR\"

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır\'ın hem bölgesinde hem de Türkiye\'nin uluslararası ilişkilerinde belirleyici ve stratejik bir büyükşehir olduğunu da ifade ederek, \"2017 yılının ilk 10 ayında Diyarbakır\'da 168 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında ise Diyarbakır\'ın tüm zamanların ihracat rekorunu kırmayı hedefliyoruz. 2017 yılının Ocak ve Eylül ayı dönemlerde 142 yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Bu belgelere sahip yatırım toplam tutarımız 862 milyon Türk lirası olup, bunlara bağlı istahdam sayısı ise 6 bin 196 kişidir. Yılın ilk 9 ayında alınan yatırım teşvik belgeleri ve taahhüt edilen sabit yatırım tutarı bakımından tüm tarihlerin en yüksek rakamları bugüne kadar gerçekleşmiştir. Bu, son derece moral veren, güven veren ve hepimiz için hem geleceğimizi hem de 2018 yılına dönük beklentilerimizi olumlu anlamda revize eden çok güçlü ve bizim için değerli bir sonuçtur. İş gücü verileri açısından 2016 yılı değerlendirmesinde bugün itibariyle Diyarbakır, Türkiye ortalaması olan iş gücüne katılım oranının altındadır. Fakat artış göstermekte ve Türkiye\'nin genel anlamında işsizlikle mücadelede Diyarbakır\'da olumlu gelişmeler gerçekleşmektedir. 2018 yılı Diyarbakır\'da istihdamın zirve yılı olacak ve gerideki tüm zamanların en yüksek istihdamı gerçekleşecektir\"diye konuştu.

\"DİYARBAKIR LOJİSTİK KÖYÜ KURULUYOR\"

2018 yılının ekonomik anlamda Diyarbakır için çok önemli bir proje ve hedeflerinden birinin Diyarbakır Lojistik Köy Projesi olduğunu anlatan Vali Güzeoğlu, \"Diyarbakır, hem Güneydoğu Anadolu\'nun hem de Türkiye\'nin bölgesinde ekonomik merkezi olan, bütün ulaşım ve ağlarına sahip olan, uluslararası erişim imkanlarıyla kara, demir ve havayolu bağlantılarıyla lojistiğin vazgeçilmez kavşaklarından biridir. Diyarbakır lojistik köyün hedefi, Türkiye\'nin 2023 yılı hedeflerinde Diyarbakır\'ı uluslararası bir ticaret merkezi konumu ve yakın doğu ve Ortadoğu ülkeleriyle ihracatın ve karşılıklı bir ticaret merkezinin konumuna taşımaktır. Bu perspektifte lojistik köy, demiryolu ve karayolu kesişmesiyle birlikte üretilen ürünlerin ve ham maddelerin depolanması ve iç piyasaya gönderilecek her türlü ürünün Türkiye merkezli ve uluslararası ölçekli dağıtımının gerçekleştiği bir merkez olma ididasıdır. Lojistik köyün kurulması için imar çalışmaları sona gelinmiştir. Yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edileceği bir büyüklüğü hedeflemektedir. 2018 yılında bu projemiz hayata geçecektir\" dedi.

Vali Güzeloğlu, dün yayınlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile cazibe merkezleri programlarında yeni düzenlemeler gerçekleştiğini dile getirerek, \"Özel sektöre ait sanayi yatırımları, çağrı merkezi ve veri merkezlerine destekler sağlayacağı açıklandı. Bu noktada en temel desteklerden biri de yatırımcılarımıza enerji desteğinin verileceğidir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-Vali Güzeloğlu\'nun açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) -

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3)FETÖ\'NÜN KAPATTIĞI UTANÇ DOSYASI YENİDEN



ERZURUM\'da 10 yıl önce o dönem 15 yaşında olan kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla 9 kişi hakkında beraat kararıyla sonuçlanan, aralarında FETÖ ele başı Fethullah Gülen\'in kardeşi Seyfullah Gülen, yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen\'in de yer aldığı 63 kişi için takipsizlik verilen dosya yeniden açıldı. Ölen Seyfullah Gülen için takipsizlik kararı verilirken, firari oğulları Ammar Gülen ile Selahaddin Gülen\'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın, 57 yıla kadar hapsi istendi. Merkez Aziziye ilçesine bağlı Gezköy Mahallesinde oturan S.K., 29 Ekim 2007\'de Dadaşkent Polis Merkezi\'ne başvurarak birçok erkek tarafından tehdit edilerek tecavüze uğradığını söyledi. Psikolog raporlarına göre, \'donuk zekaya\' sahip olan ve \'hafif mental retardasyon\' tanısı konulan S.K.\'nin isimlerini verdiği 9 kişiden 8\'i tutuklandı. Yetiştirme yurduna kalan S.K. burada anne ve babasının da aralarında yer aldığı 85 kişinin ismini verdi. 10 yaşından itibaren karşılaştığı tecavüz olaylarını ve teker teker ve isimleri ile anlatan S.K.\'nin rapor haline getirilen bu görüşme kayıtları Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi. Yurttaki psikolog ve sosyal hizmet uzmanının yeri değiştirilirken, yurt müdürü hakkında farklı iddialarla soruşturmalar açıldı ve Kastamonu\'ya atandı. Tecavüz mağduru S.K. de Nene Hatun Kız Yurdu\'ndan alınarak Şanlıurfa Kadın Sığınma evine gönderildi. Savcı Mustafa Kızılateş tarafından yürütülen soruşdurmada 9 kişi hakkında Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. S.K.\'ye tecavüz ettiği iddia edilen, aralarında Seyfullah Gülen, oğulları Ammar ile Selahaddin Gülen\'in olduğu şüphelilerin dosyası ise Cumhuriyet Başsavcıvekili Taner Aksakal\'a verildi.

Soruşturma kapsamında Gülen\'in kardeşi Seyfullah Gülen ile ilgili iktidarsız olmadığına dair rapor veren doktor \'terör örgütü üyesi\' iddiasıyla dinlemeye alındı. 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki dava 8 Kasım 2012\'de tüm sanıkların beraati ile sonuçlandı. Taner Aksakal ise 63 kişi hakkında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

10 YIL SONRA DOSYA SİL BAŞTAN

Sahte belgeler ve usulsüz olarak kapatılan \'utanç dosyası\' 10 yıl sonra yeniden açıldı. FETÖ izi çıkan dosya ile ilgili yeniden derin bir soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı. Başlatılan soruşturmada 28 Kasım 2014\'te ölen Seyfullah Gülen (72) için takipsizlik kararı verilirken, firari olan oğulları Ammar Gülen (35) ile Selahaddin Gülen\'in (26) de aralarında bulunduğu A.K., A.S., E.Y., M.K., N.A., M.E., R.T., S.E., V.A. ve Z.S. hakkında, Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Sanıkların \'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı\' suçundan 30-42 yıl kadar, \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan ise 4,5 yıldan 15 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

FETÖ\'NÜN YEĞENİ SUÇLAMAYI REDDETTİ

S.K.\'nin ifadelerine yer verilen iddianamede, mağdurun, Selahaddin Gülen\'in, evlerinde anal yoldan kendisiyle ilişkiye girdiğini söylediği öğrenildi. 12 Aralık 2012\'de alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Selahaddin Gülen, \"S. komşum olur, kendisi ile samimiyetim ve duygusal yakınlığım yok. S.\'nin başkaları ile ilişkiye girdiğini ve erkeklerin onu alıp köy dışarısına götürdüğü yönünde duyumlarım var. Ancak ben ilişkiye girmedim. 2007 yılında okullar tatil olunca İstanbul\'a oradan Edremit\'e gittim. Okullar açılmadan 15-20 gün önce Erzurum\'a döndüm. S. ile telefonla hiç görüşmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

TELEFON SİNYALİ ERZURUM\'DAN ÇIKTI

İddianamede yeninden HTS kayıtları incelenen Selahaddin Gülen\'in 15 Ağustos 2007 ile 1 Aralık 2007 arasında baz bilgisinin Erzurum\'u gösterdiği vurgulandı. 2007 yılında okulların 17 Eylül\'de açıldığının anımsatıldığı iddianamede, bu sebeple Selahaddin Gülen\'in ifadesinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. İddianamede, \"Selahaddin Gülen\'in mağdure S. ile birkaç kez anal yoldan ilişkiye girdiği, rızaen cinsel ilişkiye girmiş olsa dahi suç tarihi itibariyle yaşının küçük oluşu nedeniyle şüpheliye isnat olunan zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismar suçunun şüpheli yönünden oluştuğunun anlaşıldığı\" denildi.

ODUNLUKTA TECAVÜZ ETMİŞ

Selahaddin Gülen\'in açık adresinin tespit edilemediğine değinilen iddianamede, ağabeyi Ammar Gülen\'in 2 Kasım 2015\'de Atatürk Havalimanında yurt dışına çıktığı ve bir daha dönmediği bildirildi. S.K., Samanyolu TV ana haber spikeri olan \'Kemal\' olarak tanınan Kevser Gülen\'in küçük kardeşi olan Ammar Gülen\'in de evlerinin odunluğunda kendisi ile anal yoldan ilişkiye girdiği yönündeki ifadesine iddianamede yer verildi.

YEĞENE KIRMIZI BÜLTEN

Daha önce beraat kararı ile sonuçlanan dosya yeniden aynı mahkemede görülmeye başlandı. İlk kez yargılanmasına başlanan tutuksuz sanıkların 10\'u duruşmada hazır bulunurken, firari olan Gülen kardeşler, katılmadı. Sanıklar tümü üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Gülen\'in firari yeğenleri Selahaddin ve Ammar Gülen hakkındaki yakalama emirlerinin devamına karar verdi. Sanık Selahaddin Gülen hakkında ayrıca \'kırmızı bülten\'le arama kararı çıkarılmasına hükmeden heyet, mağdur S.K.\'nin ifadesinin alınması için mahkemede hazır edilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

SAVCI, HAKİM, POLİS FETÖ\'CÜ ÇIKTI

Öte yandan o dönem Gülen\'in kardeşi ve yeğenlerinin tecavüz davasının kapatılması için sahte evrak düzenleyen ve görevi kötüye kullanan 16 polis memurunun ise 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamaları devam ediyor. Utanç dosyasını kapatan dönemin Başsavcıvekili Taner Aksakal ile beraat kararı veren 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erol Ofluoğlu, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edildi.

Görüntü DökümüARŞİV

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-Erzurum adliyesi

( Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)

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4)ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİ YEŞİL SAHADA GERÇEK OLDU

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki Sebahattin Solakoğlu İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin hayalleri, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile gerçek oldu. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Çağıl\'ın hayallerini sorduğu öğrencilerin büyük bir bölümü Erzurum\'da tanınmış futbolcu ya da sanatçılarla tanışmak olduğunu söyledi. Öğretmen Çağıl, öğrencilerin bu isteğini B.B.Erzurum-Altınordu maçında gerçekleştirdi. Sebahattin Solakoğlu, sosyal bilgiler öğretmeni Hasan Çağıl, öğrencilerin hayallerini oluşturan mektupları B.B. Erzurumspor\'a göndererek yardım istedi. Okuldan gelen mektupları okuyan mavi-beyazlı kulüp yöneticileri öğrencilere hayallerinden fazlasını gerçekleştirdi. Öğrencileri futbolcularla imza gününde buluşturan yönetim kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Altınordu maçına da davet etti. Mavi-beyazlı formayı giyen 25 öğrenci seremonide futbolcularla birlikte sahaya, \'Öğretmenler baş tacımız, onlara dokundurtmayız\' yazılı pankartla çıkarak büyük alkış aldı. Öğretmenleri sayesinde unutulmaz bir hafta sonu geçiren öğrencilere B.B.Erzurumspor taraftarları da büyük destek verdi. Maç sonunda öğrencileri tribünlere davet eden taraftarlar çocukları alkışladı ve hep birlikte \'Mavi-beyaz\' diye bağırarak tempo tuttular.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor kulüp yönetimine, futbolculara ve taraftarlara teşekkür eden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Çağıl, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Çağıl, şöyle dedi:

\"Derste öğrencilerden hayallerini yazmalarını istedim. Onlar da hayallerini döktükleri kâğıtları bana verdi. Akşam evde onları okuduğumda hepsinin Erzurum\'da yaşayan ünlü bir sanatçı ya da futbolcu ile tanışmak istediğini gördüm. Hemen öğrencilerden gelen mektupları Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Kulübü\'ne göndererek yardım istedim. Kısa sürede bize dönüş yapan kulüp yöneticileri, bir imza günü düzenleyip, Altınordu maçına da davet edeceklerini ve öğrencilerden 25\'ini de seremoniye çıkaracaklarını söylediklerinde bu müjdeli haberi öğrencilere verdim. Unutulmaz bir sevinç yaşadılar. Daha sonra hayallerini yeşil sahada gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz futbolcularla sahaya çıkarken de son günlerde şehit edilen ve ya saldıraya uğrayan öğretmenlerimiz için yazılmış, \'Öğretmenler baş tacımız, onlara dokundurtmayız\'

pankartı ile çıktılar. Her şey çok güzeldi. Son dakikada attığımız golle sahadan galip ayrılmamız bizi daha da sevindirdi.\"

Sebahattin Solakoğlu 6\'ncı sınıf öğrencisi Dilara Koç, yaşamının en güzel günlerinden birini geçirdiğini belirterek, şunlrı söyledi:

\"Hayallerimizin gerçekleştiğini görmek çok güzel bir duygu. Bizi sevindiren başta öğretmenimiz olmak üzere futbolcu ağabeylerimize çok teşekkür ederiz. Hayatımda ilk kez bir futbol maçına gittim. Çok güzel bir atmosfer. Bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Futbolcularla el ele tutuşup sahaya çıktığımda ise sanki kalbim duracak gibiydi. Artık babama söyleyeceğim beni her hafta maça getirsin.\"

Görüntü Dökümü

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-Öğrenciler ile röp

-Öğrencilerin pankartın önünde maça zıkan futbolcuları selamlamaları

-Maçtan detaylar

-Futbolcuların sahaya çıkmaları

-Futbolcuların ve öğrencilerin pankartla taraftarları selamlaması

-Öğrencilerin hakemlerle sahaya çıkması

-Saygı duruşu ve İstiklal marşı

-Fotoğraf çektirmeleri

-Öğrencileri ile sahada röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 04.03 BOYUT:240 MB)

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5)AÇ KALAN DOMUZLAR ŞEHRE İNDİ

ÇORUM’da yiyecek bulamayan ve şehir merkezinde caddeye inen domuzları, bir sürücü cep telefonuyla görüntüledi. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, Çorum\'da kent merkezlerine inerek yemek bulmaya çalışıyor. Çimento kavşağı civarında otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, bir anda yola çıkan 12 yaban domuzunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Aracını yavaşlatan sürücü, o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Yoldan geçerek boş araziye doğru ilerleyen yaban domuzları, bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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- Domuz sürücü

-Sürücünün domuzları görünce bağırması

-Detaylar

Haber:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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6)AYDER’E KAR YAĞDI, KIŞ EĞLENCELERİ BAŞLADI

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde kar yağışı ile beyaza bürünen ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası\'nda kar eğlenceleri de başladı. Çamlıhemşin İlçesi’nin bin 350 rakımlı Ayder Yaylası yağan karla beyaza büründü, yaylada kartpostallık görüntüler oluştu. Her yıl yağan karla birlikte yaylada geleneksel kış eğlenceleri de başladı.Tatil için yaylaya gelen yerli ve yabancı turistler karın keyfini çıkardı. Kimileri kartopu oynadı, kimileri de otomobil şambrelleri ve naylonlarla kayak yaptı. Kayak sıranda kimileri takla attı, kimileri ise hızını alamayarak alandaki vatandaşlara çarptı.

Soğuk havada kar üstünde horon oynayan vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı.

Görüntü Dökümü

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Ayder Yaylası detayları

Kayak yapanlar

Horon oynayanlar

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR – Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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